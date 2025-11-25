I film in onda in TV stasera, martedì 25 novembre 2025: Ambra vuole cambiare vita (disperatamente) Tutti i film disponibili in TV martedì 25 novembre 2025: nella Notte più lunga dell'anno Angiolini è una cubista che vuole dare una svolta alla sua esistenza

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono ben 28 film, con scelte per tutti i gusti: dal pluripremiato C’è ancora domani su Rai 1 all’azione esplosiva di Fast e furious 8 su Sky Cinema 1, fino al vendicativo Peppermint – L’angelo della vendetta su 20 e al grande western Wyatt Earp su Iris. Sotto trovate la guida completa, organizzata per reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati.

C’è ancora domani: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 alle 21:30 propone C’è ancora domani (2023, 118’), di Paola Cortellesi, con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli. La storia: nella Roma del dopoguerra, Delia è stretta tra ruoli imposti e desiderio di futuro. Con la scoperta di una lettera misteriosa, trova il coraggio di ribaltare i piani prestabiliti e di immaginare un destino diverso per sé e per la sua famiglia.

Fast e furious 8: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 manda in onda Fast e furious 8 (2017, 160’), di F. Gary Gray, con Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. Di cosa parla: Dom viene irretito da una donna misteriosa e il team si ritrova a fronteggiare crimini su scala globale e un possibile tradimento, tra inseguimenti adrenalinici e scelte al limite.

Sky Cinema 2 alle 21:15 presenta Bombshell – La voce dello scandalo (2019, 108’), di Jay Roach, con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Mark Duplass. Un gruppo di donne cerca di scardinare la cultura maschilista in una grande emittente. In seconda serata, alle 23:10, Confirmation (2016), di Rick Famuyiwa, con Kerry Washington, Wendell Pierce, Jeffrey Wright, Greg Kinnear e un ricco cast.

Sky Cinema Action alle 21:00 offre il classico dello spaghetti western Django (1966, 97’), di Sergio Corbucci, con Franco Nero, Josè Bodalo, Loredana Nusciak. Dopo l’uccisione della sua donna per un furto d’oro, Django cerca vendetta trascinando una misteriosa bara, tra humor nero e ferocia. A seguire, alle 22:35, Mad Max: Fury Road (2015, 120’), di George Miller, con Tom Hardy e Charlize Theron: in un deserto post-apocalittico, Max si unisce a Furiosa per sfuggire alla tirannia di Immortan Joe in un’ininterrotta corsa per la sopravvivenza.

Sky Cinema Collection alle 21:15 programma Godzilla e Kong – Il nuovo impero (2024, 115’), di Adam Wingard, con Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry. I due titani affrontano una minaccia nascosta nelle profondità del pianeta, mentre l’umanità svela i legami con Skull Island. In seconda serata, alle 23:15, Jurassic World – Il regno distrutto (2018, 124’), di J.A. Bayona, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Omicidio a Los Angeles (2021, 110’), di Tim Kirkby, con Charlie Hunnam, Mel Gibson, Lucy Fry. A seguire, alle 22:55, Il vegetale (2017, 90’), di Gennaro Nunziante, con Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Barbara D’Urso.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda La vita straordinaria di David Copperfield (2019, 116’), di Armando Iannucci, con Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Gwendoline Christie. La storia: tra prove e incontri bizzarri nell’Inghilterra ottocentesca, David scopre il proprio talento e il senso di appartenenza. Alle 23:05, La notte più lunga dell’anno (2021, 91’), di Simone Aleandri, con Ambra Angiolini e Francesco Di Napoli. La storia: tra il 21 e il 22 dicembre, si incrociano le, storie di Francesco, politico sull’orlo del baratro che tenta disperatamente di salvarsi, Luce, cubista che vuole cambiare vita, Enzo, Pepé e Damiano, ventenni in cerca del divertimento folle, e Johnny, che ha una storia con una donna troppo più grande di lui.

Sky Cinema Family alle 21:00 schiera C’è tempo (2019, 107’), di Walter Veltroni, con Stefano Fresi. Di cosa parla: un quarantenne precario scopre di avere un fratellastro tredicenne e, tra viaggi e incontri, impara il valore dei legami. Alle 22:55, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (2015, 99’), di Tobi Baumann: un ragazzino timido e un fantasma viscido uniscono le forze, con l’aiuto riluttante di una cacciatrice di spettri, per fermare un pericoloso spirito di ghiaccio.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Terapia di coppia per amanti (2017, 92’), di Alessio Maria Federici. Alle 22:45, Ti va di ballare? (2005, 108’), di Liz Friedandler, con Antonio Banderas e Alfre Woodard.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta Heart eyes (2025, 97’), di Josh Ruben, con Olivia Holt, Mason Gooding. Un maniaco mascherato colpisce a San Valentino e una coppia decide di reagire per interrompere la scia di sangue. Alle 22:45, Out of sight (1998, 123’), di Steven Soderbergh, con George Clooney e Jennifer Lopez: un evaso e una poliziotta si attraggono pericolosamente durante una fuga rocambolesca.

Peppermint – L’angelo della vendetta: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:21 propone Wyatt Earp (1994, 195’), di Lawrence Kasdan, con Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman. Dopo la perdita della moglie, Wyatt lascia il Missouri e, insieme ai fratelli, diventa sceriffo nel selvaggio West. I conflitti con i banditi locali sfociano nel leggendario duello all’Ok Corral.

Cine34 alle 21:00 manda in onda Una festa esagerata (2018, 90’), di Vincenzo Salemme, con V. Salemme, M. Gallo. Gennaro deve organizzare un diciottesimo in grande stile nonostante la morte improvvisa del vicino, tra equivoci e pressioni. Alle 23:07, 10 regole per fare innamorare (2012, 100’), di Cristiano Bortone, con Giulio Berruti, Guglielmo Scilla, Vincenzo Salemme e un ricco cast.

Rai Movie alle 21:10 propone Noah (2014, 134’), di Darren Aronofsky, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson. Visioni di un diluvio apocalittico spingono Noah a costruire un’arca per salvare la famiglia. In seconda serata, alle 23:30, Femme fatale (2002, 115’), di Brian De Palma, con Rebecca Romijn-Stamos e Antonio Banderas.

Rai 4 alle 21:20 trasmette Deja vu – Corsa contro il tempo (2006, 128’), di Tony Scott, con Denzel Washington, Val Kilmer, Jim Caviezel. Un agente usa una tecnologia che "riavvolge" gli eventi per sventare un attentato e salvare una donna che ha già visto morire.

20 alle 21:11 offre Peppermint – L’angelo della vendetta (2018, 98’), di Pierre Morel, con Jennifer Garner, John Ortiz. Dopo l’uccisione di marito e figlia e l’inerzia della giustizia, Riley sceglie la vendetta contro i responsabili. In seconda serata, alle 23:25, The legend of Tarzan (2016, 109’), di David Yates, con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson.

Rai Premium alle 21:20 propone Il Natale che ho dimenticato (2019, 90’), di Maclain Nelson, con Ashley Greene, Andrew W. Walker, Donna Benedicto. Un sentimentale perfetto per entrare nell’atmosfera delle feste.

Mediaset Italia2 alle 21:15 manda in onda American Pie – Il matrimonio (2003, 97’), di Jesse Dylan, con Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Eugene Levy. La festa di addio al celibato di Jim sfugge di mano mentre Stifler mette gli occhi sulla sorellina della sposa tra gag e imprevisti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

