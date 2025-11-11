I film in onda in TV stasera, martedì 11 novembre 2025: Harrison Ford e il suo personaggio migliore (non è Indiana Jones) Le migliori pellicole disponibili nella serata di martedì 11 novembre 2025: dal thriller Secret Team 355 a Batman v Superman. Ma spicca il cult Blade Runner 2049

Se siete indecisi sul film da scegliere stasera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Con ben 18 titoli in palinsesto, le scelte spaziano dall’action di Batman v Superman: Dawn of Justice su 20 alla fantascienza d’autore di Blade Runner 2049 su Sky Cinema 2, fino al thriller internazionale Secret Team 355 su Sky Cinema 1. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Spionaggio e azione con Secret Team 355: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 — ore 21:15: Secret Team 355 (2021, 124′). Regia di Simon Kinberg. Con Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Sebastian Stan, Penélope Cruz. Thriller ad alta tensione: cinque spie da diversi Paesi uniscono le forze per impedire che un’arma letale finisca in mani sbagliate. Le divergenze iniziali lasciano spazio alla fiducia, fino alla nascita del team 355, omaggio alla prima spia donna della Rivoluzione americana. A seguire, ore 23:25: Fast e Furious – Hobbs e Shaw (2019, 133′). Regia di David Leitch. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Helen Mirren. Azione esplosiva: un agente della sicurezza e un fuorilegge storicamente rivali devono collaborare contro una minaccia biotecnologica globale, supportati da una brillante agente del MI6.

Sky Cinema 2 — ore 21:15: Blade Runner 2049 (2017, 152′). Regia di Denis Villeneuve. Con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks. Fantascienza visionaria e contemplativa che amplia l’universo del cult di Ridley Scott, tra domande identitarie, memoria e destino dell’umanità.

Sky Cinema Drama — ore 21:00: Maria Regina di Scozia (2018, 125′). Regia di Josie Rourke. Con Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, Martin Compston. Di cosa parla: Maria torna in Scozia per reclamare il trono e si scontra politicamente e umanamente con Elisabetta I, in un confronto che intreccia potere, amore e ragion di Stato. A seguire, ore 23:10: The Truman Show (1998, 103′). Regia di Peter Weir. Con Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Natascha McElhone. Truman vive in una cittadina perfetta, ma tutto è un set e tutti sono attori. Quando i sospetti crescono, decide di inseguire la verità.

Sky Cinema Family — ore 21:00: Tutti per Uma (2021, 99′). Regia di Susy Laude. Con Laura Bilgeri, Pietro Sermonti, Antonio Catania, Pasquale Petrolo, Dino Abbrescia. Una famiglia allargata e una cantina in difficoltà ritrovano equilibrio e slancio grazie alla misteriosa Uma e a una terapeutica "Uma Terapia". Ore 22:45: Il lupo e il leone (2021, 99′). Regia di Gilles de Maistre. Con Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick. La storia: Alma salva un cucciolo di lupo e uno di leone e li cresce insieme in un’isola canadese. Il legame fraterno tra gli animali sarà messo alla prova dal mondo esterno.

Supereroi e classici con Batman v Superman: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 — ore 21:20: La casa del padre (2023, 108′). Regia di Neil Burger. Con Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Garrett Hedlund, Gil Birmingham, Brooklynn Prince. Thriller intenso: una giovane donna sfida l’uomo responsabile del rapimento della madre, intraprendendo un viaggio pericoloso tra giustizia e vendetta.

20 — ore 21:09: Batman v Superman: Dawn of Justice (2016, 182′). Regia di Zack Snyder. Con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jeremy Irons, Holly Hunter, Laurence Fishburne, Jesse Eisenberg. Un vigilante di Gotham affronta il salvatore di Metropolis mentre il mondo discute cosa significhi essere eroi. Intanto incombe una minaccia più grande che metterà a rischio l’umanità.

Iris — ore 21:15: Il pistolero (1976, 90′). Regia di Don Siegel. Con John Wayne, Lauren Bacall, James Stewart, Bill McKinney, Sheree North. Un anziano pistolero malato torna a Carson City per regolare i conti con i suoi tre nemici. Dopo l’ultimo duello, cade vittima di un tradimento, consegnando la sua leggenda al West. Ore 23:08: Il pistolero di Dio (1969, 101′). Regia di Lee H. Katzin. Con Glenn Ford, David Carradine, Barbara Hershey, Noah Beery Jr. Di cosa parla: Jim Killian, cowboy maturo, si trova nel mezzo di una guerra tra allevatori e decide di farsi pastore, predicando pace e convivenza nonostante le tensioni sempre più aspre.

Rai Movie — ore 21:10: The Double (2011, 98′). Regia di Michael Brandt. Con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Stana Katic, Stephen Moyer, Odette Annable. Azione e intrigo tra CIA e misteriose identità in un thriller dagli incastri spionistici. Ore 23:10: Il potere dei soldi (2013, 106′). Regia di Robert Luketic. Con Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, Amber Heard, Richard Dreyfuss. Un giovane talento dell’hi-tech finisce nella rete della spionaggio industriale e scopre di essere una pedina in un cinico gioco di potere.

Cine34 — ore 21:00: Da grande (1987, 99′). Regia di Franco Amurri. Con Renato Pozzetto, Giulia Boschi, Ottavia Piccolo, Alessandro Haber. Un desiderio infantile si avvera e un bimbo di 8 anni si ritrova adulto, tra equivoci e situazioni comiche che celebrano l’infanzia e la famiglia. Ore 22:54: Non più di uno (1989, 100′). Regia di Berto Pelosso. Con Renato Pozzetto, Maddalena Crippa, Giulia Fossà. La storia: un padre separato affronta una gravidanza inattesa della compagna. La reazione a caldo scatena conflitti, finché un evento doloroso cambia le carte in tavola.

Rai Premium — ore 21:20: I miei pasticci di Natale (2018, 82′). Regia di Robin Dunne. Con Jodie Sweetin, Brendan Fehr, Jane Moffat, Tamara Almeida. Claire, celebre per libri di cucina e decorazioni, lascia il testimone alla figlia Candace che vuole dimostrare il suo valore aiutando una famiglia a ritrovarsi per le feste. Tra nuove passioni e sorprese, la magia natalizia fa il resto.

Mediaset Italia2 — ore 21:15: Scuola di polizia 7: Missione a Mosca (1994, 83′). Regia di Alan Metter. Con Christopher Lee, George Gaynes, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Ron Perlman. Comico della storica saga, tra gag, missioni improbabili e volti cult.

Cielo — ore 21:20: Kickboxer – Il nuovo guerriero (1989, 98′). Regia di Mark Disalle, David Worth. Con Jean-Claude Van Damme, Dennis Alexio, Rochelle Ashana. Dopo che il fratello resta paralizzato in un incontro, Kurt si allena senza sosta per sfidare il temibile Tong Po. La determinazione lo guiderà tra ostacoli e sacrifici verso la rivincita.

