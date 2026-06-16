I film in onda in TV stasera: si ride con 'Ti presento i miei' e la serata dedicata a Benigni Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 16 giugno 2026: dalla commedia Ti presento i miei su Italia 1 ai classici di Benigni su Sky Cinema 1, fino al western su Iris e all’azione su 20

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In TV vi aspettano 25 film tra commedie, azione, thriller e classici: dalla spassosa Ti presento i miei su Italia 1 ai cult di Roberto Benigni su Sky Cinema 1, fino al western La legge del Signore/L’uomo senza fucile su Iris. Ce n’è per tutti i gusti.

Risate con Ti presento i miei: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1, 21:31 – Ti presento i miei (2000, 107 minuti). Regia: Jay Roach. Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Nicole DeHuff. Genere: Commedia. Un uomo innamorato di una ragazza decide di chiederle la mano ai genitori, ma durante il viaggio verso un matrimonio in famiglia si rende conto di dover fare i conti con il rigido padre di lei e con una serie di situazioni imbarazzanti che metteranno a rischio il suo obiettivo.

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Nove, 21:30 – Spy (2015, 120 minuti). Regia: Paul Feig. Cast: Jude Law, Melissa McCarthy, Rose Byrne. Genere: Azione.

Il mostro guida la serata su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1, 21:15 – Il mostro (1994, 110 minuti). Regia: Roberto Benigni. Cast: Jean-Claude Brialy, Michel Blanc, Nicoletta Braschi, Roberto Benigni. Genere: Drammatico. A seguire, 23:15 – Johnny Stecchino (1991, 123 minuti). Regia: Roberto Benigni. Cast: Franco Volpi, Ivano Marescotti, Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli, Roberto Benigni. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action, 21:00 – 12 soldiers (2018, 130 minuti). Regia: Nicolai Fuglsig. Cast: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Jack Kesy, Trevante Rhodes. Genere: Drammatico. Di cosa parla: un gruppo delle forze speciali USA parte per l’Afghanistan dopo l’11 settembre per affiancare l’Alleanza del Nord del generale Dostum contro talebani e Al Qaeda. Alle 23:15 – Dangerous – Pericoloso (2021, 99 minuti). Regia: David Hackl. Cast: Scott Eastwood, Mel Gibson, Kevin Durand, Famke Janssen, Tyrese Gibson. Genere: Thriller. La storia: un ex detenuto in libertà vigilata indaga sulla morte del fratello mentre un commando di mercenari lo bracca per un misterioso segreto.

Sky Cinema Collection, 21:15 – Arma letale (1987, 106 minuti). Regia: Richard Donner. Cast: Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love, Trace Wolfe. Genere: Azione. Un reduce del Vietnam dal carattere esplosivo fa squadra con un sergente navigato per sgominare un traffico di droga, scoprendo un’imprevedibile intesa. Alle 23:10 – Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984, 107 minuti). Regia: Ivan Reitman. Cast: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis. Genere: Fantascienza. Tre studiosi del paranormale aprono un’agenzia a New York e affrontano una minaccia sovrannaturale epica.

Sky Cinema Comedy, 21:00 – Mr Cobbler e la bottega magica (2014, 99 minuti). Regia: T. McCarthy. Cast: A. Sandler, D. Hoffman. Genere: Fantasy. Un calzolaio solitario scopre una vecchia macchina per cucire che gli consente di entrare letteralmente nelle vite dei suoi clienti, cambiando la propria esistenza. Alle 22:45 – I migliori giorni (2023, 90 minuti). Regia: Edoardo Leo, Massimiliano Bruno. Cast: Anna Foglietta, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Greta Scarano, Liliana Fiorelli, Luca Argentero, Ludovica Martino, Marco Bonini, Maria Chiara Centorami, Massimiliano Bruno, Max Tortora, Paolo Calabresi, Pietro De Silva, Stefano Fresi, Valentina Lodovini. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama, 21:00 – Padri e figlie (2015). Regia: Gabriele Muccino. Cast: Amanda Seyfried, Russell Crowe, Aaron Paul, Diane Kruger, Quvenzhané Wallis, Haley Bennett, Octavia Spencer, Janet McTeer, Jane Fonda, Bruce Greenwood, Kylie Rogers. Genere: Drammatico. Un romanziere vedovo cresce da solo la figlia dopo un grave incidente. Ventisette anni dopo, lei lotta contro i traumi infantili e la paura di amare. Alle 23:00 – Napoli velata (2017, 113 minuti). Regia: Ferzan Özpetek. Cast: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri. Genere: Drammatico. Una donna, dopo una notte con un affascinante sconosciuto, viene trascinata in un delitto che la costringe a scandagliare le zone più oscure di sé.

Sky Cinema Family, 21:00 – Il principe dimenticato (2020, 101 minuti). Regia: Michel Hazanavicius. Cast: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala. Genere: Commedia. Ogni sera un padre inventa favole per la figlia che prendono vita in un mondo immaginario, ma quando lei cresce lui deve affrontare la fine di un’era. Alle 22:45 – Shrek (2001, 90 minuti). Regia: Andrew Adamson, Vicky Jenson. Genere: Animazione. L’orco Shrek parte con l’inseparabile Ciuchino per liberare una principessa e riconquistare la sua palude invasa dai personaggi delle fiabe.

Sky Cinema Romance, 21:00 – La febbre (2005, 108 minuti). Regia: Alessandro D’Alatri. Cast: Fabio Volo, Valeria Solarino, Cochi Ponzoni, Gisella Burinato, Massimo Baliani, Arnoldo Foà. Genere: Commedia. Un giovane geometra assunto in Comune sogna di aprire un locale con gli amici, ma l’amore potrebbe cambiare le sue prospettive. Alle 23:00 – Jane Austen ha stravolto la mia vita (2024, 98 minuti). Regia: Laura Piani. Cast: Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne, Liz Crowther. Genere: Commedia. Agathe, libraia sognatrice e aspirante scrittrice, parte per una residenza inglese dedicata a Jane Austen e si ritrova a fare i conti con insicurezze e colpi di scena del cuore.

Sky Cinema Suspense, 21:00 – Gioco pericoloso (2025, 94 minuti). Regia: Lucio Pellegrini. Cast: Adriano Giannini, Elodie, Eduardo Scarpetta, Elena Lietti, Tea Falco. Genere: Thriller. Giada, ballerina, e Carlo, scrittore in crisi, vivono una relazione intensa messa alla prova dall’arrivo di un giovane artista che incrina gli equilibri. Alle 22:50 – Scomparsa (2012, 95 minuti). Regia: Heitor Dhalia. Cast: Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Daniel Sunjata. Genere: Thriller. Dopo il rapimento della sorella, Jill è convinta che il colpevole sia lo stesso serial killer che l’aveva già sequestrata in passato e si lancia in una disperata caccia all’uomo.

Il western di La legge del Signore/L’uomo senza fucile su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris, 21:15 – La legge del Signore/L’uomo senza fucile (1956, 139 minuti). Regia: William Wyler. Cast: Gary Cooper, Dorothy McGuire, Anthony Perkins, Marjorie Main. Genere: Western.

Cine34, 21:30 – Bentornato Presidente (2019, 96 minuti). Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi. Cast: Cesare Bocci, Guglielmo Poggi, Massimo Popolizio, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Roberta Volponi, Sarah Felberbaum. Genere: Commedia.

Rai Movie, 21:10 – Two Much – Uno di troppo (1995, 120 minuti). Regia: Fernando Trueba. Cast: Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah, Danny Aiello, Eli Wallach. Genere: Commedia. Un pittore fallito, invischiato tra una donna in cerca del terzo marito e la sorella più sensibile, si inventa un finto gemello innescando irresistibili equivoci. Alle 23:15 – Machine Gun Preacher (2011, 123 minuti). Regia: Marc Forster. Cast: Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon, Madeline Carroll, Kathy Baker, Joshua Drew, Inga R. Wilson, Justin Michael Brandt. Genere: Azione. Un ex detenuto, toccato da un viaggio missionario in Sudan, costruisce un rifugio per orfani di guerra, affrontando traumi e pericoli che minano la sua stessa stabilità.

Rai 4, 21:20 – La ragazza alla finestra (2022, 90 minuti). Regia: Mark Hartley. Cast: Radha Mitchell, Ella Newton, Karis Oka. Genere: Thriller. L’adolescente Amy sospetta che il nuovo compagno della madre sia il serial killer responsabile della strage di studenti liceali e farà di tutto per dimostrare la propria intuizione.

20, 21:10 – Braven – Il coraggioso (2018, 94 minuti). Regia: Lin Oeding. Cast: Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt, Zahn McClarnon, Jill Wagner, Brendan Fletcher, Teach Grant, Sala Baker, James Harvey Ward. Genere: Azione. Un boscaiolo e suo padre devono difendere la loro baita da una banda di criminali, trasformando la montagna in un campo di battaglia. Alle 23:08 – Ghost Rider – Spirito di vendetta (2011, 95 minuti). Regia: Mark Neveldine, Brian Taylor. Cast: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Violante Placido, Fergus Riordan, Anthony Head. Genere: Azione. Un ex stuntman torna a essere il demone vendicatore per salvare un bambino e fermare un oscuro culto, affrontando i propri demoni interiori.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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