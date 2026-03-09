Pilar Fogliati non è come pensate che sia: ecco perché Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, la protagonista di Sanremo 2026 (scartata per un ruolo femminile) veste i panni di un uomo i Romeo è Giulietta. La programmazione

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 32 titoli in palinsesto, con scelte per tutti i gusti: dall’iconico Top Gun su Italia 1 alla commedia Romeo è Giulietta con Pilar Fogliati, fino ai classici e ai cicli tematici su Sky Cinema e ai canali specializzati come Iris e Rai Movie.

L’adrenalina di Top Gun su Italia 1: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 presenta Chi segna vince (2023, commedia; regia di Taika Waititi; durata 103’). Cast: Elisabeth Moss, Michael Fassbender, Will Arnett, Rhys Darby, Uli Latukefu. La vera storia della squadra di calcio delle Samoa Americane, passata alla storia per la sconfitta 31-0 del 2001. In vista delle nuove qualificazioni ai Mondiali, arriva l’allenatore fuori dagli schemi Thomas Rongen per tentare l’impresa e cambiare il destino del gruppo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia 1 alle 21:28 manda in onda Top Gun (1986, azione; regia di Tony Scott; 109’). Cast: Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer. Di cosa parla: il pilota Mitchell entra nella scuola d’élite dei "top gun", si innamora della sua istruttrice Charlie e affronta il senso di colpa per la morte del copilota. Spettacolari sequenze aeree per un cult che ha conquistato il mondo. La canzone "Take My Breath Away" di Giorgio Moroder ha vinto l’Oscar.

La7 alle 23:00 propone Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta (2019, documentario; regia di Max Franchetti e Andrew Meier; 92’). Interviste rare e inedite con la famiglia Buscetta per ricostruire la parabola del primo grande pentito di Cosa Nostra e il suo ruolo cruciale nella lotta alla mafia.

TV8 alle 21:40 offre The equalizer – Il vendicatore (2014, azione; regia di Antoine Fuqua; 128’). Cast: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Melissa Leo, Marton Csokas, Haley Bennett, David Harbour. Un ex agente cerca redenzione ma, aiutando una giovane in pericolo, entra nel mirino della mafia russa. Un thriller teso e implacabile con un protagonista carismatico.

Nove alle 21:30 programma Angeli e demoni (2009, thriller; regia di Ron Howard; 138’). Cast: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Pierfrancesco Favino, Stellan Skarsgard, Armin Müller‑Stahl, Nikolaj Lie Kaas. La storia: un furto di antimateria al CERN e un complotto che minaccia il Conclave. Il simbolista Robert Langdon corre contro il tempo tra indizi e segreti vaticani.

Il giallo di Absolution – Storia criminale su Sky Cinema 1: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 punta su Absolution – Storia criminale (2024, giallo; regia di Hans Petter Moland; 112’). Cast: Liam Neeson, Ron Perlman, Daniel Diemer, Wes Meserve, Yolonda Ross. Thug, ex pugile al soldo della malavita, scopre di avere poco tempo e prova a rimediare agli errori del passato, ma i legami criminali restano una minaccia. A seguire alle 23:10 Jane Austen ha stravolto la mia vita (2024, commedia; regia di Laura Piani; 98’). Cast: Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne, Liz Crowther. Agathe sogna l’amore "alla Austen" e un ritiro per autori in Inghilterra cambierà tutto.

Sky Cinema Collection dedica la serata alla saga con alle 21:15 Men in Black 3 (2012, fantascienza; regia di Barry Sonnenfeld; 105’) e alle 23:05 Men in Black: International (2019, fantascienza; regia di F. Gary Gray; 115’). Cast tra gli altri: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson, Jemaine Clement, Michael Stuhlbarg; poi Chris Hemsworth e Tessa Thompson per lo spin‑off internazionale.

Sky Cinema Action apre alle 21:00 con Twisters (2024, thriller; regia di Lee Isaac Chung; 122’). Cast: Daisy Edgar‑Jones, Glen Powell, Kiernan Shipka, Maura Tierney, Katy M. O’Brian. Squadre rivali inseguono super‑celle nell’Oklahoma centrale, tra scienza, adrenalina e sopravvivenza. Alle 23:05 segue Jack Reacher – La prova decisiva (2012, azione; regia di Christopher McQuarrie; 130’). Cast: Tom Cruise, Rosamund Pike, Jai Courtney, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog. Un cecchino accusato chiama in causa Reacher: la verità è più complessa del previsto.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 propone Il Principe di Roma (2022, commedia; regia di Edoardo Falcone; 92’). Cast: Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci. Nel 1829 un uomo avido cerca un titolo nobiliare e intraprende un viaggio fantastico che lo metterà davanti a sé stesso. Alle 22:35 Anche se è amore non si vede (2011, commedia; regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone; 96’). I due ciceroni torinesi si ritrovano tra malintesi sentimentali e gag travolgenti.

Sky Cinema Drama alle 21:00 manda in onda Il seme del fico sacro (2024, drammatico; regia di Mohammad Rasoulof; 168’). Cast: Misagh Zare, Soheila Golestani, Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi. Teheran, tra proteste popolari e paranoia domestica: la sparizione di una pistola porta un giudice a indagare dentro la propria casa, oltre ogni limite.

Sky Cinema Family alle 21:00 sceglie 10 giorni senza mamma (2019, commedia; regia di Alessandro Genovesi; 94’). Cast: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diana Del Bufalo. Un papà si ritrova "mammo" a tempo pieno e scopre un nuovo modo di essere famiglia. Alle 22:40 tocca a Il lupo e il leone (2021, drammatico; regia di Gilles de Maistre; 99’). Alma salva due cuccioli e li cresce insieme: un legame straordinario messo alla prova dal mondo esterno.

Sky Cinema Romance alle 21:00 punta su Sex and The City (2008, commedia romantica; regia di Michael Patrick King; 148’). Cast: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Jennifer Hudson. Le amiche di New York tra grandi amori, matrimoni e seconde possibilità. Alle 23:30 segue Romeo è Giulietta (2024, commedia; regia di Giovanni Veronesi; 118’). Cast: Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari. Un’attrice scartata si traveste da uomo e ottiene il ruolo di Romeo.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta Speak no evil: Non parlare con gli sconosciuti (2024, thriller; regia di James Watkins; 110’). Cast: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Aisling Franciosi. Un invito per un weekend perfetto si trasforma rapidamente in incubo. Alle 22:55 il capolavoro di Alfred Hitchcock La finestra sul cortile (1954, thriller; regia di Alfred Hitchcock; 112’): un fotoreporter immobilizzato sospetta un delitto osservando i vicini. Con James Stewart e Grace Kelly.

Tra Deepwater: inferno sull’oceano e Il Padrino – Parte II su Iris: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:13 programma Deepwater: inferno sull’oceano (2016, drammatico; regia di Peter Berg; 92’). Cast: Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kurt Russell, Kate Hudson, Gina Rodriguez. Il disastro della piattaforma Deepwater Horizon tra terrore, coraggio e lotta per la sopravvivenza. Alle 23:19 segue il capolavoro Il Padrino – Parte II (1974, drammatico; regia di Francis Ford Coppola; 185’). Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg. Vito Corleone costruisce un impero criminale mentre Michael, al comando, si isola tra scelte estreme e tradimenti.

Cine34 alle 21:00 propone I migliori giorni (2023, commedia; regia di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno; 90’). Cast corale: Anna Foglietta, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Luca Argentero, Stefano Fresi, Valentina Lodovini, Max Tortora e molti altri. Quattro episodi tra feste comandate e vizi quotidiani dell’italiano medio, con ironia e amarezza.

Rai Movie apre alle 21:10 con I giganti del West (1980, western; regia di Richard Lang; 100’). Cast: Charlton Heston, Brian Keith, Stephen Nacht. Due cacciatori e i Corvi resistono all’attacco dei Piedi Neri guidati da Aquila Nera. Alle 22:55 The old way (2023, western; regia di Brett Donowho; 95’). Cast: Nicolas Cage, Clint Howard, Ryan Kiera Armstrong. Montana, 1898: un pistolero cerca vendetta per un delitto di vent’anni prima.

Rai 4 alle 21:20 mette in prima serata Benvenuti a ieri (2015, fantascienza; regia di Dean Israelite; 106’). Cast: Jonny Weston, Sam Lerner, Allen Evangelista, Virginia Gardner, Sofia Black‑D’Elia. Un progetto segreto per viaggiare nel tempo scatena conseguenze imprevedibili. Alle 23:10 Nessuno ti salverà (2023, fantascienza; regia di Brian Duffield; 93’): Brynn, sola in una fattoria, affronta un’invasione aliena notturna in un survival teso e originale.

20 alle 21:10 sceglie Shazam! (2019, fantasy; regia di David Sandberg; 108’). Cast: Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou. Un ragazzo pronuncia una parola magica e si trasforma in supereroe: tra scoperta dei poteri e responsabilità, dovrà fermare il male.

Cielo alle 21:20 propone Revenge (2017, azione; regia di Coralie Fargeat; 108’). Cast: Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe. Una giovane, aggredita brutalmente durante una battuta di caccia nel deserto, si rialza per una spietata vendetta. Alle 23:15 segue Ladre per caso (2017, commedia; regia di P. Bourdiaux; 91’). Cast: Jean Reno, Reem Kherici. Due sorelle e un padre ricomparso all’improvviso puntano a un prezioso Stradivari da 15 milioni di euro.

Rai Premium alle 21:20 manda in onda Un angelo tutto per me (2019, sentimentale; regia di Durrell Nelson; 83’). Cast: Jillian Murray, Aaron Mees, Jordyn River, Robert Amaya. Una manager in crisi di fronte alla maternità trova risposte in un incontro inatteso. Alle 22:50 Un amore in fondo al mare (2022, sentimentale; regia di Maclain Nelson; 90’): tra le onde delle Hawaii, la ricerca di un anello perduto fa nascere un legame speciale.

Scoprite tutti i film di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche