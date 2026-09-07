I film in TV stasera, lunedì 7 settembre: l'adrenalina di Killer Elite con Statham, Owen e De Niro Un lunedì ricchissimo: dall’azione di Killer elite su Italia 1 ai western con Nicolas Cage su Rai Movie, fino alle prime visioni e alle saghe di Sky Cinema

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I film in onda in TV stasera, lunedì 7 settembre 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Azione ad alto tasso di adrenalina con Killer elite su Italia 1, l’epopea western di Butcher’s Crossing su Rai Movie e la commedia inedita Benvenuti in campagna su Sky Cinema 1. Oltre 20 titoli tra classici, prime visioni e grandi saghe, per tutti i gusti.

L’azione di Killer elite: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – Io sono ancora qui (ore 21:20). 2024, regia di Walter Salles; con Maeve Jinkings, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello, Antonio Saboia. Nel Brasile degli anni ’70, Eunice Paiva affronta in solitudine il regime per scoprire il destino del marito scomparso, l’ex deputato Rubens Paiva, tentando di tenere unita la famiglia in un clima di paura e incertezza. Durata 135 minuti. Genere: Storico.

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Italia 1 – Killer elite (ore 21:24). 2012, regia di Gary McKendry; con Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Yvonne Strahovski, Dominic Purcell, Ben Mendelsohn. Un agente d’élite è costretto a tornare in azione per salvare il suo mentore: in gioco c’è una caccia senza tregua tra mercenari, spie e vendette personali. Durata 105 minuti. Genere: Azione.

Le risate di Benvenuti in campagna: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Benvenuti in campagna (ore 21:15). 2026, regia di Giambattista Avellino; con Giulia Bevilacqua, Giorgio Colangeli, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi. Una famiglia in crisi lascia la città per una vecchia fattoria: la pausa di riflessione diventa un survival rustico tra imprevisti e risate agrodolci. Durata 90 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema 1 – L’attachement – La tenerezza (ore 22:55). 2024, regia di Carine Tardieu; con César Botti, Pio Marmaï, Raphaël Quenard, Valeria Bruni Tedeschi, Vimala Pons. Dopo un lutto, in una famiglia entra Sandra, cinquantenne in cerca d’affetto: nasce un legame inatteso che ricompone equilibri fragili. Durata 106 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Action – Mr. Morfina (ore 21:00). 2025, regia di Dan Berk e Robert Olsen; con Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson. Affetto da analgesia congenita, Nathan deve trasformare il suo "non sentire dolore" in arma quando la ragazza che ama viene rapita durante una rapina. Durata 110 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema Action – Die in a gunfight – Un buon modo per morire (ore 22:55). 2021, regia di Collin Schiffli; con Diego Boneta, Alexandra Daddario, Justin Chatwin. Due amanti rivali alla Romeo e Giulietta si ribellano a faide familiari, tra sicari e segreti. Durata 92 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – Mission: Impossible III (ore 21:15). 2006, regia di J.J. Abrams; con Tom Cruise, Michelle Monaghan, Ving Rhames, Keri Russell, Philip Seymour Hoffman. Ethan Hunt torna sul campo per proteggere la sua vita privata da un trafficante d’armi spietato. Durata 126 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection – Mission: Impossible – Protocollo Fantasma (ore 23:25). 2011, regia di Brad Bird; con Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Paula Patton, Léa Seydoux. L’IMF è disconosciuta dopo l’attentato al Cremlino: la squadra deve sventare da sola un piano nucleare globale. Durata 138 minuti. Genere: Azione.

Sky Cinema Comedy – 2 gran figli di… (ore 21:00). 2017, regia di Lawrence Sher; con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J.K. Simmons. Due fratelli scoprono che il padre è vivo e partono alla sua ricerca, tra rivelazioni familiari e disastri esilaranti. Durata 113 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Comedy – Benvenuti in campagna (ore 22:55). 2026, regia di Giambattista Avellino; con Giulia Bevilacqua, Giorgio Colangeli, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi. La parentesi rurale di una famiglia cittadina diventa una prova di sopravvivenza ai ritmi della natura. Durata 90 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Drama – Nel nome del padre (ore 21:00). 1993, regia di Jim Sheridan; con Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson. Dopo un attentato dell’IRA, Gerry Conlon e suo padre vengono incarcerati ingiustamente: una lunga battaglia legale porterà alla verità. Durata 132 minuti. Genere: Drammatico.

Sky Cinema Drama – Dante (ore 23:15). 2022, regia di Pupi Avati; con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Alessandro Haber. Il viaggio di Boccaccio per omaggiare la figlia di Dante diventa un pellegrinaggio nella memoria del Poeta. Durata 94 minuti. Genere: Biografico.

Sky Cinema Family – I Puffi: Il film (ore 21:00). 2025, regia di Chris Miller. Puffetta guida una spedizione per salvare Grande Puffo, scoprendo il vero destino della loro comunità. Durata 92 minuti. Genere: Animazione.

Sky Cinema Family – Biancaneve (ore 22:35). 2012, regia di Tarsem Singh; con Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer. Una rilettura fiabesca tra ironia e incanto visivo. Durata 105 minuti. Genere: Fantasy.

Sky Cinema Romance – Io rimango qui (ore 21:00). 2020, regia di André Erkau; con Sinje Irslinger, Max Hubacher, Heike Makatsch. Una sedicenne malata di cancro sceglie la fuga on the road: l’incontro con un coetaneo in crisi cambierà il viaggio. Durata 98 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Romance – Duplicity (ore 22:45). 2009, regia di Tony Gilroy; con Julia Roberts, Clive Owen, Paul Giamatti. Due ex spie diventano rivali in affari e amanti in una sofisticata truffa industriale. Durata 125 minuti. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense – I falchi della notte (ore 21:00). 1981, regia di Bruce Malmuth; con Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Lindsay Wagner. Un poliziotto newyorkese sfida un feroce terrorista internazionale in un serrato gioco del gatto col topo. Durata 98 minuti. Genere: Poliziesco.

Sky Cinema Suspense – Trap (ore 22:45). 2024, regia di M. Night Shyamalan; con Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan. Un concerto pop si trasforma in un incubo: un padre e la figlia precipitano dentro un piano oscuro dove niente è come sembra. Durata 108 minuti. Genere: Horror.

La forza di Harriet: le proposte delle reti specializzate

Iris – Harriet (ore 21:11). 2019, regia di Kasi Lemmons; con Cynthia Erivo, Joe Alwyn, Janelle Monáe. Una donna fuggita dalla schiavitù torna indietro per liberare altri schiavi, alla vigilia della Guerra Civile: coraggio, emancipazione e storia vera. Durata 125 minuti. Genere: Drammatico.

Cine34 – Un’estate al mare (ore 21:00). 2008, regia di Carlo Vanzina; con Lino Banfi, Ezio Greggio, Biagio Izzo, Gigi Proietti, Nancy Brilli. Sette episodi balneari tra amori, gaffe e sogni di rivincita: il ritratto scanzonato di un Paese in vacanza. Durata 115 minuti. Genere: Commedia.

Cine34 – In questo mondo di ladri (ore 23:25). 2004, regia di Carlo Vanzina; con Biagio Izzo, Carlo Buccirosso, Max Pisu, Ricky Tognazzi, Valeria Marini. Un gruppo di sfortunati decide il colpo della vita contro un finanziere disonesto. Durata 91 minuti. Genere: Commedia.

Rai Movie – Butcher’s Crossing (ore 21:10). 2022, regia di Gabe Polsky; con Nicolas Cage, Rachel Keller, Fred Hechinger, Xander Berkeley. Kansas, 1874: un giovane di Harvard si unisce a un cacciatore di bisonti per una spedizione che metterà alla prova coscienza e sopravvivenza. Durata 100 minuti. Genere: Western.

Rai Movie – The old way (ore 23:20). 2023, regia di Brett Donowho; con Nicolas Cage, Ryan Kiera Armstrong, Clint Howard. Montana, 1898: un pistolero affronta i fantasmi del passato per vendetta, con vite innocenti in pericolo. Durata 95 minuti. Genere: Western.

Rai 4 – Kill (ore 21:20). 2023, regia di Nikhil Nagesh Bhat; con Lakshya, Raghav Juyal, Tanya Maniktala. Su un treno per Nuova Delhi, un ex militare affronta da solo un’orda di banditi: combattimenti feroci e ritmo indiavolato. Durata 100 minuti. Genere: Azione.

Rai 4 – Trappola in alto mare (ore 23:00). 1992, regia di Andrew Davis; con Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erika Eleniak. Un ex Navy SEAL cuoco di bordo sventa un dirottamento su una corazzata. Durata 102 minuti. Genere: Thriller.

Rai Premium – Un amore in Cornovaglia (ore 21:20). 2022, regia di Maclain Nelson; con Eloise Mumford, Julian Morris, Samantha Bond. Dopo un lutto, Joss trova nuova ispirazione in Cornovaglia gestendo un piccolo hotel con Daniel e stringendo un legame speciale con la figlia Tegan. Durata 84 minuti. Genere: Sentimentale.

Rai Premium – Cure pericolose (ore 22:50). 2021, regia di Jeff Hare; con Leann Van Mol, Chris Cimperman, Meredith Thomas. La dedizione di una fisioterapista per il suo paziente paralizzato sfocia in ossessione e pericolo. Durata 87 minuti. Genere: Thriller.

Mediaset Italia2 – Lupin III – Prigioniero del passato (ore 21:00). 2019, regia di Hatsuki Tsuji. Lupin e la sua banda arrivano nel regno di Dorrente per liberare il ladro Finnegan, condannato all’esecuzione: colpi di scena e azione d’animazione. Durata 92 minuti. Genere: Animazione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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