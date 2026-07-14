I film in TV stasera: la sfida del Joker per il miglior Batman di sempre? Dall’intenso È andato tutto bene su Rai 3 alla commedia Il pesce innamorato su Rete 4, passando per l’azione di Dunkirk su Sky Cinema Collection e il classico Il principe cerca moglie su Sky Cinema Comedy

ANSA

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 33 i film disponibili martedì 14 luglio 2026, con scelte per ogni gusto: dal dramma È andato tutto bene su Rai 3 alla commedia romantica Mangia, prega, ama su Rai Movie, fino all’azione di Dunkirk e de Il Cavaliere Oscuro su Sky Cinema Collection.

Mio figlio: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 — 21:15: È andato tutto bene (2021, 113 minuti) di François Ozon, con Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Eric Caravaca. Di cosa parla: dopo l’ictus dell’85enne André, la figlia Emmanuelle affronta la richiesta del padre di porre fine alla sua vita, tra dilemmi etici, affetti e un doloroso confronto familiare. Genere: Drammatico.

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Rete 4 — 21:34 e 22:31: Il pesce innamorato (1999, 111 minuti) di Leonardo Pieraccioni, con Gabriella Pession, Leonardo Pieraccioni, Paolo Hendel, Yamila Diaz. Commedia italiana diretta e interpretata da Pieraccioni. Genere: Commedia. Un giovane scrittore di racconti per bambini vede finalmente pubblicata una sua storia scritta da bambino, diventando un autore di successo. Durante un soggiorno in un lussuoso albergo, incontra Matilde e si innamora perdutamente di lei, ma dovrà affrontare diversi ostacoli per vivere il loro amore.

Canale 5 — 21:20: Mio figlio (2018, 112 minuti) di Bora Egemen, con Kivanc Tatlitug, Busra Develi, Alihan Turkdemir, Feridun Duzagac, Sezai Aydin, Yucel Erten, Cem Zeynel Kilic, Yildiz Kultur, Durul Bazan. La storia: Ali, pescatore devoto al figlio Efe, affronta le difficoltà legate al suo disturbo della comunicazione, cercando un linguaggio comune capace di abbattere ogni barriera. Genere: Drammatico.

Italia 1 — 21:27 e 22:55: Mamma, ho preso il morbillo (1997, 102 minuti) di Raja Gosnell, con Alex D. Linz, Kevin Kilner, Lenny von Dohlen, Olek Krupa, Rya Kihlstedt. Commedia family con tutte le trovate slapstick del caso. Genere: Commedia.

La7 — 21:15: Insider – Dietro la verità (1999, 157 minuti) di Michael Mann, con Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora. Un dramma teso e d’autore sul giornalismo investigativo e il prezzo della verità. Genere: Drammatico.

La vita è una cosa meravigliosa: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — 21:15: La vita è una cosa meravigliosa (2010, 103 minuti) di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti, Nancy Brilli, Virginie Marsan. Di cosa parla: un poliziotto delle intercettazioni osserva le vite che si intrecciano di un manager, una giornalista e una coppia di anziani, svelando segreti e il senso della felicità. Genere: Commedia. — 23:05: Immaturi (2011, 108 minuti) di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Luisa Ranieri, Giovanna Ralli, Giulia Michelini, Ambra Angiolini, Anita Caprioli, Luca Bizzarri, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis. La storia: dopo l’annullamento del diploma di 20 anni prima, un gruppo di amici quarantenni deve rifare la maturità, riscoprendo emozioni e vecchi legami. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action — 21:00: Way down – Rapina alla Banca di Spagna (2021, 118 minuti) di Jaume Balagueró, con Freddie Highmore, Liam Cunningham, Famke Janssen, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley. Di cosa parla: un giovane genio dell’ingegneria e un mercante d’arte puntano alla leggendaria cassaforte della Banca di Spagna, sfruttando i 105 minuti della finale dei Mondiali. Genere: Thriller. — 23:00: The Bourne Identity (2002, 119 minuti) di Doug Liman, con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox. Un uomo senza memoria, abilissimo e braccato da killer, ricostruisce la propria identità con l’aiuto di una misteriosa complice. Genere: Thriller.

Sky Cinema Collection — 21:15: Dunkirk (2017, 107 minuti) di Christopher Nolan, con Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, Kenneth Branagh, James D’Arcy. L’evacuazione di Dunkerque durante la Seconda guerra mondiale in un racconto teso e immersivo. Genere: Azione. — 23:05: Il Cavaliere Oscuro (2008, 152 minuti) di Christopher Nolan, con Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts, Aaron Eckhart. Batman affronta il Joker e l’oscurità che avvolge Harvey Dent in un capitolo cardine del cinecomic moderno. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy — 21:00: Il principe cerca moglie (1988, 105 minuti) di John Landis, con Eddie Murphy, Shari Headley, Arsenio Hall, James Earl Jones. Un principe africano si finge studente squattrinato negli USA per trovare l’amore autentico. Genere: Commedia. — 23:00: Beetlejuice Beetlejuice (2024, 104 minuti) di Tim Burton, con Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder. Dopo una perdita familiare, un modellino cittadino in soffitta riapre il portale dell’Aldilà: pronunciare tre volte quel nome è un attimo. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Drama — 21:00: Million dollar baby (2004, 137 minuti) di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter. Un allenatore dal passato irrisolto trasforma il destino di una giovane pugile; un evento tragico cambierà tutto. Genere: Drammatico. — 23:15: Io e Lulù (2022, 90 minuti) di Reid Carolin, Channing Tatum, con Channing Tatum, Q’Orianka Kilcher, Jane Adams, Kevin Nash, Nicole LaLiberte. Un militare e il suo cane attraversano la West Coast tra avventure, rischi e nuove consapevolezze. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family — 21:00: Shrek (2001, 90 minuti) di Andrew Adamson, Vicky Jenson. Un orco dal cuore grande, con l’inseparabile Ciuchino, parte per liberare una principessa e riconquistare la sua palude. Genere: Animazione. — 22:35: Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018, 134 minuti) di David Yates, con Alison Sudol, Dan Fogler, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance — 21:00: Prendiamoci una pausa (2026, 102 minuti) di Christian Marazziti, con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone, Eleonora Puglia, Alessandro Haber, Ricky Memphis. Tre coppie di età diverse mettono in discussione il proprio rapporto: crolli emotivi, scelte difficili e percorsi personali che riaffiorano. Genere: Commedia. — 22:45: Book Club – Tutto può succedere (2018, 104 minuti) di Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia. Quattro amiche e un libro "scandalo" che stravolge routine e sentimenti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense — 21:00: Don’t let go (2019, 107 minuti) di Jacob Aaron Estes, con David Oyelowo, Storm Reid, Alfred Molina, Brian Tyree Henry, Byron Mann, Mykelti Williamson, Shinelle Azoroh. Un investigatore riceve chiamate dalla nipote già uccisa e tenta di cambiare il corso degli eventi. Genere: Thriller. — 22:50: Wolf Man (2025, 103 minuti) di Leigh Whannell, con Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast. Un attacco notturno innesca una trasformazione mostruosa e una fuga senza tregua. Genere: Horror.

I classici di Iris con I dannati e gli eroi: le proposte delle reti specializzate

Iris — 21:08 e 21:48: I dannati e gli eroi (1960, 111 minuti) di John Ford, con Jeffrey Hunter, Constance Towers, Woody Strode, Billie Burke. Durante un processo per omicidio, un tenente difende un sergente accusato: le indagini porteranno a una verità sepolta e a un colpo di scena. Genere: Western. — 23:25: Far West (1964, 110 minuti) di Raoul Walsh, con Troy Donahue, Suzanne Pleshette, James Gregory, William Gregory, Claude Walsh, Eleanor Audley. La trattativa diplomatica di un giovane tenente spegne il conflitto con la tribù di Falco Nero, riportando la pace. Genere: Western.

Cine34 — 21:00: Paolo barca, maestro elementare, praticamente nudista (1975, 110 minuti) di Flavio Mogherini, con Renato Pozzetto, Paola Borboni. Di cosa parla: un maestro milanese eccentrico si trasferisce a Catania e scontra il perbenismo locale. Genere: Commedia. — 23:13: Piedipiatti (1991, 95 minuti) di Carlo Vanzina, con Anne Benny, Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Victor Cavallo. Genere: Commedia.

Rai Movie — 21:10: Mangia, prega, ama (2010, 140 minuti) di Ryan Murphy, con Julia Roberts, Javier Bardem, Billy Crudup, James Franco, Viola Davis, Richard Jenkins, Tuva Novotny, Lidia Biondi, Arlene Tur, Ali Khan. Genere: Drammatico.

Rai 4 — 21:20: Shut in (2022, 89 minuti) di D.J. Caruso, con Rainey Qualley, Jake Horowitz, Vincent Gallo, Luciana VanDette, Aidan Steimer. Chiusa in un armadio durante una ristrutturazione, una madre deve proteggere la figlia quando un intruso entra in casa. Genere: Thriller. — 22:50: Talk to me (2022, 94 minuti) di Danny Philippou, Michael Philippou, con Sophie Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Miranda Otto, Marcus Johnson. Un gioco per contattare i defunti si trasforma in un’esperienza spaventosa. Genere: Horror.

20 — 21:10: Live! – Corsa contro il tempo (2019, 99 minuti) di Steven C. Miller, con Aaron Eckhart, Ben McKenzie, Courtney Eaton, Dina Meyer, Giancarlo Esposito. Genere: Azione.

Mediaset Italia2 — 22:44: Lupin III vs Occhi di gatto (2023, 92 minuti) di Kōbun Shizuno, Hiroyuki Seshita. Le sorelle Sheila, Kelly e Tati sfidano Lupin III per recuperare la collezione di dipinti "La ragazza e i Fiori" del padre scomparso, inseguendo indizi nascosti e un segreto inatteso. Genere: Animazione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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