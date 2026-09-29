I film in TV stasera, martedì 29 settembre: il capolavoro 'nascosto' di Ridley Scott Da Retribution su Italia 1 a The rush su Sky Cinema 1, passando per V per Vendetta su 20: tante proposte per tutti i gusti

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni spiccano l’adrenalinico Retribution con Liam Neeson, il cult Matrix Revolutions e il premiatissimo La vita è bella di Roberto Benigni. Una serata ricchissima di proposte per ogni gusto, dall’azione alla commedia, dal dramma alla fantascienza.

Adrenalina con Retribution su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – Retribution (21:18, 2022, regia di Nimród Antal; con Liam Neeson, Jack Champion, Embeth Davidtz, Matthew Modine, Noma Dumezweni; Thriller; 91’). Un dirigente di banca viene ricattato da criminali che hanno piazzato una bomba nella sua auto mentre accompagna i figli a scuola. Costretto a seguire le istruzioni del misterioso attentatore, prova a ribaltare il destino per salvare la famiglia e ottenere vendetta.

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Italia 1 – 40 carati (23:01, 2012, regia di Asger Leth; con Elizabeth Banks, Sam Worthington, Jamie Bell, Ed Harris, Kyra Sedgwick, Edward Burns, Anthony Mackie, Genesis Rodriguez; Thriller; 102’). Di cosa parla: un poliziotto accusato ingiustamente evade e minaccia il suicidio su un cornicione di Manhattan. In contatto con una psicologa della polizia, prepara un piano di rapina hi‑tech per dimostrare l’innocenza e recuperare un prezioso diamante.

L’azione di The rush e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – The rush – Corsa contro il tempo (21:15, 2026, regia di Scott Waugh; con Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro, Leila George D’Onofrio, Sullivan Stapleton, Peta Sergeant; Azione; 97’). Un corriere e un medico sfrecciano contro il tempo per consegnare un fegato destinato a un trapianto, mentre un potente boss tenta di impossessarsene. Inseguimenti serrati e scelte impossibili in una notte ad alta tensione.

Sky Cinema 1 – Anna (23:00, 2025, regia di Monica Guerritore; con Beatrice Grannò, Lucia Mascino, Monica Guerritore, Roberto De Francesco, Tommaso Ragno; Drammatico; 100’). Nella notte del 21 marzo 1956, Anna Magnani attende l’esito dell’Oscar per La rosa tatuata. Il trionfo coincide con la dolorosa fine della relazione con Roberto Rossellini, spingendola verso un ritorno al teatro e un viaggio interiore tra memoria e sentimenti.

Sky Cinema Action – Matrix Revolutions (21:00, 2003, regia di Andy Wachowski, Larry Wachowski; con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson; Fantascienza; 129’). Capitolo conclusivo della saga con Neo, Trinity e Morpheus, tra assedi epici e resa dei conti con l’Agente Smith.

Sky Cinema Action – Hunting season – Caccia estrema (23:15, 2025, regia di RJ Collins; con Mel Gibson, Shelley Hennig, Scarlet Rose Stallone; Avventura; 100’). Un padre e la figlia dodicenne offrono riparo a una misteriosa ragazza braccata da un feroce boss del narcotraffico. L’ospitalità si trasforma in sopravvivenza.

Sky Cinema Comedy – Miami Supercops – I poliziotti dell’8a strada (21:00, 1985, regia di Bruno Corbucci; con Bud Spencer, Terence Hill; Avventura; 97’). La leggendaria coppia Spencer‑Hill alle prese con indagini e scazzottate a Miami.

Sky Cinema Comedy – Now You See Me 2 – I maghi del crimine (22:40, 2016, regia di Jon M. Chu; con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Michael Caine, Morgan Freeman; Azione; 129’). I Quattro Cavalieri tornano per un colpo spettacolare a base di illusioni, tecnologia e colpi di scena.

Sky Cinema Drama – La vita è bella (21:00, 1997, regia di Roberto Benigni; con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano, Giorgio Cantarini; Drammatico; 131’). Un padre trasforma l’orrore della guerra in un gioco per proteggere il figlio. Premio Oscar e icona del cinema italiano.

Sky Cinema Drama – Penguin Bloom (23:10, 2020, regia di Glendyn Ivin; con Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver; Drammatico; 95’). La storia vera di una famiglia che ritrova speranza grazie a una gazza ferita, simbolo di resilienza e rinascita.

Sky Cinema Family – Tom e Jerry (21:00, 2021, regia di Tim Story; con Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, Ken Jeong; Commedia; 101’). Il topo Jerry irrompe in un hotel di New York alla vigilia del "matrimonio del secolo" e l’organizzatrice ingaggia Tom per fermarlo. La rivalità storica mette a soqquadro tutto l’albergo.

Sky Cinema Family – E.T. – L’extra-terrestre (22:45, 1982, regia di Steven Spielberg; con Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote; Fantascienza; 110’). L’indimenticabile amicizia tra un bambino e un alieno smarrito, tra meraviglia e commozione.

Sky Cinema Romance – Ti presento Sofia (21:00, 2018, regia di Guido Chiesa; con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Caterina Guzzanti, Daniele De Martino, Bob Messini; Commedia; 98’). Un papà single nasconde l’esistenza della figlia a una vecchia fiamma che non sopporta i bambini. Bugie, equivoci e sentimenti in bilico.

Sky Cinema Romance – Regretting you – Tutto quello che non ti ho detto (22:45, 2025, regia di Josh Boone; con Allison Williams, Scott Eastwood, McKenna Grace, Dave Franco, Willa Fitzgerald, Clancy Brown, Mason Thames, Sam Morelos; Drammatico; 116’). Un incidente svela un tradimento e costringe madre e figlia a ricomporre i pezzi del loro rapporto, tra segreti e riconciliazioni.

Sky Cinema Suspense – American night (21:00, 2021, regia di Alessio Jim Della Valle; con Paz Vega, Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Jeremy Piven, Maria Grazia Cucinotta; Thriller; 122’). Un boss che sogna l’arte e un mercante esperto di falsi s’incrociano in un furto che cambia le loro vite, tra noir e ossessioni.

Sky Cinema Suspense – Jack Ryan: l’iniziazione (23:05, 2014, regia di Kenneth Branagh; con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Nonso Anozie, Peter Andersson; Thriller; 105’). Origini e prime missioni dell’analista della CIA creato da Tom Clancy, tra cospirazioni e azione.

Sky Cinema Collection – King Kong (21:15, 2005, regia di Peter Jackson; con Naomi Watts, Adrien Brody, Jack Black, Jamie Bell, Kyle Chandler; Avventura; 187’). L’epopea del gigantesco gorilla tra Skull Island e New York, in una rivisitazione spettacolare e romantica.

Il cult V per Vendetta su 20: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1 (21:00, 2014, regia di Francis Lawrence; con Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Liam Hemsworth, Natalie Dormer; Avventura). Ribellione in atto: Katniss diventa il simbolo della rivolta mentre i Distretti si sollevano contro Capitol City.

Cielo – Demolition: Amare e vivere (21:20, 2015, regia di Jean‑Marc Vallée; con Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Polly Draper; Drammatico; 100’). Dopo la morte della moglie, un banchiere scrive lettere di reclamo che diventano confessioni intime. L’incontro con Karen, addetta all’assistenza clienti, apre a entrambi una via di guarigione emotiva.

Cielo – I Mercenari – The Expendables (23:25, 2010, regia di Sylvester Stallone; con Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Bruce Willis; Azione; 103’). Una squadra d’élite viene inviata a rovesciare un dittatore in un’isola centroamericana. Missione impossibile tra esplosioni e cameratismo.

Rai 4 – The animal kingdom (21:20, 2023, regia di Thomas Cailley; con Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Nathalie Richard; Avventura; 128’). In un presente segnato da un’epidemia che trasforma gli umani in esseri ibridi, un padre e un figlio cercano la moglie e madre scomparsa. Un viaggio di sopravvivenza e di riscoperta del legame familiare.

Rai 4 – Perdita Durango (23:30, 1997, regia di Alex De La Iglesia; con Rosie Perez, Javier Bardem, James Gandolfini, Demian Bichir, Carlos Bardem, Santiago Segura; Azione; 126’). Dark lady e rapinatore formano una coppia pericolosa tra riti, violenza e fuga al confine tra USA e Messico.

Rai Premium – Gemelli, cucina e amore (23:30, 2021, regia di Jonathan Wright; con Jessica Lowndes, Jeremy Jordan, Callum Blue, Michelle Martin, Edward De Gaetano; Sentimentale; 90’). Scambio d’identità tra gemelli ai fornelli per un prestigioso concorso nel Mediterraneo. Tra equivoci e ricette, nasce anche l’amore.

20 – V per Vendetta (22:53, 2005, regia di James McTeigue; con Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt; Azione; 132’). In una Londra oppressa da un regime totalitario, V, vendicatore mascherato, e la giovane Evey sfidano il potere con un piano sovversivo carico di simboli.

Iris – Il pistolero di Dio (21:12, 1969, regia di Lee H. Katzin; con Barbara Hershey, Noah Beery Jr, Glenn Ford, David Carradine; Western; 101’). Un ex pistolero decide di diventare pastore in una città divisa tra allevatori di bovini e di pecore. La pace, però, ha un prezzo alto da pagare.

Iris – Agguato sul grande fiume (23:05, 1964, regia di Jürgen Roland; con Brad Harris, Horst Frank, Hansjörg Felmy, Sabine Sinjen, Tony Kendall; Western; 86’). Duelli e intrighi lungo il fiume in un classico del genere.

Cine34 – Johnny Stecchino (21:00, 1991, regia di Roberto Benigni; con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli, Franco Volpi, Ivano Marescotti; Commedia; 123’). Spassosa commedia degli equivoci con un onesto autista identico a un boss mafioso ricercato.

Cine34 – Scusate il ritardo (23:21, 1982, regia di Massimo Troisi; con Massimo Troisi, Lello Arena, Giuliana De Sio, Lina Polito, Franco Acampora; Commedia; 112’). Ritratto ironico e malinconico dei sentimenti e delle indecisioni affettive secondo la sensibilità unica di Troisi.

Rai Movie – Black Hawk Down (21:10, 2001, regia di Ridley Scott; con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Sam Shepard; Guerra; 144’). 1993, Mogadiscio: la cattura di alcuni capi militari si trasforma in una missione disperata dopo l’abbattimento di due elicotteri. I soldati combattono per la sopravvivenza in un teatro di guerra urbano.

Rai Movie – Driven (23:30, 2001, regia di Renny Harlin; con Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Kip Pardue, Gina Gershon, Estella Warren; Azione; 117’). Rivalità e riscatto nel mondo delle monoposto americane, tra velocità e pressioni al limite.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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