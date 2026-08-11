Bud Spencer e Terence Hill, stasera in Tv il loro grande gioiello: il film (sottovalutato) da non perdere Una serata ricchissima: dalla commedia romantica Upgraded su Rai 1 al cult I due superpiedi quasi piatti su Sky Cinema Comedy.

IPA

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono disponibili 29 film tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky: si spazia dalla commedia romantica con Upgraded: amore, arte e bugie su Rai 1, al thriller Fino all’ultimo indizio su Canale 5, fino al kolossal supereroistico The Batman su Sky Cinema 1.

Bugie, cuori e misteri con Upgraded: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 (21:30) – Upgraded: amore, arte e bugie (2024, regia di Carlson Young; con Camila Mendes, Archie Renaux, Marisa Tomei, Thomas Kretschmann, Lena Olin). A New York, Ana, giovane talento dell’arte che lavora per una direttrice severa, vola a Londra per una grande occasione. In aereo incontra William e, per una bugia innocente, si finge direttrice della casa d’aste: a Londra quella menzogna prende il volo tra imprevisti, scambi di identità e situazioni sempre più complesse, mettendo alla prova ambizioni e sentimenti. La protagonista è Camila Mendes, conosciuta soprattutto per il ruolo di Veronica Lodge in Riverdale, mentre Archie Renaux ha interpretato Mal Oretsev in Tenebre e ossa. Il film non racconta una storia vera: nasce da una sceneggiatura originale e non racconta una vicenda realmente accaduta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Canale 5 (21:20) – Fino all’ultimo indizio (2021, regia di John Lee Hancock; con Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto). Un vice sceriffo arriva a Los Angeles per un incarico di routine ma finisce in una caccia a un serial killer insieme a un giovane sergente. La storia scava nel passato del protagonista, tra sensi di colpa e ossessioni, mentre ogni "piccolo indizio" sembra nascondere verità scomode che potrebbero distruggere il caso e la sua vita. Per interpretare Deke, Denzel Washington prese diversi chili. Il film ebbe inoltre una gestazione lunghissima

La7 (23:15) – The Children Act – Il verdetto (2017, regia di Richard Eyre; con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead). Una giudice londinese specializzata in diritto di famiglia deve decidere sul rifiuto di una trasfusione di sangue da parte di un minorenne. La pressione del caso si intreccia con una crisi personale e coniugale, portandola a confrontarsi con il significato di responsabilità, compassione e confini della legge.

TV8 (21:40) – Skyfall (2012, regia di Sam Mendes; con Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem). James Bond affronta una minaccia che arriva dal passato di M, mentre l’MI6 è sotto attacco. Tra Istanbul, Shanghai e le brughiere scozzesi, il duello con un avversario brillante e spietato mette alla prova la lealtà di 007 e il futuro dell’intera agenzia.

L’oscurità di The Batman e le altre prime di genere: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) – The Batman (2022, regia di Matt Reeves; con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis). Gotham è avvolta dalla corruzione quando un assassino prende di mira l’alta società. Batman sprofonda in una fitta rete di indizi per smascherare la cospirazione, stringendo alleanze inaspettate nel sottobosco della città. Tono cupo, detective story e azione dal respiro epico.

Sky Cinema Action (21:00) – Valerian e la città dei Mille Pianeti (2017, regia di Luc Besson; con Dane DeHaan, Cara Delevingne). Due agenti speciali devono salvare Alpha, metropoli intergalattica popolata da migliaia di specie, da una minaccia oscura. Visione fantascientifica spettacolare. A seguire (23:20) – Atomica bionda (2017, regia di David Leitch; con Charlize Theron, James McAvoy). Berlino 1989: l’agente MI6 Lorraine Broughton deve recuperare una lista esplosiva prima che scateni un conflitto globale.

Sky Cinema Collection (21:15) – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio (2018, regia di Roan Johnson; con Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino). Durante i preparativi di un battesimo, un delitto scompagina la comunità e costringe la Fusco a indagare tra colpi di scena e vecchi rancori. A seguire (23:00) – I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani (2018): i "vecchini" aiutano la nuova fidanzata di Massimo a ritrovare Viviani, mentre una rapina al bar porta a conseguenze inattese.

Sky Cinema Family (21:00) – Madagascar 3 – Ricercati in Europa (2012, regia di Eric Darnell, Tom McGrath). Alex, Marty, Melman e Gloria si uniscono a un circo itinerante in un tour europeo pieno di numeri spettacolari e nuove amicizie. A seguire (22:35) – Dora e la città perduta (2019, regia di James Bobin; con Isabela Moner). Una giovane esploratrice passa dal liceo alla giungla per ritrovare i genitori e svelare il mistero di una città Inca.

Sky Cinema Comedy (21:00) – I due superpiedi quasi piatti (1977, regia di E. B. Clucher/Enzo Barboni; con Bud Spencer, Terence Hill). Scambi di identità e botte da orbi per la coppia cult in una girandola di equivoci. A seguire (23:00) – Odio l’estate (2020, regia di Massimo Venier; con Aldo, Giovanni e Giacomo): tre famiglie costrette a dividere una casa al mare tra contrasti, imprevisti e risate. Il film dura circa 115 minuti ed è la nona pellicola realizzata insieme da Bud Spencer e Terence Hill. Venne realizzato principalmente nella città della Florida; soltanto alcune sequenze furono girate in Italia, tra cui quella della villa della contessa e la rissa finale nel bowling. Il film ottenne un grande successo al botteghini ed considerato dai critici una delle interpretazioni più riuscite della coppia.

Sky Cinema Drama (21:00) – Il giorno dell’incontro (2023, regia di Jack Huston; con Ron Perlman, Joe Pesci). Un ex pugile all’ultima chance cerca la redenzione il giorno del ritorno sul ring, affrontando una malattia e i conti col passato. A seguire (22:50) – Southpaw – L’ultima sfida (2015, regia di Antoine Fuqua; con Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker): ascesa, caduta e rinascita di un campione tra dolore e riscatto.

Sky Cinema Romance (21:00) – Nove lune e mezza (2017, regia di Michela Andreozzi; con Claudia Gerini, Giorgio Pasotti). Due sorelle complici condividono un segreto che travolgerà la loro famiglia tra comicità e tenerezza. A seguire (22:45) – Le vele scarlatte (2022, regia di Pietro Marcello; con Juliette Jouan, Louis Garrel): una profezia di "vele rosse" guida il destino di una giovane sognatrice nel Nord della Francia.

Sky Cinema Suspense (21:00) – Above suspicion (2019, regia di Phillip Noyce; con Emilia Clarke). Un agente FBI in un remoto paese del Kentucky intreccia una relazione con la sua informatrice: lo scandalo porterà a una spirale di crimine e colpa. A seguire (22:50) – The secret – Le verità nascoste (2020, regia di Yuval Adler; con Noomi Rapace, Joel Kinnaman): un passato oscuro riaffiora in un teso dramma di identità e vendetta.

Lame, lupi e western d’autore con Blade: le proposte delle reti specializzate

20 (21:10) – Blade (1999, regia di Stephen Norrington; con Wesley Snipes, Stephen Dorff). Metà uomo e metà vampiro, Blade caccia i non-morti in una città infestata, fino allo scontro con un leader sanguinario deciso a scatenare un antico potere. Azione cupa e iconica, tra arti marziali e comic book vibes.

Rai 4 (21:20) – The Dogs (2025, regia di Valerie Buhagiar; con Donovan Colan). In fuga da un padre violento, Cameron e la madre trovano rifugio in una fattoria isolata che custodisce presenze inquietanti e segreti sepolti. A seguire (23:00) – Wolfkin (2022, regia di Jacques Molitor; con Louise Manteau): dopo un morso sospetto, una madre porta il figlio dai nonni paterni e scopre l’agghiacciante natura della famiglia.

Iris (21:13) – Lo sperone insanguinato (1957, regia di Robert Parrish; con Robert Taylor, John Cassavetes, Julie London). Western classico tra faide, onore e redenzione. A seguire (23:06) – Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (1973, regia di Burt Kennedy; con John Wayne, Ann-Margret): una vedova assolda un ex capitano per recuperare oro nascosto, ma la verità sulla donna ribalta la missione in un rocambolesco raggiro.

Rai Movie (20:45) – Stanlio e Ollio – Mettendo i pantaloni a Filippo (1927, regia di Wesley Horne). Corto muto: un irrefrenabile nipote scozzese, kilt compreso, semina scompiglio inseguendo le ragazze. A seguire (21:10) – Tempo di vivere (1958, regia di Douglas Sirk; con John Gavin, Liselotte Pulver): durante la Seconda guerra mondiale, un soldato tedesco in licenza decide di sposare l’amata d’infanzia nella città devastata. In seconda serata (23:30) – Il sesto giorno (2000, regia di Roger Spottiswoode; con Arnold Schwarzenegger): un uomo scopre una cospirazione legata alla clonazione e alla sua stessa identità.

Cine34 (21:00) – Il Trucido e lo sbirro (1976, regia di Umberto Lenzi; con Tomas Milian, Claudio Cassinelli). Un commissario arruola il ladrone Monnezza per incastrare un criminale e salvare una bambina che necessita di trapianto: poliziesco ad alta tensione. A seguire (22:48) – Cane e gatto (1982, regia di Bruno Corbucci; con Bud Spencer, Tomas Milian): vacanze rimandate per un capitano di polizia coinvolto in un caso tra furti e mafia, in chiave action-comedy.

Mediaset Italia2 (23:03) – Lupin, il pericolo è il mio mestiere (1993, regia di Masaaki Ohsumi, Masaharu Okuwaki). Avventure anime con il ladro gentiluomo più celebre, tra colpi impossibili, travestimenti e guizzi di ingegno.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche