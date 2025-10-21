I film in onda in TV stasera, martedì 21 ottobre 2025: Sabrina Ferilli tenta Pieraccioni e due cult da cineteca I film disponibili nella serata di martedì 21 ottobre 2025: il comico di fronte all'attrice "maitresse" e due "chicche", Everything Everywhere All at Once e Povere creature!

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 26 film in programmazione tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky: dall’acclamato Everything Everywhere All at Once su Rai 4 al visionario Povere creature! su Sky Cinema 2, fino al classico intramontabile Sentieri selvaggi su Iris.

Intensità e coraggio con Il coraggio di Blanche: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — Il coraggio di Blanche alle 21:20 (2023, 105’). Regia: Valérie Donzelli. Cast: Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond. Genere: Thriller. Di cosa parla: Blanche Renard, convinta di aver trovato l’uomo ideale, scopre il lato possessivo e minaccioso di Greg. Isolata dalla famiglia dopo il trasferimento, resta intrappolata in un legame malato e opprimente, tra paura e vergogna. Un ritratto teso e attuale sulla violenza domestica e sul percorso di liberazione personale.

L’azione di Shark – Il primo squalo e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — Il sesso degli angeli alle 21:15 (2021, 91’). Regia: Leonardo Pieraccioni. Cast: Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Massimo Ceccherini, Eva Moore. La storia: un prete di provincia eredita un bordello in Svizzera e prova a trasformarlo per salvare l’oratorio, tra dilemmi di coscienza e comicità di situazione. A seguire, Shark – Il primo squalo alle 22:50 (2018, 98’). Regia: Jon Turteltaub. Cast: Jason Statham, Bingbing Li, Winston Chao, Sophia Cai, Rainn Wilson. Un esperto sub deve affrontare il Megalodon, creatura marina preistorica di dimensioni colossali.

Sky Cinema 2 — Povere creature! alle 21:15 (2023, 141’). Regia: Yorgos Lanthimos. Cast: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Christopher Abbott, Margaret Qualley. Di cosa parla: Bella Baxter, riportata in vita da uno scienziato geniale, fugge alla scoperta del mondo e di sé stessa, abbattendo pregiudizi e ricercando la propria emancipazione in un’avventura attraverso i continenti.

Sky Cinema Action — Soldado alle 21:00 (2018, 122’). Regia: Stefano Sollima. Cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Catherine Keener, Matthew Modine. Un action teso sui confini della guerra ai cartelli tra CIA e sicari. A seguire, Three Kings alle 23:05 (1999, 104’). Regia: David O’Russell. Cast: George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze. Durante la guerra del Golfo, tre soldati vanno a caccia di un tesoro e scoprono il lato oscuro del conflitto.

Sky Cinema Comedy — C’era una volta il crimine alle 21:00 (2022, 90’). Regia: Massimiliano Bruno. Cast: Marco Giallini, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Ilenia Pastorelli, Gian Marco Tognazzi. Una banda improvvisata in un gioco di paradossi e risate. In seconda serata, Moschettieri del re – La penultima missione alle 22:45 (2018, 90’). Regia: Giovanni Veronesi. Cast: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy. Gli attempati moschettieri tornano all’avventura tra intrighi e slanci eroici.

Sky Cinema Drama — A mano disarmata alle 21:00 (2019, 107’). Regia: Claudio Bonivento. Cast: Claudia Gerini, Francesco Venditti, Francesco Pannofino, Mirko Frezza, Rodolfo Laganà. Una giornalista sotto scorta sfida i clan di Ostia con la forza delle sue inchieste. A seguire, Collateral beauty alle 22:50 (2016, 97’). Regia: David Frankel. Cast: Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton. Dopo un lutto, un manager affronta Amore, Tempo e Morte in un percorso di rinascita.

Sky Cinema Family — Pan – Viaggio sull’isola che non c’è alle 21:00 (2015, 111’). Regia: Joe Wright. Cast: Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Amanda Seyfried. Di cosa parla: un orfano ribelle viene catapultato a Neverland per scoprire il proprio destino di Peter Pan. A seguire, Barely Lethal alle 22:55 (2015, 96’). Regia: Kyle Newman. Cast: Hailee Steinfeld, Jessica Alba, Samuel L. Jackson, Sophie Turner. Teen action tra spionaggio e vita da liceo.

Sky Cinema Romance — Vacanze romane alle 21:00 (1953, 119’). Regia: William Wyler. Cast: Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert. Un’iconica storia d’amore nella Roma eterna. In seconda serata, Hit Man – Killer per caso alle 23:05 (2024, 113’). Regia: Richard Linklater. Cast: Glen Powell, Adria Arjona, Retta, Austin Amelio, Molly Bernard. La storia: un "sicario" che collabora con la polizia infrange il protocollo per aiutare una donna in fuga da un compagno violento, fino a confondere identità e sentimenti.

Sky Cinema Suspense — 88 minuti alle 21:00 (2007, 108’). Regia: Jon Avnet. Cast: Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman. Un professore riceve una telefonata che gli annuncia di avere 88 minuti di vita e parte una corsa contro il tempo. A seguire, Gasoline Alley alle 22:55 (2022, 97’). Regia: Edward Drake. Cast: Devon Sawa, Bruce Willis, Luke Wilson. Un’indagine non autorizzata su tre omicidi nel sottobosco di Hollywood.

Sky Cinema Collection — Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim alle 21:15 (2024, 134’). Regia: Kenji Kamiyama. Genere: Animazione. Un attacco guidato da Wulf costringe Helm Mandimartello e il suo popolo a rifugiarsi agli Hornburg, dove si prepara una resistenza disperata.

Il multiverso di Everything Everywhere All at Once e i classici da non perdere: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — Everything Everywhere All at Once alle 21:20 (2022, 140’). Regia: Dan Kwan, Daniel Scheinert. Cast: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis, James Hong. Evelyn, proprietaria di una lavanderia, viene coinvolta in un’epica battaglia per salvare il multiverso imparando a connettersi con le molteplici versioni di sé stessa. Un’avventura pop che mescola azione, fantascienza e sentimento.

20 — La mummia – Il ritorno alle 21:09 (2001, 124’). Regia: Stephen Sommers. Cast: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo. Genere: Avventura.

Iris — Sentieri selvaggi alle 21:21 (1956, 119’). Regia: John Ford. Cast: John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Dorothy Jordan. Genere: Western.

Cine34 — Non si ruba a casa dei ladri alle 21:00 (2016, 93’). Regia: Carlo Vanzina. Cast: Vincenzo Salemme, Massimo Ghini. Genere: Commedia. La storia: Antonio organizza un "colpo" con una banda di truffati come lui per riprendersi il maltolto da un politico corrotto. Travestimenti e imprevisti per una commedia dal ritmo brillante. In seconda serata, L’amico del cuore alle 23:07 (1998, 100’). Regia: Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Eva Herzigova, Maurizio Casagrande. Genere: Commedia.

Rai Movie — Il sapore del successo alle 21:10 (2015, 100’). Regia: John Wells. Cast: Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Emma Thompson, Alicia Vikander, Omar Sy, Jamie Dornan, Lily James, Riccardo Scamarcio, Uma Thurman. Genere: Commedia. A seguire, Automata alle 22:50 (2014, 100’). Regia: Gabe Ibáñez. Cast: Antonio Banderas, Melanie Griffith, Dylan McDermott, Robert Forster. Genere: Fantascienza.

Rai Premium — Amore sulle ali del vento alle 21:20 (2021, 90’). Regia: Christie Will Wolf. Cast: Jessica Lowndes, Christopher Russell, Amélie Wolf. Una insegnante di musica e sua figlia partecipano al festival degli aquiloni e l’incontro con un affascinante uomo cambia il corso delle loro vite. Genere: Sentimentale.

Mediaset Italia2 — Scuola di polizia 4: Cittadini in… guardia alle 21:25 (1987, 89’). Regia: Jim Drake. Cast: Steve Guttenberg, Bubba Smith, Michael Winslow, Sharon Stone. Genere: Comico. Di cosa parla: il comandante Lassard e il sergente Mahoney coinvolgono i cittadini nella difesa contro il crimine, con risultati esilaranti. Una vecchietta scatenata e una giornalista daranno una mano a rimettere ordine.

