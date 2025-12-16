Kim Basinger, 40 anni dopo è sempre irresistibile: dove vederla nel suo splendore Tutti i film in onda in TV stasera, martedì 16 dicembre 2025: 9 settimane e 1/2 ci riporta due sex symbol degli Anni '80. La programmazione di oggi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 titoli per tutti i gusti: dall’azione di Bad Boys: Ride or Die alle atmosfere horror di It: Capitolo 2, passando per l’avventura per famiglie Jumanji – Benvenuti nella giungla e il romanticismo natalizio di Un Natale all’altezza.

Il romanticismo di Un Natale all’altezza: le proposte delle reti in chiaro

TV8 alle 21:30 propone Un Natale all’altezza (2023, 120’). Regia di Marita Grabiak. Cast: Katie Cassidy, Stephen Huszar, Kathryn Kohut. Di cosa parla: Ava coglie l’occasione della vita accettando un incarico al Royal Ice Hotel e si ritrova in una sorprendente storia d’amore con il più prestigioso degli ospiti, il Principe Reale. Genere: Sentimentale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’azione di Bad Boys: Ride or Die e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Nessuno mi può giudicare (2011, 95’). Regia di Massimiliano Bruno. Cast: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Lillo, Lucia Ocone. La storia: dopo la morte improvvisa del marito, Alice si ritrova in gravi difficoltà economiche e sceglie di diventare escort per garantire un futuro al figlio, destreggiandosi tra situazioni ironiche e complicate. A seguire, dalle 22:50, Bad Boys: Ride or Die (2024, 115’), diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, con Will Smith, Martin Lawrence (nel cast compaiono Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn, Eric Dane). A Miami, Mike e Marcus finiscono in una rete di corruzione interna e, con la reputazione del compianto capitano Howard a rischio, sono costretti a fuggire da colleghi infedeli e criminali. Genere: Azione.

Sky Cinema 2 alle 21:15 manda in onda Zodiac (2006, 158’). Regia di David Fincher. Cast: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Brian Cox, Chloë Sevigny, Elias Koteas. Di cosa parla: tra fine anni ’60 e inizio ’70, San Francisco è terrorizzata da un killer che sfida la polizia con lettere criptiche. L’ossessione dei detective e dei cronisti cresce mentre l’enigma sembra irrisolvibile. Genere: Thriller.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017, 119’). Regia di Jake Kasdan. Cast: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas. Quattro adolescenti finiscono nei corpi dei loro avatar in un videogame e devono sopravvivere alla giungla riscoprendo se stessi. A seguire, 23:05, Balto e Togo – La leggenda (2019, 87’), regia di Brian Presley, con Henry Thomas, Treat Williams. Un racconto epico ispirato alla storica corsa del siero tra neve e coraggio. Genere: Avventura e Drammatico.

Sky Cinema Action alle 21:00 lancia Mr. Morfina (2025, 110’). Regia di Dan Berk e Robert Olsen. Cast: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh. Di cosa parla: Nathan Caine è affetto da una rara condizione che lo rende insensibile al dolore e la trasforma in risorsa quando la donna che ama viene rapita durante una rapina in banca. Alle 22:55, Superman II (1980, 126’), regia di Richard Lester, con Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Terence Stamp. Tre criminali kryptoniani minacciano la Terra alleandosi con Lex Luthor. Genere: Azione e Fantasy.

Sky Cinema Collection alle 21:15 presenta A Christmas Reunion (2015, 90’). Regia di Sean Olson. Cast: Denise Richards, Patrick Muldoon, Jake Busey, Catherine Hicks. Amy eredita la panetteria della zia insieme all’ex Jack: tra impasti e ricette riemergono sentimenti e nodi irrisolti, in pieno clima natalizio. Alle 22:50, The Amazing Mr. Blunden (2021, 90’), regia di Mark Gatiss, con Simon Callow, Tamsin Greig. Due fratelli diventano custodi di una dimora infestata e viaggiano nel tempo fino al 1821 per salvare due bambini dai malvagi Wickens. Genere: Sentimentale e Commedia fantastica.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre 3 donne al verde (2008, 104’). Regia di Callie Khouri. Cast: Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson. Tre donne elaborano un piano per "salvare" una montagna di denaro destinato all’incenerimento, mettendo in scena un colpo ardito che cambierà le loro vite. Alle 22:50, Moschettieri del re – La penultima missione (2018, 90’), regia di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini. Gli ex moschettieri tornano in azione tra intrighi di Mazzarino e Milady per difendere gli ugonotti e il giovane Luigi XIV. Genere: Commedia d’avventura.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Tornare (2019, 107’). Regia di Cristina Comencini. Cast: Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò. Tornata a Napoli per vendere la casa di famiglia, Alice intreccia legami che la costringeranno a fare i conti con memorie e verità sepolte. Alle 22:50, The Son (2022, 123’), regia di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, Anthony Hopkins. L’arrivo del figlio adolescente sconvolge i fragili equilibri della nuova vita di Peter ed Emma. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Romance alle 21:00 in onda Appuntamento con l’amore (2010, 125’). Regia di Garry Marshall. Cast corale: Anne Hathaway, Jennifer Garner, Julia Roberts, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Jamie Foxx, Taylor Lautner. Intrecci sentimentali e sorprese nel giorno di San Valentino. Alle 23:10, Una sirena a Parigi (2020, 102’), regia di Mathias Malzieu, con Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima. Un cantante dal cuore spezzato incrocia una sirena indifesa durante una piena della Senna: nasce un’inaspettata connessione. Genere: Commedia romantica e Sentimentale.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone It: Capitolo 2 (2019, 165’). Regia di Andy Muschietti. Cast: Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa. Ventisette anni dopo, il Club dei Perdenti torna a Derry per affrontare ancora Pennywise, tra ricordi dolorosi e nuove paure. Genere: Horror.

Se mi lasci non vale guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Cine34 alle 21:00 apre con Se mi lasci non vale (2015, 96’). Regia di Vincenzo Salemme. Cast: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Autieri, Paolo Calabresi, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffrè. Due freschi lasciati diventano amici e pianificano una singolare vendetta contro le ex con l’aiuto di un eccentrico teatrante. Alle 22:48, I cassamortari (2022, 90’), regia di Claudio Amendola, con Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Alessandro Sperduti, Massimo Ghini. Gli eredi di un’agenzia funebre in crisi colgono un’occasione inaspettata dopo la morte di una star. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 programma 9 settimane e 1/2 (1986, 121’). Regia di Adrian Lyne. Cast: Mickey Rourke, Kim Basinger, Christine Baranski. Un finanziere e una gallerista vivono un’intensa relazione destinata a consumarsi in nove settimane e mezzo, fino alla dolorosa rottura. Alle 23:05, Unico testimone (2001, 89’), regia di Harold Becker, con John Travolta, Vince Vaughn, Steve Buscemi, Teri Polo. Dopo il divorzio, il giovane Danny mente e si ribella: suo padre dovrà decidere se credergli mettendo a rischio l’equilibrio familiare. Genere: Drammatico/Thriller.

Rai 4 alle 21:20 propone Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite (2018, 159’). Regia di S. Craig Zahler. Cast: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles, Michael Jai White, Thomas Kretschmann. Due poliziotti travolti da uno scandalo scivolano ai margini della legge infiltrandosi nel crimine, ma la minaccia è ben oltre le loro aspettative. Genere: Azione.

20 alle 21:10 offre Big Game – Caccia al presidente (2014, 90’). Regia di Jalmari Helander. Cast: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Jim Broadbent, Victor Garber, Felicity Huffman. Un ragazzo finlandese si imbatte nel Presidente degli Stati Uniti precipitato nella foresta: insieme dovranno sfuggire ai cacciatori. Alle 23:14, Van Helsing (2004, 145’), regia di Stephen Sommers, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale. Il leggendario cacciatore affronta Dracula, Frankenstein e l’Uomo Lupo in Transilvania. Genere: Azione/fantasy.

Iris alle 21:16 manda in onda L’ultima caccia (1955, 103’). Regia di Richard Brooks. Cast: Stewart Granger, Robert Taylor, Debra Paget, Russ Tamblyn, Lloyd Nolan. Western classico sulla caccia al bisonte e sul confronto morale tra due uomini dalla visione opposta del West. Alle 23:23, Mezzo dollaro d’argento (1964, 91’), regia di Paul Landres, con James Philbrook, Kieron Moore, Fernando Rey. Un altro tuffo nel West tra avidità e redenzione. Genere: Western.

Mediaset Italia2 alle 21:15 propone American Pie – Nudi alla meta (2006, 97’). Regia di Joe Nussbaum. Cast: John White, Maria Ricossa, Christopher McDonald, Joe Bostick, Alyssa Nicole Pallett, Jake Siegel, Ross Thomas. Erik Stifler, liceale ancora vergine, subisce le prese in giro degli amici finché la fidanzata gli concede una "notte libera" durante la leggendaria corsa del miglio nudo al college. Genere: Commedia.

Cielo alle 21:20 programma Venom (2018, 112’). Regia di Ruben Fleischer. Cast: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Reid Scott. Un giornalista entra in simbiosi con un’entità aliena che gli dona poteri straordinari, ma la convivenza con il simbionte e la minaccia di una potente corporation complicano tutto. Genere: Fantasy/supereroi.

Rai Premium alle 21:20 propone Baci di neve (2021, 84’). Regia di Jeff Beesley. Cast: Jen Lilley, Chris McNally, Amy Groening. Una giornalista newyorchese va in Canada per un incarico e conosce Noah, proprietario del B&B in cui alloggia: tra paure superate e paesaggi innevati sboccia l’amore. Genere: Sentimentale.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche