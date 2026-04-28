Miriam Leone, quella voglia (disperata) di un bambino: cosa succede Questa sera, martedì 28 aprile 2026, l'ex Miss Italia è una 40enne alla ricerca di una gravidanza in Amata. Tutti i film in programmazione in TV stasera

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 24 film per tutti i gusti: dall’adrenalina di Mission: Impossible III su 20 al thriller d’autore L’ultima notte di Amore su Sky Cinema 1, passando per il cult romantico Dirty Dancing – Balli proibiti su Rai Movie. Ce n’è davvero per ogni pubblico.

Le reti in chiaro: le proposte dei canali principali

Non ci sono film in programma quella sera.

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L’ultima notte di Amore: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone L’ultima notte di Amore (2023, 124′). Regia di Andrea Di Stefano. Cast: Pierfrancesco Favino, Katia Mironova, Francesco Di Leva, Linda Caridi, Antonio Gerardi. Di cosa parla: il tenente Franco Amore, a un passo dalla pensione, si ritrova coinvolto nelle indagini sull’omicidio di un collega durante una rapina e, con l’aiuto della moglie Viviana, tenta di fare giustizia.

A seguire alle 23:30 Amata (2025, 96′), regia di Elisa Amoruso. Cast: Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro. Due donne vivono esperienze opposte legate alla fertilità: Nunzia, giovane e incerta di fronte a una gravidanza inattesa, e Maddalena (la Leone), quarantenne alla disperata ricerca di un concepimento.

Sky Cinema Action alle 21:00 mette in scena Extraction (2015, 90′). Regia di Steven C. Miller. Cast: Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney. La storia: un’operazione ad alto rischio tra spionaggio e vendetta mette alla prova agenti e legami familiari.

Alle 22:35 spazio al kolossal Aquaman (2018, 143′). Regia di James Wan. Cast: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe. Di cosa parla: Arthur Curry abbraccia il suo destino tra due mondi per salvare Atlantide e la superficie.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Ammore e malavita (2017, 133′). Regia Manetti Bros. Cast: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo Buccirosso, Claudia Gerini, Raiz. Le vite di un boss in cerca di redenzione, della moglie scaltra, di un’infermiera sognatrice e di un sicario si intrecciano in un musical nero e travolgente.

Alle 23:25 tocca a Io sono Tempesta (2018, 97′). Regia di Daniele Luchetti. Cast: Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco, Francesco Gheghi. Un finanziere ai servizi sociali incontra un giovane padre in difficoltà: tra ambizione e responsabilità, amicizia e denaro entrano in rotta di collisione.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda The Son (2022, 123′). Regia di Florian Zeller. Cast: Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins. Un padre ricostruisce una nuova famiglia, ma il ritorno del figlio adolescente con fragilità profonde sconvolge equilibri e certezze.

Alle 23:10 segue Vita segreta di Maria Capasso (2019, 96′). Regia di Silvio Piscicelli. Cast: Luisa Ranieri, Dario Russo. Vedova e madre di tre figli, Maria sceglie compromessi rischiosi tra ascesa sociale e traffici illeciti per tirare avanti.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016, 114′). Regia di Cedric Nicolas-Troyan. Cast: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain. Dopo antiche ferite e magie oscure, due cacciatori banditi possono sovvertire il destino delle regine Ravenna e Freya.

Alle 23:00 arriva Sonic 3 – Il film (2024, 109′). Regia di Jeff Fowler. Cast: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Sonic, Knuckles e Tails affrontano l’enigmatico Shadow in un’avventura ad altissima velocità.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda One for the Money (2012, 106′). Regia di Julie Anne Robinson. Cast: Katherine Heigl, Jason O’Mara, John Leguizamo. Una cacciatrice di taglie alle prime armi si ritrova a inseguire un ex fiamma, tra ironia, pericolo e romanticismo.

Alle 22:35 segue Ti va di ballare? (2005, 108′). Regia di Liz Friedlander. Cast: Antonio Banderas, Alfre Woodard, Yaya DaCosta. Un insegnante di danza rivoluziona una classe difficile con il potere del ballo.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Il settimo giorno (2021, 87′). Regia di Justin P. Lange. Cast: Guy Pearce, Stephen Lang, Keith David. Un esorcista veterano e una giovane recluta affrontano un male antico che sfida fede e ragione.

Alle 22:35 chiude Armi chimiche (2019, 113′). Regia di Eran Riklis. Cast: Ben Kingsley, Monica Bellucci, Itay Tiran. In un gioco di specchi tra ex spie e identità segrete, predatore e preda si confondono pericolosamente.

Mission: Impossible III: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:10 schiera Mission: Impossible III (2006, 126′). Regia di J.J. Abrams. Cast: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan, Ving Rhames, Keri Russell. Trama: Ethan Hunt, pronto a ritirarsi, è costretto a tornare in azione quando un implacabile trafficante d’armi mette in pericolo la sua vita privata.

Iris alle 21:12 propone il western classico L’arma della gloria (1957, 89′). Regia di Roy Rowland. Cast: Stewart Granger, Rhonda Fleming, James Gregory. Scontro di frontiera tra ideali e sopravvivenza nel vecchio West.

Alle 23:08 segue La legge del capestro (1956, 95′). Regia di Robert Wise. Cast: James Cagney, Irene Papas, Don Dubbins, Lee Van Cleef. Un allevatore duro ma generoso si innamora di una giovane donna mentre la durezza del West rivela le sue ombre.

Rai Movie alle 21:10 regala il cult romantico Dirty Dancing – Balli proibiti (1987, 105′). Regia di Emile Ardolino. Cast: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes. La storia: un’estate che cambia la vita tra passi proibiti e un amore destinato a lasciare il segno.

Alle 22:55 arriva il poliziesco francese L’immortale (2010, 117′). Regia di Richard Berry. Cast: Jean Reno, Kad Merad, Marina Foïs. Colpito da 22 proiettili e sopravvissuto, un ex criminale cerca vendetta e redenzione.

Rai 4 alle 21:20 programma L’erede (2024, 112′). Regia di Xavier Legrand. Cast: Marc-André Grondin, Yves Jacques, Laetitia Isambert-Denis, Blandine Bury. Di cosa parla: lo stilista Ellias Barnès torna a Montréal per i funerali del padre e scopre un segreto di famiglia sconvolgente.

Cine34 alle 21:00 diverte con Mollo tutto e apro un chiringuito (2021, 90′). Regia di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi. Cast: Germano Lanzoni, Paolo Calabresi. Un manager in burnout riparte da un chiringuito in Sardegna tra scetticismi e nuove chance. Alle 23:06 segue Una festa esagerata (2018, 90′). Regia di Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo. Organizzare un diciottesimo perfetto diventa impresa impossibile quando un lutto condominiale sconvolge i piani.

Rai Premium alle 21:20 propone Nemici del cuore (2022, 83′). Regia di Samantha Wan. Cast: Natalie Hall, Corey Sevier, Julia Borsellino. Un viaggio verso il matrimonio della sorella si trasforma in una corsa a ostacoli da condividere con la rivale del liceo.

Cielo alle 21:20 offre Way Down – Rapina alla Banca di Spagna (2021, 118′). Regia di Jaume Balagueró. Cast: Freddie Highmore, Liam Cunningham, Famke Janssen, Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley. Durante la finale di Coppa del Mondo, un prodigio dell’ingegneria e un carismatico mercante d’arte tentano il colpo del secolo contro una cassaforte ritenuta inviolabile da oltre cento anni: hanno solo 105 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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