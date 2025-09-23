I film in onda in TV stasera, martedì 23 settembre 2025: la vendetta del commando militare in Germania Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 23 settembre 2025: dal vendicativo Giustizia privata sul Nove alla furia vichinga di The Northman su Rai 4, fino a Bastardi senza gloria su Sky Cinema 2

I film in TV stasera, martedì 23 settembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare. In totale sono 27 le pellicole tra cui scegliere: azione, thriller, drammi e commedie per tutti i gusti. Spiccano l’adrenalinico Giustizia privata sul Nove, la vendetta norrena di The Northman su Rai 4 e l’irriverente guerra di Bastardi senza gloria su Sky Cinema 2.

La tensione di Giustizia privata: le proposte delle reti in chiaro

Nove: Giustizia privata (2009), ore 21:30 — 108 minuti, regia di F. Gary Gray; cast con Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby, Gregory Itzin, Regina Hall. La storia: dieci anni dopo l’omicidio della moglie e della figlia, Clyde Shelton pretende giustizia e scatena una vendetta che travolge non solo i colpevoli ma anche il sistema che li ha protetti.

Il sentimento di Un giorno come tanti: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: Un giorno come tanti (2013), ore 21:15 — 111 minuti, regia di Jason Reitman; con Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, Gattlin Griffith, Dylan Minnette. Di cosa parla: un adolescente e sua madre accolgono per un weekend un misterioso fuggitivo, un incontro destinato a cambiare per sempre le loro vite. A seguire ore 23:10 Shark – Il primo squalo (2018) — 98 minuti, regia di Jon Turteltaub; con Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson: un Megalodon riemerge dagli abissi e semina terrore, costringendo un sommozzatore esperto a un confronto all’ultimo respiro.

Sky Cinema 2: Bastardi senza gloria (2009), ore 21:15 — 153 minuti, regia di Quentin Tarantino; con Brad Pitt, Christoph Waltz, Diane Kruger, Michael Fassbender. Un commando di soldati ebrei americani semina il panico tra i nazisti nella Francia occupata, in un intreccio di vendetta, cinema e storia che porta a un clamoroso regolamento di conti.

Sky Cinema Action: Point Break – Punto di rottura (1991), ore 21:00 — 110 minuti, regia di Kathryn Bigelow; con Keanu Reeves, Patrick Swayze, Gary Busey: un agente dell’FBI si infiltra tra surfisti sospettati di rapine. Alle 23:05 The legend of Tarzan (2016) — 109 minuti, regia di David Yates; con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz.

Sky Cinema Collection: Fast e Furious 5 (2011), ore 21:15, regia di Justin Lin; con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson. In seconda serata ore 23:30 Fast e Furious 6 (2013) — 145 minuti, regia di Justin Lin; cast con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez: la squadra di Dom si ricompone a Londra per fermare un’organizzazione di piloti criminali guidata da un nemico legato al passato.

Sky Cinema Comedy: Se mi lasci non vale (2016), ore 21:00 — 96 minuti, regia di Vincenzo Salemme; con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Autieri: due amici architettano una vendetta amorosa con esiti imprevedibili. Alle 22:40 Amore oggi (2014) — 80 minuti, regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi: quattro storie raccontano l’amore al tempo della crisi, tra lavoro, identità e media.

Sky Cinema Drama: Il bambino nascosto (2021), ore 21:00 — 110 minuti, regia di Roberto Andò; con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella. Alle 22:55 Natale all’improvviso (2015), regia di Jessie Nelson; cast corale con Diane Keaton, John Goodman, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Alan Arkin.

Sky Cinema Family: Viaggio al centro della Terra (2008), ore 21:00 — 92 minuti, regia di Eric Brevig; con Brendan Fraser, Josh Hutcherson: un professore e suo nipote scoprono un mondo sotterraneo pieno di creature sorprendenti. Alle 22:40 Genitori vs influencer (2021) — 90 minuti, regia di Michela Andreozzi; con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Nino Frassica: un papà lancia una campagna contro l’abuso dei social e diventa a sua volta influencer per recuperare il dialogo con la figlia.

Sky Cinema Romance: Little Italy – Pizza, amore e fantasia (2018), ore 21:00 — 90 minuti, regia di Donald Petrie; con Emma Roberts, Hayden Christensen: due giovani innamorati cercano di superare la storica rivalità tra le pizzerie delle loro famiglie. Alle 22:45 Il bacio che aspettavo (2006) — 98 minuti, regia di Jon Kasdan; con Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan.

Sky Cinema Suspense: Fino alla fine (2024), ore 21:00 — 118 minuti, regia di Gabriele Muccino; con Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy: nelle ultime 24 ore a Palermo, l’incontro con un gruppo di ragazzi cambia il destino di una giovane americana. Alle 23:00 John Q (2002) — 118 minuti, regia di Nick Cassavetes; con Denzel Washington, Anne Heche, James Woods: un padre disperato prende in ostaggio un pronto soccorso per salvare il figlio, negato dalle assicurazioni.

Azione e tensione con White Elephant – Codice criminale: le proposte delle reti specializzate

Iris: I 300 di Fort Canby (1961), ore 21:17 — 97 minuti, regia di Joseph M. Newman; con Richard Boone, George Hamilton, Charles Bronson. In seconda serata ore 23:21 L’ultimo colpo in canna (1968) — 93 minuti, regia di Jerry Thorpe; con Glenn Ford, Arthur Kennedy, Harry Dean Stanton: un uomo affronta indiani e rinnegati per salvare la famiglia, fino al duello finale.

Cine34: Mollo tutto e apro un chiringuito (2021), ore 21:00 — 90 minuti, regia di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi; con Germano Lanzoni, Paolo Calabresi: un manager in crisi prova a ricominciare aprendo un chiringuito in Sardegna, tra diffidenze e seconde possibilità. Alle 23:06 È nata una star? (2012) — 105 minuti, regia di Lucio Pellegrini; con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo: i genitori scoprono di non conoscere davvero il figlio quando lui tenta la strada del cinema hard, tra dubbi, paure e riflessioni famigliari.

Rai Movie: La giuria (2003), ore 21:10 — 127 minuti, regia di Gary Fleder; con John Cusack, Dustin Hoffman, Gene Hackman, Rachel Weisz. Alle 23:20 Lonely hearts (2006) — 108 minuti, regia di Todd Robinson; con John Travolta, James Gandolfini, Jared Leto, Salma Hayek: una coppia di assassini adescava vedove in cerca d’amore, due detective danno la caccia ai responsabili.

Rai 4: The Northman (2022), ore 21:20 — 140 minuti, regia di Robert Eggers; con Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke. La trama segue Amleth: da principe in fuga a guerriero assetato di vendetta contro lo zio usurpatore, in un viaggio verso l’Islanda tra visioni, destino e ferocia.

20: White Elephant – Codice criminale (2022), ore 21:08 — 92 minuti, regia di Jesse V. Johnson; con Bruce Willis, John Malkovich: un ex soldato coinvolto con la criminalità organizzata deve scegliere tra codice d’onore e morale. In seconda serata ore 23:13 Troy (2004) — 155 minuti, regia di Wolfgang Petersen; con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger: dal rapimento di Elena alla guerra di Troia, l’epopea di Achille ed Ettore conduce alla tragica caduta della città.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

