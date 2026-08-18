I film in onda in TV stasera, martedì 18 agosto: Daniel Craig contro gli Oscar di 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' Spunti per tutti i gusti nella serata di martedì 18 agosto 2026: dall’azione di Spectre su TV8 al toccante Il mio amico Tempesta su Canale 5, fino al premio Oscar Tre manifesti a Ebbing, Missouri su La7

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. La programmazione di martedì 18 agosto 2026 offre titoli per ogni gusto: dall’adrenalina di Tre manifesti a Ebbing, Missouri su La7, all’avventura familiare di Emma e il giaguaro nero su Rai 1, fino allo spettacolo di Spectre su TV8. Non mancano commedie, grandi classici e thriller da tenere col fiato sospeso.

L’emozione di Il mio amico Tempesta: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Emma e il giaguaro nero alle 21:30. Anno 2023, regia di Gilles de Maistre. Cast: Lumi Pollack, Paul Greene, Wayne Baker, Airam Camacho, Emily Bett Rickards. La storia: una bambina cresciuta nella Foresta Amazzonica stringe un legame indissolubile con un cucciolo di giaguaro, Hope. Otto anni dopo, ormai a New York, torna nella giungla per salvare l’animale ormai adulto da un grave pericolo. Genere: Avventura. Durata 100’.

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Rai 1 – Tuesday Club – Il talismano della felicità alle 23:30. Anno 2021, regia di Annika Appelin. Cast: Peter Stormare, Ida Engvoll, Marie Richardson, Björn Kjellman, Maria Sid. Di cosa parla: Karin scopre il tradimento del marito proprio durante la festa per l’anniversario. Iscriversi a un corso di cucina diventa l’occasione per rimettere in discussione scelte e desideri, riaccendendo passione e autostima. Genere: Sentimentale. Durata 102’.

Rai 2 – Palermo-Milano solo andata alle 21:20. Anno 1996, regia di Claudio Fragasso. Cast: Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Romina Mondello. Tra azione e dramma, una scorta ad alto rischio lungo l’Italia che mette alla prova uomini e coscienze. Genere: Drammatico. Durata 95’.

Rai 2 – Milano Palermo – Il ritorno alle 23:15. Anno 2007, regia di Claudio Fragasso. Cast: Enrico Lo Verso, Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Ricky Memphis. Il passato torna a presentare il conto: vecchie ferite e nuovi pericoli in un sequel che riprende fili e destini del capitolo precedente. Genere: Drammatico. Durata 95’.

Canale 5 – Il mio amico Tempesta alle 21:20. Anno 2022, regia di Christian Duguay. Cast: Hugo Becker, Emeline Faure, Carmen Kassovitz, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein. Trama: Zoé, cresciuta in un maneggio, sogna di diventare fantino e stringe un legame speciale con una puledra. Un incidente durante una notte di tempesta la rende paraplegica, recidendo il rapporto con i cavalli. Con l’aiuto di Seb, addestratore della scuderia, troverà la forza di ricominciare. Genere: Drammatico. Durata 109’.

La7 – Tre manifesti a Ebbing, Missouri alle 21:15. Anno 2017, regia di Martin McDonagh. Cast: Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Abbie Cornish, Peter Dinklage. Una madre sfida la polizia locale affiggendo tre manifesti alle porte della città per chiedere giustizia alla figlia: un potente dramma umano tra colpa, rabbia e redenzione. Genere: Giallo. Durata 115’.

La7 – Fargo alle 23:15. Anno 1996, regia di Joel Coen, Ethan Coen. Cast: Frances McDormand, Steve Buscemi, Peter Stormare, William H. Macy. Un rapimento inscenato da un venditore in crisi finanziaria degenera in una spirale di violenza. Indaga la caparbia capo della polizia, incinta e lucidissima. Genere: Noir. Durata 95’.

TV8 – Spectre alle 21:40. Anno 2015, regia di Sam Mendes. Cast: Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Whishaw, Naomie Harris, Andrew Scott, Dave Bautista. Un messaggio dal passato trascina James Bond al cuore dell’organizzazione SPECTRE, tra alleati ritrovati e un nemico spietato. Genere: Azione. Durata 148’.

L’azione di Memory: le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Memory alle 21:15. Anno 2021, regia di Martin Campbell. Cast: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci. Alex, sicario prossimo al ritiro, rifiuta l’ultimo incarico quando capisce che il bersaglio è una giovane. Braccato dalla malavita e dall’FBI, decide di risalire ai vertici del sistema criminale guidato dalla spietata Davana Sealman. Genere: Thriller. Durata 114’.

Sky Cinema 1 – E poi si vede alle 23:10. Anno 2025, regia di Giovanni Calvaruso. Cast: Fabrizio Sansone, Federico Sansone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Domenico Centamore, Paola Minaccioni. Tre giovani, tre case e un unico obiettivo: vincere un concorso per un posto al Comune. Tra raccomandazioni attese, sogni e inciampi, solo uno ce la farà, ma non come previsto. Genere: Commedia. Durata 97’.

Sky Cinema Action – xXx – Il ritorno di Xander Cage alle 21:00. Anno 2017, regia di D.J. Caruso. Cast: Vin Diesel, Donnie Yen, Toni Collette, Ruby Rose, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson. Xander torna in azione per recuperare il "Vaso di Pandora", arma in grado di scatenare il caos globale, affrontando l’abile Xiang con una squadra di fuoriclasse. Genere: Azione. Durata 107’.

Sky Cinema Action – Soldado alle 22:50. Anno 2018, regia di Stefano Sollima. Cast: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Catherine Keener. Frontiera USA-Messico: la guerra ai cartelli si fa ancora più sporca in un adrenalinico thriller di confine. Genere: Thriller. Durata 122’.

Sky Cinema Collection – I delitti del BarLume – A bocce ferme alle 21:15. Anno 2021, regia di Roan Johnson. Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti. Un testamento svela un segreto del passato e riapre un cold case del 1968: al BarLume, tra ironia e intuizioni, si cerca la verità. Genere: Commedia. Durata 100’.

Sky Cinema Comedy – Poveri noi alle 21:00. Anno 2025, regia di Fabrizio Maria Cortese. Cast: Paolo Ruffini, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Maria Grazia Cucinotta, Ricky Tognazzi. La ricca famiglia Mariani perde tutto e scopre, tra cadute e risalite, cosa conta davvero. Genere: Commedia. Durata 100’.

Sky Cinema Comedy – Miami Supercops – I poliziotti dell’8a strada alle 22:45. Anno 1985, regia di Bruno Corbucci. Cast: Bud Spencer, Terence Hill. Azione e scazzottate a ritmo di sorriso nella coppia più amata del cinema italiano. Genere: Avventura. Durata 97’.

Sky Cinema Drama – Un eroe alle 21:00. Anno 2021, regia di Asghar Farhadi. Cast: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaii. Un uomo in semi-libertà cerca di saldare un debito restituendo una borsa con monete d’oro: gesto virtuoso o piano calcolato? Un dramma morale tagliente. Genere: Drammatico. Durata 127’.

Sky Cinema Drama – La notte più lunga dell’anno alle 23:10. Anno 2021, regia di Simone Aleandri. Cast: Ambra Angiolini, Francesco Di Napoli, Luigi Fedele, Michele Eburnea, Mimmo Mignemi. Quattro storie si intrecciano nella stessa notte, tra scelte difficili e possibilità di rinascita. Genere: Commedia. Durata 91’.

Sky Cinema Family – Bla bla baby alle 21:00. Anno 2021, regia di Fausto Brizzi. Cast: Alessandro Preziosi, Matilde Gioli. Un impiegato scopre di capire i "discorsi" dei neonati dell’asilo aziendale e organizza con loro un’improbabile rivalsa. Genere: Commedia. Durata 94’.

Sky Cinema Family – Megamind alle 22:40. Anno 2010, regia di Tom McGrath. Il super-cattivo più brillante della città si ritrova senza un eroe da combattere e deve reinventarsi. Genere: Animazione. Durata 95’.

Sky Cinema Romance – Ghost – Fantasma alle 21:00. Anno 1990, regia di Jerry Zucker. Cast: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Un amore che sfida la morte, un delitto da sventare e un medium irresistibile. Genere: Sentimentale. Durata 116’.

Sky Cinema Romance – Admission – Matricole dentro o fuori alle 23:10. Anno 2013, regia di Paul Weitz. Cast: Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen. Una rigorosa addetta alle ammissioni potrebbe aver ritrovato il figlio dato in adozione: tra cuore e carriera, l’equilibrio salta. Genere: Commedia. Durata 107’.

Sky Cinema Suspense – Io sono leggenda alle 21:00. Anno 2007, regia di Francis Lawrence. Cast: Will Smith, Alice Braga. Ultimo uomo a New York dopo un’epidemia, il virologo Robert Neville cerca una cura mentre di notte i "mutati" cacciano. Genere: Fantascienza. Durata 101’.

Sky Cinema Suspense – The Interpreter alle 22:45. Anno 2005, regia di Sydney Pollack. Cast: Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener. Un’interprete dell’ONU finisce al centro di un complotto internazionale e viene protetta da un agente che non si fida di nessuno. Genere: Thriller. Durata 128’.

Il classico L’indiana bianca: le proposte delle reti specializzate

Iris – L’indiana bianca alle 21:14. Anno 1953, regia di Gordon Douglas. Cast: Guy Madison, Vera Miles, Frank Lovejoy, Helen Westcott. Un western classico tra conflitti culturali e terre di frontiera. Genere: Western. Durata 98’.

Iris – L’anno del dragone alle 23:18. Anno 1985, regia di Michael Cimino. Cast: Mickey Rourke, John Lone, Ariane. Un capitano della polizia affronta la nuova mafia cinese a Chinatown in un cupo thriller urbano. Genere: Thriller. Durata 136’.

Rai Movie – Stanlio e Ollio – Grandi affari alle 20:50. Anno 1929, regia attribuita. Cast: Stan Laurel, Oliver Hardy, James Finlayson. Due venditori di alberi di Natale in luglio scatenano gag irresistibili con un cliente riottoso. Genere: Comico. Durata 25’.

Rai Movie – Khartoum alle 21:10. Anno 1966, regia di Basil Dearden. Cast: Charlton Heston, Laurence Olivier, Ralph Richardson, Richard Johnson. Un’epopea bellica: l’eroica difesa di Khartoum contro i ribelli sudanesi mentre i rinforzi tardano ad arrivare. Genere: Guerra. Durata 133’.

Rai Movie – 10 in amore alle 23:25. Anno 1958, regia di George Seaton. Cast: Clark Gable, Doris Day, Gig Young, Mamie Van Doren. Un giornalista "pratico" contro una brillante docente: dal duello dialettico alla scintilla romantica. Genere: Commedia. Durata 120’.

Cine34 – SMS – Sotto mentite spoglie alle 21:00. Anno 2007, regia di Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere. Per ravvivare il matrimonio, un marito si finge amante via messaggi: un errore innesca equivoci a catena. Genere: Commedia. Durata 90’.

Cine34 – Dove vai in vacanza? alle 22:45. Anno 1978, regia di Mauro Bolognini, Luciano Salce, Alberto Sordi. Cast: Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Alberto Sordi, Anna Longhi. Tre episodi, tre viaggi: tra riconquiste, delitti e "vacanze intelligenti", un ritratto ironico dell’Italia in villeggiatura. Genere: Commedia. Durata 100’.

Rai 4 – Hood Witch – Roqya alle 21:20. Anno 2023, regia di Saïd Belktibia. Cast: Golshifteh Farahani, Amine Zariouhi, Jérémy Ferrari, Denis Lavant, Issaka Sawadogo. Nour, madre single di periferia, traffica in animali esotici e media rituali con un’app. Dopo la morte di una cliente durante una cerimonia, viene accusata di stregoneria: per proteggere il figlio, dovrà smascherare paure, superstizioni e chi la vuole incastrare. Genere: Thriller. Durata 96’.

Rai 4 – Venom – La morte è solo l’inizio alle 22:55. Anno 2005, regia di Jim Gillespie. Cast: Agnes Bruckner, Jonathan Jackson, Laura Ramsey, D.J. Cotrona. Un incidente scatena antichi demoni racchiusi in serpenti: un uomo rinasce come creatura sanguinaria, braccando un gruppo di ragazzi. Genere: Thriller. Durata 85’.

Mediaset Italia2 – Chi trova Lupin trova un tesoro alle 23:05. Anno 1995, regia di Masato Sato. Il mondo scanzonato di Lupin III in un’avventura d’animazione ricca di colpi di scena. Genere: Animazione. Durata 95’.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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