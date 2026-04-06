Paolo Villaggio, stasera in TV (gratis) il suo vero capolavoro: un film imperdibile che ha fatto la storia Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 6 aprile 2026: dalla commedia Io e te dobbiamo parlare su Rai 1 all’epico Il gladiatore 2 su Sky Cinema Action, passando per il classico Rain Man su Cielo

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Film in TV lunedì 6 aprile 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In palinsesto trovate ben 32 film: dalla nuova commedia italiana Io e te dobbiamo parlare su Rai 1 all’epico Il gladiatore 2 su Sky Cinema Action, fino al classico senza tempo Rain Man – L’uomo della pioggia su Cielo. Una serata ricchissima di generi e storie per tutti i gusti.

Io e te dobbiamo parlare: le proposte delle reti in chiaro

Rai 1 (21:30) propone Io e te dobbiamo parlare (2024, 100’, regia Alessandro Siani; con Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani). Di cosa parla: Antonio e Pieraldo sono due poliziotti legati da un’amicizia messa alla prova da anni di routine e poche soddisfazioni. Un crimine reale li costringerà a fare squadra come non mai, cambiando per sempre il loro percorso.

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Italia 1 (21:26) accende l’azione con Transporter 3 (2008, 92’, regia Olivier Megaton). Nel cast Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand e Robert Knepper, per un adrenalinico capitolo tra inseguimenti e colpi di scena.

La7 (23:00) porta in prima serata Notre-Dame in fiamme (2022, 110’, regia Jean-Jacques Annaud; con Chloé Jouannet, Jesuthasan Antonythasan, Élodie Navarre). Un dramma corale che ricostruisce con intensità un evento che ha segnato la storia recente.

Io sono nessuno 2: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema Uno (21:15) presenta Io sono nessuno 2 (2025, 89’, regia Timo Tjahjanto; con Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Christopher Lloyd, Sharon Stone). La storia: quattro anni dopo lo scontro con la malavita russa, Hutch e la sua famiglia finiscono nel mirino di nuovi nemici durante una vacanza. A seguire, alle 22:50, l’irresistibile crime di Guy Ritchie The Gentlemen (2020, 113’; con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell), tra intrighi, humor nero e doppi giochi nella Londra dell’erba.

Sky Cinema Action (21:00) propone l’epico Il gladiatore 2 (2024, 148’, regia Ridley Scott; con Pedro Pascal, Paul Mescal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn). Di cosa parla: Lucio, salvato da Massimo anni prima, è costretto a tornare nell’arena dopo l’ascesa dei tiranni Caracalla e Geta. Tra vendetta e onore, il destino di Roma è in bilico. Alle 23:30 torna l’adrenalina con Io sono nessuno 2 (2025, 89’).

Sky Cinema Collection (21:15) celebra Aldo, Giovanni e Giacomo con Tu la conosci Claudia? (2004, 104’, regia Massimo Venier; con Paola Cortellesi). A seguire alle 23:00 Odio l’estate (2020, 110’, regia Massimo Venier), vacanze forzate e amicizie improbabili in una commedia dal cuore grande.

Sky Cinema Comedy (21:00) regala risate reali con Il principe cerca moglie (1988, 105’, regia John Landis; con Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones). A seguire alle 23:00 la nuova parodia investigativa Una pallottola spuntata (2025, 85’, regia Akiva Schaffer; con Liam Neeson, Pamela Anderson), tra gag e indagini fuori dagli schemi.

Sky Cinema Family (21:00) vi porta nel West animato con Rango (2011, 107’, regia Gore Verbinski). Alle 22:50 l’avventura per tutta la famiglia Una notte al museo (2006, 108’, regia Shawn Levy; con Ben Stiller e Robin Williams), quando l’esposizione prende vita dopo il tramonto.

Sky Cinema Romance (21:00) punta sull’intensità di A proposito di Henry (1991, 108’, regia Mike Nichols; con Harrison Ford, Annette Bening). Alle 22:50 ecco Il sapore del successo (2015, 100’, regia John Wells; con Bradley Cooper, Sienna Miller, Emma Thompson): cucina stellata, seconde possibilità e grandi ambizioni.

Sky Cinema Suspense (21:00) mette i brividi con Drop – Accetta o rifiuta (2025, 95’, regia Christopher Landon; con Meghann Fahy, Brandon Sklenar). La storia: una madre vedova finisce in un incubo di ricatti in tempo reale durante un appuntamento. Alle 22:40 spazio allo spy-thriller Jack Ryan: l’iniziazione (2014, 105’, regia Kenneth Branagh; con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner).

Sky Cinema Drama (21:00) attraversa la Guerra Civile americana con Horizon: An American Saga – Capitolo 1 (2024, 181’, regia Kevin Costner, Robert Legato; con Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington). Un affresco epico di famiglie, amicizie e conflitti alla ricerca del significato di "essere Stati Uniti".

Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita: le proposte delle reti specializzate

20 (21:05) parte all’avventura con Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita (2003, 117’, regia Jan De Bont; con Angelina Jolie, Gerard Butler, Ciarán Hinds). La storia: Lara deve trovare il vaso di Pandora, nascosto in Africa, prima che cada nelle mani del dottor Reiss. Alle 23:12 adrenalina metropolitana con Run all night – Una notte per sopravvivere (2015, 114’, regia Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kinnaman). Un ex killer prova a salvare il figlio in una corsa contro il tempo.

Rai 4 (21:20) propone La banda di Chicago (2020, 94’, regia Seth Savoy; con Michael Shannon, Alex Pettyfer). Un laureato si unisce a un gruppo che rapina i ricchi, ma la spirale criminale non offre vie d’uscita. Alle 22:55 thriller d’assedio con Night of the hunted – La caccia (2023, 94’, regia Franck Khalfoun; con Camille Rowe): una donna diventa il bersaglio di un cecchino in una stazione di servizio notturna.

Rai Movie (21:10) cavalca il West con Rio Lobo (1970, 114’, regia Howard Hawks; con John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O’Neill). Di cosa parla: finita la Guerra di Secessione, un colonnello nordista cerca di rimettere a posto i conti dopo il furto di un carico d’oro. Alle 23:10 tocca a I giganti del West (1980, 100’, regia Richard Lang; con Charlton Heston, Brian Keith), tra scontri fra tribù e sentimenti contesi.

Iris (21:12) rende omaggio a una leggenda con Dragon – La storia di Bruce Lee (1993, 121’, regia Rob Cohen; con Jason Scott Lee, Lauren Holly). La storia: dalla passione per le arti marziali alla fama sul grande schermo, tra sogni e inquietanti visioni. Alle 23:27 il dramma d’azione Deepwater: inferno sull’oceano (2016, 92’, regia Peter Berg; con Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson), cronaca della catastrofe della piattaforma Deepwater Horizon e del coraggio di chi ha lottato per sopravvivere.

Cine34 (21:00) rispolvera un cult senza tempo: Fantozzi (1975, 100’, regia Luciano Salce; con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio). A seguire alle 23:07 la commedia corale Tre sorelle (2021, 90’, regia Enrico Vanzina; con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini), tra crisi sentimentali ed estati che rimettono in gioco tutto.

Mediaset Italia2 (21:51) si accende con l’animazione dark di Jujutsu Kaisen 0 – Il film (2021, 105’, regia Sunghoo Park). La storia: Yuta Okkotsu è legato allo spirito maledetto Rika, un vincolo di grado speciale che lo conduce all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo sotto la guida di Gojo. Tra addestramento, missioni con Maki, Inumaki e Panda e l’ombra dell’antagonista Geto, Yuta affronta una guerra di maledizioni che culmina in una scelta estrema pur di salvare i compagni e spezzare il legame che lo incatena.

Cielo (21:20) propone il classico premiato Rain Man – L’uomo della pioggia (1989, 130’, regia Barry Levinson; con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino), dramma on the road che ha fatto la storia del cinema.

Rai Premium (21:20) punta sul romantico con Royal-ish – Principessa per caso (2025, 90’, regia Roger M. Bobb; con Nichole Sakura). Una ragazza che interpreta una principessa in un parco divertimenti viene scelta come governante reale, tra incontri e sentimenti. Alle 22:55 arriva Innamorarsi a Tahiti (2023, 89’, regia John Lyde), un tuffo nella Polinesia tra anelli smarriti, famiglie da ricucire e nuove emozioni.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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