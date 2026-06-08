I film in TV stasera: amore e equivoci con Sydney Sweeney, il classico Robin Hood con Kevin Costner Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 8 giugno 2026: dalla commedia romantica Tutti tranne te su Rai 1 all’avventura di Robin Hood su TV8, fino allo scontro epico di Godzilla e Kong su Sky Cinema Action

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I film in onda in TV stasera, lunedì 8 giugno 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Ben 29 film in palinsesto vi aspettano, con opzioni per tutti i gusti: dalla commedia romantica Tutti tranne te su Rai 1 all’avventura di Robin Hood principe dei ladri su TV8, passando per il kolossal mostruoso Godzilla e Kong – Il nuovo impero su Sky Cinema Action. Scegliete la vostra serata perfetta.

Romance e azione con Tutti tranne te: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1: Tutti tranne te (2023), in onda alle 21:30. Genere sentimentale. Regia di Will Gluck. Con Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Gata, Hadley Robinson. Durata 99 minuti. Di cosa parla: Bea e Ben si incontrano per caso e scatta la scintilla. Dopo una notte insieme si perdono di vista, ma sei mesi dopo si ritrovano in Australia per il matrimonio della sorella di Bea. Tra fraintendimenti e un piano ordito da amici e familiari, i due decidono di assecondare la messinscena e scoprono che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più.

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Italia 1: Hunter’s prayer – In fuga (2017), alle 21:29. Genere azione. Regia di Jonathan Mostow. Con Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Verónica Echegui. Durata 91 minuti. La storia: un killer incaricato di eliminare una giovane donna fallisce nel compito e finisce per allearsi con lei, braccato dagli stessi uomini che hanno sterminato la famiglia della ragazza. In seconda serata, alle 23:21, Daylight – Trappola nel tunnel (1996). Genere azione. Regia di Rob Cohen. Con Amy Brenneman, Sage Sylvester, Stan Shaw, Sylvester Stallone, Viggo Mortensen. Durata 115 minuti. Di cosa parla: dopo un’esplosione che intrappola decine di persone in un tunnel di New York, un ex capo dei servizi d’emergenza tenta una missione impossibile per portarli in salvo prima del crollo definitivo.

TV8: Robin Hood principe dei ladri (1991), alle 21:40. Genere avventura. Regia di Kevin Reynolds. Con Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery, Alan Rickman. Durata 143 minuti. Trama: di ritorno dalle Crociate, Robin si allea con un gruppo di ribelli per contrastare il principe Giovanni e lo sceriffo di Nottingham. Con l’aiuto del saraceno Azeem, combatterà la tirannia e conquisterà il cuore di Marian.

Adrenalina e mistero con Hunting season: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Hunting season (2025). Genere avventura. Regia di RJ Collins. Con Mel Gibson, Shelley Hennig, Scarlet Rose Stallone. Durata 100 minuti. La storia: un padre e la figlia dodicenne offrono rifugio a una donna braccata da un violento boss del narcotraffico, ritrovandosi al centro di una caccia spietata. Alle 23:00 Regretting you – Tutto quello che non ti ho detto (2025). Genere drammatico. Regia di Josh Boone. Con Clancy Brown, Scott Eastwood, McKenna Grace, Dave Franco, Willa Fitzgerald, Allison Williams, Mason Thames, Sam Morelos. Durata 116 minuti. Di cosa parla: un incidente fa emergere un’infedeltà sconvolgente. Morgan e la figlia Clara affrontano segreti familiari e intraprendono un percorso di ricostruzione e riscoperta.

Sky Cinema Action: alle 21:00 Godzilla e Kong – Il nuovo impero (2024). Genere fantascienza. Regia di Adam Wingard. Con Dan Stevens, Brian Tyree Henry, Rebecca Hall, Rachel House, Alex Ferns. Durata 115 minuti. Trama: i due titani uniscono le forze contro una minaccia colossale proveniente dalle profondità della Terra, mentre l’umanità svela nuovi legami con i misteri di Skull Island. Alle 23:00 Batman Begins (2005). Genere fantasy. Regia di Christopher Nolan. Con Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Cillian Murphy, Morgan Freeman, Gary Oldman, Ken Watanabe, Katie Holmes. Durata 140 minuti. La storia: Bruce Wayne trasforma il trauma in missione, diventando il cavaliere oscuro che difende Gotham dalla corruzione e dal crimine.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 The Terminal (2004). Genere commedia. Regia di Steven Spielberg. Con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna. Durata 128 minuti. Di cosa parla: bloccato nel terminal del JFK dopo il collasso del suo Paese, un uomo costruisce una nuova quotidianità tra amicizie e un inaspettato sentimento. Alle 23:25 Duel (1971). Genere thriller. Regia di Steven Spielberg. Con Dennis Weaver, Eddie Firestone, Lou Frizzell, Tim Herbert. Durata 90 minuti. Trama: un automobilista viene preso di mira da un misterioso camionista in un letale gioco del gatto e del topo sull’autostrada.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Il grande giorno (2022). Genere commedia. Regia di Massimo Venier. Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Elena Lietti, Lucia Mascino. Durata 103 minuti. La storia: un matrimonio sul lago di Como diventa terreno di gaffe e colpi di scena che mettono alla prova affetti e amicizie. Alle 22:45 D.N.A. – Decisamente Non Adatti (2020). Genere commedia. Regia di Pasquale Petrolo, Claudio Gregori. Con Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Anna Foglietta, Alessio Di Domenicantonio, Federico Jahier. Durata 84 minuti. Di cosa parla: due ex compagni di scuola scambiano i propri codici genetici per migliorarsi, ma gli esperimenti maldestri scatenano conseguenze esilaranti e disastrose.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Vita segreta di Maria Capasso (2019). Genere drammatico. Regia di S. Piscicelli. Con D. Russo, L. Ranieri. Durata 96 minuti. Trama: una vedova napoletana con tre figli, spinta dalla necessità, accetta compromessi pericolosi e moralmente ambigui che la trascinano nel traffico di droga. Alle 22:40 La pazza gioia (2016). Genere commedia. Regia di Paolo Virzì. Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli, Anna Galiena. Durata 118 minuti. La storia: Beatrice, eccentrica e loquace, e Donatella, riservata e tormentata, evadono da un istituto di cura e si lanciano in un’avventura alla ricerca di libertà e felicità.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Dragon Trainer 2 (2014). Genere animazione. Regia di Dean Deblois. Durata 105 minuti. Di cosa parla: Hiccup e Sdentato scoprono una grotta segreta piena di draghi e un misterioso domatore, ritrovandosi al centro di una battaglia per la pace. Alle 22:45 Dragon Trainer – Il mondo nascosto (2019). Genere animazione. Regia di Dean Deblois. Durata 104 minuti. Trama: mentre Hiccup si prepara a governare Berk, Sdentato accetta il suo destino di leader dei draghi. Insieme affronteranno una minaccia che mette a rischio il loro mondo.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 Ex – Amici come prima! (2011). Genere commedia. Regia di Carlo Vanzina. Con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Tosca D’Aquino, Natasha Stefanenko, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Gabriella Pession, Ricky Memphis, Paolo Ruffini, Liz Solari, Veronika Logan. Durata 100 minuti. La storia: amori finiti che tornano all’improvviso scompigliano vite e convinzioni tra equivoci e nuove occasioni. Alle 22:45 Amore, bugie e calcetto (2008). Genere commedia. Regia di Luca Lucini. Con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Filippo Nigro, Andrea Bosca, Andrea De Rosa, Chiara Mastalli, Max Mazzotta, Marina Rocco, Pietro Sermonti. Durata 115 minuti. Di cosa parla: una squadra di amici usa il calcetto come specchio delle proprie vite tra sogni, amori e rese dei conti personali.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Boston: Caccia all’uomo (2016). Genere drammatico. Regia di Peter Berg. Con Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, John Goodman, Kevin Bacon, Christopher O’Shea. Durata 130 minuti. Trama: dopo le esplosioni alla maratona di Boston, il commissario Ed Davis guida la più grande caccia all’uomo della storia cittadina. Alle 23:15 Giochi di potere (1992). Genere thriller. Regia di Phillip Noyce. Con Harrison Ford, Anne Archer, Sean Bean, James Fox, James Earl Jones. Durata 113 minuti. La storia: Jack Ryan sventa un attentato dell’IRA a Londra e diventa il bersaglio di un terrorista evaso, costretto a rimettere in gioco le sue abilità per proteggere la famiglia.

Mostri, misteri e sentimenti con Van Helsing: le proposte delle reti specializzate

Rai 4: Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata (2018), alle 23:10. Genere giallo. Regia di Christoffer Boe. Con Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Nicolas Bro, Elliott Crosset Hove, Anders Hove. Durata 114 minuti. Di cosa parla: tre corpi mummificati scoperti a Copenaghen conducono il Dipartimento Q a un oscuro passato fatto di sterilizzazioni forzate sull’isola di Sprogø, dove segreti terribili legano passato e presente.

20: Van Helsing (2004), alle 21:10. Genere azione. Regia di Stephen Sommers. Con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Silvia Colloca. Durata 145 minuti. Trama: il leggendario cacciatore di mostri è inviato in Transilvania per fermare il conte Dracula, affrontando anche Frankenstein e l’Uomo Lupo, accanto a una coraggiosa alleata in cerca di riscatto.

Rai Movie: alle 21:10 Passione ribelle (2000). Genere western. Regia di Billy Bob Thornton. Con Matt Damon, Henry Thomas, Penelope Cruz, Ruben Blades. Durata 117 minuti. La storia: due giovani attraversano il Rio Bravo in cerca di fortuna in una hacienda messicana, ma l’amore e il destino metteranno tutto alla prova. Alle 23:05 Sfida all’O.K. Corral (1957). Genere western. Regia di John Sturges. Con Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Jo Van Fleet. Durata 122 minuti. Di cosa parla: l’amicizia tra uno sceriffo e un giocatore d’azzardo sfocia in un leggendario duello contro una banda spietata.

Iris: North Country – Storia di Josey (2005), alle 21:14. Genere drammatico. Regia di Niki Caro. Con Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson, Sissy Spacek, Elle Peterson, Thomas Curtis, Richard Jenkins. Durata 126 minuti. Trama: una madre che lavora in miniera denuncia abusi e molestie, trovandosi contro la comunità e persino alcune colleghe, in una dura battaglia per la dignità.

Cine34: Noi e la Giulia (2015), alle 21:00. Genere commedia. Regia di Edoardo Leo. Con Anna Foglietta, Carlo Buccirosso, Claudio Amendola, Edoardo Leo, Luca Argentero, Stefano Fresi. Durata 115 minuti. La storia: un gruppo di quarantenni decide di aprire un agriturismo, tra imprevisti esilaranti e sogni di riscatto, scontrandosi con la realtà e con sé stessi.

Rai Premium: alle 21:20 Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle (2024). Genere sentimentale. Regia di Peter Benson. Con Sarah Power, Brendan Penny, Kathryn Drysdale, Katie Sheridan. Durata 84 minuti. Di cosa parla: un’ex giornalista viene ingaggiata per migliorare l’immagine di una star del cinema durante una crociera sul Danubio, scoprendo nuove prospettive su carriera e sentimenti. Alle 22:55 La follia bussa alla porta (2021). Genere thriller. Regia di David Benullo. Con Jennifer Taylor, Justin C. Schilling, Julia Terranova, Emily Sweet, Patrick Cronen. Durata 85 minuti. Trama: un’agente immobiliare e sua figlia vengono sequestrate in una casa in vendita e dovranno unire ingegno e coraggio per sfuggire ai rapitori.

Cielo: Caccia al 12° uomo (2017), alle 21:20. Genere drammatico. Regia di Harald Zwart. Con Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Marie Blokhus, Mads Sjøgård Pettersen. Durata 118 minuti. La storia: durante la Seconda guerra mondiale, l’unico superstite di un gruppo di resistenti norvegesi fugge dalla Gestapo e trova riparo tra le montagne, sfidando una tempesta di neve che metterà alla prova corpo e mente.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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