Cristiana Capotondi, la richiesta d'aiuto dopo un fatto tragico

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 27 i titoli disponibili martedì 10 marzo 2026, con scelte per tutti i gusti: dall’ironia tutta italiana di Amiche da morire alla spettacolarità di Aquaman, fino all’horror d’autore Midsommar – Il villaggio dei dannati.

In attesa di nuove uscite sulle ammiraglie: le proposte delle reti in chiaro

Questa sera non risultano film in palinsesto sulle principali reti in chiaro (Rai1, Rai2, Rai3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8, NOVE).

Le risate di Amiche da morire e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Amiche da morire (2012, 103’, regia di Giorgia Farina) mette insieme Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in una brillante commedia nera ambientata su un’isoletta del Sud. Di cosa parla: Gilda, Olivia e Crocetta diventano amiche dopo un tragico delitto, mentre il commissario Malachia sospetta che nascondano un segreto. A seguire, alle 23:00 Una pallottola spuntata (2025, 85’, regia di Akiva Schaffer) con Liam Neeson, Pamela Anderson e Kevin Durand: dopo aver sventato una rapina travestito da studentessa, Frank Drebin Jr. si ritrova su una pista che porta a un misterioso congegno chiamato P.L.O.T..

Sky Cinema Action: alle 21:00 l’epico Aquaman (2018, 143’, regia di James Wan) con Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Willem Dafoe. La storia segue Arthur Curry nella lotta per il trono di Atlantide in un’avventura spettacolare tra terra e abissi. In seconda serata, alle 23:25 Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016, 118’, regia di Edward Zwick) con Tom Cruise e Cobie Smulders: l’ex investigatore militare cerca la verità per scagionare un maggiore ingiustamente accusato di spionaggio.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Men in Black: International (2019, 115’, regia di F. Gary Gray) con Chris Hemsworth e Tessa Thompson rilancia la celebre saga tra nuove coppie di agenti e minacce aliene. A seguire, alle 23:15 Men in Black (1997, 95’, regia di Barry Sonnenfeld) con Tommy Lee Jones e Will Smith: due agenti segreti salvaguardano la convivenza tra umani ed extraterrestri sulla Terra.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Maggie Moore(s) – Un omicidio di troppo (2023, 99’, regia di John Slattery) con Jon Hamm e Tina Fey. Un investigatore affronta due omicidi identici che scuotono una tranquilla cittadina, portando a galla segreti insospettabili. Alle 22:45 spazio all’azione scanzonata di Free Guy – Eroe per gioco (2021, 115’, regia di Shawn Levy) con Ryan Reynolds: un impiegato scopre di essere un NPC in un videogioco e decide di diventare l’eroe della sua città digitale.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Vermiglio (2024, 119’, regia di Maura Delpero) con Tommaso Ragno, Sara Serraiocco e Giuseppe De Domenico. Nel 1944, l’arrivo del disertore Pietro nella famiglia del maestro di un villaggio di montagna e il suo amore per la figlia maggiore cambiano il destino di tutti. Alle 23:05 Un eroe (2021, 127’, regia di Asghar Farhadi) con Amir Jadidi e Mohsen Tanabandeh: un uomo in semilibertà tenta di riparare un debito e la propria reputazione, in un dramma morale dal respiro universale.

Sky Cinema Family: alle 21:00 il tenero Il robot selvaggio (2024, 102’, regia di Chris Sanders). Dopo un naufragio, il robot senziente Roz si ritrova su un’isola deserta, impara a convivere con gli animali e accudisce un cucciolo d’oca orfano. Alle 22:45 Rosanero (2022, 100’, regia di Andrea Porporati) con Salvatore Esposito: un boss emergente e una bambina di 10 anni si scambiano i corpi, dando vita a una convivenza che ribalta ruoli e certezze.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Shall We Dance? (2004, 106’, regia di Peter Chelsom) con Richard Gere e Jennifer Lopez. Un avvocato di successo si iscrive segretamente a lezioni di ballo per ritrovare passione e leggerezza, tra equivoci e sorprese. Alle 22:50 A star is born (2018, 135’, regia di Bradley Cooper) con Bradley Cooper e Lady Gaga: un musicista affermato lancia una giovane artista e se ne innamora, ma i suoi demoni minano carriera e relazione.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 l’horror di culto Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019, 140’, regia di Ari Aster) con Florence Pugh e Jack Reynor. Un viaggio in Svezia per un festival estivo si trasforma in un incubo tra riti ancestrali e segreti di comunità. Alle 23:30 Nella morsa del ragno (2001, 104’, regia di Lee Tamahori) con Morgan Freeman: il dottor Alex Cross indaga sul rapimento della figlia di una star e di un senatore, seguendo le tracce di un ambiguo professore.

Il West di Sfida oltre il fiume rosso e la commedia italiana: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:13 il classico western Sfida oltre il fiume rosso (1967, 96’, regia di Richard Thorpe) con Glenn Ford e Angie Dickinson. A seguire, alle 23:16 Posta grossa a Dodge City (1966, 95’, regia di Fielder Cook) con Henry Fonda e Joanne Woodward: quattro facoltosi giocatori si riuniscono per una partita di poker, ma un imprevisto inietta tensione e colpi di scena al tavolo.

Cine34: alle 21:00 Uno di famiglia (2018, 92’, regia di Alessio Maria Federici) con Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica. Un insegnante di dizione salva la vita a un allievo e finisce, suo malgrado, coinvolto nella potente Famiglia Serrano. Alle 23:11 Ti presento un amico (2010, 98’, regia di Carlo Vanzina) con Raoul Bova, Barbora Bobulova e Kelly Reilly: tra carriera, sentimenti e malintesi, una commedia degli equivoci in pieno stile Vanzina.

Rai Movie: alle 21:10 Il sapore del successo (2015, 100’, regia di John Wells) con Bradley Cooper, Sienna Miller, Emma Thompson e Daniel Brühl. Uno chef caduto in disgrazia tenta il rilancio con un nuovo team e standard altissimi. Alle 22:50 Nessuno mi può giudicare (2011, 95’, regia di Massimiliano Bruno) con Paola Cortellesi e Raoul Bova: dopo un lutto, Alice sceglie di reinventarsi tra difficoltà economiche e scelte coraggiose.

Rai 4: alle 21:20 il thriller I crimini di Emily (2022, 95’, regia di John Patton Ford) con Aubrey Plaza e Theo Rossi. Soffocata dai debiti e penalizzata dalla fedina penale, Emily entra in un giro di truffe con carte di credito false, rimanendo intrappolata in una spirale sempre più pericolosa. Alle 23:30 Beast (2022, 93’, regia di Baltasar Kormákur) con Idris Elba: un padre deve proteggere le figlie da un leone feroce nella savana.

20: alle 21:10 13 hours (2016, 144’, regia di Michael Bay) con John Krasinski, James Badge Dale e Max Martini. La storia vera dei sei operatori della sicurezza che difesero gli americani durante l’attacco al consolato USA di Bengasi nel 2012.

Rai Premium: alle 21:20 Whitestar (2019, 77’, regia di Jamel Aattache) con Victoria Koblenko. Di cosa parla: Meghan stringe un legame speciale con un cavallo maltrattato, lo addestra nel dressage e, dopo anni e ostacoli, riesce a ricongiungersi con lui.

Mediaset Italia2: alle 21:01 Cattivi vicini 2 (2016, 92’, regia di Nicholas Stoller) con Seth Rogen, Rose Byrne e Zac Efron. Una coppia pronta al trasloco si trova di fronte una rumorosa confraternita femminile e chiede aiuto all’ex vicino per contenere il caos.

