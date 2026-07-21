I film in onda in TV stasera (21 luglio): si ride con la coppia De Sica-Brignano Dalle emozioni di Delibal - Dolce veleno su Canale 5 all’azione di Safe house su Italia 1, passando per i classici su Iris e le prime serate di Sky: una programmazione ricchissima per ogni gusto

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Oggi sono disponibili 20 film tra canali in chiaro, Sky e reti specializzate: potete scegliere tra la commedia italiana Poveri ma ricchi, il sentimentale turco Delibal – Dolce veleno e il cult d’azione Mortal Kombat, senza dimenticare i grandi classici come La conquista del West e le novità su Sky.

Le emozioni di Delibal – Dolce veleno: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 (21:34) propone Poveri ma ricchi (2016, regia di Fausto Brizzi, 97’). Una famiglia di provincia vince 100 milioni di euro e si trasferisce a Milano per una nuova vita. Ma presto scopre che ostentare non è più di moda e dovrà imparare a gestire ricchezza e apparenze senza attirare attenzioni sgradite. Cast: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro.

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Su Canale 5 (21:20) va in onda Delibal – Dolce veleno (2015, regia di Ali Bilgin, 117’). Di cosa parla: Baris, studente di architettura e musicista istintivo, si innamora di Fusun, brillante studentessa di sociologia con il sogno di studiare all’estero. La passione si trasforma in matrimonio, ma la fragilità psicologica di lui incrina il loro futuro. Con Çağatay Ulusoy e Leyla Lydia Tuğutlu.

Italia 1 apre la serata alle 21:27 con Safe house – Non fidarti di nessuno (2025, regia di Jamie Marshall, 90’). A Los Angeles, dopo due esplosioni sospette con rischio chimico durante la visita del vicepresidente, un gruppo di agenti si rifugia in una safe house: tra loro si annida un attentatore e l’obiettivo reale è un dispositivo capace di attivare codici nucleari. Nel finale emerge il mandante: un alto ufficiale. Cast: Lucien Laviscount, Hannah John-Kamen, Lewis Tan, Holt McCallany. In seconda serata (23:15) spazio all’azione con Ferite mortali (2000, regia di Andrzej Bartkowiak, 100’), con Steven Seagal, DMX, Isaiah Washington, Anthony Anderson e Bill Duke.

Sul canale La7 (23:15) appuntamento con il road movie di culto Into The Wild – Nelle terre selvagge (2007, regia di Sean Penn, 148’). La storia vera di Christopher McCandless, che abbandona tutto per un viaggio radicale verso l’Alaska. Con Emile Hirsch, Catherine Keener, Kristen Stewart, Hal Holbrook, William Hurt, Vince Vaughn.

L’indagine di Hangman – Il gioco dell’impiccato e le altre proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema 1 (21:15) c’è Hangman – Il gioco dell’impiccato (2017, regia di Johnny Martin, 98’), thriller con Al Pacino, Karl Urban e Brittany Snow: un killer sfida la polizia con enigmi macabri ispirati al gioco dell’impiccato. In seconda serata (23:00) commedia di gruppo con Immaturi – Il viaggio (2012, regia di Paolo Genovese, 100’): dopo aver rifatto la maturità, un gruppo di quarantenni parte per l’isola greca sognata da ragazzi, tra amicizie rinnovate e rese dei conti sentimentali. Con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Ricky Memphis, Ambra Angiolini.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Furiosa: A Mad Max Saga (2024, regia di George Miler, 148’). La giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani del signore della guerra Dementus: un’odissea furibonda nel deserto tra clan e tiranni. Cast: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke. A seguire (23:30) Le belve (2012, regia di Oliver Stone, 129’), crime ad alta tensione con Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Blake Lively, Benicio Del Toro, Salma Hayek e John Travolta.

Su Sky Cinema Collection (21:15) spazio allo spettacolo robotico di Transformers (2007, regia di Michael Bay, 135’): Autobots e Decepticons portano sulla Terra una guerra millenaria. Con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro.

Sky Cinema Comedy (21:00) riparte dalla romanità di Gigi Proietti con Febbre da cavallo – La mandrakata (2002, regia di Carlo Vanzina, 105’): Mandrake promette di smettere col gioco ma prepara una "supermandrakata" per azzerare i debiti. Alle 22:50 risate demenziali con Scuola di polizia (1984, regia di Hugh Wilson, 95’): un manipolo di reclute fuori dagli schemi alle prese con l’accademia.

In prima serata su Sky Cinema Drama (21:00) c’è In viaggio con Adele (2018, regia di A. Capitani, 80’): un attore cinico scopre di essere padre di una ragazza speciale; un on the road tenero e spiazzante dal Sud verso Nord. Alle 22:30 il raffinato enigma d’arte di La migliore offerta (2013, regia di Giuseppe Tornatore, 124’), con Geoffrey Rush, Donald Sutherland, Jim Sturgess e Sylvia Hoeks.

Su Sky Cinema Family doppio appuntamento preistorico: alle 21:00 I Croods (2013, regia di Kirk De Micco e Chris Sanders, 90’): Grug protegge la famiglia mentre la figlia Hip si apre alle idee di Guy. Alle 22:45 I Croods 2 – Una nuova era (2020, regia di Joel Crawford, 95’): lo scontro-incontro con i Bettermans porta nuove sfide evolutive e tanta avventura.

Sky Cinema Romance (21:00) propone Nessuno mi può giudicare (2011, regia di Massimiliano Bruno, 95’): Alice, rimasta al verde, diventa escort per garantire un futuro al figlio; tra equivoci e sentimenti, scoprirà una nuova sé. Alle 22:45 corale di cuori in festa con Mother’s Day (2016, regia di Garry Marshall, 118’), con Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson e Jason Sudeikis.

Su Sky Cinema Suspense (21:00) brividi con Black Phone 2 (2025, regia di Scott Derrickson, 114’). Quattro anni dopo essere scampato al "Rapace", Finn è ancora nel mirino: il male torna a chiamare e minaccia la sorella Gwen. Con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw. Alle 23:00 il noir romantico Out of sight (1998, regia di Steven Soderbergh, 123’): un detenuto in fuga e una marshal si rincorrono tra attrazione e legge. Con George Clooney e Jennifer Lopez.

L’epopea di La conquista del West e gli altri titoli cult: le proposte delle reti specializzate

Sul canale Iris (21:15) arriva il kolossal western La conquista del West (1962, regia di John Ford, Henry Hathaway, George Marshall, 155’). Un racconto-mosaico dell’epopea americana attraverso le generazioni di una famiglia: matrimoni, la Guerra Civile, l’incontro con il generale Grant e l’ordine che avanza nelle città di frontiera. Cast monumentale: James Stewart, Henry Fonda, John Wayne, Carroll Baker, Lee J. Cobb.

Su Cine34 (21:00) va in onda Paolo Borsellino (2004, regia di Gianluca Maria Tavarelli, 183’). Il ritratto intenso del magistrato palermitano e della sua battaglia contro Cosa Nostra, fino alla strage di via D’Amelio. Con Ennio Fantastichini, Giorgio Tirabassi, Giulia Michelini, Andrea Tidona.

La serata di Rai Movie parte alle 21:10 con Robin Hood – L’origine della leggenda (2018, regia di Otto Bathurst, 117’): l’icona dell’arciere rivive in chiave action con Taron Egerton, Jamie Foxx e Ben Mendelsohn. Alle 23:00 thriller in fuga con Beckett (2021, regia di Ferdinando Cito Filomarino, 108’): un turista americano in Grecia diventa bersaglio di una caccia all’uomo tra disordini e intrighi politici. Con John David Washington e Alicia Vikander.

Su Rai 4 doppio appuntamento thriller-noir: alle 21:20 La casa del padre (2023, regia di Neil Burger, 108’). Una giovane donna affronta l’uomo responsabile del rapimento della madre, in un viaggio teso tra vendetta e giustizia. Cast: Daisy Ridley, Ben Mendelsohn. Alle 23:05 Le paludi della morte – Texas Killing Field (2011, regia di Ami Canaan Mann, 109’): due detective indagano su omicidi seriali nella baia di Galveston, tra pozzi petroliferi e legami pericolosi. Con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Chloë Grace Moretz, Jessica Chastain.

Il canale 20 (21:10) propone il cult fantasy-martial Mortal Kombat (1995, regia di Paul Anderson, 102’): un torneo mistico decide il destino della Terra, mentre tre guerrieri e un maestro mistico sfidano le forze dell’Oscurità. Con Christopher Lambert, Linden Ashby, Talisa Soto.

Sulla rete Mediaset Italia2 (22:51) spazio all’animazione crossover con Lupin III vs Detective Conan (2009, regia di Hajime Kamegaki, 104’). La tragica morte della regina Sakura e del principe Gill apre una crisi di successione a Vespania: la principessa Mira, sosia di Ran, tenta la fuga dai doveri reali proprio mentre il ladro gentiluomo Lupin punta alla corona, intrecciando il suo destino con quello del regno.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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