I film in TV stasera: dalle risate di 'Mi presenti i tuoi' all'epica medievale de 'Le crociate' Dalla commedia Mi presenti i tuoi? su Italia 1 all’epico Le Crociate sul Nove, passando per la maratona Star Trek su Sky Cinema: una serata con 25 film per tutti i gusti

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In TV vi aspettano 25 film tra grandi classici, azione, commedie e brividi: dalla commedia di famiglia Mi presenti i tuoi? su Italia 1 all’epico Le Crociate sul Nove, fino alla doppietta di fantascienza con Star Trek – Il futuro ha inizio su Sky Cinema Collection. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Risate con Mi presenti i tuoi?: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:29 programma Mi presenti i tuoi? (2004, commedia, 115’, regia di Jay Roach). Nel cast brillano Barbra Streisand, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Robert De Niro e Teri Polo. Un incontro tra suoceri ad alto tasso di gag per una serata all’insegna dell’ironia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nove alle 21:30 propone Le Crociate (2005, drammatico, 145’, regia di Ridley Scott) con Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton e David Thewlis. Di cosa parla: il giovane Baliano intraprende un viaggio in Terra Santa tra guerra, fede e responsabilità storiche che lo costringerà a confrontarsi con se stesso.

Un bel giorno guida la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 lancia Un bel giorno (2026, commedia, 93’, regia di Fabio De Luigi) con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. La storia: Tommaso, papà single di quattro figlie, ritrova la voglia di rimettersi in gioco grazie a un nuovo incontro, tra segreti di famiglia e sentimenti inattesi. A seguire, alle 22:55, L’uomo dei ghiacci – The Ice Road (2021, azione, 103’, regia di Jonathan Hensleigh) con Liam Neeson e Laurence Fishburne: dopo il crollo di una miniera in Canada, una missione disperata corre su un oceano ghiacciato per salvare i minatori intrappolati.

Sky Cinema Family alle 21:45 ripropone Un bel giorno (2026, 93’, regia di Fabio De Luigi), commedia familiare tra risate e tenerezza. A seguire alle 23:25, Free Willy – Un amico da salvare (1993, avventura, 112’, regia di Simon Wincer). La storia: l’amicizia tra il giovane Jesse e l’orca Willy sfida i piani crudeli del proprietario dell’acquario in una corsa contro il tempo per la libertà.

Sky Cinema Action alle 21:00 presenta The Jackal (1997, thriller, 124’, regia di Michael Caton-Jones) con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. A seguire alle 23:10, l’epico 300 (2006, azione, 117’, regia di Zack Snyder) con Gerard Butler e Lena Headey.

Sky Cinema Collection alle 21:15 entra nell’universo di J.J. Abrams con Star Trek – Il futuro ha inizio (2009, fantascienza, 122’), con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana e il leggendario Leonard Nimoy. A seguire alle 23:25, Into Darkness – Star Trek (2013, fantascienza, 129’) con Benedict Cumberbatch e Karl Urban.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Delivery Man (2013, commedia, 103’, regia di Ken Scott) con Vince Vaughn, Cobie Smulders e Chris Pratt. Alle 22:50, Benvenuti al Nord (2012, commedia, 109’, regia di Luca Miniero) con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Trama: tra stereotipi, gag e amicizia, il trasferimento a Milano diventa un viaggio esilarante di adattamento e scoperta.

Sky Cinema Romance alle 21:00 canta a ritmo di ABBA con Mamma mia! (2008, commedia, 108’, regia di Phyllida Lloyd) con Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth. Di cosa parla: alla vigilia delle nozze, Sophie invita tre uomini che potrebbero essere suo padre, scatenando equivoci irresistibili. Alle 23:00, Mamma mia! Ci risiamo (2018, musicale, 114’, regia di Ol Parker) svela il passato di Donna e collega, tra flashback e canzoni, le emozioni del presente.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 è il momento di Chase – Scomparsa (2022, thriller, 95’, regia di Brian Goodman) con Gerard Butler e Jaimie Alexander: la sparizione improvvisa della moglie trascina un uomo nel lato oscuro della città, tra inseguimenti e verità scomode. Alle 22:40, Demeter – Il risveglio di Dracula (2023, horror, 119’, regia di André Øvredal) con David Dastmalchian e Liam Cunningham. La storia: il viaggio della nave Demeter verso l’Inghilterra si trasforma in un incubo senza scampo.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta The Brutalist (2024, drammatico, 215’, regia di Brady Corbet) con Adrien Brody, Felicity Jones, Vanessa Kirby e Guy Pearce. Di cosa parla: nel 1947 l’architetto ebreo László Toth reinventa se stesso negli Stati Uniti, ma il successo commissionato da un potente industriale porta con sé ombre e sacrifici.

Western, cult e brividi con Il grande giorno di Jim Flagg: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:15 manda in onda Il grande giorno di Jim Flagg (1969, western, 90’, regia di Burt Kennedy) con Robert Mitchum, George Kennedy e David Carradine. Trama: uno sceriffo esautorato sfida da solo una banda di fuorilegge finché un ex bandito decide di aiutarlo nello scontro finale. A seguire, alle 23:17, La legge del Signore/L’uomo senza fucile (1956, western, 139’, regia di William Wyler) con Gary Cooper, Dorothy McGuire e Anthony Perkins.

Rai Movie alle 21:10 propone Il duro del Road House (1989, drammatico, 110’, regia di Rowdy Herrington) con Patrick Swayze e Sam Elliott: un buttafuori filosofo ripulisce un locale corrotto fino allo scontro con il boss locale. Alle 23:10, Jerry Maguire (1996, commedia, 135’, regia di Cameron Crowe) con Tom Cruise, Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr. La storia: un agente sportivo, licenziato per la sua visione etica del lavoro, ricomincia da zero tra cadute e riscatto.

Rai 4 alle 21:20 offre Visions (2014, horror, 119’, regia di Kevin Greutert) con Isla Fisher, Anson Mount e Jim Parsons. Di cosa parla: in una casa di campagna una donna incinta è tormentata da visioni e rumori sinistri; una medium svela il passato torbido della dimora e una cospirazione inquietante.

20 alle 21:11 in prima serata c’è Twister (1996, drammatico, 100’, regia di Jan de Bont) con Helen Hunt e Bill Paxton. La storia: una scienziata dei tornado, segnata da un trauma infantile, insegue il cuore della tempesta con il progetto "Dorothy" tra sfide con la natura e tensioni personali.

Cine34 alle 21:00 parte la commedia vacanziera Matrimonio alle Bahamas (2007, 92’, regia di Claudio Risi) con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera e Biagio Izzo: nozze tra famiglie agli antipodi tra snobismi e rivincite popolari. Alle 22:57, La fidanzata di papà (2008, 89’, regia di Enrico Oldoini) con Massimo Boldi, Simona Ventura ed Elisabetta Canalis: due famiglie imparano a collaborare per ricucire una giovane coppia in crisi.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche