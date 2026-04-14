Il film che lo ha reso mitico e immortale: ve lo ricordate? Stasera, martedì 14 aprile 2026, Omar Sharif veste i panni del Dottor Zivago per raccontare l'amore impossibile con Lara. Tutti i film in programmazione TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 25 film vi aspettano martedì 14 aprile 2026, tra azione globale con World War Z, spionaggio e adrenalina in Mission: Impossible e il grande romanticismo d’epoca del dottor Zivago. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dai thriller ai western, fino alle commedie italiane.

Le proposte dei canali principali: le proposte delle reti in chiaro

Non ci sono film in programma sulle principali reti in chiaro (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8, Nove) per la serata di martedì 14 aprile 2026.

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L’azione di World War Z e altri cult: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 propone World War Z (2013, 115 minuti), regia di Marc Forster. Con Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale e Pierfrancesco Favino. Un impiegato delle Nazioni Unite si ritrova nel cuore di un’apocalisse scatenata da una misteriosa epidemia che trasforma le persone in zombie. Con la famiglia in pericolo, parte per una corsa contro il tempo per trovare una soluzione globale. A seguire alle 23:20 Black site – La tana del lupo (2022, 93 minuti), regia di Sophia Banks, con Jason Clarke, Michelle Monaghan e Jai Courtney. In una prigione top-secret un detenuto letale scatena un piano sanguinoso mettendo a dura prova gli agenti incaricati della sicurezza.

Sky Cinema Action alle 21:00 presenta Point Break – Punto di rottura (1991, 110 minuti), regia di Kathryn Bigelow, con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Quattro rapinatori mascherati da presidenti USA terrorizzano Los Angeles. Di cosa parla: un giovane agente FBI si infiltra tra i surfisti per smascherarli, in un gioco pericoloso di fiducia e tradimento. Alle 23:05 spazio a 300: l’alba di un impero (2014, 102 minuti), regia di Noam Murro, con Eva Green, Lena Headey e Rodrigo Santoro. Le battaglie navali tra greci e persiani infiammano l’Egeo in un epico scontro all’ultimo sangue.

Sky Cinema Collection alle 21:15 va a tutto gas con Fast e furious 7 (2015, 100 minuti), regia di James Wan, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Jason Statham. La famiglia di Dom affronta una nuova minaccia in una corsa adrenalinica tra salti impossibili e colpi di scena.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 offre U.S. Palmese (2025, 120 minuti), regia dei Manetti Bros., con Rocco Papaleo e Giulia Maenza. Etienne, talento ribelle del calcio francese, finisce a Palmi dove un’intera comunità prova a rilanciarlo con una raccolta fondi. Alle 23:10 ecco Viva l’Italia (2012, 111 minuti), regia di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Raoul Bova, Michele Placido e Ambra Angiolini. Colpito da una demenza frontotemporale, un cinico senatore diventa brutalmente sincero, mandando in tilt famiglia e carriera.

Sky Cinema Drama alle 21:00 propone Enzo (2025, 102 minuti), regia di Robin Campillo, con Pierfrancesco Favino ed Elodie Bouchez. Un sedicenne cresciuto nel privilegio lascia la scuola per lavorare in cantiere e ridefinire il senso di famiglia, amicizia e amore. Alle 22:50 tocca a Mystic River (2003, 137 minuti), regia di Clint Eastwood, con Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon. Tre amici d’infanzia si ritrovano dopo un omicidio che sconvolge le loro vite, tra indagini e desiderio di giustizia personale.

Sky Cinema Family alle 21:00 incanta con Biancaneve (2012, 105 minuti), regia di Tarsem Singh, con Julia Roberts e Lily Collins. Una rilettura fiabesca e coloratissima della principessa in fuga dalla regina cattiva. Alle 22:50 si viaggia nel tempo con Ritorno al futuro – Parte II (1989, 108 minuti), regia di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc corrono avanti e indietro nel tempo per rimettere a posto una timeline impazzita.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 schiera The Hurt Locker (2009, 131 minuti), regia di Kathryn Bigelow, con Jeremy Renner e Anthony Mackie. Un’unità artificieri in Iraq affronta quotidianamente la soglia del pericolo assoluto tra ordigni e caos di guerra. Alle 23:15 arriva Run (2020, 99 minuti), regia di Aneesh Chaganty, con Sarah Paulson e Kiera Allen. La storia: una figlia su sedia a rotelle inizia a sospettare che la madre nasconda un inquietante segreto.

Sky Cinema Romance alle 21:00 celebra il grande cinema con Il dottor Zivago (1965, 192 minuti), regia di David Lean, con Omar Sharif, Julie Christie, Alec Guinness e Rod Steiger. L’amore impossibile tra lo scrittore-medico Jurij Zivago e Lara sullo sfondo epico della Rivoluzione russa.

Spionaggio e adrenalina con Mission: Impossible: le proposte delle reti specializzate

20 alle 21:10 trasmette Mission: Impossible (1996, 115 minuti), regia di Brian De Palma, con Tom Cruise, Jon Voight, Jean Reno e Vanessa Redgrave. Durante una missione a Praga, la squadra IMF viene decimata e Ethan Hunt resta il principale sospettato. Deve recuperare la lista degli agenti segreti e smascherare la talpa in una corsa contro il tempo.

Rai 4 alle 21:20 propone Wake up – Il risveglio (2019, 90 minuti), regia di Aleksandr Chernyaev, con Jonathan Rhys Meyers e Francesca Eastwood. Di cosa parla: un uomo si risveglia senza memoria in un ospedale abbandonato mentre un killer lo bracca. Atmosfere cupe e tensione crescente. Alle 23:30 segue Inheritance – Eredità (2020, 105 minuti), regia di Vaughn Stein, con Lily Collins, Simon Pegg e Connie Nielsen. Dopo la morte del padre, una giovane ereditiera scopre un uomo tenuto prigioniero da trent’anni nel bunker di famiglia. La verità metterà a dura prova ogni certezza.

Rai Movie alle 21:10 porta in prima serata K-19 (2002, 140 minuti), regia di Kathryn Bigelow, con Harrison Ford e Liam Neeson. Un sottomarino nucleare sovietico affronta una crisi al reattore nel pieno della Guerra fredda. Alle 23:25 c’è Shaft (2000, 99 minuti), regia di John Singleton, con Samuel L. Jackson, Jeffrey Wright e Christian Bale. L’investigatore più tosto di New York sfida corruzione e poteri forti per ottenere giustizia.

Iris apre la serata alle 21:12 con il western classico L’assedio di fuoco (1954, 75 minuti), regia di André de Toth, con Randolph Scott e Charles Bronson. A seguire alle 22:55 Pat Garrett e Billy Kid (1973, 122 minuti), regia di Sam Peckinpah, con James Coburn, Kris Kristofferson e Bob Dylan. Ex complici, ora avversari: lo sceriffo Garrett è costretto a dare la caccia all’amico Billy che rifiuta di fuggire e affronta il proprio destino.

Cine34 alle 21:00 fa sorridere con Matrimonio al sud (2015), regia di Paolo Costella, con Massimo Boldi, Paolo Conticini, Biagio Izzo e Debora Villa. Nord e Sud a confronto nel giorno più importante, tra equivoci e parenti esuberanti. Alle 23:14 arriva La fidanzata di papà (2008, 89 minuti), regia di Enrico Oldoini, con Massimo Boldi, Simona Ventura ed Elisabetta Canalis. Due futuri nonni agli antipodi dovranno collaborare per rimettere in sesto la giovane coppia in crisi.

Mediaset Italia2 alle 21:01 propone il fantasy The Mask 2 (2005, 86 minuti), regia di Lawrence Guterman, con Jamie Kennedy, Alan Cumming e Traylor Howard. La maschera più scatenata del cinema torna a seminare caos e risate, tra trovate cartoon e inseguimenti sopra le righe.

Cielo alle 21:20 mette in campo Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013, 115 minuti), regia di Antoine Fuqua, con Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman. Dopo un tragico incidente, un ex agente dei Servizi Segreti affronta un commando nordcoreano che assalta la Casa Bianca. Per salvare il Presidente e la nazione dovrà intraprendere un’azione disperata.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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