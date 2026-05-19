I film in TV stasera: dall'adrenalina di Top Gun: Maverick al western di Sergio Leone Dall’adrenalina di Top Gun: Maverick su 20 ai grandi western di Sergio Leone su Sky Cinema Collection, passando per Wicked e i thriller della serata: ecco cosa vedere oggi, martedì 19 maggio 2026

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale, sono 25 i film disponibili martedì 19 maggio 2026: dall’azione spettacolare di Top Gun: Maverick su 20, al fantasy musicale Wicked su Sky Cinema Family, fino ai capolavori western Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo su Sky Cinema Collection. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Azione ad alto tasso con Mechanic: Resurrection: le proposte delle reti in chiaro

Nove – ore 21:30: Mechanic: Resurrection (2016, durata 98 minuti). Regia: D. Gansel. Cast: J. Alba, J. Statham. Di cosa parla: l’infallibile killer professionista Arthur Bishop è costretto a tornare in azione per salvare la donna che ama, mettendo in scena tre omicidi impossibili che dovranno sembrare incidenti perfetti.

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Dal brivido glaciale di L’uomo dei ghiacci – The ice road: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: L’uomo dei ghiacci – The ice road (2021, durata 103 minuti). Regia: Jonathan Hensleigh. Cast: Liam Neeson, Marcus Thomas, Holt McCallany, Laurence Fishburne, Amber Midthunder. La storia: dopo il crollo di una miniera di diamanti in Canada, un autista guida una pericolosa missione di salvataggio su un oceano ghiacciato per raggiungere i minatori intrappolati. A seguire, ore 23:10: Captain Phillips – Attacco in mare aperto (2013, durata 134 minuti). Regia: Paul Greengrass. Cast: Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi. La storia segue il capitano di una nave cargo assaltata da pirati somali e l’intervento dei Navy Seals.

Sky Cinema Action – ore 21:00: The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007, durata 112 minuti). Regia: Paul Greengrass. Cast: Matt Damon, Julia Stiles, Joan Allen, David Strathairn. Di cosa parla: Jason Bourne è deciso a scoprire la verità sul proprio passato, mentre sfugge a una nuova caccia internazionale. A seguire, ore 23:00: The Chronicles of Riddick (2004, durata 115 minuti). Regia: David Twohy. Cast: Vin Diesel, Judi Dench, Karl Urban, Thandie Newton. Un fuggitivo si ritrova al centro di uno scontro epico su un pianeta ostile.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: Per qualche dollaro in più (1965, durata 130 minuti). Regia: Sergio Leone. Cast: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volontè, Klaus Kinski. Un cacciatore di taglie si unisce a un collega per dare la caccia all’Indio, feroce fuorilegge responsabile di una rapina. A seguire, ore 23:30: Il buono, il brutto, il cattivo (1966, durata 182 minuti). Regia: Sergio Leone. Cast: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach. Durante la guerra di Secessione, tre pistoleri si contendono un tesoro sepolto, fino a un leggendario duello finale.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Uno di famiglia (2018, durata 92 minuti). Regia: Alessio Maria Federici. Cast: Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Neri Marcoré. Un insegnante di dizione finisce, suo malgrado, sotto la protezione di una potente famiglia criminale. A seguire, ore 22:45: Un fantastico via vai (2013, durata 95 minuti). Regia: Leonardo Pieraccioni. Cast: Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri. Dopo un malinteso con la moglie, Arnaldo va a convivere con quattro studenti e affronta uno spassoso scontro generazionale.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: Orlando (2022, durata 122 minuti). Regia: Daniele Vicari. Cast: Michele Placido, Angelica Kazankova, Fabrizio Rongione. La storia di un anziano e di una bambina che imparano ad affrontare insieme le sfide del presente. A seguire, ore 23:10: Il posto dell’anima (2002, durata 106 minuti). Regia: Riccardo Milani. Cast: Silvio Orlando, Michele Placido, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria. Un gruppo di operai occupa la fabbrica in chiusura, tra lotta sindacale e sogni personali.

Sky Cinema Family – ore 21:00: Wicked (2024, durata 160 minuti). Regia: Jon M. Chu. Cast: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey. Molto prima di Dorothy, l’amicizia tra Elphaba e Glinda nasce e si incrina tra rivalità e corruzione nel Regno di Oz, nell’adattamento del celebre musical.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Love Again (2023, durata 102 minuti). Regia: Jim Strouse. Cast: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan. Mira elabora un lutto inviando messaggi al vecchio numero del fidanzato, finendo per intrecciare un legame inatteso. A seguire, ore 22:50: The Good House (2021, durata 104 minuti). Regia: Maya Forbes, Wallace Wolodarsky. Cast: Sigourney Weaver, Kevin Kline. Un’agente immobiliare del New England vede incrinarsi la sua vita perfetta quando riaffiora un amore del passato.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: The Prestige (2006, durata 128 minuti). Regia: Christopher Nolan. Cast: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie. Due illusionisti rivali si sfidano in un duello di inganni e ossessioni, tra colpi di scena e magia. A seguire, ore 23:15: Cop Land (1997, durata 110 minuti). Regia: James Mangold. Cast: Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ray Liotta, Harvey Keitel. In una cittadina vicino a New York, lo sceriffo mezzo sordo decide di opporsi a un sistema di poliziotti corrotti.

Velocità e spettacolo con Top Gun: Maverick: le proposte delle reti specializzate

Iris – ore 21:14: Wyatt Earp (1994, durata 195 minuti). Regia: Lawrence Kasdan. Cast: Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, Isabella Rossellini. Dopo la morte della moglie, Wyatt Earp si fa sceriffo nel selvaggio West e affronta banditi e clan rivali fino al celebre duello all’OK Corral.

Cine34 – ore 21:00: Andiamo a quel paese (2014, durata 90 minuti). Regia: Salvo Ficarra, Valentino Picone. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Nino Frassica, Fatima Trotta. Un ritorno al paese d’origine scatena una serie di esilaranti trovate per sbarcare il lunario. A seguire, ore 22:58: Se mi lasci non vale (2015, durata 96 minuti). Regia: Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Autieri. Due uomini appena lasciati dalle compagne pianificano una bizzarra vendetta con l’aiuto di un eccentrico teatrante.

Rai Movie – ore 21:10: L’ombra di Caravaggio (2022, durata 120 minuti). Regia: Michele Placido. Cast: Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti. Nell’Italia del 1610, un incaricato del papa indaga sull’artista più controverso del tempo per valutarne la clemenza dopo un omicidio. A seguire, ore 23:05: 7 minuti (2016, durata 92 minuti). Regia: M. Placido. Cast: A. Angiolini, C. Capotondi. Undici rappresentanti delle operaie devono decidere se accettare una drastica riduzione della pausa pranzo, in un confronto teso e corale.

Rai 4 – ore 21:20: Cut Off (2018, durata 132 minuti). Regia: Christian Alvart. Cast: Moritz Bleibtreu, Jasna Fritzi Bauer, Lars Eidinger, Fahri Yardim. Durante un’autopsia, un medico legale trova nel corpo di una vittima il numero della figlia. Inizia così una corsa contro il tempo tra Berlino e l’isola di Helgoland.

20 – ore 21:12: Top Gun: Maverick (2022, durata 131 minuti). Regia: Joseph Kosinski. Cast: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell. Il leggendario Maverick torna ad addestrare giovani piloti per una missione speciale, affrontando i fantasmi del passato e mettendo tutto in gioco.

Rai Premium – ore 21:20: Crimini d’alta moda (2024, durata 85 minuti). Regia: Felipe Rodriguez. Cast: Brooke D’Orsay, Gilles Marini. Lauren, giovane psicologa, accetta un incarico in una casa di moda parigina ma un omicidio la trascina in un intrigo più grande di lei.

Cielo – ore 23:20: Mal di pietre (2016, durata 120 minuti). Regia: Nicole Garcia. Cast: Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl. Gabrielle, cresciuta in una famiglia borghese agricola e costretta a un matrimonio senza amore, durante una cura termale s’innamora di un tenente ferito e fugge con lui alla ricerca di una passione assoluta.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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