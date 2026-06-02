I film in TV stasera, martedì 2 giugno: dal debutto del thriller Una di Famiglia, a cult come La La Land e i film di Verdone Scoprite i migliori film disponibili stasera: dal thriller Chief of Station su Italia 1 alla fantascienza di Io, robot su Rai 4, fino ai classici su Sky Cinema.

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 25 i film in palinsesto tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema, con scelte per tutti i gusti: dall’adrenalina di Chief of Station – Verità a tutti i costi su Italia 1 alla romantica eleganza di Notting Hill su Sky Cinema Romance, fino alla fantascienza di Io, robot su Rai 4.

Suspense e adrenalina con Chief of Station – Verità a tutti i costi: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:26 propone Chief of Station – Verità a tutti i costi (Thriller, 2023, regia di Jesse V. Johnson, 90 min). Un ex agente della CIA, Benjamin Malloy, si ritrova coinvolto in un complesso intrigo quando la morte, apparentemente accidentale, della moglie fa emergere segreti inquietanti. Costretto a fare i conti con il suo passato, accetta un’alleanza inattesa con un ex nemico per svelare una cospirazione che minaccia tutto ciò che conosce. Cast: Olga Kurylenko, Aaron Eckhart, Alex Pettyfer, Laëtitia Eïdo, Daniel Bernhardt. In seconda serata, alle 23:25, spazio all’azione con Live! – Corsa contro il tempo (Azione, 2019, regia di Steven C. Miller, 99 min), con Aaron Eckhart, Ben McKenzie, Courtney Eaton, Dina Meyer e Giancarlo Esposito.

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Nove alle 21:30 offre la commedia d’azione Corpi da reato (2013, regia di Paul Feig, 117 min), con un cast corale che comprende Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Marlon Wayans, Demián Bichir, Jane Curtin e molti altri.

Brividi, avventura e grandi classici con Una di famiglia: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 programma Una di famiglia (Thriller, 2025, regia di Paul Feig, 131 min). Dopo essere finita in rovina, Millie trova lavoro come collaboratrice domestica presso una coppia facoltosa. Di cosa parla: dietro l’apparente salvezza, la donna scopre misteri torbidi tra le mura della casa, più minacciosi del suo passato. Cast: Brandon Sklenar, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Indiana Elle, Michele Morrone. In seconda serata, alle 23:30, arriva The Divergent Series: Allegiant (Fantascienza, 2016, regia di Robert Schwentke, 121 min) con Shailene Woodley, Theo James, Zoë Kravitz, Miles Teller e Naomi Watts: dopo la caduta del sistema, Tris si unisce agli Alleanti per scoprire cosa c’è oltre la recinzione.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Sherlock Holmes (Azione, 2009, regia di Guy Ritchie, 128 min). Dopo aver catturato Lord Blackwood, Holmes e Watson credono di aver chiuso il caso, ma l’uomo riappare in modo misterioso trascinandoli tra magia nera, assassini e inganni. Cast: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Kelly Reilly. Alle 23:15 prosegue la maratona con Sherlock Holmes – Gioco di ombre (Azione, 2011, regia di Guy Ritchie, 129 min): l’apparente suicidio del principe d’Austria svela un intrigo che porta dritto al professor Moriarty, in un’avventura dall’Inghilterra alla Svizzera.

Sky Cinema Collection alle 21:15 presenta Giurato numero 2 (Thriller, 2024, regia di Clint Eastwood, 114 min). Justin Kemp, uomo di famiglia, entra in giuria in un processo mediatico e affronta un profondo conflitto morale destinato a influenzare il verdetto. Cast: Zoey Deutch, Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland. Alle 23:15, spazio alla guerra con Lettere da Iwo Jima (Guerra, 2006, regia di Clint Eastwood, 141 min), con Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya e un cast corale.

Sky Cinema Comedy apre alle 21:00 con Quando (Drammatico, 2023, regia di Walter Veltroni, 105 min). Dopo 31 anni in coma, Giovanni si risveglia in un mondo nuovo e, con l’aiuto di Giulia e del giovane Leo, impara a fare i conti con il presente e con il passato rappresentato dalla figlia Francesca. Cast: Neri Marcoré, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi. Alle 23:00 segue Quasi orfano (Commedia, 2022, regia di Umberto Carteni, 90 min): Valentino, designer di successo che si è "reinventato" lontano dalle sue origini pugliesi, deve fare i conti con la famiglia e con le proprie radici. Con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Gravity (Fantascienza, 2013, regia di Alfonso Cuarón, 90 min), con Sandra Bullock e George Clooney. Alle 22:35, Father Mother Sister Brother (Drammatico, 2025, regia di Jim Jarmusch, 111 min): tre racconti sui legami familiari si intrecciano tra Nord-Est USA, Dublino e Parigi. Cast: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps.

Sky Cinema Family alle 21:00 porta in scena Il mio amico Finnick (Animazione, 2022, regia di Denis Chernov, 85 min). La storia: il giovane Finnick, più incline ai dispetti che ai doveri, si allea con la tredicenne Christine per fronteggiare strani eventi in città. Alle 22:35 segue Belle e Sebastien – Amici per sempre (Avventura, 2017, regia di Clovis Cornillac, 97 min), con Félix Bossuet, Tchéky Karyo e Clovis Cornillac.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Notting Hill (Commedia, 1999, regia di Roger Michell, 124 min). William, libraio londinese, vede la sua vita stravolta dall’incontro con la diva Anna Scott: può davvero una star di Hollywood innamorarsi di un uomo comune? Cast: Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers. Alle 23:10, La La Land (Musicale, 2016, regia di Damien Chazelle, 126 min): due sognatori, un’aspirante attrice e un pianista jazz, si innamorano a Los Angeles tra ambizioni e sacrifici.

Sky Cinema Suspense alle 21:45 ripropone Una di famiglia (Thriller, 2025, regia di Paul Feig, 131 min), con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar: tra le mura di una casa elegante si celano insidie più oscure del passato della protagonista.

Scienza, avventura e cinema d’autore con Io, robot: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 21:20 manda in onda Io, robot (Fantascienza, 2004, regia di Alex Proyas, 115 min), con Will Smith, Bridget Moynahan, James Cromwell e Alan Tudyk.

20 alle 21:10 propone Dungeons e Dragons – L’onore dei ladri (Fantasy, 2023, regia di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, 134 min). Un carismatico ladro e una squadra di avventurieri partono per recuperare un’antica reliquia, ma il viaggio si complica quando si scontrano con nemici insidiosi. Con Chris Pine, Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Sophia Lillis.

Iris alle 21:12 presenta Uomini e cobra (Western, 1970, regia di Joseph L. Mankiewicz, 126 min), con Kirk Douglas, Henry Fonda, Warren Oates e Burgess Meredith.

Cine34 apre alle 21:00 con Bianco, rosso e Verdone (Drammatico, 1981, regia di Carlo Verdone, 110 min), con Carlo Verdone, Elena Fabrizi, Irina Sanpiter e Milena Vukotic. Alle 23:13 segue Stasera a casa di Alice (Commedia, 1990, regia di Carlo Verdone, 117 min), con Carlo Verdone, Ornella Muti e Sergio Castellitto.

Rai Movie alle 21:10 propone Erano ragazzi in barca (Drammatico, 2023, regia di George Clooney, 121 min). Seattle, 1936: Joe Rantz, studente operaio in difficoltà economiche, tenta la selezione nella squadra di canottaggio universitaria. Sotto la guida dell’allenatore Al Ulbrickson affronta allenamenti durissimi e una selezione spietata per inseguire il sogno olimpico. Il film, tratto dal romanzo di Daniel James Brown, racconta una delle imprese sportive più emozionanti degli anni ’30. Cast: Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness, Jack Mulhern, James Wolk. Alle 23:15, La tela dell’assassino (Thriller, 2004, regia di Philip Kaufman, 97 min): appena promossa a ispettore, Jessica Shepard indaga su una serie di omicidi e scopre che tutte le vittime hanno avuto una relazione con lei, in un doloroso cortocircuito tra vita privata e dovere. Con Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia, David Strathairn.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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