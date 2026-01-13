I film in onda in TV stasera, martedì 13 gennaio 2026: Miriam Leone e la storia con un uomo misterioso
Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 31 i film tra cui scegliere, con generi per tutti i gusti: dal raffinato Il mio giardino persiano su Rai 3 al cult d’azione The Bourne Identity su 20, fino al thriller La ragazza del treno su Sky Cinema 1. Tra classici, novità e maratone a tema, la scelta è ampia e variegata.
Storie d’autore con Il mio giardino persiano: le proposte delle reti in chiaro
Rai 3 – Alle 21:20 arriva Il mio giardino persiano (2024, 97′, regia di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha) con Lily Farhadpour ed Esmail Mehrabi. La storia: Mahin, settantenne vedova, vive sola a Teheran da quando la figlia si è trasferita in Europa. Un incontro casuale con un tassista divorziato accende il desiderio di rimettersi in gioco: tra cibo, vino e musica la serata prende una piega inattesa, capace di cambiare il corso della notte e delle loro vite.
TV8 – Doppio appuntamento romantico: alle 21:30 Una principessa a Natale (2021, 90′, regia di Don McBrearty) con Merritt Patterson e Trevor Donovan. Di cosa parla: una principessa sofisticata, bloccata nella cittadina di Tucker, si nasconde presso la famiglia Cutler e impara a convivere con una vita semplice e genuina. A seguire, alle 23:20, Un Natale principesco (2023, 90′, regia di Fred Olen Ray) con Brittany Underwood e Jonathan Stoddard: durante le festività, una giovane giornalista incontra un affascinante principe in missione diplomatica a New York; insieme scopriranno l’amore e il valore delle piccole cose.
Suspense con La ragazza del treno: le proposte di Sky Cinema
Sky Cinema 1 – Alle 21:15 La ragazza del treno (2016, 112′, regia di Tate Taylor) con Emily Blunt, Rebecca Ferguson e Haley Bennett. Ogni giorno Rachel osserva dal treno una coppia che immagina perfetta finché non assiste a qualcosa di sconvolgente che stravolge ogni certezza. A seguire, alle 23:10, Le Mans ’66 – La grande sfida (2019, 152′, regia di James Mangold) con Matt Damon e Christian Bale: un pilota e un geniale ingegnere sono chiamati dalla Ford a sfidare la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 1966.
Sky Cinema Action – Alle 21:00 Men in Black (1997, 95′, regia di Barry Sonnenfeld) con Tommy Lee Jones e Will Smith: due agenti segretissimi tengono a bada l’immigrazione aliena sulla Terra tra missioni impossibili e humour sci-fi. Alle 22:40 Men in black II (2002, 82′, regia di Barry Sonnenfeld) con Will Smith e Tommy Lee Jones: Kay ha perso la memoria e il pianeta è in pericolo; toccherà a Jay rimettere insieme i pezzi per sventare una nuova minaccia.
Sky Cinema Collection – Alle 21:15 Jack Ryan: l’iniziazione (2014, 105′, regia di Kenneth Branagh) con Chris Pine e Keira Knightley: il giovane analista della CIA scopre un complotto finanziario che minaccia l’economia mondiale. Alle 23:05 Caccia a Ottobre Rosso (1990, 135′, regia di John McTiernan) con Sean Connery e Alec Baldwin: un comandante sovietico tenta di disertare a bordo di un sottomarino nucleare d’avanguardia, in un braccio di ferro ad alta tensione.
Sky Cinema Comedy – Alle 21:00 Ocean’s 8 (2018, 110′, regia di Gary Ross) con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway: appena uscita di prigione, Debbie Ocean riunisce una squadra di fuoriclasse per il colpo del secolo al Met Gala. Alle 22:55 Sapore di mare (1983, 98′, regia di Carlo Vanzina) con Jerry Calà, Christian De Sica e Isabella Ferrari: amori estivi, risate e nostalgia nella Versilia anni ’60.
Sky Cinema Drama – Alle 21:00 Gli indesiderabili (2023, 101′, regia di Ladj Ly) con Anta Diaw e Alexis Manenti: Haby guida la comunità contro un progetto di riqualificazione segreto che vuole demolire l’edificio in cui è cresciuta. Alle 22:50 Uno di noi (2020, 113′, regia di Thomas Bezucha) con Kevin Costner e Diane Lane: due nonni affrontano una famiglia pericolosa pur di proteggere il nipote.
Sky Cinema Family – Alle 21:00 Ops! È già natale (2024, 88′, regia di Peter Chelsom) con Danny DeVito e Andie MacDowell: durante una vacanza estiva sulle Dolomiti, una bambina sogna di celebrare un ultimo Natale insieme ai genitori in crisi e il nonno farà di tutto per accontentarla. Alle 22:40 Animali fantastici e dove trovarli (2016, 140′, regia di David Yates) con Eddie Redmayne, Colin Farrell ed Ezra Miller: nel 1926 un magizoologo arriva a New York con una valigia piena di creature straordinarie che finiranno per scatenare il caos.
Sky Cinema Romance – Alle 21:00 Vicino all’orizzonte (2019, 109′, regia di Tim Trachte) con Luna Wedler e Jannik Schümann: l’amore tra Jessica e Danny si scontra con un segreto doloroso, ma lei non è disposta ad arrendersi. Alle 23:00 Il giorno più bello (2022, 90′, regia di Andrea Zalone) con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Valeria Bilello: un wedding planner vuole mollare tutto, ma l’ultimo matrimonio rischia di trasformarsi in un disastro.
Sky Cinema Suspense – Alle 21:00 Diabolik (2021, 133′, regia dei Manetti Bros.) con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea: il re del crimine di Clerville incrocia il destino di Eva Kant, tra colpi geniali e poliziotti alle calcagna. Alle 23:25 Ai confini del male (2021, 90′, regia di Vincenzo Alfieri) con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio: due carabinieri indagano sulla scomparsa di due giovani in un paese di frontiera, dove riaffiora l’ombra di un antico mostro.
Classici e azione con Quel treno per Yuma: le proposte delle reti specializzate
Iris – Alle 21:14 Quel treno per Yuma (2007, 117′, regia di James Mangold) con Russell Crowe e Christian Bale. Di cosa parla: un allevatore accetta di scortare un famigerato fuorilegge fino al treno per il carcere di Yuma, affrontando imboscate e dilemmi morali lungo il cammino.
Cine34 – Alle 21:00 Tutti a bordo (2021, 90′, regia di Luca Miniero) con Stefano Fresi e Giovanni Storti: dopo il lockdown, un gruppo di bambini parte per una vacanza-studio, ma il treno riparte senza i due adulti di scorta, dando il via a una corsa contro il tempo. Alle 23:04 Ci vuole un gran fisico (2013, 90′, regia di Sophie Chiarello) con Angela Finocchiaro e Elio: commedia degli equivoci tra crisi di mezza età, lavoro e famiglia.
Rai Movie – Alle 21:10 Amore, cucina e curry (2013, 124′, regia di Lasse Hallström) con Helen Mirren e Om Puri: una famiglia indiana apre un ristorante in Francia, scatenando la rivalità con un locale stellato; la passione per la cucina unirà mondi diversi. Alle 23:15 La grande fuga (1963, 180′, regia di John Sturges) con Steve McQueen, James Garner e Richard Attenborough: l’epica evasione di prigionieri alleati da un campo nazista.
Rai 4 – Alle 21:20 The beach (1999, 134′, regia di Danny Boyle) con Leonardo DiCaprio e Virginie Ledoyen: un giovane turista in Thailandia, spinto dal mito di un’isola paradisiaca segreta, parte alla ricerca di un Eden che si rivelerà più oscuro del previsto.
20 – Alle 21:10 The Bourne Identity (2002, 119′, regia di Doug Liman) con Matt Damon e Franka Potente: un uomo con amnesia, salvato nel Mediterraneo, scopre di essere braccato da killer mentre ricostruisce la propria identità. Un classico del thriller moderno.
Rai Premium – Alle 21:20 Un Natale in bianco e nero (2023, 84′, regia di Dustin Rikert) con Lyndsy Fonseca e Michael Rady: Addy desidera un anno senza Natale e si risveglia in un mondo in bianco e nero; con l’aiuto del meccanico del paese proverà a riportare il colore nelle feste. Alle 22:55 La ricetta del delitto perfetto (2023, 89′, regia di Chloé Micout) con Cécile Bois e Charlie Dupont: ex chef stellata divenuta critica web, Laure finisce a collaborare con la polizia per una serie di crimini nel mondo della ristorazione di Lione.
Cielo – Alle 21:20 No Escape – Colpo di Stato (2015, 103′, regia di John Erick Dowdle) con Owen Wilson e Pierce Brosnan: una famiglia americana, trasferita nel Sud-est asiatico, si ritrova in mezzo a un colpo di Stato e lotta per la sopravvivenza. Alle 23:20 Absolution – Le regole della vendetta (2014, 91′, regia di Keoni Waxman) con Steven Seagal e Vinnie Jones: un mercenario, in attesa di ordini a Odessa, resta invischiato in una trama di tradimenti quando decide di aiutare una ragazza in fuga.
Mediaset Italia2 – Alle 21:05 Una notte da leoni 2 (2011, 102′, regia di Todd Phillips) con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis: di nuovo in Thailandia per un matrimonio, la comitiva si ritrova travolta da eventi imprevedibili e surreali in una folle avventura fuori controllo.
