George Clooney tradito dalla moglie: la sua reazione è incredibile Questa sera, martedì 10 febbraio 2026, va in onda Paradiso Amaro: il divo scopre l'infedeltà della moglie in coma e parte per un viaggio riparatore

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 29 i titoli a disposizione, con scelte per tutti i gusti: dall’intenso Ferrari su Rai Movie all’action misterioso Hypnotic su Sky Cinema Uno, fino al pluripremiato Paradiso amaro su TV8.

Il dramma Paradiso amaro brilla su TV8: le proposte delle reti in chiaro

TV8: alle 21:30 Paradiso amaro (2011, 115’, regia di Alexander Payne). Di cosa parla: dopo un incidente in barca che lascia la moglie in coma, Matt King (George Clooney) scopre il tradimento della donna e, con le due figlie, affronta un viaggio tra le Hawaii per rimettere insieme i pezzi della propria vita. Con Judy Greer, Shailene Woodley, Beau Bridges e Robert Forster. In seconda serata, alle 23:30, Prima o poi mi sposo (2000, 102’, regia di Adam Shankman), commedia romantica con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey e Bridgette Wilson: un’organizzatrice di matrimoni finisce per innamorarsi, proprio mentre cura le nozze del promesso sposo di un’altra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso Hypnotic apre la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Hypnotic (2023, 93’, regia di Robert Rodriguez). La storia: un detective (Ben Affleck), deciso a ritrovare la figlia scomparsa, precipita in una spirale di crimini e inganni, supportato da una sensitiva (Alice Braga) e braccato da un enigma che ha il volto di William Fichtner. A seguire, alle 22:55, Tre uomini e una gamba (1997, 100’, regia di Aldo, Giovanni, Giacomo e Massimo Venier): road movie cult della comicità italiana con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti e Marina Massironi.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Operation Fortune (2022, 100’, regia di Guy Ritchie). Di cosa parla: un agente segreto britannico (Jason Statham) arruola una star di Hollywood (Josh Hartnett) per sventare la vendita di una tecnologia d’armi; con Aubrey Plaza e Cary Elwes. Alle 23:00 Skyscraper (2018, 102’, regia di R. Marshall Thurber): un ex agente FBI (Dwayne Johnson) deve salvare la famiglia intrappolata nel grattacielo più alto del mondo, in Cina, mentre tutti lo credono il responsabile dell’incendio. Con Neve Campbell.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Da grande (1987, 99’, regia di Franco Amurri) con Renato Pozzetto, Giulia Boschi, Ottavia Piccolo e Alessandro Haber: un desiderio infantile trasforma un bimbo di 8 anni in un quarantenne, dando vita a momenti poetici e irresistibili. Alle 22:50 Shining (1980, 119’, regia di Stanley Kubrick) con Jack Nicholson e Shelley Duvall: l’Overlook Hotel diventa teatro di una discesa nella follia tra corridoi infiniti e presenze inquietanti.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Come ammazzare il capo 2 (2014, 108’, regia di Sean Anders). Tre amici (Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis) provano a riprendersi l’azienda sottratta da un investitore senza scrupoli (Christoph Waltz) con un piano di rapimento "artigianale"; nel cast anche Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Kevin Spacey e Chris Pine. Alle 22:55 Come ti spaccio la famiglia (2013, 111’, regia di Rawson Marshall Thurber): uno spacciatore da quattro soldi (Jason Sudeikis) mette insieme una "finta" famiglia per un rischioso viaggio in Messico; con Jennifer Aniston, Emma Roberts e Will Poulter.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Collateral beauty (2016, 97’, regia di David Frankel). Dopo la perdita della figlia, un manager (Will Smith) affronta il dolore scrivendo all’Amore, al Tempo e alla Morte; i colleghi ingaggiano tre attori per aiutarlo a ritrovare la luce. Con Keira Knightley, Kate Winslet ed Edward Norton. Alle 22:40 L’ultimo giorno sulla Terra (2020, 87’, regia di Romain Quirot) con Jean Reno e Hugo Becker: un giovane affronta un mondo al tramonto, tra speranza e redenzione.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Bambi (2024, 78’, regia di Michel Fessler). La storia: il piccolo cerbiatto cresce nel bosco, tra amicizie e lutti, fino a scoprire la forza per guardare avanti sotto lo sguardo del Principe della foresta. Alle 22:25 C’è tempo (2019, 107’, regia di Walter Veltroni), con Stefano Fresi e Jean‑Pierre Léaud: un quarantenne precario scopre di avere un fratellastro tredicenne e, tra incontri e strade d’Italia, impara il valore dei legami.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Non succede, ma se succede… (2019, 120’, regia di Jonathan Levine) con Charlize Theron e Seth Rogen: un giornalista "fuori posto" prova a riconquistare una donna di potere tra incidenti e scintille romantiche. Alle 23:10 Il grande Gatsby (2013, 141’, regia di Baz Luhrmann) con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Carey Mulligan: l’età del jazz tra feste sfavillanti e amori impossibili.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 MaXXXine (2024, 103’, regia di Ti West). Di cosa parla: nella Hollywood anni ’80, un killer prende di mira giovani attrici mentre l’aspirante star e truffatrice Maxine Minx (Mia Goth) teme che il suo passato emerga con violenza; con Elizabeth Debicki e Michelle Monaghan. Alle 22:50 Dead shot – Vendetta disperata (2023, 92’, regia di Charles e Thomas Guard): Londra anni Settanta, un ex paramilitare (Aml Ameen) braccato dalla sete di vendetta dopo l’omicidio della moglie incinta; con Mark Strong e Felicity Jones.

Il biopic Ferrari guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Rai 4: alle 21:20 Elyas (2024, 105’, regia di Florent‑Emilio Siri). Un ex soldato delle forze speciali (Roschdy Zem), segnato dai traumi, accetta di proteggere una giovane che lo trascina in una faida tra clan della criminalità organizzata. Con Laëtitia Eïdo, Jeanne Michel, Dimitri Storoge e Frédéric Maranber.

Rai Movie: alle 21:20 Ferrari (2023, 130’, regia di Michael Mann). La storia: il ritratto dell’imprenditore che ha fondato la leggendaria casa automobilistica, con focus sul lato umano e privato. Con Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon e Patrick Dempsey.

Mediaset Italia2: alle 21:05 Come ammazzare il capo… e vivere felici (2011, 98’, regia di Seth Gordon). Tre amici, stufi dei soprusi dei loro superiori, progettano l’eliminazione dei capi con l’aiuto di un "consulente" fuori di testa. Con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey e altri.

Iris: alle 21:14 Appaloosa (2008, 114’, regia di Ed Harris). Western crepuscolare: due uomini di legge (Viggo Mortensen ed Ed Harris) difendono la cittadina di Appaloosa dallo spietato ranchero Randall Bragg (Jeremy Irons), mentre l’arrivo di una donna (Renée Zellweger) incrina le lealtà.

20: alle 21:10 Stolen (2012, 96’, regia di Simon West): un ex rapinatore (Nicolas Cage) ha poche ore per salvare la figlia rapita, tra inseguimenti e colpi di scena; con Malin Akerman, Danny Huston, Josh Lucas, Mark Valley, Sami Gayle, M.C. Gainey. Alle 23:30 Suicide Squad (2016, 130’, regia di David Ayer): un team di super‑criminali viene arruolato per missioni suicide in cambio di sconti di pena. Con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Cara Delevingne e Scott Eastwood.

Cine34: alle 21:00 Non si ruba a casa dei ladri (2016, 93’, regia di Carlo Vanzina). Di cosa parla: Antonio (Vincenzo Salemme) mette insieme una banda di improvvisati per un colpo in Svizzera ai danni di un politico corrotto (Maurizio Mattioli). Travestimenti, imprevisti e tanti risvolti comici. Alle 23:07 Buona giornata (2012, 100’, regia di Carlo Vanzina): sette storie intrecciate tra vizi e virtù italiane, con Diego Abatantuono, Lino Banfi, Christian De Sica, Teresa Mannino e Tosca D’Aquino.

Cielo: alle 21:20 Nel cuore della tempesta (2009, 92’, regia di Edzard Onneken). Un pilota affronta una tempesta e opta per un atterraggio d’emergenza, decisione poi giudicata avventata dalla commissione d’inchiesta. Alle 23:15 The Foreigner – Lo straniero (2003, 96’, regia di Michael Oblowitz) con Steven Seagal: missioni pericolose e doppi giochi in un action ad alta tensione; con Max Ryan, Harry Van Gorkum e Jeffrey Pierce.

Rai Premium: alle 21:20 Natale a Londra (2022, 90’, regia di Jonathan Wright). Un architetto americano a Londra deve trovare il regalo perfetto per la figlia del capo e, con l’aiuto di una personal shopper, finisce in una corsa contro il tempo tra luci natalizie e sentimenti inattesi. Con Will Kemp e Reshma Shetty.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche