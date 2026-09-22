I film in TV stasera, martedì 22 settembre: Paola Cortellesi commuove con 'C'è ancora domani' Una serata ricchissima: dal caso sociale di C'è ancora domani su Rai 1 all’azione di Jack Reacher su Sky Cinema 1, fino al cinecomic The Flash sul 20

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i film disponibili tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializzati: dall’acclamato C’è ancora domani su Rai 1, all’adrenalina di Jack Reacher – Punto di non ritorno su Sky Cinema 1, fino al multiverso di The Flash sul 20. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

C’è ancora domani su Rai 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30. C’è ancora domani (2023, 118’). Regia di Paola Cortellesi. Con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli. Di cosa parla: nella Roma del secondo dopoguerra, Delia è una moglie e madre che sogna un futuro diverso. La scoperta di una lettera innesca il coraggio di cambiare il proprio destino e quello della famiglia.

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Italia 1 – 21:29. The bricklayer (2023, 90’). Regia di Renny Harlin. Con Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Clifton Collins Jr., Tim Blake Nelson, Ilfenesh Hadera, Oliver Trevena, Akis Sakellariou, Ori Pfeffer. La storia: un gruppo criminale rapisce e uccide giornalisti e fa ricadere la colpa sulla CIA. L’agenzia richiama il ribelle ex agente Steve Vail per fermare la cospirazione e recuperare credibilità.

Jack Reacher – Punto di non ritorno: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118’). Regia di Edward Zwick. Con Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge. Un ex investigatore militare tenta di scagionare una maggiore dell’esercito accusata ingiustamente di spionaggio, svelando una pericolosa cospirazione.

23:20. Swiped (2025, 110’). Regia di Rachel Lee Goldenberg. Con Lily James, Ben Schnetzer, Dan Stevens. Ispirato alla vera storia di Whitney Wolfe Herd: l’ascesa imprenditoriale della fondatrice di Bumble, tra intuizioni visionarie e ostacoli personali.

Sky Cinema Collection – 21:15. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006, 104’). Regia di Justin Lin. Con Lucas Black, Zachery Ty Bryan e cast. Drifting nelle strade di Tokyo e nuove alleanze ad alto numero di ottani.

23:05. Fast e Furious – Solo parti originali (2009, 99’). Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso, Gal Gadot, John Ortiz. Dopo la parentesi orientale, Brian e Dom si ritrovano a Los Angeles per infiltrarsi nella rete di un narcotrafficante tra inseguimenti e azione.

Sky Cinema Action – 21:00. Matrix Reloaded (2003, 138’). Regia di Andy Wachowski, Larry Wachowski. Con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Monica Bellucci, Lambert Wilson. Secondo capitolo della saga: Neo affronta nuove verità e minacce per salvare Zion.

23:20. Battleship (2012, 131’). Regia di Peter Berg. Con Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons. Una flotta internazionale combatte un’invasione aliena tra mare, terra e cielo.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Ma cosa ci dice il cervello (2019, 90’). Regia di Riccardo Milani. Con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Carla Signoris e cast. Spionaggio e vita quotidiana si intrecciano in una commedia brillante.

22:45. Come ti spaccio la famiglia (2013, 111’). Regia di Rawson Marshall Thurber. Con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter. Uno spacciatore improvvisa una "famiglia" per attraversare il confine col Messico senza dare nell’occhio.

Sky Cinema Drama – 21:00. Blade Runner (1982, 124’). Regia di Ridley Scott. Con Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Daryl Hannah. Il cacciatore di replicanti Deckard tra noir futuristico e domande sull’umanità.

23:00. A.I. – Intelligenza Artificiale (2001, 144’). Regia di Steven Spielberg. Con Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O’Connor. Un bambino androide alla ricerca dell’amore in un futuro che interroga la coscienza.

Sky Cinema Family – 21:00. Madagascar (2005, 86’). Regia di Eric Darnell, Tom McGrath. Quattro animali dello zoo di New York si ritrovano liberi nell’isola di Madagascar tra imprevisti e risate.

22:30. Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012, 90’). Regia di Eric Darnell, Tom McGrath. I nostri eroi si uniscono a un circo itinerante per un’avventura europea coloratissima.

Sky Cinema Romance – 21:00. La verità è che non gli piaci abbastanza (2009, 129’). Regia di Ken Kwapis. Con Ginnifer Goodwin, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Ben Affleck, Bradley Cooper e altri. Storie intrecciate tra incomprensioni e desideri d’amore a Baltimora.

23:15. Last Christmas (2019, 102’). Regia di Paul Feig. Con Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson. A Londra, un incontro speciale insegna ad ascoltare il cuore durante le feste.

Sky Cinema Suspense – 21:00. The Hurt Locker (2009, 131’). Regia di Kathryn Bigelow. Con Jeremy Renner, Anthony Mackie, Ralph Fiennes, Guy Pearce, David Morse. Un’unità EOD in Iraq affronta l’adrenalina e il rischio del disinnesco bombe, ispirato a testimonianze reali.

23:15. Al vertice della tensione (2002, 132’). Regia di Phil Alden Robinson. Con Ben Affleck, Morgan Freeman, Liev Schreiber. Thriller geopolitico nella saga di Jack Ryan, tra crisi nucleari e intrighi.

I 300 di Fort Canby su Iris: le proposte delle reti specializzate

Cielo – 21:20. Lawless (2012, 115’). Regia di John Hillcoat. Con Tom Hardy, Jessica Chastain, Shia LaBeouf, Guy Pearce, Gary Oldman, Mia Wasikowska. Proibizionismo, contrabbando e faide familiari tra i fratelli Bondurant nella Virginia del 1929.

23:30. Operation Fortune (2022, 100’). Regia di Guy Ritchie. Con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes. Un agente arruola una star di Hollywood per un’operazione sotto copertura contro un’arma hi-tech.

Mediaset Italia2 – 20:56. Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013, 146’). Regia di Francis Lawrence. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson, Sam Claflin, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman. Katniss e Peeta in tour della vittoria mentre una ribellione prende forma. Il Presidente Snow prepara una nuova, letale edizione dei Giochi.

Rai 4 – 21:20. 12 soldiers (2018, 130’). Regia di Nicolai Fuglsig. Con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Trevante Rhodes. Subito dopo l’11 settembre, una squadra speciale si unisce all’Alleanza del Nord contro i talebani.

23:25. Twilight of the warriors: Walled in (2024, 110’). Regia di Soi Cheang. Con Louis Koo, Sammo Hung, Richie Jen. Un giovane in fuga trova rifugio nella caotica Kowloon Walled City, tra sopravvivenza e redenzione.

Rai Premium – 23:30. Il bodyguard e la principessa (2022, 81’). Regia di David Weaver. Con Philippa Northeast, Brant Daugherty. Viaggio on the road tra USA e sentimenti: una principessa e la sua guardia del corpo scoprono un amore inatteso.

20 – 21:10. The Flash (2023, 144’). Regia di Andy Muschietti. Con Ezra Miller, Michael Keaton, Ron Livingston, Temuera Morrison, Kiersey Clemons. Il supereroe corre nel tempo per cambiare il passato, scatenando un multiverso di conseguenze.

Iris – 21:14. I 300 di Fort Canby (1961, 97’). Regia di Joseph M. Newman. Con George Hamilton, Richard Boone, Charles Bronson. Western classico tra onore militare e scontri di frontiera.

23:19. Corvo Rosso non avrai il mio scalpo (1972, 110’). Regia di Sydney Pollack. Con Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton. La dura vita di un trapper tra montagne e conflitti con le tribù native.

Cine34 – 21:00. La scuola più bella del mondo (2014). Regia di Luca Miniero. Con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena. Un gemellaggio scolastico "sbagliato" porta un’irresistibile ondata di caos in Toscana.

23:01. Ari-cassamortari (2023, 106’). Regia di Claudio Amendola. Con Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi, Lucia Ocone, Edoardo Leo, Caterina Guzzanti. I fratelli Pasti, impresari funebri delle celebrità, si mettono nei guai tra buchi di bilancio e un caso scottante.

Rai Movie – 21:20. I tre moschettieri (2011, 110’). Regia di Paul W.S. Anderson. Con Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Matthew Macfadyen, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Luke Evans, James Corden. D’Artagnan si unisce ai moschettieri per sventare un complotto che minaccia il trono di Francia.

23:05. Valerian e la città dei Mille Pianeti (2017, 137’). Regia di Luc Besson. Con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke. Due agenti speciali difendono la città intergalattica di Alpha da una minaccia oscura.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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