I film in onda in TV stasera, martedì 14 ottobre 2025. I migliori film in onda stasera, martedì 14 ottobre 2025: dal Discorso del Re con Colin Firth ai figli di Alessandro Siani, da Vecchioni al cinema all'amore di Elvis

Stasera, martedì 14 ottobre 2025, sono 29 i film in palinsesto tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema. Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: Greenland su Italia 1, I figli degli altri su Rai 3 e l’avventura La leggenda degli uomini straordinari su Sky Cinema 1.

Adrenalina con Greenland e il cinema d’autore di I figli degli altri: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 (ore 21:20) propone I figli degli altri (2022) di Rebecca Zlotowski. Di cosa parla: Rachel, 40 anni e senza figli, costruisce un legame profondo con Leila, la bambina del suo compagno Ali, e scopre la gioia e la fragilità dell’amore "in prestito". Con Virginie Efira, Roschdy Zem, Victor Lefebvre e Chiara Mastroianni. Durata 105 minuti. Genere: Drammatico.

Italia 1 (ore 21:20) va sull’azione con Greenland (2020) di Ric Roman Waugh. La storia: John Garty deve mettere in salvo la famiglia in un bunker segreto prima che un evento catastrofico spazzi via l’umanità. Un viaggio contro il tempo tra caos e pericoli, dalla costa Est verso la Groenlandia. Con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Joshua Mikel e Gary Weeks. Durata 119 minuti. Genere: Azione.

Avventura con La leggenda degli uomini straordinari e tanti cult: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre alle 21:15 con La leggenda degli uomini straordinari (2003) di Stephen Norrington, Avventura con Sean Connery, Stuart Townsend, Peta Wilson, Shane West, Naseeruddin Shah e Tony Curran. A seguire alle 23:10 Civil War (2024) di Alex Garland: in un’America dilaniata dal conflitto interno, un gruppo di reporter attraversa il Paese per testimoniare la verità, spingendosi oltre ogni limite. Con Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Jefferson White e Sonoya Mizuno. Durata 109 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema 2 alle 21:15 presenta La primavera della mia vita (2023) di Zavvo Nicolosi. Dopo un lungo silenzio, un musicista richiama l’ex collega per un progetto misterioso che li trascina in una corsa contro il tempo. Con Colapesce e Dimartino, Brunori Sas, Stefania Rocca e Roberto Vecchioni. Durata 94 minuti. Genere: Commedia. Alle 22:55 spazio al classico American gigolò (1980) di Paul Schrader, Drammatico con Richard Gere, Lauren Hutton, Hector Elizondo e Bill Duke. Durata 117 minuti.

Sky Cinema Action parte alle 21:00 con Sicario (2015) di Denis Villeneuve: un’agente FBI (Emily Blunt) si unisce a una task force clandestina contro i cartelli alla frontiera USA-Messico, guidata da un enigmatico consulente (Benicio Del Toro). Con Josh Brolin, Jon Bernthal e Daniel Kaluuya. Durata 123 minuti. Genere: Thriller. Alle 23:05 arriva Stolen (2012) di Simon West, Azione con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Danny Huston, M.C. Gainey, Mark Valley, Sami Gayle, Tanc Sade, Edrick Browne e J.D. Evermore. Durata 96 minuti.

Sky Cinema Collection celebra i cult: alle 21:15 Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984) di Ivan Reitman. Tre esperti di paranormale aprono un’agenzia a New York e affrontano una minaccia sovrannaturale epocale. Con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver e Harold Ramis. Durata 107 minuti. Alle 23:05 Ghostbusters II (1989): la squadra torna in azione per svelare l’origine di una misteriosa melma negativa che scorre sotto la Grande Mela. Durata 106 minuti.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Un fantastico via vai (2013) di Leonardo Pieraccioni. Dopo un malinteso con la moglie, Arnaldo va a vivere con quattro universitari, innescando un divertente scontro generazionale. Con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara Mastalli e Maurizio Battista. Durata 95 minuti. Alle 22:40 si vola in Florida con Miami Beach (2016) di Carlo Vanzina: incroci sentimentali e colpi di scena tra genitori e figli durante un festival musicale. Con Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni e Giampaolo Morelli. Durata 88 minuti.

Sky Cinema Drama alle 21:00 presenta il thriller Return to sender – Restituire al mittente (2015) di Fouad Mikati, con Rosamund Pike, Nick Nolte, Shiloh Fernandez, Rumer Willis e Camryn Manheim. Durata 94 minuti. Alle 22:40 il recente Iddu – L’ultimo Padrino (2024) di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza: uscito di prigione, il politico Catello vede nell’aiuto ai Servizi Segreti per catturare l’ultimo grande latitante mafioso l’occasione per tornare in partita. Con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova e Fausto Russo Alesi. Durata 130 minuti.

Sky Cinema Family apre alle 21:00 con Il giorno più bello del mondo (2019) di Alessandro Siani. Un impresario teatrale in crisi si ritrova a crescere due bimbi con superpoteri, difendendoli da scienziati senza scrupoli. Con Alessandro Siani, Stefania Spampinato e Giovanni Esposito. Durata 104 minuti. Alle 22:50 tocca a Sonic – Il film (2020) di Jeff Fowler: il velocissimo riccio blu fa squadra con uno sceriffo per recuperare gli anelli d’oro e sfuggire al Dr. Robotnik. Con Jim Carrey e James Marsden. Durata 94 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema Romance alle 21:00 propone Priscilla (2024) di Sofia Coppola: a Wiesbaden nel 1959, l’incontro tra Elvis Presley e la giovanissima Priscilla dà il via a una storia d’amore complessa e controversa. Con Cailee Spaeny e Jacob Elordi. Durata 110 minuti. Alle 23:00 segue Il materiale emotivo (2021) di Sergio Castellitto, Drammatico con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Sandra Milo e Clementino. Durata 89 minuti.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 lancia The image of you (2024) di Jeff Fisher. Due gemelle, Anna e Zoe, un amore sospetto e un gioco pericoloso in cui la verità può diventare letale. Con Sasha Pieterse, Nestor Carbonell, Mira Sorvino e Parker Young. Durata 90 minuti. Alle 22:40 il classico hitchcockiano Complotto di famiglia (1976) di Alfred Hitchcock, con Barbara Harris, Bruce Dern, Karen Black e William Devane. Durata 120 minuti.

Classici, risate e cult con Il discorso del re e La mummia: le proposte delle reti specializzate

Rai Movie alle 21:10 manda Il discorso del re (2010) di Tom Hooper. Dopo l’abdicazione del fratello, Giorgio VI combatte la balbuzie con l’aiuto del logopedista Lionel Logue per guidare la nazione con voce e coraggio. Con Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter e Michael Gambon. Durata 110 minuti. Alle 23:10 segue Easy Girl (2010) di Will Gluck: una liceale beneducata diffonde una bugia sulla propria verginità e finisce in un turbine di equivoci che decide di cavalcare. Con Emma Stone, Penn Badgley e Amanda Bynes. Durata 92 minuti.

Rai 4 (ore 21:20) propone Il nome della rosa (1986) di Jean-Jacques Annaud. In un’abbazia del 1327, Guglielmo di Baskerville e il novizio Adso indagano su una catena di morti misteriose, tra intrighi religiosi e potere. Con Sean Connery, Christian Slater e F. Murray Abraham. Durata 140 minuti. Genere: Drammatico.

20 (ore 21:07) rispolvera l’avventura con La mummia (1999) di Stephen Sommers, con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah e Arnold Vosloo. Durata 125 minuti. Genere: Avventura.

Iris (ore 21:17) fa centro con il western classico Un dollaro d’onore (1959) di Howard Hawks. Uno sceriffo affronta una potente famiglia di allevatori con l’aiuto di un vecchio aiutante, un ex vice alcolizzato e un giovane pistolero, mentre nasce anche un amore difficile. Con John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson e Walter Brennan. Durata 141 minuti.

Cine34 (ore 21:00) punta sulla commedia romantica italiana Piccolo grande amore (1993) di Carlo Vanzina, con Raoul Bova, Barbara Snellenburg, Susannah York e David Warner. Durata 111 minuti.

Rai Premium (ore 21:20) propone Il faro dei ricordi (2021) di Rich Newey. Un reduce, rimasto vedovo, ristruttura la casa al mare con i figli e riceve "segnali" dalla moglie scomparsa che lo guidano verso una rinascita, tra nuove amicizie e una seconda possibilità. Con Sam Page, Sarah Drew e Amanda Schull. Durata 90 minuti. Genere: Sentimentale.

Cielo (ore 21:20) vira sull’azione con Machete Kills (2013) di Robert Rodriguez: un ex federale è arruolato per fermare un boss che minaccia gli USA, ma scopre il piano di un eccentrico magnate delle armi. Con Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Sofia Vergara, Amber Heard, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas e Jessica Alba. Durata 100 minuti.

Mediaset Italia2 (ore 21:25) regala risate con Scuola di polizia 3: Tutto da rifare (1986) di Jerry Paris. Due accademie rivali si contendono la sopravvivenza: i "cattivi" del comandante Mauser contro gli ingenui studenti del comandante Lassard. Starà a Mahoney e soci rimettere ordine. Con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow e Marion Ramsey. Durata 84 minuti. Genere: Comico.

