I film in onda in TV stasera, martedì 20 gennaio 2026: Sabrina Ferilli in versione conturbante per un maestro L'attrice senza veli per Paolo Sorrentino e La grande bellezza. Ed Edoardo Leo in crisi con la compagna. Tutte le pellicole in onda stasera, martedì 20 gennaio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 30 film che spaziano tra dramma, commedia, azione e cult intramontabili: da One life su Rai 1 a Il principe cerca moglie su Italia 1, fino a Matrix su Sky Cinema Collection.

L’intensità di One life guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – One life alle 21:30. Anno 2023, durata 110 minuti, regia di James Hawes. Con Helena Bonham Carter, Anthony Hopkins, Lena Olin, Johnny Flynn, Jonathan Pryce. La storia vera di Nicholas Winton, che durante la Seconda Guerra Mondiale mise a rischio la propria vita per salvare centinaia di bambini ebrei dalla Cecoslovacchia, orchestrando complesse operazioni di salvataggio tra pericoli e ostacoli.

Rai 3 – The new toy alle 21:20. Anno 2022, durata 112 minuti, regia di James Huth. Con Daniel Auteuil, Jamel Debbouze, Salim Kissari. Di cosa parla: Samy vive in periferia con la moglie Alice, in attesa del primo figlio. Le difficoltà economiche lo spingono ad accettare un lavoro come guardiano notturno in un grande magazzino, scelta che cambierà il suo equilibrio quotidiano.

Italia 1 – Il principe cerca moglie alle 21:30. Anno 1988, durata 105 minuti, regia di John Landis. Con Eddie Murphy, Shari Headley, Arsenio Hall, James Earl Jones. Un principe africano approda in America per trovare un amore autentico. Si finge studente squattrinato e trova lavoro in un fast food, finendo per innamorarsi della figlia del proprietario.

TV8 – Un Natale regale alle 21:30. Anno 2021, durata 85 minuti, regia di T.W. Peacocke. Con Jen Lilley, Brendan Fehr, Michael Hanrahan, Fiona Reid, Meher Pavri, Jeremy Walmsley. Una direttrice di una ONG è invitata a corte nel Regno di Veronia dove conosce il principe ereditario e tra i due nasce un sentimento. In seconda serata, alle 23:20, Un corgi sotto l’albero (2022, 90 minuti, regia di C. Niederpruem, con H. King, J. Renzo): un regalo reale a quattro zampe diventa l’occasione per un romantico avvicinamento tra un principe e un’addestratrice.

La tensione di Collateral su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Collateral alle 21:15. Anno 2004, durata 119 minuti, regia di Michael Mann. Con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Irma P. Hall. Un taxi, una notte, un killer e una missione spietata in un noir ad alta tensione. A seguire, alle 23:20, Drop – Accetta o rifiuta (2025, 95 minuti, regia di Christopher Landon; con Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Reed Diamond): Violet, vedova e madre, riceve messaggi minacciosi durante un appuntamento e viene costretta a eseguire ordini sempre più terribili per salvare il figlio.

Sky Cinema Action – Midway alle 21:00. Anno 2019, durata 138 minuti, regia di Roland Emmerich. Con Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti tendono una trappola decisiva nell’atollo di Midway per ribaltare l’avanzata giapponese. In seconda serata, alle 23:20, I predatori dell’arca perduta (1981, 116 minuti, regia di Steven Spielberg; con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Denholm Elliott).

Sky Cinema Collection – Matrix alle 21:15. Anno 1999, durata 136 minuti, regia di Andy e Larry Wachowski. Con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving. Cult di fantascienza che ridefinisce il concetto di realtà simulata e azione cyberpunk.

Sky Cinema Comedy – 2 single a nozze – Wedding crashers alle 21:00. Anno 2005, durata 119 minuti, regia di David Dobkin. Con Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams. Due amici si intrufolano ai matrimoni per conoscere invitate e "festeggiare" culture diverse. Alle 23:05, Una notte da leoni (2009, 100 minuti, regia di Todd Phillips; con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, Ken Jeong, Justin Bartha, Mike Tyson).

Sky Cinema Romance – Lasciarsi un giorno a Roma alle 21:00. Anno 2021, durata 90 minuti, regia di Edoardo Leo. Con Marta Nieto, Edoardo Leo, Claudia Gerini, Stefano Fresi, Lorenzo Aloi. Un carteggio anonimo mette una coppia di fronte ai propri sentimenti e ai nodi irrisolti di dieci anni insieme. Alle 23:00, Amore, bugie e calcetto (2008, 115 minuti, regia di Luca Lucini; con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Filippo Nigro): l’amicizia, gli amori e le crisi di un gruppo che si ritrova sul campo ogni settimana, tra piccoli e grandi cambiamenti.

Sky Cinema Drama – Il bambino nascosto alle 21:00. Anno 2021, durata 110 minuti, regia di Roberto Andò. Con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Roberto Herlitzka, Imma Villa. A seguire, alle 22:55, The son (2022, 123 minuti, regia di Florian Zeller; con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins, William Hope): la nuova vita di Peter è sconvolta dal ritorno del figlio adolescente, tra rimorsi, fragilità e scelte difficili.

Sky Cinema Family – Un film Minecraft alle 21:00. Anno 2025, durata 101 minuti, regia di Jared Hess. Con Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen. Quattro ragazzi vengono catapultati nell’Overworld cubico e, guidati da Steve, dovranno difenderlo da Piglins e Zombie riscoprendo coraggio e creatività. Alle 22:45, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018, 134 minuti, regia di David Yates; con Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol).

Sky Cinema Suspense – Armi chimiche alle 21:00. Anno 2019, durata 113 minuti, regia di Eran Riklis. Con Ben Kingsley, Monica Bellucci, Itay Tiran, Filip Peeters, Stilian Keli. In un gioco di specchi tra spie e doppi inganni, una missione di redenzione si trasforma in una trappola dove fidarsi è impossibile. Alle 23:00, It (2017) (2017, 135 minuti, regia di Andy Muschietti; con Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor): a Derry un clown demoniaco si nutre delle paure dei ragazzi, costringendo il "Club dei Perdenti" ad affrontare i propri mostri.

Risate cult con Il secondo tragico Fantozzi: le proposte delle reti specializzate

Iris – Terra di confine – Open Range alle 21:14. Anno 2003, durata 139 minuti, regia di Kevin Costner. Con Robert Duvall, Kevin Costner, Annette Bening, Michael Gambon, Michael Jeter, Diego Luna. Quattro cowboy provano a rifugiarsi nella natura selvaggia dell’Ovest, ma una città dominata dalla paura li costringe a lottare per libertà e valori.

Cine34 – Il secondo tragico Fantozzi alle 21:00. Anno 1976, durata 110 minuti, regia di Luciano Salce. Con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Ugo Bologna. A seguire, alle 23:22, La grande bellezza (2012, 150 minuti, regia di Paolo Sorrentino; con Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka, Isabella Ferrari, e molti altri). Un giornalista disincantato ripercorre una vita tra mondanità romana, crisi e memoria di un amore perduto, alla ricerca di un nuovo sguardo sul mondo.

Rai Movie – Cuore selvaggio alle 21:10. Anno 1990, durata 124 minuti, regia di David Lynch. Con Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Diane Ladd, Harry Dean Stanton, Isabella Rossellini. Alle 23:20, The Elephant Man (1980, 125 minuti, regia di David Lynch; con Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, John Gielgud, Wendy Hiller, Freddie Jones): la vicenda toccante di John Merrick, uomo segnato da una rara malattia, che cerca dignità e umanità in una società spesso crudele.

Rai 4 – Till death alle 21:20. Anno 2020, durata 88 minuti, regia di Scott Dale. Con Megan Fox, Eoin Macken, Callan Mulvey. Una donna si risveglia ammanettata al cadavere del marito, ostaggio di un piano di vendetta millimetrico, mentre due killer sono sulle sue tracce. Alle 23:25, El Lodo (2021, 100 minuti, regia di Iñaki Sánchez; con Raul Arevalo, Paz Vega, Daniela Casas): un biologo torna al paese natale per proteggere una riserva naturale, scontrandosi con la comunità fino all’inevitabile escalation di violenza.

20 – Deja vu – Corsa contro il tempo alle 21:10. Anno 2006, durata 128 minuti, regia di Tony Scott. Con Denzel Washington, Jim Caviezel, Paula Patton, Val Kilmer, Adam Goldberg, Bruce Greenwood. Genere: fantascienza.

Rai Premium – Un Natale non proprio regale alle 21:20. Anno 2023, durata 84 minuti, regia di Jonathan Wright. Con Brooke D’Orsay, Will Kemp, Taylor Love. La giornalista Charlotte punta a un’intervista impossibile con un conte eremita. La famiglia reale inscena uno scambio d’identità con un giardiniere, tra equivoci e romanticismo.

Mediaset Italia2 – Una notte da leoni 3 alle 21:05. Anno 2013, durata 100 minuti, regia di Todd Phillips. Con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Heather Graham, Justin Bartha, John Goodman, Melissa McCarthy, Jamie Chung, Gillian Vigman. Dopo due anni di pace, un vecchio amico finisce nei guai e il gruppo riparte per un viaggio on the road pieno di imprevisti che metteranno alla prova la loro amicizia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

