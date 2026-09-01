I film in TV stasera, martedì 1 settembre 2026: la vendetta di Liam Neeson, Ralph Fiennes è Ulisse Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 1 settembre 2026: dal thriller L’ultima vendetta su Rai 2 all’azione di The Beekeeper su Sky Cinema Uno, fino all’epico Itaca - Il ritorno su Rai Movie

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Tra le opzioni spiccano il thriller con Liam Neeson L’ultima vendetta su Rai 2, l’adrenalina di The Beekeeper su Sky Cinema Uno e l’epica rilettura omerica Itaca – Il ritorno su Rai Movie. Un palinsesto ricco che accontenta tutti i gusti, dall’azione alla commedia, passando per biopic e cinema d’autore.

Il thriller L’ultima vendetta apre la prima serata: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – L’ultima vendetta (2023), regia di Robert Lorenz, con Liam Neeson, Kerry Condon, Ciarán Hinds, Jack Gleeson, in onda alle 21:20, durata 106 minuti. Dopo un attentato, una cellula dell’IRA si rifugia in una località costiera. L’ex killer Finbar scopre che uno del gruppo ha abusato di una giovane del posto: dovrà scegliere se esporsi e tradire la sua copertura oppure proteggere la comunità. Un thriller teso e crepuscolare nel solco del recente Neeson d’azione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La7 – Hitchcock (2012), regia di Sacha Gervasi, con Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, Jessica Biel, James D’Arcy, in onda alle 23:15, durata 97 minuti. Di cosa parla: i retroscena della lavorazione di Psycho. Tra rifiuti degli studios e budget ridotto, il Maestro, sostenuto dalla moglie Alma, combatte per realizzare un capolavoro destinato a riscrivere le regole del cinema.

TV8 – Karate Kid – La leggenda continua (2010), regia di Harald Zwart, con Jackie Chan e Jaden Smith, in onda alle 21:40, durata 140 minuti. Un ragazzo di Detroit, trapiantato a Pechino, affronta bulli e insicurezze grazie alla guida di un manutentore che è in realtà un maestro di kung fu. Formazione, disciplina e riscatto in un popolare family movie d’azione.

L’azione di The Beekeeper e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – The Beekeeper (2024), regia di David Ayer, con Jason Statham, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, alle 21:15, 105 minuti. La spietata vendetta personale di un uomo assume portata nazionale quando emerge il suo passato da agente di una potente organizzazione segreta, i "Beekeepers". Segue alle 23:05 Song sung blue – Una melodia d’amore (2025), regia di Craig Brewer, con Hugh Jackman e Kate Hudson, 132 minuti: due musicisti in crisi ritrovano passione e senso fondando una tribute band dedicata a Neil Diamond, tra seconde chance e sogni senza età.

Sky Cinema Action – Scontro tra Titani (2010), regia di Louis Leterrier, con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, alle 21:00, 106 minuti. Mitologia e spettacolo per l’impresa di Perseo contro mostri e dei. A seguire, alle 22:50, Suicide Squad (2016), regia di David Ayer, con Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne, 130 minuti: una squadra di criminali meta-umani è costretta a collaborare per salvare il mondo da una minaccia sovrannaturale.

Sky Cinema Collection – Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984), regia di Ivan Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, alle 21:15, 107 minuti: tre esperti del paranormale aprono un’agenzia a New York e affrontano un’epica invasione di spettri. Alle 23:05 Ghostbusters II (1989), ancora di Ivan Reitman, 106 minuti: i cacciatori di fantasmi tornano in azione per contrastare una nuova minaccia che ribolle nelle viscere della Grande Mela.

Sky Cinema Comedy – Cetto c’è senzadubbiamente (2019), regia di Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese, alle 21:00, 93 minuti: ritorna Cetto La Qualunque tra satira politica e paradossi all’italiana. Alle 22:35 Ti presento i miei (2000), regia di Jay Roach, con Robert De Niro e Ben Stiller, 107 minuti: un fidanzato imbranato affronta il temibile futuro suocero tra equivoci e figuracce.

Sky Cinema Drama – Le buone stelle – Broker (2022), regia di Hirokazu Kore-eda, con Song Kang-ho, Bae Doona, alle 21:00, 129 minuti. Storie che si incrociano attorno alle "baby boxes": adozione, perdita, redenzione e nuovi legami familiari. Alle 23:15 L’ordine del tempo (2023), regia di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Angela Molina, 113 minuti: un gruppo di amici, di fronte alla possibile fine del mondo, riconsidera scelte e sentimenti mentre il tempo sembra sfuggire di mano.

Sky Cinema Family – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022), regia di Kyle Balda e Brad Ableson, alle 21:00, 90 minuti: i Minions seguono il giovane Gru nella rocambolesca ascesa al crimine tra furti e malefatte. Alle 22:30 Belle e Sebastien – Next Generation (2022), regia di Pierre Coré, 96 minuti: un ragazzo e una cagna maltrattata stringono un’amicizia speciale tra montagne e avventure.

Sky Cinema Romance – Quel mostro di suocera (2005), regia di Robert Luketic, con Jennifer Lopez e Jane Fonda, alle 21:00, 101 minuti: guerra senza esclusione di colpi tra una futura sposa e la suocera che non accetta di "perdere" il figlio. Alle 22:45 La mia Africa (1985), regia di Sydney Pollack, con Meryl Streep e Robert Redford, 161 minuti: un grande affresco romantico ambientato in Kenya tra passioni, scelte difficili e ritorni.

Sky Cinema Suspense – Vita privata (2025), regia di Rebecca Zlotowski, con Jodie Foster, Daniel Auteuil, alle 21:00, 107 minuti: la psicanalista Lilian, in crisi personale e professionale, indaga sulla morte di una paziente mentre un inspiegabile sintomo la travolge, svelando legami segreti. Alle 22:55 Caccia a Ottobre Rosso (1990), regia di John McTiernan, con Sean Connery e Alec Baldwin, 135 minuti: high-tech thriller sottomarino tra defezioni e caccia in acque gelide.

L’epica Itaca – Il ritorno guida la serata: le proposte delle reti specializzate

Rai Movie – Itaca – Il ritorno (2024), regia di Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, alle 21:10, 116 minuti. Odisseo approda a Itaca, irriconoscibile a tutti dopo anni di guerra. Con l’aiuto di Eumeo, si prepara a riprendersi casa e regno occupati dai Proci, mentre Penelope e Telemaco lottano per resistere. A seguire, alle 23:05, Ulisse (1954), regia di Mario Camerini, con Kirk Douglas e Silvana Mangano, 104 minuti: il grande classico avventuroso ispirato all’Odissea.

Rai 4 – Rebellion – Un atto di guerra (2011), regia di Mathieu Kassovitz, con Mathieu Kassovitz, Iabe Lapacas, alle 21:20, 136 minuti. 1988, Nuova Caledonia: il comandante del GIGN Philippe Legorjus cerca una via negoziale con i ribelli kanak dopo un sequestro di ostaggi. Il dialogo si scontra con pressioni politiche e scelte tragiche.

20 – Lara Croft: Tomb Raider (2001), regia di Simon West, con Angelina Jolie, Daniel Craig, alle 21:10, 100 minuti. L’ereditiera e avventuriera Lara corre contro il tempo per impedire agli Illuminati di impadronirsi di un artefatto capace di piegare spazio e tempo.

Iris – La legge del più forte (1958), regia di George Marshall, con Glenn Ford, alle 21:10, 85 minuti: un classico western all’insegna di onore e pistole fumanti. Alle 23:04 Assalto alla diligenza – La vera storia di Texas Jack (2016), regia di Terry Miles, con Trace Adkins e Kim Coates, 90 minuti: un ex bandito ritiratosi a vita tranquilla deve affrontare un fantasma del passato desideroso di vendetta.

Mediaset Italia2 – My Hero Academia: You’re next (2024), regia di Tensai Okamura, alle 22:44, 110 minuti. Ispirato ad All Might, Valdo Gollini si trasforma nel tirannico Dark Might sfruttando i poteri di Anna Scervino e imprigiona la classe 1-A in una fortezza volante. Deku, rimasto senza Quirk, unisce le forze con Giulio Gandini e, grazie al retaggio del One For All, guida l’assalto con Bakugo e Shoto. La battaglia culmina nel sacrificio di Giulio e nel colpo finale di Izuku che salva tutti.

Cielo – Premonitions (2015), regia di Afonso Poyart, con Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abbie Cornish, alle 21:20: un sensitivo collabora con l’FBI per dare la caccia a un serial killer dalle capacità fuori dal comune in un duello mentale ad alta tensione. Alle 23:20 Chaos (2005), regia di Tony Giglio, con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, 98 minuti: una rapina in banca a Seattle si trasforma in un gioco a incastri quando il detective Conners e la recluta Dekker inseguono una banda guidata dall’enigmatico Lorenz.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche