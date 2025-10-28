I film in onda in TV stasera, martedì 28 ottobre 2025: Rocio Munoz Morales ha un nuovo amore (difficile) I migliori film in onda nella serata di martedì 28 ottobre 2025: l'ex di Raoul Bova in Tre sorelle di Vanzina e la storia commovente di un malato terminale

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 29 i film in palinsesto martedì 28 ottobre 2025, con scelte per tutti i gusti: dal potente Dogman su Rai 3, all’adrenalinico The protégé su 20, fino alla commedia italiana Il giorno più bello su Sky Cinema 1 e all’horror L’esorcista del Papa su Rai 4.

Il dramma di Dogman guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3, ore 21:20 — Dogman (2023, 114’, regia Luc Besson). Di cosa parla: Douglas, cresciuto tra abusi e trascuratezza, trova nei cani rifugio e famiglia. Emarginato e ferito, vive ai margini insieme ai suoi inseparabili compagni a quattro zampe, in una parabola di resilienza e sopravvivenza. Con Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Marisa Berenson, James Payton, Christopher Denham.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultima risata e i supereroi: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, ore 21:15 — Il giorno più bello (2022, 90’, regia Andrea Zalone). Un wedding planner deciso a cambiare vita deve affrontare il matrimonio più complicato della carriera, tra imprevisti, ex amici e colpi di scena. Con Valeria Bilello, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carlo Buccirosso, Fiammetta Cicogna. In seconda serata, ore 23:00 — Spider-Man: Far from home (2019, 142’, regia Jon Watts). Con Cobie Smulders, Jake Gyllenhaal, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Tom Holland.

Sky Cinema 2, ore 21:15 — Red Snake (2019, 112’, regia Caroline Fourest). La storia: una giovane yazida, fuggita alla schiavitù dell’Isis, si unisce a un’unità di donne combattenti determinate a riprendersi il proprio destino. Con Dilan Gwyn, Amira Casar, Camelia Jordana, Esther Garrel, Maya Sansa. A seguire, ore 23:15 — L’amore che non muore (2024, 180’, regia Gilles Lellouche). Negli anni ’80 l’amore travolgente tra Clotaire e Jackie si spegne. Dopo dodici anni di carcere, lui tenta di riscrivere il destino di entrambi. Con Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Vincent Lacoste, Elodie Bouchez.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Moonfall (2022, 130’, regia Roland Emmerich). Fantascienza con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Donald Sutherland. In seconda serata, ore 23:15 — Extraction (2015, 109’, regia Steven C. Miller). Thriller con Bruce Willis, Gina Carano, Kellan Lutz.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Hellboy (2019, 121’, regia Neil Marshall). Il demone-eroe si scontra con la Regina di Sangue, strega ancestrale tornata per vendicarsi. Bloccato tra sovrannaturale e umano, Hellboy è deciso a fermarla. Con David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim. A seguire, ore 23:20 — Smile 2 (2024, 132’, regia Parker Finn). Prima di un tour mondiale, la popstar Skye Riley è assediata da eventi terrificanti e pressioni della fama. Per sopravvivere deve fare i conti con un passato oscuro. Con Naomi Scott, Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — Benvenuti in casa Esposito (2021, 96’, regia Gianluca Ansanelli). Il figlio di un boss, inetto e insicuro, cerca il riscatto quando scopre il legame della figlia con il figlio di un magistrato anti-camorra. Con Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Antonio Orefice, Elisabetta Pedrazzi. In seconda serata, ore 22:45 — Tutti per 1 – 1 per tutti (2020, 90’, regia Giovanni Veronesi). Tra corona e amicizia, i moschettieri devono proteggere la principessa Ginevra e l’orfanello Buffon. Con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Federico Ielapi.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Ogni maledetta domenica (1999, 146’, regia Oliver Stone). Drammatico con Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James Woods.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Jumanji – The next level (2019, 114’, regia Jake Kasdan). Il ritorno nel gioco cambia le regole: sfide inedite e ambienti diversi mettono alla prova la squadra. Con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Alex Wolff. In seconda serata, ore 23:10 — Alla fine ci sei tu (2018, 97’, regia Peter Hutchings). Un’adolescente con malattia terminale stringe amicizia con un coetaneo ipocondriaco. Insieme, una lista di desideri e la scoperta dell’amore. Con Maisie Williams, Asa Butterfield, Nina Dobrev, Tyler Hoechlin, Peyton List.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — Shall We Dance? (2004, 106’, regia Peter Chelsom). Un avvocato, marito e padre, si iscrive di nascosto a lezioni di ballo. La passione cresce, la moglie assume un detective. Con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci. A seguire, ore 22:50 — Sogno di una notte di mezza età (2018, 84’, regia Daniel Auteuil). Fantasie e imbarazzi quando una cena tra coppie mette alla prova un marito innamoratissimo e dalla fervida immaginazione. Con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — French Connection (2014, 135’, regia Cédric Jimenez). A Marsiglia, un magistrato sfida il padrino Gaëtan Zampa e la rete dell’eroina, cambiando metodi per colpire la mafia francese. Con Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey, Benoît Magimel. In seconda serata, ore 23:20 — The shift (2021, 83’, regia Alessandro Tonda). Due paramedici trasportano un diciassettenne ferito e scoprono che è un terrorista con cintura esplosiva. Un dilemma morale li travolge. Con Adam Amara, Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Jan Hammenecker, Steve Driesen.

Azione, horror e classici: le proposte delle reti specializzate

20, ore 21:10 — The protégé (2021, 109’, regia Martin Campbell). Una sicaria addestrata sin da bambina vuole vendicare l’omicidio del suo mentore. Resta invischiata in un gioco mortale con un enigmatico assassino dalle motivazioni ambigue. Con Maggie Q, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Robert Patrick, Patrick Malahide. In seconda serata, ore 23:22 — La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008, 112’, regia Rob Cohen). Avventura con Brendan Fraser, Jet Li, Michelle Yeoh, John Hannah, Maria Bello.

Rai 4, ore 21:20 — L’esorcista del Papa (2023, 104’, regia Julius Avery). Il sacerdote-esorcista Gabriele Amorth indaga su una possessione in Spagna e scopre un complotto demoniaco che minaccia Chiesa e umanità. Con Russell Crowe, Franco Nero, Alex Essoe, Daniel Zovatto, Paloma Bloyd.

Iris, ore 21:22 — I cowboys (1972, 128’, regia Mark Rydell). Rimasto senza i figli, un allevatore ingaggia undici ragazzi per la lunga transumanza. Tra praterie e pericoli, il viaggio li trasforma in uomini. Con John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern, Slim Pickens, Colleen Dewhurst.

Cine34, ore 21:00 — Tre sorelle (2021, 90’, regia Enrico Vanzina). Tre donne in crisi sentimentale cercano equilibrio in una villa estiva. L’arrivo del nuovo vicino rimescola le carte. Con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz, Fabio Troiano. A seguire, ore 22:57 — Immaturi – Il viaggio (2012, 100’, regia Paolo Genovese). Dopo aver rifatto la maturità, un gruppo di quarantenni parte per l’isola greca del "viaggio dei 18 anni" mai fatto, tra nuove prove e crescita. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Ricky Memphis, Ambra Angiolini e un ricco cast corale.

Rai Movie, ore 21:10 — The Hunting Party (2007, 103’, regia Richard Shepard). Drammatico con Richard Gere, Terrence Howard, Diane Kruger, Jesse Eisenberg, James Brolin. In seconda serata, ore 22:55 — A letto con il nemico (1991, 96’, regia Joseph Ruben). Una donna inscena la fuga dal marito violento, cambia identità e città, ma lui la rintraccia e le si insinua nella nuova vita. Con Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson, Kyle Secor.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche