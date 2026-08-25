I film in onda in TV stasera, martedì 25 agosto 2026: Daniel Craig sfida Tom Hanks, 007 contro 'Angeli e Demoni' Da Nata per te su Canale 5 ad Angeli e demoni su Rai 2, passando per No Time To Die su TV8: azione, emozioni e grandi classici tra Rai, Mediaset, La7, TV8, Iris, Cine34, Rai Movie, Rai4, 20 e Cielo

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 12 i film disponibili tra reti in chiaro e canali specializzati, con scelte per tutti i gusti: dall’intenso Nata per te su Canale 5 al thriller esoterico Angeli e demoni su Rai 2, fino all’adrenalina di No Time To Die su TV8.

L’emozione di Nata per te: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 — 23:20, Zucchero di stelle (2023, 110’). Regia di Sebastien Tulard. Con Marwan Amesker, Riadh Belaiche, Loubna Abidar, Patrick D’Assumçao, Phénix Brossard. Di cosa parla: Yazid coltiva fin da bambino una passione assoluta per la pasticceria. Cresciuto tra famiglie affidatarie e comunità, mette tutto se stesso per affiancare i grandi maestri e diventare il migliore.

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Rai 2 — 21:20, Angeli e demoni (2009, 138’). Regia di Ron Howard. Con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Pierfrancesco Favino, Stellan Skarsgård, Armin Müller‑Stahl, Nikolaj Lie Kaas. La storia: un esperto di simbologia religiosa viene coinvolto in un’indagine che parte da un omicidio e da un furto di antimateria al CERN. L’ordigno è stato nascosto in Vaticano durante il Conclave: il conto alla rovescia potrebbe essere devastante.

Canale 5 — 21:20, Nata per te (2023, 113’). Regia di Fabio Mollo. Con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Antonia Truppo. Trama: a Napoli una neonata con sindrome di Down viene abbandonata e il tribunale cerca una famiglia. Luca, single e gay, sogna di diventare padre ma potrà essere considerato solo dopo il rifiuto delle famiglie "tradizionali". Un dramma umano e giudiziario sul significato di genitorialità.

La7 — 23:15, Amsterdam (2022, 125’). Regia di David O. Russell. Con Christian Bale, Anya Taylor‑Joy, Margot Robbie, Mike Myers, Zoë Saldana, Robert De Niro. New York, anni ’30: due amici, medico e avvocato veterani della Grande Guerra, indagano sulla morte di un generale e incappano in uno dei complotti più sconvolgenti della storia americana, ritrovando l’enigmatica Valérie e un passato condiviso ad Amsterdam.

TV8 — 21:40, No Time To Die (2021, 163’). Regia di Cary Fukunaga. Con Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear. Un ex agente segreto viene richiamato all’azione per affrontare un criminale dotato di tecnologia avanzata: una missione che lo costringerà a fare i conti con il proprio passato.

Commedie e classici da Oscar nelle proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 -21.15, Sai tenere un segreto? Commedia romantica con Alexandra Daddario protagonista. Durante una forte turbolenza in aereo, Emma racconta i suoi segreti più inconfessabili all’uomo che le è seduto accanto.

Sky Cinema Stories – 21.15, I peggiori giorni. Dopo I migliori giorni, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno dirigono e interpretano, insieme a un super cast, altri quattro sarcastici episodi dedicati alle festività. La trama ruota attorno a quattro storie -tanto spiacevoli quanto verosimili – tutte ambientate durante le festività.

Sky Cinema Collection – 21.15, I delitti del BarLume: Non è un paese per bimbi. Nuovo capitolo della produzione Sky Original diretta da Roan Johnson, intreccia mistero e comicità in un’avventura dal ritmo travolgente. La scomparsa improvvisa di Gino getta il tranquillo borgo di Pineta nel caos, dando vita a un’indagine ricca di colpi di scena.

Sky Cinema Family – 21.00, E.T. L’extra-terrestre – 4 Oscar all’emozionante capolavoro di fantascienza di Steven Spielberg. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare sul suo pianeta.

Sky Cinema Action – 21.00, Hunting season: Caccia estrema. Action ad alta tensione con Mel Gibson protagonista. Quando accoglie in casa una sconosciuta, un ex agente delle forze speciali si trova al centro di una spietata resa dei conti.

Sky Cinema Suspence – 21, Black Phone 2. Sequel onirico dell’horror con Mason Thames (Dragon Trainer) ed Ethan Hawke. Dopo essere sopravvissuto al ‘Rapace’, Finney e sua sorella Gwen indagano su alcune nuove apparizioni.

Sky Cinema Comedy – 21.00, L’ora legale . Gli irresistibili Ficarra e Picone in una commedia sull’Italia di oggi. Gli elettori di un paesino siciliano scelgono un sindaco la cui "eccessiva" onestà avrà effetti inattesi.

Sky Cinema Romance – 21.00, Ti va di ballare? Antonio Banderas è un ballerino professionista che decide di insegnare danza in una scuola speciale per teen-ager socialmente disadattati e con vari problemi. Dopo le prime resistenze i ragazzi si entusiasmano e contribuiscono a creare una nuova forma di danza che mescola balletto classico e stili ‘da strada’.

Sky Cinema Drama – 21.00, Ben-Hur. 11 Oscar per il leggendario kolossal di William Wyler con Charlton Heston. Il principe Ben Hur, caduto prigioniero per colpa di Messala, cerca vendetta nei confronti del suo nemico

Sky Cinema 1 +24 – 21.15, Il mago del Cremlino. Le origini di Putin. Nei tumultuosi anni Novanta russi, il giovane stratega Vadim Baranov, nato tra teatro e televisione, diventa l’ombra che favorisce l’ascesa politica di Vladimir Putin, comprendendo che la comunicazione può plasmare il potere. Con Paul Dano Alicia Vikander e Jude Law.

L’azione di G.I. Joe – La nascita dei Cobra: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:14, I quattro del Texas (1963, 124’). Regia di Robert Aldrich. Con Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg, Ursula Andress. Un pistolero entra in possesso di una grossa somma; il suo rivale si allea con un banchiere corrotto per sottrargliela. Scoperto il doppio gioco, l’improbabile duo unirà le forze per far finire dietro le sbarre il vero burattinaio.

Cine34 — 21:00, Belli di papà (2015, 100’). Regia di Guido Chiesa. Con Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli, Andrea Pisani, Francesco Di Raimondo, Francesco Facchinetti e altri. Un imprenditore vedovo, stufo dei tre figli viziati, inscena il fallimento e li trascina in Puglia: tra lavori veri e responsabilità scopriranno il valore dell’indipendenza.

22:58, Com’è bello far l’amore (2012, 97’). Regia di Fausto Brizzi. Con Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Virginia Raffaele e cammei di Margherita Buy, Enzo Salvi, Lillo. Una coppia quarantenne in crisi chiede aiuto a un amico pornodivo per riaccendere la passione con esiti esilaranti.

Rai Movie — 20:45, Stanlio e Ollio – Tutto in ordine (1931, 20’). Regia di James Parrott. Con Stan Laurel, Oliver Hardy. Dopo una festa, mettere a posto casa diventa un disastro annunciato tra gag e fraintendimenti, fino al ritorno della moglie.

21:10, Taras il magnifico (1962, 124’). Regia di J. Lee Thompson. Con Yul Brynner, Tony Curtis, Christine Kaufmann, Sam Wanamaker. Nel XVI secolo, il cosacco Taras salva i polacchi dai turchi ma, travolto dalle guerre, cerca vendetta mentre un figlio diserta per amore.

23:25, Transcendence (2014, 119’). Regia di Wally Pfister. Con Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Morgan Freeman, Kate Mara, Cillian Murphy. Un ricercatore di IA oltrepassa i limiti trasferendo la propria coscienza in una rete, scatenando conseguenze etiche e minacce globali.

Rai 4 — 21:20, Special Forces – Liberate l’ostaggio (2011, 109’). Regia di Stéphane Rybojad. Con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Tchéky Karyo, Raz Degan. Una giornalista francese rapita in Afghanistan: le forze speciali partono per un’operazione disperata attraverso territori ostili, tallonate dai talebani.

23:10, The survivalist (2021, 90’). Regia di Jon Keeyes. Con Jonathan Rhys Meyers, John Malkovich, Ruby Modine. Thriller teso tra sopravvivenza e inseguimenti quando un ex agente e una giovane donna diventano il bersaglio di una spietata gang.

20 — 21:10, G.I. Joe – La nascita dei Cobra (2009, 118’). Regia di Stephen Sommers. Con Adewale Akinnuoye‑Agbaje, Christopher Eccleston, Joseph Gordon‑Levitt, Byung‑hun Lee, Sienna Miller, Rachel Nichols. L’élite G.I. Joe affronta Destro e l’organizzazione Cobra, decisi a minacciare l’umanità con armi d’avanguardia: un action spettacolare a ritmo serrato.

Cielo — 23:20, Escobar – Il fascino del male (2017, 123’). Regia di Fernando León de Aranoa. Con Javier Bardem, Penélope Cruz. Biopic sul narcotrafficante colombiano Pablo Escobar visto anche attraverso la relazione con la giornalista Virginia Vallejo: potere, violenza e seduzione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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