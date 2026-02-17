Anne Hathaway beccata con un ragazzo molto più giovane di lei: che succede ora Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, va in onda The idea of you con l'attrice del Diavolo veste Prada. Tutta la programmazione dei film in TV

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto ci sono 30 titoli tra cui scegliere, con generi per tutti i gusti: dalla commedia romantica Un amore a 5 stelle su Rai 1 al giallo Assassinio sul Nilo su Sky Cinema 1, fino al western Dead for a Dollar – Morto per un dollaro su Iris.

Il romanticismo di Un amore a 5 stelle: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – Un amore a 5 stelle (21:30, 2002, 107′). Regia di Wayne Wang. Con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Bob Hoskins. La storia: una ragazza madre che lavora come cameriera in un lussuoso hotel di Manhattan s’innamora di un facoltoso candidato al Senato. Tra differenze sociali e riflettori puntati, la loro relazione metterà a rischio la carriera di lui.

TV8 – The idea of you (21:30, 2024, 115′). Regia di Michael Showalter. Con Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Reid Scott, Annie Mumolo. Di cosa parla: Solène, gallerista quarantenne e madre divorziata, intreccia una relazione segreta con Hayes, 25 anni, frontman di una boy band. Un viaggio in Europa e le foto dei paparazzi scuotono le loro vite tra social e pressione mediatica. A seguire, Il fidanzato di mia sorella (23:30, 2014, 102′). Regia di Tom Vaughan. Con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Ben McKenzie. Commedia romantica che gioca su amori, imprevisti e seconde possibilità.

Il mistero di Assassinio sul Nilo: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Assassinio sul Nilo (21:15, 2022, 134′). Regia di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Russell Brand, Ali Fazal. L’investigatore Hercule Poirot si trova su una crociera sul Nilo organizzata da due neosposi, ma un omicidio scuote il viaggio. Tra eredità, gelosie e vecchi rancori, tutti hanno un movente e il detective dovrà sciogliere l’enigma a bordo. A seguire, Acid (23:25, 2023, 99′). Regia di Just Philippot. Con Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach. Di cosa parla: mentre nubi di pioggia acida devastano la Francia, una famiglia divisa è costretta a riunirsi per sopravvivere all’emergenza climatica.

Sky Cinema Action – Macchine mortali (21:00, 2018, 128′). Regia di Christian Rivers. Con Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving. Dopo un cataclisma, città in movimento cacciano insediamenti più piccoli. Due giovani, Tom e Hester, uniscono le forze in un’alleanza che potrebbe cambiare il destino del mondo. In seconda serata, Guglielmo Tell (23:10, 2024, 133′). Regia di Nick Hamm. Con Claes Bang, Eanna Hardwicke, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. Epica storica: il leggendario cacciatore rifiuta di piegarsi all’Impero asburgico e diventa simbolo di rivolta.

Sky Cinema Collection – Nati stanchi (21:15, 2001, 92′). Regia di Dominick Tambasco. Con Salvo Ficarra, Valentino Picone. Commedia cult sui due amici che rifuggono ogni lavoro finché la vita non presenta il conto. A seguire, L’ora legale (22:45, 2017, 92′). Regia di Salvo Ficarra, Valentino Picone. In un piccolo centro del Sud, una lista civica sfida il sindaco corrotto e scatena una girandola di situazioni esilaranti e amare.

Sky Cinema Comedy – Insospettabili sospetti (21:00, 2017, 95′). Regia di Zach Braff. Con Morgan Freeman, Michael Caine, Ann-Margret, Joey King. Tre amici anziani, truffati dalla banca, organizzano una rapina con l’aiuto di un esperto improvvisato. Poi, Truffatori in erba (22:40, 2018, 110′). Regia di N. Edgerton. Con J. Edgerton, C. Theron. Un manager nei guai con un cartello si affida all’aiuto imprevisto di una turista e del suo fidanzato per salvarsi la pelle.

Sky Cinema Drama – Dall’alto di una fredda torre (21:00, 2024, 90′). Regia di Francesco Frangipane. Con Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto. Una famiglia scopre che entrambi i genitori sono affetti da una rara malattia. Ai figli spetta dire la verità e tentare l’impossibile. In seconda serata, Mystic River (22:35, 2003, 137′). Regia di Clint Eastwood. Con Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins, Marcia Gay Harden, Laurence Fishburne. Tre amici d’infanzia si ritrovano per l’omicidio della figlia di uno di loro. Un’indagine dolorosa riapre ferite mai guarite.

Sky Cinema Family – Jumanji – Benvenuti nella giungla (21:00, 2017, 119′). Regia di Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas. Quattro adolescenti entrano nei loro avatar e affrontano prove nella giungla per tornare a casa. A seguire, Jumanji – The Next Level (23:05, 2019, 114′). Regia di Jake Kasdan. Il gruppo rientra nel gioco e scopre che nulla è come prima, tra nuovi mondi e abilità mescolate.

Sky Cinema Romance – Il filo nascosto (21:00, 2017, 130′). Regia di Paul Thomas Anderson. Con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. Nella Londra anni ’50, la musa Alma stravolge l’ordine del geniale stilista Reynolds Woodcock. Arte, controllo e amore si sfidano in un sottile gioco di potere. Poi, Aline – La voce dell’amore (23:15, 2020, 128′). Regia di Valérie Lemercier. Biopic ispirato all’ascesa di una superstar della canzone, tra famiglia ingombrante, talento assoluto e un amore che fa discutere.

Sky Cinema Suspense – America Latina (21:00, 2021, 90′). Regia di Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo. Con Elio Germano, Astrid Casali, Carlotta Gamba. Un dentista benestante scivola in una spirale di sospetto e paranoia. La casa, la famiglia, la realtà stessa diventano inafferrabili. In notturna, The hanging sun – Sole di mezzanotte (22:40, 2022, 90′). Regia di Francesco Carrozzini. Con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Charles Dance. In un villaggio dove il sole non tramonta mai, un uomo in fuga dai criminali e dal proprio passato tenta di proteggere una madre e suo figlio.

Il West di Dead for a Dollar – Morto per un dollaro: le proposte delle reti specializzate

Iris – Dead for a Dollar – Morto per un dollaro (21:14, 2022, 124′). Regia di Walter Hill. Con Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, Benjamin Bratt, Hamish Linklater. Un noto cacciatore di taglie incrocia di nuovo un vecchio nemico, professionista del gioco d’azzardo finito in galera grazie a lui. Passato e presente collidono in un West duro e morale. A seguire, In a valley of violence – Nella valle della violenza (23:28, 2016, 105′). Regia di Ti West. Con Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga. Un vagabondo e il suo cane cercano giustizia in una cittadina ostile dove la violenza cova sotto la polvere.

Rai Movie – La terra promessa (21:10, 2023, 127′). Regia di Nikolaj Arcel. Con Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Gustav Lindh, Kristine Kujath Thorp, Magnus Krepper. Nel 1755 l’ufficiale caduto in disgrazia Ludvig von Kahlen tenta l’impresa di domare la brughiera danese e fondare una colonia per ottenere un titolo nobiliare. Un’epopea di resistenza e ambizione. In seconda serata, Sei mai stata sulla luna? (23:20, 2015, 119′). Regia di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcoré, Sergio Rubini. Una donna di successo nella moda torna in Puglia e scopre, grazie a un affascinante contadino, che alla sua vita mancava l’amore.

Rai 4 – Colpo di dadi (21:20, 2023, 85′). Regia di Yvan Attal. Con Guillaume Canet, Marie-Josée Croze, Yvan Attal, Maïwenn. Mathieu, marito devoto, cerca di porre rimedio ai guai dell’amico Vincent, ma finisce per innamorarsi dell’ultima amante di lui. A seguire, Sons (23:20, 2024, 100′). Regia di Gustav Möller. Con Sidse Babett Knudsen, Sebastian Bull, Dar Salim. Un’agente carceraria affronta il giovane responsabile della morte di suo figlio, trasferito proprio nel carcere dove lavora.

Cine34 – Febbre da cavallo – La mandrakata (21:00, 2002, 105′). Regia di Carlo Vanzina. Con Gigi Proietti, Enrico Montesano, Nancy Brilli, Carlo Buccirosso, Rodolfo Laganà. Mandrake promette di smettere con il gioco ma orchestra con gli amici la "supermandrakata" per uscire dai debiti. In seconda serata, …e fuori nevica! (23:19, 2014, 94′). Regia di Vincenzo Salemme. Con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Maurizio Casagrande, Giorgio Panariello. Tre fratelli, riuniti dal testamento della madre, devono imparare a convivere tra equivoci e affetto.

20 – Safe House – Nessuno è al sicuro (21:10, 2012, 110′). Regia di Daniel Espinosa. Con Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard, Joel Kinnaman. Un giovane custode di una safe house si trova a gestire la protezione di una pericolosa spia. Tra doppi giochi e inseguimenti, nessuno è davvero al sicuro.

Rai Premium – Natale a Castle Hart (21:20, 2021, 83′). Regia di Stefan Scaini. Con Lacey Chabert, Stuart Townsend, Kate O’Toole. Poco prima di Natale, in Irlanda, Brooke si ritrova coinvolta nell’organizzazione di un grande evento al castello dei conti di Glaslough. La sua vera identità rischia di venire a galla proprio mentre nasce un sentimento per Aiden.

Mediaset Italia2 – Come ammazzare il capo 2 (21:05, 2014, 108′). Regia di Sean Anders. Con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Chris Pine, Christoph Waltz. Tre amici, truffati da un investitore che prende il controllo della loro impresa, improvvisano un rapimento per riprendersi ciò che è loro, tra piani maldestri e risate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

