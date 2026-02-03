La drammatica scoperta sulla salute di Kim Rossi Stuart: come può curarsi In Come sarà l'attore è un regista che scopre una terribile malattia, ma anche una possibile cura (in una sorella sconosciuta). Le pellicole del 3 febbraio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 30 film: dal biografico musicale Bohemian Rhapsody su TV8 al dramma con Kim Rossi Stuart Come sarà al noir partenopeo L’immortale su Cine34, fino all’adrenalina di Blood father su Sky Cinema 1.

La musica di Bohemian Rhapsody e le altre scelte: le proposte delle reti in chiaro

Su TV8 alle 21:30 Bohemian Rhapsody (2018, 106′, regia Bryan Singer). Cast: Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Rami Malek. Genere: Biografico. La storia della vita, degli amori e dell’arte di Freddie Mercury.

Adrenalina con Blood father e gli altri titoli: le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Blood father (2016, 88′, regia Jean-François Richet). Cast: Mel Gibson, Erin Moriarty, William H. Macy, Diego Luna, Elisabeth Röhm. Genere: Azione. Alle 22:50 Allied: Un’ombra nascosta (2016, 121′, regia Robert Zemeckis) con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts. La storia: durante la Seconda Guerra Mondiale, un ufficiale dei servizi segreti e una combattente della Resistenza si innamorano tra missioni e sospetti, mettendo alla prova fiducia e identità. Genere: Drammatico.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 300: l’alba di un impero (2014, 102′, regia Noam Murro). Cast: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Hans Matheson. Genere: Azione. Alle 22:45 Valerian e la città dei Mille Pianeti (2017, 137′, regia Luc Besson) con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke. Di cosa parla: due agenti speciali devono proteggere la metropoli intergalattica Alpha da una minaccia oscura che mette a rischio migliaia di specie. Genere: Fantascienza.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 Scott Pilgrim vs the World (2010, 112′, regia Edgar Wright). Cast: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick. Genere: Commedia. Alle 23:10 Spider-Man: Far from home (2019, 142′, regia Jon Watts). Cast: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Jon Favreau. Genere: Fantasy.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 Indovina chi viene a Natale (2013, 94′, regia Fausto Brizzi). Cast: Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Gigi Proietti. Genere: Commedia. Alle 22:50 Cinquanta sbavature di nero (2016, 92′, regia Michael Tiddes) con Marlon Wayans, Kali Hawk, Mike Epps, Fred Willard, Jane Seymour. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 Cosa sarà (2020, 101′, regia Francesco Bruni) con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni. La storia: un regista affronta un improvviso malore che lo costringe a cercare un donatore, rivedendo i legami familiari e un segreto paterno che lo spinge a un viaggio di verità. Genere: Commedia. Alle 22:45 Natale con Bob (2020, 92′, regia Charles Martin Smith) con Luke Treadaway, Kristina Tonteri-Young, Anna Wilson-Jones. Di cosa parla: James e il gatto Bob affrontano il periodo natalizio tra ricordi, incontri difficili e la consapevolezza di quanto la loro amicizia abbia cambiato il destino di entrambi. Genere: Commedia.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 Bla bla baby (2021, 94′, regia Fausto Brizzi) con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese. La storia: un impiegato in un asilo aziendale scopre di capire i discorsi "intellettuali" dei neonati e ne fa alleati per una sorprendente rivalsa. Genere: Commedia. Alle 22:40 Dragon trainer (2025, 125′, regia Dean Deblois). Di cosa parla: l’amicizia tra Hiccup e il drago Sdentato sfida antichi pregiudizi mentre una nuova minaccia mette in pericolo vichinghi e draghi. Genere: Fantasy.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 Poli opposti (2015, regia Max Croci) con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Stefano Fresi. La storia: un terapeuta appena separato e una avvocatessa divorzista, madre single, si scontrano e poi si avvicinano tra complicazioni familiari e sentimentali, anche per seguire il figlio di lei. Genere: Commedia. Alle 22:40 L’amore che non muore (2024, 180′, regia Gilles Lellouche) con Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez. Di cosa parla: negli anni ’80 l’amore travolgente di Clotaire e Jackie si interrompe tra errori e carcere; dopo dodici anni lui tenta di riconquistarla e riscrivere il loro destino. Genere: Sentimentale.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 Red Lights (2012, 119′, regia Rodrigo Cortés). Cast: Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Robert De Niro, Elizabeth Olsen, Toby Jones. Di cosa parla: scienziati scettici indagano su un famoso medium, in un crescendo di fenomeni inspiegabili e indizi ambigui. Genere: Thriller. Alle 23:00 La casa in fondo al lago (2021, 81′, regia Alexandre Bustillo, Julien Maury) con Camille Rowe, James Jagger. La storia: un’immersione in una dimora sommersa si trasforma in un incubo claustrofobico tra presenze e segreti sepolti. Genere: Horror.

Crimine e grandi autori con L’immortale e altri titoli: le proposte delle reti specializzate

Su Cine34 alle 21:00 L’immortale (2019, 116′, regia Marco D’Amore). La storia: nel Golfo di Napoli, il ricordo di un’infanzia segnata da un terremoto si intreccia con l’ascesa criminale di un uomo sfuggito più volte alla morte, fino a costruirsi la fama di invincibile. Cast: Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli. Genere: Drammatico. Alle 23:00 La paranza dei bambini (2018, 105′, regia Claudio Giovannesi) con Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Pasquale Marotta. Di cosa parla: adolescenti di Napoli cercano soldi e potere nel Rione Sanità, ma il crimine li trascina verso scelte irreparabili che mettono alla prova amore e amicizia. Genere: Drammatico.

Su Iris alle 21:12 In a valley of violence – Nella valle della violenza (2016, 105′, regia Ti West). Cast: Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone. Genere: Western. Alle 23:23 Terra di confine – Open Range (2003, 139′, regia Kevin Costner) con Robert Duvall, Kevin Costner, Annette Bening, Michael Gambon, Diego Luna. La storia: quattro cowboy, in fuga dal passato, trovano rifugio nelle pianure ma dovranno affrontare la violenza di una città dominata dalla paura per difendere libertà e valori. Genere: Western.

Su Rai Movie alle 21:10 Mission (1986, 125′, regia Roland Joffé) con Jeremy Irons, Robert De Niro, Ray McAnally, Aidan Quinn. La storia: nel 1767 un gesuita e un ex cacciatore di schiavi cercano redenzione e libertà per una comunità di indios nella regione del Paranà, sfidando sfruttamenti e poteri coloniali. Genere: Drammatico. Alle 23:15 Quelli che mi vogliono morto (2021, 100′, regia Taylor Sheridan) con Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tyler Perry. Di cosa parla: un dodicenne, testimone di un omicidio, viene nascosto tra le foreste del Montana, ma i sicari sono sulle sue tracce. Genere: Thriller.

Su Rai 4 alle 21:20 Ultima notte a Soho (2021, 118′, regia Edgar Wright) con Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp, Synnove Karlsen. Di cosa parla: un viaggio tra presente e anni ’60 nelle luci di Soho si trasforma in un thriller visionario fatto di sogni, ambizione e ombre del passato. Genere: Drammatico.

Su 20 alle 21:10 The Bourne Legacy (2012, 135′, regia Tony Gilroy). Cast: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Oscar Isaac, Joan Allen. Genere: Azione.

Su Rai Premium alle 21:20 Natale a Nantucket (2021, 80′, regia Kirsten Hansen) con Sarah Power, Trevor Donovan, Payton Lepinski, Daniel Bacon, Fiona Vroom. La storia: un’eredità delicata, una giocattoleria sul molo e un imprenditore in città mettono alla prova cuore e scelte di una donna divisa tra sentimenti e paura di perdere il negozio. Genere: Sentimentale. Alle 22:50 Simon Coleman – L’ultimo ballo (2023, 92′, regia Sandra Perrin) con Jean-Michel Tinivelli, Flavie Péan, Ted Etienne. Di cosa parla: la morte improvvisa di un’insegnante di salsa, poi rivelata un avvelenamento, porta gli inquirenti a indagare tra i concorrenti dei Mondiali di salsa e un premio da 100.000 dollari che alimenta gelosie. Genere: Poliziesco.

Su Cielo alle 21:20 Paura in volo (2009, 90′, regia Thomas Jauch) con Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke, Bernadette Heerwagen. La storia: dopo una collisione, un aereo senza controllo punta su Berlino; equipaggio e autorità devono decidere come intervenire prima che sia troppo tardi. Genere: Drammatico. Alle 23:15 Out of Reach (2004, 88′, regia Leong Po-Chih) con Steven Seagal, Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner, Matt Schulze. Di cosa parla: un ex agente in pensione scopre una rete di traffico di esseri umani e usa le proprie abilità per salvare una ragazza vittima di sfruttamento. Genere: Azione.

Su Mediaset Italia2 alle 21:05 Ted 2 (2015, 115′, regia Seth MacFarlane). Cast: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman, Giovanni Ribisi, Liam Neeson. Genere: Commedia.

