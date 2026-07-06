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Maternità indesiderata per Virginia Raffaele: la sorpresa con il suo compagno

I film in onda in TV stasera, lunedì 6 luglio 2026: l'attrice e Fabio De Luigi genitori controvoglia in Tre di troppo. Tutte le pellicole in programmazione

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La comica Virginia Raffaele
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I film in onda in TV stasera, lunedì 6 luglio 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 32 i film disponibili tra reti in chiaro, canali specializzati e Sky Cinema: dalla commedia italiana Tre di troppo su Canale 5, al survival ad alta tensione No way up – Senza via di uscita su Italia 1, passando per il classico senza tempo Forrest Gump su Sky Cinema Collection. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Risate e brividi con Tre di troppo e No way up: le proposte delle reti in chiaro

Rete 4 Alle 21:33 arriva L’uomo che sussurrava ai cavalli (1998, 160’), regia di Robert Redford, con Kristin Scott Thomas, Robert Redford, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson. La storia: una madre porta la figlia, segnata da un grave incidente, da un leggendario "horse whisperer" nel Montana per tentare di sanare ferite visibili e invisibili. Un dramma emozionante tra natura, resilienza e secondi inizi.

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Canale 5 Alle 21:20 la commedia 2022 Tre di troppo (107’), diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele, Fabio Balsamo e Marina Rocco. Di cosa parla: una coppia perfetta si ritrova all’improvviso con tre figli non desiderati e si imbarca in una girandola di equivoci per tornare alla "vita di prima". Un racconto brillante sul concetto di famiglia e sulle responsabilità che cambiano tutto.

Italia 1 Doppio titolo all’insegna dell’adrenalina. Alle 21:30 No way up – Senza via di uscita (2023, 90’), regia di Claudio Fäh, con Colm Meaney e Sophie McIntosh: un aereo precipita nel Pacifico e pochi sopravvissuti restano intrappolati nella coda immersa in mare, sospesi tra la speranza dei soccorsi e il rischio di affrontare squali e carenza d’ossigeno. A seguire alle 23:16 Horizon line – Brivido ad alta quota (2020, 92’), regia di Mikael Marcimain, con Allison Williams e Alexander Dreymon: due ex su un piccolo aereo privato rimangono senza pilota e devono tentare un atterraggio impossibile in mezzo all’oceano.

TV8 Serata all’insegna della leggerezza. Alle 21:40 La rivincita delle bionde (2001, 96’), regia di Robert Luketic, con Reese Witherspoon e Luke Wilson: una "fashionista" sbarca ad Harvard Law per dimostrare, con verve e intelligenza, che gli stereotipi sono fatti per essere smentiti. Alle 23:30 Notte brava a Las Vegas (2008, 99’), regia di Tom Vaughan, con Cameron Diaz e Ashton Kutcher: dopo una notte folle a Vegas, due sconosciuti si risvegliano sposati e milionari, tra schermaglie e imprevisti legali.

L’azione di Memory e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 Alle 21:15 Memory (2021, 114’), regia di Martin Campbell, con Liam Neeson, Guy Pearce e Monica Bellucci. Un sicario prossimo al ritiro rifiuta di uccidere una ragazza e si ribella ai mandanti, finendo braccato anche dall’FBI: vendetta e colpi di scena in un thriller serrato. Alle 23:15 Guardia del corpo (1992, 129’), regia di Mick Jackson, con Kevin Costner e Whitney Houston: una popstar minacciata e un ex agente CIA tra dovere e sentimento, sullo sfondo degli Oscar.

Sky Cinema Action Alle 21:00 I Mercenari 2 (2012, 102’), regia di Simon West: un dream team d’azione con Stallone, Statham, Willis, Schwarzenegger e Van Damme per una missione esplosiva. Alle 22:45 Fuga per la vittoria (1981, 113’), regia di John Huston, con Michael Caine, Sylvester Stallone e Pelé: una partita di calcio tra prigionieri e nazisti diventa simbolo di libertà.

Sky Cinema Collection Alle 21:15 Forrest Gump (1994, 140’), regia di Robert Zemeckis, con Tom Hanks e Robin Wright. Un uomo dal cuore d’oro attraversa i grandi eventi americani con innocenza e ottimismo, in un racconto iconico tra amore, amicizia e destino.

Sky Cinema Comedy Alle 21:00 Un sacco bello (1980, 99’), esordio alla regia di Carlo Verdone: tre episodi cult e personaggi memorabili della commedia all’italiana. Alle 22:45 Il principe abusivo (2012, 97’), regia di Alessandro Siani con Christian De Sica: una favola romantica tutta da ridere tra royal etiquette e cuori semplici.

Sky Cinema Drama Alle 21:00 Dante (2022, 94’), regia di Pupi Avati, con Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti: il viaggio di Boccaccio per omaggiare la figlia di Dante diventa un percorso nella vita e nelle opere del Sommo Poeta. Alle 22:50 Diamanti (2024, 135’), regia di Ferzan Özpetek, con Luisa Ranieri e Jasmine Trinca: attrici, legami e immaginazione si intrecciano in un affresco al femminile dove realtà e finzione si fondono.

Sky Cinema Family Alle 21:00 Dora e la città perduta (2019, 102’), regia di James Bobin: l’esploratrice più amata affronta il liceo e un’avventura nella giungla per ritrovare i genitori e una leggendaria città Inca. Alle 22:50 Dragon Trainer (2010, 98’), regia di Chris Sanders e Dean DeBlois: l’amicizia tra un giovane vichingo e un drago che cambierà per sempre il loro mondo.

Sky Cinema Romance Alle 21:00 Giovani, carini e disoccupati (1994, 99’), regia di Ben Stiller, con Winona Ryder ed Ethan Hawke: tra sogni, lavori precari e amori complicati, una generazione cerca la propria strada. Alle 22:45 L’amore che non muore (2024, 180’), regia di Gilles Lellouche, con Adèle Exarchopoulos e François Civil: un amore adolescenziale si spezza e si rincorre nel tempo, tra colpa, redenzione e seconde possibilità.

Sky Cinema Suspense Alle 21:00 Synchronic (2019, 96’), regia di Justin Benson e Aaron Moorhead, con Anthony Mackie e Jamie Dornan: una droga psichedelica apre squarci nel tempo mentre una ragazza scompare, in un mystery inquietante. Alle 22:45 Flight risk – Trappola ad alta quota (2025, 91’), regia di Mel Gibson, con Mark Wahlberg e Michelle Dockery: tra i ghiacci dell’Alaska, un volo con un agente e un prigioniero si trasforma in una caccia mortale.

Thriller e classici con Lo specialista e altri titoli imperdibili: le proposte delle reti specializzate

Iris Alle 21:15 Lo specialista (1994, 120’), regia di Luis Llosa, con Sylvester Stallone e Sharon Stone. Un artificiere dal passato oscuro e una donna in cerca di vendetta si muovono tra esplosioni e doppi giochi nell’afa di Miami. Azione ad alto voltaggio con James Woods e Rod Steiger.

Cine34 Alle 21:25 Malena (2000, 110’), regia di Giuseppe Tornatore, con Monica Bellucci: in una Sicilia in guerra, lo sguardo di un ragazzo racconta la bellezza e la solitudine di una donna che diventa bersaglio dei pettegolezzi del paese. Un dramma di formazione intriso di nostalgia.

Rai Movie Alle 21:10 il classico Giorno maledetto (1955, 81’), regia di John Sturges, con Spencer Tracy ed Ernest Borgnine: in un paesino del sudovest USA, l’arrivo di un forestiero riapre una ferita legata alla guerra e al razzismo. Alle 22:35 Passione ribelle (2000, 117’), regia di Billy Bob Thornton, con Matt Damon e Penélope Cruz: due cowboys cercano fortuna in Messico, ma l’amore e il destino li mettono a dura prova. Western romantico e crepuscolare.

Rai 4 Alle 23:05 Pensive (2022, 87’), regia di Jonas Trukanas, con Sarunas Rapolas Meliesius e Gabija Bargailaite. Un gruppo di giovani organizza una festa in una casa isolata, ma un gesto insensato scatena la furia di una creatura vendicativa. Horror teso e implacabile.

20 Alle 21:09 Le regine del crimine (2019, 102’), regia di Andrea Berloff, con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss: tre donne dell’Hell’s Kitchen prendono in mano gli affari della mafia irlandese nel 1978, dimostrando abilità e spietatezza inaspettate. Alle 23:13 Contagion (2011, 105’), regia di Steven Soderbergh, con Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law e Marion Cotillard: un virus sconosciuto minaccia il mondo tra corsa al vaccino, disinformazione e panico collettivo.

Rai Premium Alle 21:20 Il velo nuziale – Viaggio a Venezia (2022, 84’), regia di Terry Ingram, con Autumn Reeser e Paolo Bernardini: Emma arriva in Italia per studiare un velo da sposa "portafortuna" e incontra Paolo, erede di una famiglia di merlettaie. Un incontro che profuma d’amore. Alle 22:50 Il gioiello nascosto (2021, 90’), regia di Michael Robison, con Kristian Alfonso e Crystal Fox: Ruby torna nei bayou con la figlia e ritrova un amore del passato, ma un segreto legato a Beau minaccia la felicità ritrovata.

Cielo Alle 21:20 Way down – Rapina alla Banca di Spagna (2021, 118’), regia di Jaume Balagueró, con Freddie Highmore e Liam Cunningham: un genio dell’ingegneria e un mercante d’arte tentano il colpo del secolo approfittando della finale dei Mondiali per violare una cassaforte ritenuta inespugnabile. Alle 23:30 Sniper: Forze speciali (2016, 84’), regia di Fred Olen Ray, con Steven Seagal: una missione di soccorso in Afghanistan si complica quando un sergente resta indietro per salvare un compagno ferito, costringendo l’unità a una rischiosa operazione di recupero.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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