I film in onda in TV stasera, martedì 15 settembre: sfida tra cult, Matrix contro Il Codice Da Vinci Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 15 settembre 2026: da The Batman su 20 a Matrix su Sky Cinema Action, fino al mistero de Il codice Da Vinci su Rai Movie

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Oltre 30 titoli tra azione, fantascienza, commedie e grandi thriller: tra le scelte di spicco ci sono The Batman su 20, l’iconico Matrix su Sky Cinema Action e il cult Il codice Da Vinci su Rai Movie. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il giovane Montalbano – Il ladro onesto: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 – 21:30 – Il giovane Montalbano – Il ladro onesto (2015, regia di Gianluca Maria Tavarelli, durata 103’). Con Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Beniamino Marcone, Fabrizio Pizzuto, Michele Riondino. Episodio della serie dedicata agli esordi del celebre commissario di Vigàta, tra indagini e umanità.

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Rai 2 – 23:00 – Pompei (2014, azione, regia di Paul W.S. Anderson, durata 102’). Con Kit Harington, Emily Browning, Carrie-Anne Moss, Paz Vega, Kiefer Sutherland, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas, Jared Harris. Nel 79 d.C. uno schiavo diventato gladiatore lotta per salvare la donna che ama durante l’eruzione del Vesuvio che devasta l’antica città.

Jack Reacher – La prova decisiva: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15 – Jack Reacher – La prova decisiva (2012, azione, regia di Christopher McQuarrie, durata 130’). Con Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog. Un cecchino accusato di un massacro proclama la propria innocenza e fa il nome di Jack Reacher: con una giovane avvocatessa, l’ex investigatore scava tra depistaggi e verità scomode. 23:30 – Anna (2019, azione, regia di Luc Besson, durata 118’). Con Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy. Dietro la bellezza di Anna Poliatova si cela la killer più temuta dei servizi: forza, astuzia e un passato oscuro.

Sky Cinema Action – 21:00 – Matrix (1999, fantascienza, regia di Andy e Larry Wachowski, durata 136’). Con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving. La realtà è un’illusione: Neo scopre la verità e guida la ribellione contro le macchine. 23:20 – Bullet Train (2022, azione, regia di David Leitch, durata 126’). Con Brad Pitt, Joey King, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon. Un convoglio ad alta velocità, cinque sicari e missioni apparentemente scollegate che si intrecciano in un vortice di colpi di scena.

Sky Cinema Collection – 21:15 – Batman Forever (1995, fantasy, regia di Joel Schumacher, durata 121’). Con Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Chris O’Donnell. Gotham tra Due Facce e l’Enigmista, con Batman chiamato a salvare la città. 23:20 – Batman e Robin (1997, fantasy, regia di Joel Schumacher, durata 124’). Con George Clooney, Chris O’Donnell, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone. Nuove minacce per il Cavaliere Oscuro tra gelo e seduzione.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Buona giornata (2012, commedia, regia di Carlo Vanzina, durata 100’). Con Diego Abatantuono, Christian De Sica, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Teresa Mannino. Sette storie intrecciate tra vizi e virtù all’italiana. 22:35 – Vi presento i nostri (2010, commedia, regia di Paul Weitz, durata 98’). Con Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Barbra Streisand, Jessica Alba. L’ennesimo, disastroso incontro tra consuoceri.

Sky Cinema Drama – 21:00 – Eravamo bambini (2024, drammatico, regia di Marco Martani, durata 101’). Con Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice, Massimo Popolizio, Lucrezia Guidone, Giancarlo Commare. Un gruppo di amici calabresi fa i conti con un passato doloroso e desideri di vendetta. 22:50 – L’ultimo giorno sulla Terra (2020, drammatico, regia di Romain Quirot, durata 87’). Con Hugo Becker, Jean Reno. Visioni di fine del mondo e una corsa contro il destino.

Sky Cinema Family – 21:00 – Il mio amico Finnick (2022, animazione, regia di Denis Chernov, durata 85’). Un combina-guai e una tredicenne uniscono le forze per fermare strani eventi in città. 22:35 – Cattivissimo me 2 (2013, animazione, regia di Chris Renaud, Pierre Coffin, durata 98’). Gru, le bambine e i Minions in una nuova, esilarante missione.

Sky Cinema Romance – 21:00 – Se scappi, ti sposo (1999, commedia romantica, regia di Garry Marshall, durata 116’). Con Julia Roberts e Richard Gere, tra fughe all’altare e seconde possibilità. 23:00 – C’è post@ per te (1998, commedia romantica, regia di Nora Ephron, durata 110’). Con Tom Hanks e Meg Ryan, una love story ai tempi delle e‑mail.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – A quiet place – Un posto tranquillo (2018, horror, regia di John Krasinski, durata 95’). Con Emily Blunt, John Krasinski. In un mondo dove il suono uccide, il silenzio è sopravvivenza. 22:35 – Sotto il segno del pericolo (1994, drammatico/thriller, regia di Phillip Noyce, durata 141’). Con Harrison Ford, Willem Dafoe. Intrighi internazionali e narcotraffico al centro di una missione ad alto rischio.

The Batman: le proposte delle reti specializzate

Mediaset Italia2 – 20:59 – The Hunger Games (2012, fantascienza, regia di Gary Ross, durata 142’). Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. In un futuro distopico, Katniss si offre volontaria agli spietati giochi televisivi per salvare la sorella e sfida il sistema per la sopravvivenza.

20 – 21:09 – The Batman (2022, fantasy, regia di Matt Reeves, durata 175’). Con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis. Un serial killer prende di mira l’élite di Gotham: il Cavaliere Oscuro sprofonda nel sottobosco della città tra indagini cupe e nuove alleanze. 22:44 – The Batman (2022, fantasy, regia di Matt Reeves, durata 175’). Secondo passaggio serale del dark‑noir dedicato all’eroe di Gotham.

Rai 4 – 21:20 – Dogman (2023, drammatico, regia di Luc Besson, durata 114’). Con Caleb Landry Jones. La storia di Douglas, cresciuto tra abusi, che trova nei cani una famiglia e un’armatura contro il mondo. 23:15 – L’alba dei morti viventi (2004, horror, regia di Zack Snyder, durata 97’). Con Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber. Un’epidemia zombie travolge la civiltà: un gruppo di sopravvissuti si barrica in un centro commerciale.

Rai Premium – 23:30 – Il dolce profumo dell’amore (2021, sentimentale, regia di Mark Jean, durata 87’). Con Eloise Mumford, Brant Daugherty. Un panettiere in crisi creativa trova ispirazione nell’incontro con una ballerina, ma l’amore dovrà superare ostacoli e insicurezze.

Cielo – 21:15 – Act of valor (2012, azione, regia di Mike McCoy, Scott Waugh, durata 101’). Con operatori speciali Navy SEAL in missione globale per sventare un attacco terroristico contro gli USA. 23:20 – Joker – Wild card (2015, azione, regia di Simon West, durata 92’). Con Jason Statham, Sofia Vergara, Stanley Tucci. Un ex giocatore d’azzardo sfida un gangster pur di proteggere un’amica.

Iris – 21:14 – L’ultimo colpo in canna (1968, western, regia di Jerry Thorpe, durata 93’). Con Glenn Ford, Arthur Kennedy. Un uomo parte alla ricerca della famiglia rapita: tra alleanze forzate e rinnegati, lo attende un duello finale. 23:16 – Frontera (2014, drammatico, regia di Michael Berry, durata 103’). Con Ed Harris, Michael Peña, Eva Longoria. Dopo una tragedia al confine, un ex sceriffo cerca la verità oltre i pregiudizi.

Cine34 – 21:00 – 50 km all’ora (2024, commedia, regia di Fabio De Luigi, durata 106’). Con Fabio De Luigi, Stefano Accorsi. Due fratelli, un viaggio sulle orme del padre e un po’ di sana riconciliazione. 23:21 – I cassamortari (2022, commedia, regia di Claudio Amendola, durata 90’). Con Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Massimo Ghini. Erede improvvisati e un colpo di fortuna che può salvare un’agenzia in crisi.

Rai Movie – 21:10 – Il codice Da Vinci (2006, thriller, regia di Ron Howard, durata 149’). Con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina. Enigmi, arte e cospirazioni in una caccia al segreto che affonda nelle radici della storia.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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