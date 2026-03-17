Ambra, la scoperta che le cambia la vita: cosa succede ora Stasera, martedì 17 marzo 2026, va in onda Mai Stati Uniti con l'attrice alle prese con un padre sconosciuto e quattro fratellastri. Tutti i film in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 26 i titoli disponibili martedì 17 marzo 2026, con scelte per ogni gusto: dal supereroe cult Spider-Man su Italia 1 alla commedia on the road Mai Stati Uniti con Ambra al capolavoro di Tarantino Pulp Fiction su 20, fino al biopic Lamborghini – The man behind the legend su Sky Cinema Uno.

Supereroi e azione con Spider-Man: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 – ore 21:31: Spider-Man (2002, 121’). Regia di Sam Raimi. Con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco. Di cosa parla: Peter Parker, morso da un ragno geneticamente modificato, scopre poteri straordinari e sceglie di usarli per difendere New York, affrontando il nemico Green Goblin. Genere: Fantasy.

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Il mito di Lamborghini – The Man Behind the Legend: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – ore 21:15: Lamborghini – The man behind the legend (2022, 97’). Regia di Bobby Moresco. Con Frank Grillo, Hannah van der Westhuysen, Fortunato Cerlino. La storia: un ritratto intenso e italiano dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, tra passioni, rivalità con Enzo Ferrari e il fermento dell’Italia degli anni Cinquanta. Genere: Biografico. A seguire, ore 22:55: Andiamo a quel paese (2014, 90’). Regia di Salvo Ficarra, Valentino Picone. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Nino Frassica, Maria Vittoria Martorelli, Mariano Rigillo, Fatima Trotta. Genere: Commedia.

Sky Cinema Collection – ore 21:15: 65 – Fuga dalla Terra (2023, 93’). Regia di Scott Beck, Bryan Woods. Con Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt. Di cosa parla: due sopravvissuti precipitano nella Terra di 65 milioni di anni fa e devono sfuggire a creature preistoriche per salvarsi. Genere: Fantascienza. A seguire, ore 22:55: Geostorm (2017, 95’). Regia di Dean Devlin. Con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris. La storia: un malfunzionamento nella rete di satelliti climatici scatena eventi catastrofici. Un ingegnere deve intervenire prima di una tempesta globale. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Comedy – ore 21:00: Bye bye morons – Addio a tutti (2020, 87’). Regia di Albert Dupontel. Con Virginie Efira, Albert Dupontel, Adèle Galloy, Nicolas Marié, Michel Vuillermoz. Di cosa parla: una donna gravemente malata cerca il figlio dato in adozione con l’aiuto di un impiegato in crisi e di un archivista cieco. Genere: Commedia. A seguire, ore 22:35: Mai Stati Uniti (2012, 90’). Regia di Carlo Vanzina. Con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia. Un’eredità riunisce cinque fratellastri in un viaggio on the road negli USA che li costringerà a diventare una vera famiglia. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – ore 21:00: Mystic River (2003, 137’). Regia di Clint Eastwood. Con Sean Penn, Marcia Gay Harden, Laurence Fishburne, Kevin Bacon, Tim Robbins. La storia: tre amici d’infanzia si ritrovano legati da un omicidio che scuote per sempre le loro vite, tra indagini e vendette personali. Genere: Drammatico. A seguire, ore 23:20: Orlando (2022, 122’). Regia di Daniele Vicari. Con Michele Placido, Angelica Kazankova, Fabrizio Rongione, Federico Pacifici, Mpunga Denis. Un anziano e una bambina affrontano insieme le sfide del presente, scoprendo un inatteso legame. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Family – ore 21:00: I Croods 2 – Una nuova era (2020, 95’). Regia di Joel Crawford. Durante la coabitazione con i Bettermans, i Croods affrontano nuove sfide che mettono alla prova la loro idea di famiglia e di progresso. Genere: Animazione. A seguire, ore 22:40: Il mistero della casa del tempo (2018, 106’). Regia di Eli Roth. Con Cate Blanchett, Jack Black, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance – ore 21:00: Ufficiale e gentiluomo (1983, 120’). Regia di Taylor Hackford. Con Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Suspense – ore 21:00: Domino (2019, 89’). Regia di Brian De Palma. Con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce, Søren Malling, Paprika Steen. La storia: un poliziotto danese, dopo la morte del partner per mano di un affiliato ISIS, finisce in una caccia all’uomo internazionale tra intrighi e doppi giochi. Genere: Thriller. A seguire, ore 22:35: American night (2021, 122’). Regia di Alessio Jim Della Valle. Con Paz Vega, Jonathan Rhys Meyers, Emile Hirsch, Jeremy Piven, Maria Grazia Cucinotta. Di cosa parla: un boss newyorkese sogna l’arte mentre un mercante specializzato in falsi viene travolto da un furto che sconvolge il sottobosco criminale. Genere: Thriller.

Sky Cinema Action – ore 21:00: Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025, 170’). Regia di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Ving Rhames, Simon Pegg. Di cosa parla: Ethan Hunt corre contro il tempo per fermare Entità, un’IA spietata che minaccia il pianeta. Genere: Thriller.

Il cult Pulp Fiction e molto altro: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – ore 21:20: River Wild (2023, 90’). Regia di Ben Ketai. Con Adam Brody, Leighton Meester, Taran Killam. La storia: un’uscita di rafting tra amici si trasforma in un incubo quando emerge un piano di eliminazione. Genere: Thriller. A seguire, ore 23:25: Inexorable (2021, 98’). Regia di Fabrice Du Welz. Con Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey, Alba Gaïa Bellugi, Jackie Berroyer. Un celebre scrittore in crisi creativa, una villa isolata e una ragazza misteriosa che scardina segreti del passato. Genere: Thriller.

20 – ore 21:10: Unstoppable – Fuori controllo (2010, 99’). Regia di Tony Scott. Con Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Kevin Dunn. Genere: Azione. A seguire, ore 23:22: Pulp Fiction (1994, 154’). Regia di Quentin Tarantino. Con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Harvey Keitel, Maria De Medeiros. Di cosa parla: storie che si intrecciano tra rapine, killer, pugili e criminali, in un racconto non lineare che fonde humour nero, violenza e destino. Genere: Thriller.

Iris – ore 21:12: Le colline bruciano (1956, 92’). Regia di Stuart Heisler. Con Tab Hunter, Natalie Wood, Eduard Franz, Skip Homeier. Genere: Western. A seguire, ore 23:11: Il vendicatore del Texas (1963, 90’). Regia di Tay Garnett. Con Robert Taylor, Joan Caulfield, Robert Middleton, Robert Loggia. La storia: un allevatore onesto, una terra ambita e una vendetta innescata da un omicidio che riporta a galla una pistola sepolta. Genere: Western.

Cine34 – ore 21:00: I peggiori giorni (2023, 116’). Regia di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo. Con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Fabrizio Bentivoglio. Quattro episodi ambientati in giorni di festa tra scelte difficili, rapimenti, contrasti sociali e rivalità amorose. Genere: Commedia. A seguire, ore 23:22: Noi e la Giulia (2015, 115’). Regia di Edoardo Leo. Con Luca Argentero, Claudio Amendola, Carlo Buccirosso, Stefano Fresi, Anna Foglietta, Edoardo Leo. Genere: Commedia.

Rai Movie – ore 21:10: Amici di letto (2011, 105’). Regia di Will Gluck. Con Justin Timberlake, Mila Kunis, Emma Stone, Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Richard Jenkins. Genere: Commedia. A seguire, ore 23:05: Sicario (2015). Regia di Denis Villeneuve. Con Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Daniel Kaluuya, Jeffrey Donovan. Di cosa parla: un’agente FBI entra in una task force d’élite sul confine USA-Messico e mette in discussione ogni certezza tra operazioni clandestine e ambiguità morali. Genere: Thriller.

Mediaset Italia2 – ore 21:01: CHiPs (2017, 100’). Regia di Dax Shepard. Con Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody. Due nuovi agenti della California Highway Patrol, diversissimi tra loro, sono costretti a fare squadra per indagare su una rapina multimilionaria, scoprendo di essere un’accoppiata vincente. Genere: Azione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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