Sarah Felberbaum e Chiara Francini rivali (e senza veli) per un uomo: chi è lui

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono 28 i film disponibili martedì 24 febbraio 2026, con opzioni per tutti i gusti: dal dramma d’autore Un eroe su Rai 3 al thriller di rapina Way down – Rapina alla Banca di Spagna su TV8, fino al fantasy dark Hellboy su 20. Sotto trovate tutte le proposte, organizzate per canali principali, Sky Cinema e reti specializzate.

L’intenso Un eroe su Rai 3: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:20 propone Un eroe (2021, 127’). Regia di Asghar Farhadi. Cast: Amir Jadidi, Fereshteh Sadrorafaii, Maryam Shahdaie, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldoust. Genere: Drammatico. La storia segue Rahim, un uomo in semi-libertà che tenta di saldare un debito mentre una piccola borsa di monete d’oro scatena una spirale di scelte morali, riconoscimenti pubblici e sospetti. Un dramma etico di precisione millimetrica che interroga verità, reputazione e perdono.

TV8 alle 21:30 manda in onda Way down – Rapina alla Banca di Spagna (2021, 118’). Regia di Jaume Balagueró. Cast: Freddie Highmore, Liam Cunningham, Famke Janssen, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley. Genere: Thriller. Di cosa parla: un geniale studente di ingegneria si unisce a un carismatico mercante d’arte per violare l’inviolabile cassaforte della Banca di Spagna nei 105 minuti in cui il paese è distratto dalla finale dei Mondiali. Un heist-movie ad alta tensione.

Nove alle 21:30 presenta Maschi contro femmine (2010, 113’). Regia di Fausto Brizzi. Cast corale: Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Claudio Bisio, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Francesco Pannofino e altri. Genere: Commedia. Tre storie di coppie e amici si intrecciano nella Milano contemporanea tra tradimenti, nuove passioni e rese dei conti sentimentali, mentre Nicoletta e Paola provano a reinventarsi tra chirurgia estetica e vita mondana.

La commedia Quasi orfano su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone Quasi orfano (2022, 90’). Regia di Umberto Carteni. Cast: Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo. Genere: Commedia. Un designer che ha rinnegato le proprie origini si ritrova diviso tra il glamour di Milano e la famiglia pugliese, chiamato a scegliere tra carriera e radici. A seguire alle 23:00 Enzo (2025, 102’), regia di Robin Campillo, con Elodie Bouchez e Pierfrancesco Favino. Genere: Drammatico. Un sedicenne benestante lascia la scuola per fare il muratore, scoprendo nel lavoro e nella comunità un nuovo senso di sé, tra amicizia, amore e responsabilità.

Sky Cinema Action alle 21:00 accende i motori con Fast e Furious – Solo parti originali (2009, 99’). Regia: Justin Lin. Cast: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Gal Gadot. Genere: Azione. Brian e Dom si ritrovano per infiltrarsi tra i narcotrafficanti tra Los Angeles e il Messico. A seguire alle 22:50 Fast e Furious 5 (2011). Regia: Justin Lin. Cast: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Jordana Brewster. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection alle 21:15 festeggia Hitchcock con La finestra sul cortile (1954, 112’). Regia: Alfred Hitchcock. Cast: James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr. Genere: Thriller. Immobilizzato per una gamba rotta, un fotografo spia i vicini e sospetta un delitto, in un crescendo magistrale interamente ricostruito in studio. A seguire alle 23:15 L’ombra del dubbio (1943, 108’), con Joseph Cotten e Teresa Wright: uno zio affascinante nasconde un terribile segreto e la nipote ne svela la verità a rischio della vita. Genere: Giallo.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 ride di gusto con Scemo e più scemo (1994, 101’). Regia: Peter Farrelly. Cast: Jim Carrey, Jeff Daniels. Genere: Comico. Due amici maldestri attraversano gli Stati Uniti per restituire una valigetta, tra equivoci e gag demenziali. Alle 22:50 ecco (Im)perfetti criminali (2022, 90’), regia di Alessio Maria Federici. Quattro guardie giurate pasticcione improvvisano un colpo per aiutare un amico rimasto senza lavoro, scoprendo risorse insospettate.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Ghiaccio (2022, 95’). Regia: Alessio De Leonardis, Fabrizio Moro. Cast: Giacomo Ferrara e altri. Genere: Drammatico. Nel 1999 a Roma, Giorgio tenta di riscattarsi dai debiti familiari diventando un campione di boxe, guidato da Massimo. Alle 22:45 Mountainhead (2025, 108’), regia di Jesse Armstrong, con Steve Carell e Jason Schwartzman. Quattro amici benestanti si ritrovano in un ritiro mentre il mondo fuori precipita nel caos alimentato dalla disinformazione generata dall’IA.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in salotto Pets – Vita da animali (2016, 87’). Regia: Chris Renaud, Yarrow Cheney. Genere: Animazione. A Manhattan, l’equilibrio del cagnolino Max è sconvolto dall’arrivo di Duke, tra fughe rocambolesche e un coniglio in cerca di vendetta. Alle 22:30 segue Pets 2 – Vita da animali (2019, 92’). Regia: Chris Renaud. Gli amici a quattro zampe affrontano paure e nuove responsabilità, imparando a fidarsi.

Sky Cinema Romance alle 21:00 sceglie La quattordicesima domenica del tempo ordinario (2023, 98’). Regia: Pupi Avati. Cast: Gabriele Lavia, Edwige Fenech. Genere: Drammatico. Dalla Bologna anni ’70 al presente: tre amici fanno i conti con sogni, amori e il tempo che passa. Alle 22:45 Sai che c’è di nuovo? (2000, 97’), regia di John Schlesinger, con Rupert Everett e Madonna. Un giardiniere gay e un’insegnante di yoga decidono di crescere insieme un figlio inatteso.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 mette in scena V per Vendetta (2005, 132’). Regia: James McTeigue. Cast: Hugo Weaving, Natalie Portman, John Hurt. Genere: Azione. In una Londra distopica, il misterioso V si allea con Evey per rovesciare un regime oppressivo. Alle 23:15 The code (2008, 104’). Regia: Mimi Leder. Cast: Antonio Banderas, Morgan Freeman, Tom Hardy. Genere: Thriller. Un ladro veterano e un giovane complice puntano due uova Fabergé, ma l’amore complica il colpo.

Azione e fantasy con Hellboy su 20: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:12 propone Il vendicatore del Texas (1963, 90’). Regia: Tay Garnett. Cast: Robert Taylor, Joan Caulfield, Robert Middleton, Robert Loggia. Genere: Western. Un allevatore rifiuta di cedere la propria terra a un affarista senza scrupoli, e la tragedia scatena una vendetta inarrestabile. A seguire alle 23:07 Il mucchio selvaggio (1969, 134’). Regia: Sam Peckinpah. Cast: William Holden, Ernest Borgnine, Ben Johnson. Genere: Western.

Cine34 alle 21:00 rispolvera la saga del commissario Giraldi con Squadra antiscippo (1976, 95’). Regia: Bruno Corbucci. Cast: Tomas Milian, Jack Palance, Maria Rosaria Omaggio. Genere: Commedia. A seguire alle 23:05 Tutta da scoprire (1981, 95’). Regia: Giuliano Carnimeo. Cast: Renzo Montagnani, Nadia Cassini, Bombolo, Enzo Cannavale. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 regala il kolossal Lawrence d’Arabia (1962, 180’). Regia: David Lean. Cast: Peter O’Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif. Genere: Biografico. Durante la Prima guerra mondiale, un ufficiale britannico guida le tribù arabe nella rivolta contro l’Impero Ottomano, emergendo come leader carismatico ma entrando in conflitto con gli interessi di Londra. Un’epopea che scolpisce l’identità di un popolo e il destino di un uomo.

Rai 4 alle 21:20 schiera il cult d’azione Trappola in alto mare (1992, 102’). Regia: Andrew Davis. Cast: Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erika Eleniak. Genere: Thriller. Un ex cuoco dei Navy SEAL sventa un dirottamento su una corazzata in un concentrato di adrenalina anni ’90.

20 alle 21:10 presenta Hellboy (2019, 121’). Regia: Neil Marshall. Cast: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim. Genere: Fantasy. Di cosa parla: il demone Hellboy fronteggia la Regina di Sangue, strega ancestrale decisa alla vendetta. Tra mondo umano e soprannaturale, l’eroe cerca di fermarla in un’avventura dark.

Rai Premium alle 21:20 propone Il mio fantasma di Natale (2022, 82’). Regia: Rich Newey. Cast: Kim Matula, Ian Harding, Beth Leavel. Genere: Sentimentale. Il Dipartimento dei Fantasmi del Natale tenta di riaccendere lo spirito in casa Baron, ma il destino di Katherine e Peter li porterà a scoprirsi anime gemelle.

Mediaset Italia2 alle 21:01 offre la spia pasticciona di Agente Smart – Casino totale (2008, 110’). Regia: Peter Segal. Cast: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin, Terence Stamp. Genere: Commedia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

