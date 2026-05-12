I film in onda in TV stasera: il Commissario Montalbano o Mission Impossibile? Da Il Commissario Montalbano su Rai 1 all’adrenalina di Mission: Impossible – Rogue Nation su 20, fino alla novità d’autore Primavera su Sky Cinema 1: tutte le proposte di oggi

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. In totale sono ben 29 i film disponibili, con opzioni per tutti i gusti: dal cult televisivo Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte su Rai 1 alle 21:30, all’azione di Mission: Impossible – Rogue Nation su 20 alle 21:10, fino alla novità d’autore Primavera su Sky Cinema 1 alle 21:15.

Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte guida la serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1, 21:30. Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte (2006, 120′). Regia di Alberto Sironi. Cast: Angelo Russo, Cesare Bocci, Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta. Genere: Fiction.

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Rai 2, 23:15. Whitney – Una voce diventata leggenda (2022, 146′). Regia di Kasi Lemmons. Cast: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie, Clarke Peters, Ashton Sanders. Genere: Biografico. La storia ripercorre l’ascesa e le ombre della grande star, dagli esordi negli anni ’80 fino alla tragica scomparsa a 48 anni. Tra i temi affrontati: tossicodipendenza, bulimia, separazione e le dispute legali con il padre-manager.

Primavera illumina la platea: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1. Alle 21:15 Primavera (2026, 111′). Regia di Damiano Michieletto. Cast: Tecla Insolia, Michele Riondino, Stefano Accorsi, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè. Di cosa parla: Venezia, inizio Settecento. All’Ospedale della Pietà, l’orchestra delle giovani allieve brilla. Cecilia, violinista di talento, vede il proprio destino cambiare con l’arrivo di Antonio Vivaldi. Alle 23:15 Un piccolo favore (2018, 117′). Regia di Paul Feig. Cast: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Linda Cardellini, Jean Smart. Tra segreti e doppi giochi, una vlogger indaga sulla scomparsa dell’amica del cuore, mettendo in discussione lealtà e affetti.

Sky Cinema Action. Alle 21:00 The Bourne Supremacy (2004, 108′). Regia di Paul Greengrass. Cast: Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen, Julia Stiles, Karl Urban, Brian Cox. Thriller dal ritmo serrato con l’ex agente in fuga tra complotti e identità sfuggenti. Alle 22:50 Pitch Black (2000, 107′). Regia di David Twohy. Cast: Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David. Fantascienza tesa: su un pianeta deserto, calano le tenebre e arrivano creature letali.

Sky Cinema Collection. Alle 21:15 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2020, 110′). Regia di Riccardo Milani. Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero. Ritorno di fiamma tra gag, imprevisti e un epilogo spiazzante. Alle 23:10 Qualunquemente (2010, 96′). Regia di Giulio Manfredonia. Cast: Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Luigi Maria Burruano, Salvatore Cantalupo, Sergio Rubini. Satira corrosiva con Cetto La Qualunque.

Sky Cinema Comedy. Alle 21:00 Una notte da leoni 2 (2011, 102′). Regia di Todd Phillips. Cast: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong. Nuovo viaggio, nuovi guai: la gang finisce in una spirale di equivoci thailandesi. Alle 22:45 Il principe cerca moglie (1988, 105′). Regia di John Landis. Cast: Eddie Murphy, Shari Headley, Arsenio Hall, James Earl Jones. Un principe cerca il vero amore fingendosi uno studente squattrinato.

Sky Cinema Drama. Alle 21:00 La promessa – Il prezzo del potere (2021, 98′). Regia di Thomas Kruithof. Cast: Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi, Jean-Paul Bordes, Soufiane Guerrab. Una sindaca divisa tra ambizione e responsabilità verso i cittadini. Alle 22:45 Tapirulàn (2022, 100′). Regia di Claudia Gerini. Cast: Claudia Gerini, Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna. Durante le sessioni di counseling e una corsa senza sosta, riaffiorano ricordi e un segreto familiare.

Sky Cinema Family. Alle 21:00 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971, 91′). Regia di Mel Stuart. Cast: Gene Wilder, Jack Albertson, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole. Un tour zuccherino e surreale che premia onestà e fantasia. Alle 22:45 La piccola Amélie (2025, 77′). Regia di Liane-Cho Han Jin Kuang, Mailys Vallade. Tratto da Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb. La scoperta del cioccolato bianco accende i colori del mondo della piccola Amélie e il legame con la sua tata Nishio-san.

Sky Cinema Romance. Alle 21:00 Jerry Maguire (1996, 135′). Regia di Cameron Crowe. Cast: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston, Jerry O’Connell, Jonathan Lipnicki. Un agente sportivo riparte da zero tra etica, cuore e seconde possibilità. Alle 23:20 La cena di Natale (2016, 95′). Regia di Marco Ponti. Cast: Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido. Nella grande casa a Polignano a Mare, segreti e rivalità ravvivano il cenone.

Sky Cinema Suspense. Alle 21:00 Dead of Winter (2025, 97′). Regia di Brian Kirk. Cast: Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Brian F. O’Byrne, Gaia Wise. Una baita nel Minnesota innevato diventa teatro di una fuga per la vita. Alle 22:45 Willy’s wonderland (2021, 82′). Regia di Kevin Lewis. Cast: Nicolas Cage, Beth Grant, Caylee Cowan, Grant Cramer, Emily Tosta. Un custode improvvisato contro pupazzi posseduti in un incubo splatter.

Adrenalina con Mission: Impossible – Rogue Nation e classici di genere: le proposte delle reti specializzate

20, 21:10. Mission: Impossible – Rogue Nation (2015, 131′). Regia di Christopher McQuarrie. Cast: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Sean Harris. Un’organizzazione clandestina, il Sindacato, minaccia la stabilità globale. Per fermarla, l’agente e la sua squadra si affidano all’enigmatica Ilsa Faust.

Rai 4, 21:20. Sotto assedio – White House Down (2013, 137′). Regia di Roland Emmerich. Cast: Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, James Woods, Richard Jenkins, Rachelle Lefevre, Joey King, Lance Reddick, Garcelle Beauvais. Un’irruzione armata alla Casa Bianca costringe un agente a difendere presidente e figlia in una corsa contro il tempo.

Rai Premium, 21:20. Il colore del delitto (2022, 90′). Regia di Stacey N. Harding. Cast: Julie Gonzalo, Ryan McPartlin, Eva Tamargo. Ali, parrucchiera dal cuore d’oro, si ritrova a indagare sulla misteriosa morte dell’organizzatore del concorso cittadino tra sospetti e segreti. Riuscirà a proteggere chi ama?

Iris. Alle 21:12 La notte dell’agguato (1968, 109′). Regia di Robert Mulligan. Cast: Gregory Peck, Eva Marie Saint, Robert Forster, Nolan Clay. Un ex pistolero difende una donna braccata dalla vendetta di un capo indiano. Alle 23:28 L’albero degli impiccati (1959, 100′). Regia di Delmer Daves. Cast: Gary Cooper, Maria Schell, Karl Malden, George C. Scott. Un medico tormentato salva Elizabeth, unica sopravvissuta a un assalto, ma dovrà affrontare violenza e sentimenti irrisolti.

Cine34. Alle 21:00 Il 7 e l’8 (2007). Regia di Giambattista Avellino, Salvo Ficarra, Valentino Picone. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Arnoldo Foà, Tony Sperandeo, Remo Girone, Andrea Tidona. Due trentenni scoprono di essere stati scambiati alla nascita e provano a rimettere insieme i pezzi delle loro vite. Alle 23:09 La mia banda suona il pop (2020, 95′). Regia di Fausto Brizzi. Cast: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Diego Abatantuono. Reunion anni Ottanta e un piano di rapina che può cambiare destini.

Rai Movie. Alle 21:10 Il ponte di Remagen (1969, 133′). Regia di John Guillermin. Cast: George Segal, Ben Gazzara, Robert Vaughn, Bradford Dillman. Guerra e strategia sull’ultimo ponte sul Reno. Alle 23:10 La battaglia di Midway (1976, 132′). Regia di Jack Smight. Cast: Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Toshiro Mifune, Robert Mitchum, Glenn Ford. Giugno 1942, Pacifico: la svolta del conflitto raccontata da entrambe le flotte, tra preparazione e scontro decisivo.

Cielo. Alle 21:20 Infinite storm (2022, 100′). Regia di Malgorzata Szumowska, Michal Englert. Cast: Naomi Watts, Billy Howle, Denis O’Hare, Eliot Sumner, Parker Sawyers. Durante una scalata al Monte Washington, una guida esperta interrompe l’ascesa per una tempesta imminente e tenta una discesa di salvezza con uno sconosciuto. Alle 23:20 Aftersun (2022, 96′). Regia di Charlotte Wells. Cast: Francesca Corio, Paul Mescal, Celia Rowlson-Hall. Una donna rievoca una vacanza da bambina con il padre, tra memoria, malinconia e legami spezzati.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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