I film di stasera in TV, martedì 23 dicembre 2025

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 30 i titoli disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con scelte per tutti i gusti. Tra i titoli di punta spiccano Miracolo nella 34a strada, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re e Beetlejuice Beetlejuice.

La magia di Miracolo nella 34a strada illumina la serata: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 2 alle 21:30 arriva Uno Rosso (2024) di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu. Di cosa parla: quando Babbo Natale, nome in codice Uno Rosso, viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord unisce le forze con il cacciatore di taglie più temuto per una missione on the road che punta a salvare il Natale.

Su Rai 3 alle 21:20 c’è Gloria! (2024) di Margherita Vicario con Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Elio, Vincenzo Crea. La storia: nella Venezia di fine Settecento, Teresa, domestica in un istituto musicale per educande agitato dall’imminente visita di Papa Pio VII, scopre un nuovo strumento destinato a cambiare tutto: il pianoforte.

Su Italia 1 alle 21:31 va in onda Miracolo nella 34a strada (1994) di Les Mayfield con Dylan McDermott, Elizabeth Perkins, Mara Wilson, Richard Attenborough. Genere: Commedia. Durata: 114 minuti.

Su TV8 doppio appuntamento romantico: alle 21:30 Un matrimonio regale (2024) di Tim Clague e Danny Stack con Kathryn Davis, Riley Neldam, Marley Quinlan-Gardner. Di cosa parla: una celebre organizzatrice viene chiamata all’ultimo minuto per allestire un matrimonio reale proprio il giorno di Natale. A seguire alle 23:20 Un Natale indimenticabile (2024) di John Bradshaw con Celeste Desjardins, Brett Donahue, Tatyana Rose Baptiste. La storia: la principessa Colette sogna di fare la stilista e, lavorando con il designer Wilson James, scopre la sua vera vocazione e l’amore.

Risate con Sole a catinelle e grandi saghe: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 propone alle 21:15 Sole a catinelle (2013) di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs. Genere: Comico. Durata: 83 minuti. In seconda serata alle 22:50 Cattivissimo me 4 (2024) di Chris Renaud e Patrick Delage. Di cosa parla: Gru, ora agente dell’Anti-Villain League, deve proteggere la famiglia dalla vendetta di Maxime Le Mal e della sua alleata Valentina, trasferendosi a Mayflower insieme a Lucy, Margo, Edith, Agnes e al piccolo Gru Jr.

Su Sky Cinema Collection alle 21:15 ritorna il classico natalizio Una poltrona per due (1983) di John Landis con Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis. Durata: 116 minuti. Alle 23:15 tocca a Biancaneve (2012) di Tarsem Singh con Julia Roberts e Lily Collins. Genere: Fantasy. Durata: 105 minuti.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 spazio al ritorno di Tim Burton con Beetlejuice Beetlejuice (2024) con Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci, Justin Theroux. La storia: tre generazioni dei Deetz tornano a Winter River; la giovane Astrid apre per errore un portale per l’Aldilà e non resta che pronunciare tre volte quel nome per scatenare di nuovo il caos. Alle 22:50 Tutte lo vogliono (2015) di Alessio Maria Federici con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano. Di cosa parla: Chiara, donna in carriera alle prese con l’anorgasmia, incrocia per errore Orazio, toelettatore di cani, dando il via a equivoci e malintesi che li legheranno in una frizzante commedia degli incontri.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 c’è il cult Gioventù bruciata (1955) di Nicholas Ray con James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo. Durata: 111 minuti. Alle 22:55 Fire Squad – Incubo di fuoco (2017) di Joseph Kosinski con Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges. Durata: 133 minuti.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 torna la magia con Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005) di Mike Newell con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Di cosa parla: Harry viene scelto per il Torneo Tremaghi, ma dietro le prove si nasconde la minaccia del mago oscuro che mette in pericolo il mondo magico.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 La verità è che non gli piaci abbastanza (2009) di Ken Kwapis con Ginnifer Goodwin, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Scarlett Johansson, Ben Affleck e altri. La storia intreccia relazioni, tradimenti e fraintendimenti nella vita quotidiana di Baltimora. Alle 23:15 Mamma mia! (2008) di Phyllida Lloyd con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård. Di cosa parla: una futura sposa invita tre possibili padri al matrimonio sull’isola di Kalokairi, scatenando imprevisti e canzoni indimenticabili.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 Mission: Impossible III (2006) di J.J. Abrams con Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan. Di cosa parla: Ethan Hunt, ritiratosi dal campo, è costretto a tornare in azione per fermare un trafficante d’armi che minaccia la sua vita privata. Alle 23:10 Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (2011) di Brad Bird con Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton. La squadra IMF, disconosciuta dopo l’esplosione al Cremlino, deve sventare un piano nucleare senza alcun supporto.

Su Sky Cinema Action alle 21:00 epica conclusione con Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (2003) di Peter Jackson con Viggo Mortensen, Elijah Wood, Orlando Bloom, Ian McKellen, Cate Blanchett. La storia: mentre la Compagnia combatte per Rohan e Gondor, Frodo e Sam avanzano verso Monte Fato per distruggere l’Anello.

La Terra di Mezzo chiama con Il Signore degli Anelli – Le due Torri: le proposte delle reti specializzate

Su 20 alle 21:10 c’è Il Signore degli Anelli – Le due Torri (2002) di Peter Jackson con Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Christopher Lee, Sean Astin. Genere: Fantasy. Durata: 179 minuti.

Su Rai 4 alle 21:20 va in onda Chi è senza colpa (2014) di Michael R. Roskam con Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, Matthias Schoenaerts. Genere: Thriller.

Su Rai Movie alle 21:10 Non così vicino (2022) di Marc Forster con Tom Hanks, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo. La storia: un vedovo burbero, rimasto solo e senza lavoro, trova nuove ragioni di vita grazie all’irruzione dei vicini e a un’improbabile amicizia. Alle 23:15 arriva Cocktail (1988) di Roger Donaldson con Tom Cruise, Elisabeth Shue, Bryan Brown. Durata: 104 minuti.

Su Iris alle 21:13 Il grande sentiero (1964) di John Ford con Richard Widmark, Carroll Baker, Karl Malden, James Stewart. Di cosa parla: la marcia dei Cheyenne verso la terra degli antenati, tra fame, sforzi e una difficile trattativa con il capitano Thomas Archer per evitare il conflitto.

Su Cine34 alle 21:00 A Natale mi sposo (2010) di Paolo Costella con Massimo Boldi, Elisabetta Canalis, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme. La storia: un catering a Saint Moritz, un figlio innamorato della sposa e una catena di esilaranti equivoci. Alle 23:12 Matrimonio alle Bahamas (2007) di Claudio Risi con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Tosca D’Aquino, Enzo Salvi. Di cosa parla: nozze tra Miami e Bahamas messe alla prova dagli scontri tra famiglie di diverso ceto.

Su Rai Premium alle 21:20 Un anello per Natale (2020) di Troy Scott con Nazneen Contractor, David Alpay. La storia: una giornalista indaga su un anello di fidanzamento del 1947 e, con l’aiuto dell’erede, scopre il vero significato dell’amore. Alle 22:50 Tre letti, due bagni, un fantasma (2023) di Kevin Fair con Julie Gonzalo, Madeleine Arthur, Chris McNally. Di cosa parla: dopo una separazione, Anna scopre che la nuova casa è abitata da un fantasma degli anni ’20 che le dà consigli preziosi.

Su Cielo alle 21:20 c’è Venom: La furia di Carnage (2021) di Andy Serkis con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris. Genere: Fantascienza. Durata: 90 minuti.

Su Mediaset Italia2 alle 21:05 American Pie 6: Beta House (2007) di Andrew Waller con John White, Steve Talley, Eugene Levy. Di cosa parla: tre matricole entrano nella confraternita della Beta House e devono difendere le loro goliardate dalla sfida di un gruppo rivale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

