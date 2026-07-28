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I film in TV stasera, 28 luglio: sfida cult tra Bud Spencer e Brad Pitt

Dall’irriverente Bastardi senza gloria su Italia 1 all’epico Alessandro il Grande su Rai Movie, passando per l’azione di Aquaman su Sky Cinema Action e i classici western su Iris: una serata con 29 film per tutti i gusti

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Redazione

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Brad Pitt, protagonista di 'Bastardi senza gloria'
ANSA

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 29 i film in onda martedì 28 luglio 2026, con possibilità per tutti i gusti: dall’azione autoriale di Bastardi senza gloria su Italia 1, al fantasy spettacolare Aquaman su Sky Cinema Action, fino all’epica storica di Alessandro il Grande su Rai Movie.

L’azione e il cinema di Bastardi senza gloria: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 — Nessun film in programma in questa fascia.

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Rai 2 — Nessun film in programma in questa fascia.

Rai 3 — Nessun film in programma in questa fascia.

Rete 4 — Alle 21:34 va in onda Lo chiamavano Bulldozer (1978, regia di Michele Lupo, durata 115’). Con Bud Spencer, Joe Bugner, Raimund Harmstorf e Renè Kolldehoff. Di cosa parla: un ex campione di football americano dal pugno facile finisce per allenare una scalcinata squadra locale, tra scazzottate coreografiche e risate all’italiana.

Canale 5 — Nessun film in programma in questa fascia.

Italia 1 — Alle 21:25 Bastardi senza gloria (2009, 153’, regia di Quentin Tarantino). Cast stellare: Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Diane Kruger e molti altri. La storia: nella Francia occupata, un commando di soldati ebrei americani semina il panico tra i nazisti, mentre una proprietaria di cinema ordisce una vendetta personale. Dialoghi taglienti, capitoli incrociati e un cattivo memorabile valsero l’Oscar a Waltz.

La7 — Alle 23:15 Memorie di una geisha (2005, 145’, regia di Rob Marshall). Con Zhang Ziyi, Gong Li, Michelle Yeoh, Ken Watanabe. Dall’infanzia povera alla consacrazione come geisha, il percorso di Chiyo/Sayuri tra amori impossibili, rivalità e sacrificio nell’affascinante Giappone del Novecento.

TV8 — Nessun film in programma in questa fascia.

Nove — Alle 21:30 Segnali dal futuro (2009, 121’, regia di Alex Proyas). Con Nicolas Cage, Rose Byrne e Ben Mendelsohn. Un messaggio di numeri, dissotterrato da una capsula del tempo, preannuncia catastrofi imminenti: un professore cerca di svelarne l’enigma per salvare chi ama.

La tensione di Ben – Rabbia animale e le altre prime serate: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Alle 21:15 Ben – Rabbia animale (2025, 89’, regia di Johannes Roberts). Con Johnny Sequoyah e Troy Kotsur. In un’isola apparentemente idilliaca, lo scimpanzé di famiglia scatena un incubo che intrappola un gruppo di ragazzi in una lotta disperata per la sopravvivenza. A seguire, alle 22:50, E poi si vede (2025, 97’, regia di Giovanni Calvaruso): tre giovani puntano allo stesso posto da impiegato comunale tra ambizioni, raccomandazioni e colpi di scena.

Sky Cinema Action — Alle 21:00 Aquaman (2018, 143’, regia di James Wan) con Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman e Patrick Wilson: il viaggio di Arthur Curry tra due mondi per reclamare il trono di Atlantide in un’avventura sottomarina ad alto spettacolo. Alle 23:25 The gentlemen (2019, 113’, regia di Guy Ritchie) con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam e Colin Farrell: quando un magnate della marijuana decide di ritirarsi, Londra diventa teatro di complotti e tradimenti in stile Ritchie.

Sky Cinema Comedy — Alle 21:00 Febbre da cavallo – La mandrakata (2002, 105’, regia di Carlo Vanzina) con Gigi Proietti, Enrico Montesano e Nancy Brilli: Mandrake prova a smettere col gioco, ma mette in piedi la "supermandrakata" per saldare i debiti. Alle 22:50 Benvenuto Presidente! (2013, 100’, regia di Riccardo Milani) con Claudio Bisio e Kasia Smutniak: un bibliotecario di provincia finisce per caso al Quirinale, tra satira e buoni sentimenti.

Sky Cinema Drama — Alle 21:00 L’amico fedele (2024, 119’, regia di Scott McGehee e David Siegel) con Naomi Watts e Bill Murray. Dopo la perdita del suo mentore, una scrittrice adotta il suo alano Apollo: un legame inatteso aiuterà entrambi a elaborare il lutto. Alle 23:05 Siccità (2022, 97’, regia di Paolo Virzì) con un grande cast corale: in una Roma allo stremo per l’assenza d’acqua, destini intrecciati svelano fragilità e opportunismi.

Sky Cinema Family — Alle 21:00 Dragon trainer (2025, 125’, regia di Dean DeBlois): il giovane vichingo Hiccup stringe amicizia con il drago Sdentato, cambiando per sempre il rapporto tra uomini e draghi. Alle 23:10 King – Un cucciolo da salvare (2022, 90’, regia di David Moreau): due fratelli e il nonno tentano l’impresa di riportare un leoncino in Africa, tra inseguimenti e tenerezza.

Sky Cinema Romance — Alle 21:00 Le cose non dette (2026, 110’, regia di Gabriele Muccino) con Stefano Accorsi e Miriam Leone: un viaggio in Marocco fa emergere segreti e tensioni in una coppia e nel loro gruppo di amici. Alle 23:00 Cinquanta sfumature di nero (2016, 115’, regia di James Foley): Christian e Anastasia provano a ricominciare, ma ombre dal passato minacciano la relazione.

Sky Cinema Suspense — Alle 21:00 Il potere dei soldi (2013, 106’, regia di Robert Luketic) con Liam Hemsworth, Gary Oldman e Harrison Ford: una spia industriale alle prime armi viene travolta dal gioco sporco dei colossi tech. Alle 22:50 Presence (2025, 85’, regia di Steven Soderbergh) con Lucy Liu e Julia Fox: dopo un trauma, la famiglia Payne si trasferisce in una casa isolata; manifestazioni inquietanti mettono alla prova la loro unità.

Sky Cinema Collection — Alle 21:15 Il mio nome è Nessuno (1973, 118’, regia di Tonino Valerii) con Terence Hill e Henry Fonda: un pistolero scanzonato vuole spingere il suo idolo Jack Beauregard all’ultima, leggendaria impresa. Alle 23:15 Cry Macho – Ritorno a casa (2021, 104’, regia di Clint Eastwood): un ex cowboy accompagna un ragazzo in un viaggio di riscatto lungo il confine.

Classici, anime e adrenalina con Posta grossa a Dodge City: le proposte delle reti specializzate

Iris — Alle 21:16 Posta grossa a Dodge City (1966, 95’, regia di Fielder Cook) con Joanne Woodward, Henry Fonda e Jason Robards. Un tavolo di poker ad alte puntate, un’improvvisa malore e la moglie che prende il posto del marito: un western atipico, ironico e teso. Alle 23:18 Sfida a White Buffalo (1977, 97’, regia di J. Lee Thompson) con Charles Bronson e Kim Novak: Wild Bill Hickok e Cavallo Pazzo uniscono le forze contro un leggendario bisonte bianco che semina terrore.

Cine34 — Alle 21:00 I laureati (1995, 98’, regia di Leonardo Pieraccioni) con Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo e Maria Grazia Cucinotta: quattro amici e le loro disavventure sentimentali e lavorative nella Firenze degli anni Novanta. Alle 22:57 Faccia di Picasso (2000, 90’, regia di Massimo Ceccherini) con Ceccherini, Alessandro Paci e Marco Giallini: comicità irriverente e surreale nella Toscana di provincia.

Rai Movie — Alle 21:10 Alessandro il Grande (1956, 141’, regia di Robert Rossen) con Richard Burton, Fredric March, Claire Bloom e Danielle Darrieux. Dal conflitto col padre Filippo II alle conquiste che lo resero mito, fino a un epilogo segnato da dubbi e sensi di colpa: il ritratto di un condottiero tra gloria e caduta.

Rai 4 — Serata all’insegna del thriller: alle 21:20 Mea Culpa (2014, 90’, regia di Fred Cavayé) con Gilles Lellouche, Nadine Labaki e Vincent Lindon: un ex poliziotto deve proteggere il figlio da una spietata gang. Alle 22:50 Salt (2010, 100’, regia di Phillip Noyce) con Angelina Jolie e Liev Schreiber: un’agente della CIA accusata di essere una spia russa fugge per provare la propria innocenza.

20 — Alle 21:10 Mortal Kombat – Distruzione totale (1998, 103’, regia di John R. Leonetti) con Robin Shou e Talisa Soto. Dopo il torneo, una nuova minaccia proveniente da Outworld scatena una battaglia fantasy per la sopravvivenza del nostro mondo.

WarnerTV — Nessun film in programma in questa fascia.

Mediaset Italia2 — Alle 22:21 Lupin III vs Detective Conan – Il film (2013, 107’, regia di Hajime Kamegaki). Lupin ruba il diamante "Zaffiro Ciliegia" fingendosi il Ladro Kid, ma Conan Edogawa è sulle sue tracce. Intanto, minacce di morte circondano la popstar Emilio Baretti e un’organizzazione criminale guidata da "Alan Smithee" trama uno scambio con un minerale capace di rendere invisibili gli aerei ai radar.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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