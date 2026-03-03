Annullate (al cinema) le nozze di Ambra Angiolini, perché Questa sera, martedì 3 marzo 2026, la commedia Per tutta la vita: il matrimonio dell'attrice non vale più e lei riflette sul rinnovo della promessa. La programmazione

I film in onda in TV stasera, martedì 3 marzo 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 28 film per tutti i gusti: dall’azione di The Foreigner sul 20 alla commedia Per tutta la vita con Ambra Angiolini, passando per il romance contemporaneo Jane Austen ha stravolto la mia vita su Sky Cinema 1.

L’azione di Innocenti bugie e le altre proposte: le proposte delle reti in chiaro

TV8 (21:30) — Innocenti bugie (2010, 110’). Regia di James Mangold. Con Tom Cruise, Cameron Diaz, Maggie Grace, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Viola Davis, Olivier Martinez. Di cosa parla: una ragazza del Midwest resta coinvolta in un complotto internazionale al fianco di una superspia in missione, tra inseguimenti globali e un’invenzione capace di cambiare il futuro energetico del pianeta.

Romance e ironia con Jane Austen ha stravolto la mia vita: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) — Jane Austen ha stravolto la mia vita (2024, 98’). Regia di Laura Piani. Con Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne, Liz Crowther. La storia: Agathe, libraia parigina che sogna di scrivere, partecipa a una residenza per autori in Inghilterra dedicata a Jane Austen. Tra insicurezze e incontri inattesi, la sua vita prende una svolta sorprendente. (23:00) — Sole a catinelle (2013, 83’). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy. Un padre ottimista fino all’eccesso promette al figlio vacanze da sogno: tra equivoci e colpi di fortuna, l’avventura sarà esilarante.

Sky Cinema Collection (21:15) — Jason Bourne (2016, 123’). Regia di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel. Di cosa parla: l’ex agente torna in azione quando una nuova rete internazionale rischia di esporre la sua identità. (23:20) — The Bourne Legacy (2012, 135’). Regia di Tony Gilroy. Con Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton. Un nuovo protagonista affronta le conseguenze dei programmi segreti governativi nel tentativo di sopravvivere all’ombra del progetto Treadstone.

Sky Cinema Comedy (21:00) — Papà scatenato (2023, 89’). Regia di Laura Terruso. Con Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb, Sebastian Maniscalco. Un fidanzamento diventa un test di culture e caratteri quando il padre "all’antica" del ragazzo scombina un weekend in famiglia. (22:35) — Beata ignoranza (2017, 102’). Regia di Massimiliano Bruno. Con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Valeria Bilello. Due professori, agli antipodi sul mondo digitale, si sfidano tra scuola, social e sentimenti.

Sky Cinema Action (21:00) — Furiosa: A Mad Max Saga (2024, 148’). Regia di George Miler. Con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke. La storia: rapita dal "Luogo Verde delle Molte Madri", la giovane Furiosa deve sopravvivere a un signore della guerra e a orde di motociclisti in un mondo al collasso. (23:30) — La fratellanza (2017, 121’). Regia di Ric Roman Waugh. Con Nikolaj Coster-Waldau, Jon Bernthal, Lake Bell. Un incidente fatale porta un uomo a unirsi in carcere alla fratellanza ariana; fuori, dovrà spingersi oltre ogni limite per proteggere la sua famiglia.

Sky Cinema Drama (21:00) — L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87’). Regia di Romain Quirot. Con Hugo Becker, Jean Reno. Un ragazzo affronta un mondo allo stremo tra visioni apocalittiche e un padre leggendario. (22:30) — L’ombra del giorno (2022, 125’). Regia di Giuseppe Piccioni. Con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello. Durante le leggi razziali e alla vigilia della guerra, un amore proibito è messo a dura prova dalla Storia.

Sky Cinema Family (21:00) — Unicorni (2025, 105’). Regia di Michela Andreozzi. Con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Thony. Di cosa parla: una famiglia allargata si confronta con l’identità fluida del piccolo Blu, tra protezione, accettazione e un gruppo di "Genitori Unicorni" guidati da una psicologa empatica. (22:50) — I viaggiatori (2022, 90’). Regia di Ludovico Di Martino. Con Fabrizio Gifuni, Vanessa Scalera. Un macchinario trasporta un gruppo di amici nella Roma del 1939, tra minacce del regime e leggi razziali, alla ricerca di un fratello scomparso.

Sky Cinema Romance (21:00) — Per tutta la vita (2021, 101’). Regia di Paolo Costella. Con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu. Quattro coppie vedono rimettere in discussione i loro matrimoni in una commedia corale sull’amore e le sue seconde occasioni. (22:45) — In amore niente regole (2008, 114’). Regia di George Clooney. Con George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski. Negli USA degli anni ’20, football, crisi e un triangolo con una giornalista dal fiuto impeccabile.

Sky Cinema Suspense (21:00) — Into the Ashes – Storia criminale (2019, 98’). Regia di Aaron Harvey. Con Luke Grimes, James Badge Dale, Frank Grillo. Un ex criminale prova a rifarsi una vita, ma il passato torna a bussare con violenza. (22:45) — Criminal (2016, 113’). Regia di Ariel Vromen. Con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds. I ricordi di un agente CIA morto vengono impiantati nella mente di un galeotto per sventare un attentato.

Avventura e risate con Maverick: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:14) — Maverick (1994, 129’). Regia di Richard Donner. Con Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner. Di cosa parla: il giocatore di poker Bret Maverick punta a un ricco torneo, ma tra truffe, avventure e intrighi la strada sarà tutt’altro che lineare.

20 (21:10) — The Foreigner (2017, 114’). Regia di Martin Campbell. Con Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung. Un padre in cerca di giustizia affronta poteri occulti e politica dopo un attentato a Londra.

Rai 4 (21:20) — La rapina perfetta (2008, 110’). Regia di Roger Donaldson. Con Jason Statham, Saffron Burrows. La storia: un ex ladro guida il colpo alla Lloyds Bank, ma il forziere nasconde segreti su un reale inglese e materiale sensibile dei Servizi Segreti.

Rai Movie (21:10) — Fair Game – Caccia alla spia (2010, 104’). Regia di Doug Liman. Con Naomi Watts, Sean Penn. Un’agente CIA viene esposta per colpire il marito, mentre emergono manipolazioni legate alla guerra in Iraq. (22:55) — Moonfall (2022, 130’). Regia di Roland Emmerich. Con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Donald Sutherland. La Luna minaccia la Terra in un cataclisma sci‑fi tra complotti, missioni impossibili e rivelazioni cosmiche.

Cine34 (21:00) — Ti presento un amico (2010, 98’). Regia di Carlo Vanzina. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum. Commedia degli equivoci tra lavoro, sentimenti e nuove chance. (23:13) — Caccia al tesoro (2017, 90’). Regia di Carlo Vanzina. Con Vincenzo Salemme, Serena Rossi, Max Tortora. Un’improbabile squadra a caccia di un bottino, tra Napoli e risate.

Mediaset Italia2 (21:01) — Cattivi vicini (2014, 96’). Regia di Nicholas Stoller. Con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Dave Franco. La storia: una giovane coppia con bimba si scontra con una confraternita festaiola. Dalla diplomazia alla "guerra dei vicini", la quiete del quartiere è a rischio.

Rai Premium (21:20) — Un amore in fondo al mare (2022, 90’). Regia di Maclain Nelson. Con Hunter King, Beau Mirchoff. Durante i preparativi di un matrimonio alle Hawaii, un anello di famiglia va perduto. Una ricerca in mare fa nascere un legame inatteso.

Cielo (21:20) — Act of Valor (2012, 101’). Regia di Mike McCoy, Scott Waugh. Con Alex Veadov, Roselyn Sanchez, Nestor Serrano. Un plotone di Navy SEALs parte per salvare un’agente CIA rapita e sventare un attacco su larga scala, in una caccia globale al terrorismo. (23:15) — End of a Gun (2016, 96’). Regia di Keoni Waxman. Con Steven Seagal, Danny Trejo. Un ex federale aiuta una donna scappando con 2 milioni nascosti in un’auto sequestrata, mentre un boss della droga dà la caccia al bottino.

