I film in onda in TV stasera, martedì 27 gennaio 2026: il capolavoro di Polanski nel Giorno della Memoria Nella giornata del 27 gennaio 2026, in cui si commemorano le vittime dell'Olocausto, va in onda il magnifico Il Pianista con Adrien Brody. Tutta la programmazione

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono disponibili 32 film, con scelte per tutti i gusti: dall’emozionante L’ultima volta che siamo stati bambini su Canale 5 all’azione di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo su 20, fino alla fantascienza di 65 – Fuga dalla Terra su Sky Cinema Uno.

L’emozione di L’ultima volta che siamo stati bambini: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5, ore 21:35 — L’ultima volta che siamo stati bambini (2022, 105’). Regia di Claudio Bisio. Con Alessio Di Domenicoantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis. La storia: tre amici di dieci anni, Cosimo, Italo e Vanda, in piena Seconda guerra mondiale, partono per una missione improvvisata per ritrovare un coetaneo scomparso. La loro fuga innesca una seconda ricerca da parte di una suora e di un militare in convalescenza, in un viaggio dove l’audacia infantile e un misterioso indizio cartografico li spingono oltre i limiti, tra pericoli e scoperte di sé.

TV8, ore 21:30 — Christmas with a crown (2020, 89’). Regia di Dylan Pearce. Con Lisa Durupt, Marcus Rosner, Teryl Rothery. Di cosa parla: una professionista torna nella cittadina d’origine per le feste e si ritrova a competere con un affascinante sconosciuto per organizzare l’evento natalizio di famiglia, tra scintille e romanticismo. A seguire, ore 23:20 — Due pattini e una corona (2022, 85’). Regia di Fred Olen Ray. Con Anna Marie Dobbins, Jonathan Stoddard, William Baldwin, Charlene Amoia, Mary-Kate O’Connell. Un principe in fuga temporanea dai doveri di corte apre un’attività in una piccola città dello Stato di New York, dove si innamora di un’ex campionessa olimpica di pattinaggio, cambiando per sempre il suo destino.

L’azione di 65 – Fuga dalla Terra: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno, ore 21:15 — 65 – Fuga dalla Terra (2023, 93’). Regia di Scott Beck e Bryan Woods. Con Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt. Dopo un atterraggio d’emergenza, due sopravvissuti scoprono di trovarsi sulla Terra di 65 milioni di anni fa, affrontando una corsa alla sopravvivenza tra creature preistoriche. A seguire, ore 22:55 — Jurassic World: La rinascita (2024, 134’). Regia di Gareth Edwards. Con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein. Cinque anni dopo Il dominio, i dinosauri sopravvivono in aree equatoriali. Tre gigantesche creature custodiscono la chiave per un farmaco rivoluzionario che potrebbe salvare vite umane.

Sky Cinema Action, ore 21:00 — Point Break – Punto di rottura (1991, 110’). Regia di Kathryn Bigelow. Con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty. Quattro rapinatori mascherati da presidenti USA terrorizzano Los Angeles. L’agente Johnny Utah si infiltra tra i surfisti sospettati, ma l’operazione si complica tra adrenalina e lealtà. Ore 23:05 — Killing Season (2013, 90’). Regia di Mark Steven Johnson. Con Robert De Niro, John Travolta. Un ex soldato americano e un ex militare serbo si affrontano in una caccia spietata tra i boschi, riaprendo ferite della guerra in Bosnia.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 — Colpi d’amore (2025, 83’). Regia di Jonathan Eusebio. Con Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Marshawn Lynch, Mustafa Shakir. Marvin, agente immobiliare dei sobborghi di Milwaukee, è trascinato dall’ex complice Rose in un vortice di sicari e tradimenti che rianima un passato criminale mai chiuso. Ore 22:30 — Il club dei divorziati (2020, 108’). Regia di Michaël Youn. Con Audrey Fleurot, Frédérique Bel, Michaël Youn. Dopo un tradimento, Ben ritrova la libertà insieme a un gruppo di amici separati, tra disastri sentimentali e voglia di ricominciare.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Quo Vado? (2016, 86’). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco. La corsa al "posto fisso" di Checco tra trasferimenti improbabili e ironia tagliente. Ore 22:45 — Che bella giornata (2010, 97’). Regia di Gennaro Nunziante. Con Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo. Un addetto alla sicurezza in un edificio religioso si ritrova dentro una vicenda più grande di lui tra equivoci e romanticismo.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Tre piani (2021, 119’). Regia di Nanni Moretti. Con Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti. Le esistenze di tre famiglie in un condominio romano si intrecciano mettendo a nudo responsabilità, colpe e possibilità di perdono. Ore 23:05 — L’innocenza (2023, 125’). Regia di Hirokazu Koreeda. Con Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi. Minato, 11 anni, cambia improvvisamente comportamento. Sospetti, malintesi e verità taciute si svelano a strati.

Sky Cinema Family, ore 21:00 — Biancaneve e il cacciatore (2012, 127’). Regia di Rupert Sanders. Con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron. Biancaneve si allea con il cacciatore per rovesciare la regina, in un fantasy epico con i sette nani in versione action. Ore 23:10 — Free Willy: Un amico da salvare (1993, 112’). Regia di Simon Wincer. Con Jason James Richter, Lori Petty. L’amicizia tra un ragazzo e un’orca intrappolata in un acquario si trasforma in un’avventura per la libertà.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 — Mother’s Day (2016, 118’). Regia di Garry Marshall. Con Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson, Jason Sudeikis. Storie intrecciate di madri e figli alla vigilia della Festa della mamma tra commozione e risate. Ore 23:05 — Prima ti sposo, poi ti rovino (2003, 100’). Regia di Joel Coen. Con George Clooney, Catherine Zeta-Jones. Un principe del divorzio e una arrampicatrice sociale si sfidano in una sofisticata guerra dei sessi.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 — Trust (2025, 96’). Regia di Carlson Young. Con Sophie Turner, Billy Campbell, Katey Sagal. Una star in fuga da uno scandalo si rifugia in una baita, ma il tradimento la intrappola in un gioco al massacro. Ore 22:35 — Shut in (2016, 91’). Regia di Farren Blackburn. Con Naomi Watts, Jacob Tremblay. Un thriller psicologico claustrofobico tra segreti, incubi e una casa isolata.

L’adrenalina di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo: le proposte delle reti specializzate

20, ore 21:10 — The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007, 112’). Regia di Paul Greengrass. Con Matt Damon, Julia Stiles, Joan Allen, David Strathairn, Edgar Ramirez, Paddy Considine. Jason Bourne torna a ricomporre i tasselli della sua identità in un inseguimento globale dal ritmo serrato. Ore 23:29 — World War Z (2013, 115’). Regia di Marc Forster. Con Brad Pitt, Mireille Enos. Un funzionario ONU attraversa il mondo per fermare un’epidemia che trasforma gli uomini in zombie, mettendo a rischio la propria famiglia per trovare una cura.

Rai 4, ore 21:20 — Uno Rosso (2024, 123’). Regia di Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu. Quando Babbo Natale, nome in codice "Uno Rosso", viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord collabora con un temibile cacciatore di taglie in una missione piena d’azione per salvare il Natale.

Iris, ore 21:11 — Forsaken – Il fuoco della giustizia (2015, 90’). Regia di Jon Cassar. Con Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, Brian Cox. Un ex pistolero torna a casa per riconciliarsi con il padre in un West violento in cerca di redenzione. Ore 23:09 — Quel treno per Yuma (2007, 117’). Regia di James Mangold. Con Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster. Un allevatore scorta un fuorilegge verso la prigione di Yuma tra imboscate, tentazioni e scelte morali.

Rai Movie, ore 21:10 — Jerry Maguire (1996, 135’). Regia di Cameron Crowe. Con Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr. Licenziato per la sua visione "umana" del lavoro, un agente sportivo tenta di ricostruire carriera e vita privata partendo da un solo cliente e da un grande amore. Ore 23:30 — Delitto sotto il sole (1982, 117’). Regia di Guy Hamilton. Con Peter Ustinov, James Mason, Maggie Smith, Jane Birkin. In un lussuoso hotel mediterraneo anni Trenta, un omicidio scuote gli ospiti. Poirot indaga tra segreti e gelosie.

Cine34, ore 21:00 — SuperFantozzi (1986, 94’). Regia di Neri Parenti. Con Paolo Villaggio, Gigi Reder, Liù Bosisio. Ugo Fantozzi attraversa i secoli in una esilarante antologia di sfortune. Ore 22:50 — Fantozzi va in pensione (1988, 98’). Regia di Neri Parenti. Con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Milena Vukotic. La pensione di Fantozzi tra false partenze, sogni infranti e risate amare.

Cielo, ore 21:20 — Il pianista (2002, 148’). Regia di Roman Polanski. Con Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Ed Stoppard. La sopravvivenza del pianista ebreo Władysław Szpilman nel ghetto di Varsavia tra orrore, dignità e musica.

Rai Premium, ore 21:20 — Natale a passo di danza (2022, 83’). Regia di David Kendall. Con Jana Kramer, Mario Lopez, Mario Cantone. Una star di Hollywood torna a casa e aiuta un’insegnante di danza ad allestire lo spettacolo natalizio. Dalla collaborazione nasce un sentimento inatteso. Ore 22:55 — Simon Coleman – Il salto dell’angelo (2024, 98’). Regia di Nicolas Copin. Con Jean-Michel Tinivelli, Alika Del Sol, Benjamin Furno. Durante un lancio in caduta libera, il paracadute di una giovane non si apre. L’indagine su un sabotaggio scoperchia rancori e verità, mentre Simon prova a riorganizzare la propria vita familiare.

Mediaset Italia 2, ore 21:05 — Ted (2012, 106’). Regia di Seth MacFarlane. Con Mark Wahlberg, Mila Kunis, Giovanni Ribisi. Il peluche più irriverente del cinema, vivo e senza filtri, mette a dura prova l’amore e l’amicizia del suo padrone tra gag scorrette e trovate esilaranti.

