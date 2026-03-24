Rocío Muñoz Morales, come ha scoperto di essere tradita: la storia Questa sera, martedì 24 marzo 2026, "Tu mi nascondi qualcosa" con l'ex di Raoul Bova che apprende che il suo compagno (in ospedale per un'amnesia) ha una moglie

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: dall’amatissimo Spider-Man 2 su Italia 1 alla commedia dei tradimenti Tu mi nascondi qualcosa con Rocío Muñoz Morales al gangster-movie di stile The Gentlemen su Sky Cinema 1, fino all’adrenalinico Black Hawk Down su Rai Movie. Una serata ricchissima con 27 film tra azione, commedie, thriller e grandi classici: ce n’è davvero per tutti i gusti.

A tutta azione con Spider-Man 2: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:31 propone Spider-Man 2 (2004, regia di Sam Raimi; 128′). Dopo aver rinunciato all’amore per proteggere i suoi cari, Peter Parker prova a condurre una vita normale. Di cosa parla: il ritorno in azione dell’Uomo Ragno quando la città viene minacciata da un nuovo nemico, mentre l’amico Harry Osborne è deciso a vendicare il padre. Cast: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Rosemary Harris.

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Crimine e stile con The Gentlemen: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta The gentlemen (2020, regia di Guy Ritchie; 113′). La storia: un re della marijuana a Londra decide di vendere l’impero, scatenando trame, doppi giochi e tradimenti. Cast: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell. A seguire alle 23:15 La valle dei sorrisi (2025, regia di Paolo Strippoli; 122′), inquietante horror ambientato in un tranquillo paese di montagna dove un insegnante scopre un segreto capace di minacciare l’intera comunità. Cast: Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Giulio Feltri.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Indiana Jones e il tempio maledetto (1984, regia di Steven Spielberg; 112′), avventura cult con Harrison Ford, Kate Capshaw e Ke Huy Quan. A seguire alle 23:00 Safe House – Nessuno è al sicuro (2012, regia di Daniel Espinosa; 110′), action-thriller con Denzel Washington e Ryan Reynolds tra fughe e doppi giochi.

Sky Cinema Collection alle 21:15 programma Il Paradiso all’improvviso (2003, regia di Leonardo Pieraccioni; 105′), commedia romantica con Leonardo Pieraccioni, Alessandro Haber, Angie Cepeda, Anna Maria Barbera e Rocco Papaleo. Alle 22:55 segue Il sesso degli angeli (2021, regia di Leonardo Pieraccioni; 91′), divertente e irriverente storia di un prete che eredita un bordello in Svizzera. Con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Eva Moore.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 manda in onda Breaking news a Yuba County (2021, regia di Tate Taylor; 96′), un’irresistibile dark comedy-thriller con Allison Janney, Mila Kunis, Awkwafina, Wanda Sykes e Jimmi Simpson: una donna di periferia finisce al centro dell’attenzione dopo la misteriosa scomparsa del marito. Alle 22:40 arriva Omicidio a Los Angeles (2021, regia di Tim Kirkby; 110′), commedia crime con Charlie Hunnam, Lucy Fry e Mel Gibson.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Il ladro di giorni (2020, regia di Guido Lombardi; 105′): un padre appena uscito di prigione prova a ricucire il rapporto col figlio in un viaggio verso sud che svela verità dolorose. Cast: Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Vanessa Scalera. Alle 22:50 Casablanca beats (2021, regia di Nabil Ayouch; 101′), l’energia dell’hip hop per liberarsi da tradizioni oppressive in un centro culturale di Casablanca.

Sky Cinema Family alle 21:00 presenta Balto e Togo – La leggenda (2019, regia di Brian Presley; 87′), dramma d’avventura ispirato a una storia vera. Con Brian Presley, Treat Williams, Brad Leland, Henry Thomas, Bruce Davison. Alle 22:30 spazio all’azione per tutta la famiglia con Tartarughe Ninja (2014, regia di Jonathan Liebesman; 104′) con Megan Fox, Will Arnett e William Fichtner.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Dreamland (2019, regia di Miles Joris-Peyrafitte; 98′): l’incontro tra un giovane sognatore e una fuorilegge in fuga accende desideri di libertà e colpi di scena. Cast: Margot Robbie, Finn Cole, Travis Fimmel, Kerry Condon, Garrett Hedlund. Alle 22:45 Hotspot – Amore senza rete (2023, regia di Giulio Manfredonia; 105′), destino e connessioni "rubate" per una ballerina determinata a inseguire i propri sogni. Con Francesco Arca, Denise Tantucci, Peppe Servillo.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone On the line (2022, regia di Romuald Boulanger; 109′), un conduttore radiofonico precipita in un incubo quando una minaccia anonima coinvolge la sua famiglia. Con Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley. Alle 22:50 Black bag – Doppio gioco (2025, regia di Steven Soderbergh; 93′): un agente indaga su una fuga di dati classificati e scopre che tra i sospettati c’è anche la moglie. Con Michael Fassbender, Cate Blanchett, Tom Burke, Marisa Abela, Regé-Jean Page.

Guerra, azione e cult con Black Hawk Down: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:12 schiera il western classico Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (1973, regia di Burt Kennedy; 92′) con John Wayne, Ann-Margret, Ben Johnson e Christopher George: un ex capitano nordista aiuta una giovane vedova a recuperare l’oro nascosto nel deserto, ma nulla è come sembra. Alle 23:10 tocca a Sfida oltre il fiume rosso (1967, regia di Richard Thorpe; 96′), altro western con Glenn Ford, Angie Dickinson, Chad Everett, Gary Merrill e Jack Elam.

Cine34 alle 21:00 propone la commedia soprannaturale Sono solo fantasmi (2019, regia di Christian De Sica; 100′): due fratellastri diventano "acchiappa fantasmi" a Napoli, finché lo spirito del padre scombina i piani e i tre dovranno salvare la città da una temibile strega. Con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Leo Gullotta. Alle 23:12 arriva Tu mi nascondi qualcosa (2018, regia di Giuseppe Loconsole; 87′), intreccio di gelosie, amnesie e indagini private con Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Rocco Papaleo e Rocío Muñoz (che scopre che il suo fidanzato, ricoverato in ospedale con una totale amnesia, aveva già una moglie).

Rai Movie alle 21:10 manda in onda Black Hawk Down (2001, regia di Ridley Scott; 144′), dramma di guerra mozzafiato ambientato in Somalia nel 1993: una missione di cattura si trasforma in un inferno urbano dopo l’abbattimento di due elicotteri. Con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Sam Shepard.

Rai 4 alle 21:20 propone Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023, regia di Neill Blomkamp; 135′): un gamer talentuoso, un ex pilota e un dirigente visionario uniscono le forze per scalare uno degli sport più elitari. Con David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Josha Stradowski.

20 alle 21:10 presenta Unknown – Senza identità (2011, regia di Jaume Collet-Serra; 113′), un uomo si risveglia a Berlino e scopre che la moglie non lo riconosce più e un altro ha preso il suo posto. Ignorato dalle autorità e braccato da assassini, con l’aiuto di un’alleata inaspettata si getta in un labirinto di misteri per ritrovare se stesso. Con Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Frank Langella, Aidan Quinn, Bruno Ganz.

Cielo alle 21:20 propone Cani sciolti (2013, regia di Baltasar Kormákur; 109′): due agenti sotto copertura, rivali e complici, si ritrovano al centro di una caccia al denaro e alla verità. Con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, James Marsden, Bill Paxton. Alle 23:15 c’è Chaos (2005, regia di Tony Giglio; 98′), rapina in banca, ostaggi e un inseguimento serrato tra il detective Conners e il misterioso Lorenz. Con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes.

Mediaset Italia2 alle 21:01 trasmette Campioni (2022, regia di Bobby Farrelly; 123′), commedia sportiva: un allenatore di basket collegiale, sospeso per intemperanze, è costretto ad allenare una squadra di ragazzi e ragazze con disabilità con l’obiettivo di portarli verso le Paralimpiadi. Con Woody Harrelson, Ernie Hudson, Cheech Marin, Kaitlin Olson.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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