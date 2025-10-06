I film in onda in TV stasera, lunedì 6 ottobre 2025: Dakota Johnson travolta dalla passione e l'amore impossibile della Cortellesi Tutte le pellicole della serata di oggi, lunedì 6 ottobre 2025: dalle Sfumature di Grigio a Come un gatto in tangenziale, dai Mercenari di Stallone a Guglielmo Tell

Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: l’adrenalina di I mercenari 3 su Italia 1, i giochi di prestigio criminali di Now You See Me – I maghi del crimine su TV8 e l’epica rivolta di Guglielmo Tell su Sky Cinema 1. In totale, sono 29 film tra action, thriller, horror, commedie e grandi storie vere: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Azione e magie con I mercenari 3 e Now You See Me: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: ore 21:25 I mercenari 3 (2014, azione, 103’). regia: Patrick Hughes. cast: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews, Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Harrison Ford, Mel Gibson, Kellan Lutz, Ronda Rousey, Victor Ortiz, Glen Powell, Kelsey Grammer. Di cosa parla: dopo essere stato ritrovato vivo, un ex membro dei Mercenari torna a minacciare il gruppo. Barney decide di reclutare nuovi membri per affrontare la minaccia, in una sfida tra vecchia e nuova generazione.

TV8: ore 21:30 Now you see me – I maghi del crimine (2013, thriller, 116’). regia: Louis Leterrier. cast: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson, Michael Caine. La storia: i Quattro Cavalieri, illusionisti dal talento sopraffino, mettono a segno rapine spettacolari durante gli show. Un agente dell’FBI e una collega dell’Interpol cercano di anticiparne le mosse, ma il gioco di specchi e depistaggi dei maghi rende la caccia sempre più complessa.

Rivoluzioni e sentimenti con Guglielmo Tell: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: ore 21:15 Guglielmo Tell (2024, storico, 133’). regia: Nick Hamm. Cast: Claes Bang, Eanna Hardwicke, Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. La storia: il cacciatore Guglielmo Tell, deciso a non piegarsi all’Impero austriaco, si ritrova al centro di una rivoluzione destinata a cambiare il futuro della sua nazione.

Sky Cinema 2: ore 21:15 Chocolat (2000, commedia, 121’). Regia: Lasse Hallström. Cast: Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench, Lena Olin, Alfred Molina. Di cosa parla: Vianne apre una cioccolateria in un villaggio francese e scuote la comunità con ricette irresistibili che risvegliano desideri e contraddizioni. A seguire, ore 23:20 A history of violence (2005, drammatico, 90’). Regia: David Cronenberg. Cast: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt e altri. Un tranquillo padre di famiglia diventa un eroe locale dopo un atto di coraggio, ma il passato riemerge con violenza mettendo a rischio tutti i suoi affetti.

Sky Cinema Collection: ore 21:15 Come un gatto in tangenziale (2018, commedia, 98’). Regia: Riccardo Milani. Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti. Due mondi opposti si scontrano e si attraggono mentre due genitori cercano di ostacolare la relazione tra i figli. A seguire, ore 23:00 Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021, commedia, 110’): tra equivoci e nuovi ostacoli, Monica e Giovanni scoprono se il loro sentimento può resistere.

Sky Cinema Comedy: ore 21:00 Nati stanchi (2001, commedia, 92’). Regia: Dominick Tambasco. Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Massimo Olcese. Due amici scanzonati sfuggono a ogni lavoro finché la vita li sorprende. A seguire, ore 22:30 Baywatch (2017, commedia, 116’). Regia: Seth Gordon. Cast: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario: un team di bagnini affronta una minaccia criminale tra azione e risate.

Sky Cinema Drama: ore 21:00 A mistake (2024, drammatico, 101’). Regia: Christine Jeffs. Cast: Elizabeth Banks, Mickey Sumner, Simon McBurney, Fern Sutherland, Emmett Skilton. La morte di Lisa dopo un’operazione apre interrogativi su responsabilità, trasparenza e verità in ospedale. A seguire, ore 22:45 Itaca. Il ritorno (2023, drammatico, 116’). Regia: Uberto Pasolini. Cast: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Claudio Santamaria, Marwan Kenzari: Odisseo rientra a Itaca, irriconoscibile, per riprendersi casa e destino.

Sky Cinema Family: ore 21:00 Barely Lethal (2015, azione, 96’). Regia: Kyle Newman. Cast: Hailee Steinfeld, Jessica Alba, Samuel L. Jackson, Sophie Turner e altri: un’adolescente addestrata come agente segreto prova a vivere una vita normale. A seguire, ore 22:45 IF – Gli amici immaginari (2024, commedia, 108’). Regia: John Krasinski. Cast: Ryan Reynolds, Emily Blunt, Matt Damon, Awkwafina, Steve Carell. Bea scopre di vedere gli amici immaginari dimenticati e prova a ricongiungerli ai loro adulti.

Sky Cinema Romance: ore 21:00 Cinquanta sfumature di grigio (2015, drammatico, 124’). Regia: Sam Taylor-Johnson. Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Jennifer Ehle. La relazione intensa tra Anastasia e Christian, tra desideri, limiti e segreti. A seguire, ore 23:10 Una lunga domenica di passioni (2004, drammatico, 134’). Regia: Jean-Pierre Jeunet. Cast: Audrey Tautou, André Dussollier, Gaspard Ulliel, Tchéky Karyo: Mathilde sfida il destino per ritrovare il suo amore scomparso al fronte.

Sky Cinema Suspense: ore 21:00 The secret – Le verità nascoste (2020, drammatico, 100’). Regia: Yuval Adler. Cast: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz. Segreti, colpa e redenzione in un confronto ad alta tensione. A seguire, ore 22:45 Thirteen Days (2000, drammatico, 140’). Regia: Roger Donaldson. Cast: Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp, Dylan Baker: la crisi dei missili a Cuba, con il mondo sull’orlo del baratro.

Sky Cinema Action: ore 21:45 Guglielmo Tell (2024, storico, 133’). Regia: Nick Hamm. Cast: Claes Bang, Eanna Hardwicke, Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Ben Kingsley. Il mito dell’eroe che sfida l’oppressione si accende tra archi tesi, coraggio e rivoluzione.

Storie vere e brividi con The Blind Side: le proposte delle reti specializzate

Iris: ore 21:16 The Blind Side (2009, drammatico, 129’). Regia: John Lee Hancock. Cast: Sandra Bullock, Kathy Bates, Tim McGraw, Quinton Aaron, Lily Collins. Un ragazzo senzatetto trova una famiglia e l’occasione di realizzarsi nel football; un percorso di crescita che cambia la vita di tutti.

Cine34: ore 21:00 Tre uomini e una gamba (1997, commedia, 100’). Regia: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier. Cast: Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi. A seguire, ore 23:10 Ci vuole un gran fisico (2013, commedia, 90’), regia: Sophie Chiarello. Cast: Angela Finocchiaro, Antonella Lo Coco, Elio, Giovanni Storti, Jurij Ferrini, Laura Marinoni, Raul Cremona, Rosalina Neri.

Rai Movie: ore 21:10 Rio Lobo (1970, western, 114’). Regia: Howard Hawks. Cast: John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O’Neill, Chris Mitchum. Di cosa parla: finita la Guerra di Secessione, il colonnello nordista Cord McNally cerca di rimettere a posto i conti dopo un furto d’oro. A seguire, ore 23:10 L’oro di Mackenna (1969, western, 128’). Regia: J. Lee Thompson. cast: Gregory Peck, Omar Shariff, Telly Savalas.

Rai 4: ore 21:20 The deep dark (2023, horror, 103’). Regia: Mathieu Turi. Cast: Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Jean-Hugues Anglade. La storia: un gruppo di minatori rimane intrappolato sottoterra, scopre una cripta antica e risveglia una creatura sanguinaria; l’unica missione è sopravvivere. A seguire, ore 23:05 Antlers – Spirito insaziabile (2021, horror, 99’). Regia: Scott Cooper. Cast: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze: una maestra s’imbatte nei terribili segreti che stanno trasformando la famiglia di un suo alunno.

20: ore 21:09 Nave fantasma (2002, horror, 89’). Regia: Steve Beck. Cast: Gabriel Byrne, Julianna Margulies, Ron Eldard, Desmond Harrington, Isaiah Washington. Una squadra di recupero sale sul relitto dell’Antonia Graza al largo dell’Alaska e affronta eventi paranormali sempre più letali. A seguire, ore 23:12 Uncharted (2022, avventura, 116’). Regia: Ruben Fleischer. Cast: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle.

Rai Premium: ore 21:20 Pane, amore e bacon (2020, sentimentale, 88’). Regia: Allan Harmon. Cast: Natalie Hall, Michael Rady, Michael Karl Richards, Casey Manderson, Barbara Tyson. La storia: una proprietaria di food truck scopre che il suo affascinante amico è anche il rivale in affari; la gara per un concorso di street food mette in bilico sogni e sentimenti.

Cielo: ore 21:20 The November Man (2014, thriller, 108’). Regia: Roger Donaldson. Cast: Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Will Patton, Caterina Scorsone e altri. Di cosa parla: un ex operativo CIA torna in azione per una missione personale e si ritrova in un gioco mortale contro un suo ex allievo, tra intrighi ai vertici e il presidente russo sullo sfondo.

