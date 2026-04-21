Sarah Felberbaum e quel debole (imprevisto) per Luca Argentero Stasera, martedì 21 aprile 2026, in Poli Opposti l'attrice prende una sbandata per un uomo totalmente diverso da lei. Tutti i film in programma in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale trovate ben 23 film tra azione, avventura, commedie e thriller: dalla commedia sentimentale Poli opposti con Argentero e Felberbaum al classico adrenalinico Mission: Impossible 2 su 20 all’avventura di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Sky Cinema Collection, fino al cupo Poker Face su Rai 4.

Serata senza film sulle ammiraglie: le proposte delle reti in chiaro

Non ci sono film in programma quella sera.

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L’avventura di Indiana Jones e le altre scelte: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Collection — ore 21:15: Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008, 124′). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen Allen, John Hurt, Ray Winstone e Jim Broadbent. Di cosa parla: il ritorno dell’archeologo più celebre del cinema tra rovine misteriose e un artefatto leggendario, inseguito da spie e militari in piena Guerra Fredda. A seguire, ore 23:20: I predatori dell’arca perduta (1981, 116′). Regia di Steven Spielberg. Con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman e Denholm Elliott. La storia: la prima, iconica avventura di Indy alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza in una corsa contro i nazisti.

Sky Cinema Action — ore 21:00: Blood Father (2016, 88′). Regia di Jean-François Richet. Con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna e William H. Macy. Un ex galeotto fa di tutto per proteggere la figlia braccata da una gang. A seguire, ore 22:35: Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, 170′). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg e Vanessa Kirby. Di cosa parla: Ethan Hunt affronta una micidiale entità di Intelligenza Artificiale in una corsa contro il tempo dal respiro globale.

Sky Cinema Comedy — ore 21:00: Come ti spaccio la famiglia (2013, 111′). Regia di Rawson Marshall Thurber. Con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter ed Ed Helms. Un piccolo spacciatore organizza una finta famiglia per attraversare il confine con il Messico senza destare sospetti. A seguire, ore 22:55: Il sesso degli angeli (2021, 91′). Regia di Leonardo Pieraccioni. Con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. La storia: un prete eredita un bordello e cerca di trasformarlo, tra dilemmi morali e imprevisti comici.

Sky Cinema Romance — ore 21:00: Il tenente ottomano (2017, 106′). Regia di Joseph Ruben. Con Hera Hilmar, Michiel Huisman, Josh Hartnett e Ben Kingsley. Durante la Grande Guerra, una giovane infermiera americana e un tenente turco vivono un amore tra dovere e conflitti. A seguire, ore 22:55: Poli opposti (2015, 93′). Regia di Max Croci. Con Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Lei è un’avvocatessa divorzista, lui un terapeuta di coppia: scintille sentimentali e complicazioni familiari nella Roma borghese.

Sky Cinema Suspense — ore 21:00: Gioco pericoloso (2025, 94′). Regia di Lucio Pellegrini. Con Adriano Giannini, Elodie, Eduardo Scarpetta, Elena Lietti e Tea Falco. Di cosa parla: un triangolo di passione e ambizione che mette in crisi l’equilibrio di una coppia d’artisti. A seguire, ore 22:50: M3gan 2.0 (2025, 120′). Regia di Gerard Johnstone. Con Allison Williams e Violet McGraw. L’evoluzione di un progetto di IA militare scatena una nuova minaccia, costringendo a riportare in vita M3gan per un duello senza precedenti.

Azione con Mission: Impossible 2 e tanto altro: le proposte delle reti specializzate

20 — ore 21:10: Mission: Impossible 2 (2000, 123′). Regia di John Woo. Con Tom Cruise, Thandie Newton, Ving Rhames e Anthony Hopkins. Trama: Ethan Hunt deve fermare la diffusione di un micidiale "virus" informatico, tra inseguimenti spettacolari e un’alleanza con una ladra dal passato complicato.

Rai 4 — ore 21:20: Poker Face (2022, 90′). Regia di Russell Crowe. Con Russell Crowe, Liam Hemsworth e RZA. Di cosa parla: un miliardario organizza una partita per svelare vecchi tradimenti, ma l’irruzione di criminali trasforma la serata in una lotta per la sopravvivenza. A seguire, ore 23:25: The Survivalist (2021, 90′). Regia di Jon Keeyes. Con Jonathan Rhys Meyers, John Malkovich, Ruby Modine, Jenna Leigh Green e Jon Orsini. Genere: Thriller.

Iris — ore 21:12: Catlow (1971, 104′). Regia di Sam Wanamaker. Con Yul Brynner, Richard Crenna, Leonard Nimoy e Daliah Lavi. La storia: un fuorilegge tallonato dallo sceriffo-amico cerca di fuggire in Messico, ma un nemico comune li costringerà a un’alleanza inattesa. A seguire, ore 23:21: La guida indiana (1959, 91′). Regia di Gordon Douglas. Con Clint Walker, Edward Byrnes, John Russell e Ray Danton. Un cacciatore e una giovane nativa americana si ritrovano nel mezzo di tensioni esplosive tra coloni e tribù locali.

Rai Movie — ore 21:10: Il vento e il leone (1975, 120′). Regia di John Milius. Con Sean Connery, Candice Bergen, Brian Keith, John Huston e Geoffrey Lewis. Di cosa parla: nel Marocco del 1904 il rapimento di una vedova americana scatena un braccio di ferro internazionale fino all’intervento dei marines. A seguire, ore 23:10: Caccia all’agente Freegard (2022, 110′). Regia di Declan Lawn e Adam Patterson. Con Gemma Arterton e James Norton. Un impostore si finge agente segreto per truffare le vittime. Quando la verità emerge, parte una caccia serrata per incastrarlo.

Cine34 — ore 21:00: Una festa esagerata (2018, 90′). Regia di Vincenzo Salemme. Con Vincenzo Salemme e M. Gallo. La storia: un padre prova a salvare il diciottesimo della figlia nonostante un imbarazzante lutto condominiale e l’invadenza di amici e vicini. A seguire, ore 22:51: Matrimonio al sud (2015). Regia di Paolo Costella. Con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Barbara Tabita e Debora Villa. Commedia degli equivoci tra nord e sud al momento del sì.

Mediaset Italia2 — ore 21:01: Bugiardo bugiardo (1997, 87′). Regia di Tom Shadyac. Con Jim Carrey, Justin Cooper, Jennifer Tilly e Maura Tierney. Trama: un avvocato abituato a mentire si ritrova costretto a dire solo la verità per un giorno intero, con effetti esilaranti e imbarazzanti.

Rai Premium — ore 21:20: La migliore avventura della mia vita (2024, 84′). Regia di Marita Grabiak. Con Jocelyn Hudon, Dan Jeannotte, Masa Lizdek e Jinesea Bianca Lewis. Di cosa parla: lasciata poco prima delle nozze, una giovane parte da sola per la luna di miele alle Cascate del Niagara e trova il coraggio di rimettersi in gioco, tra natura, incontri e nuovi sentimenti.

Cielo — ore 21:20: Outlander – L’ultimo vichingo (2008, 115′). Regia di Howard McCain. Con James Caviezel, Sophia Myles, Ron Perlman e John Hurt. A seguire, ore 23:25: Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino (2008, 99′). Regia di Danny Pang e Oxide Pang Chun. Con Nicolas Cage. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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