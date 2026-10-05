Tom Cruise è dappertutto ma noi lo ricordiamo sempre così (stasera è in TV) Questa sera, lunedì 5 ottobre, sono ben tre i film in programma con il divo americano. Ma con buona pace di John Reacher e Collateral il capolavoro è Top Gun

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 25 i film disponibili tra reti in chiaro, canali Sky Cinema e reti specializzate: azione ad alta tensione con Jack Reacher – Punto di non ritorno, romanticismo con Io prima di te e cult intramontabili come Top Gun e King Arthur. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Azione e tensione con Jack Reacher – Punto di non ritorno: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – La ragazza della palude (21:20, 2022, regia di Olivia Newman, con David Strathairn, Eric Ladin, Harris Dickinson, Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt). Di cosa parla: Kya, cresciuta isolata nelle paludi del profondo Sud, viene indicata come principale sospettata quando viene ritrovato un cadavere. L’indagine riporta alla luce un passato doloroso e un legame ambiguo con l’uomo scomparso. Genere: Giallo. Durata: 125 minuti.

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Italia 1 – Jack Reacher – Punto di non ritorno (21:21, 2016, regia di Edward Zwick, con Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge). La storia: l’ex investigatore militare Jack Reacher difende un maggiore dell’esercito accusato ingiustamente di spionaggio, smascherando una cospirazione che arriva ai piani alti. Genere: Azione. Durata: 118 minuti.

TV8 – Io prima di te (21:40, 2016, regia di Thea Sharrock, con Emilia Clarke, Sam Claflin, Jenna Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis, Janet McTeer, Stephen Peacocke, Vanessa Kirby, Brendan Coyle). Un impiego cambia tutto: Louisa diventa assistente del banchiere tetraplegico Will. Tra scontri e confidenze nasce un legame capace di ridefinire speranze e scelte di entrambi. Genere: Drammatico. Durata: 110 minuti.

L’adrenalina di Top Gun e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – Top Gun (21:15, 1986, regia di Tony Scott, con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer). Addestramento d’élite per il pilota Maverick, tra rivalità in volo, una storia d’amore con l’istruttrice Charlie e il peso della perdita del copilota. Sequenze aeree spettacolari e colonna sonora iconica con "Take My Breath Away" premiata con l’Oscar. Genere: Azione. Durata: 109 minuti.

Sky Cinema 1 – Afterburn – Dopo l’apocalisse (23:10, 2025, regia di J.J. Perry, con Dave Bautista, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Samuel L. Jackson). Dieci anni dopo una tempesta solare che ha azzerato la tecnologia, l’ex soldato Jake e la combattente Drea tentano di recuperare la Monna Lisa prima di un crudele signore della guerra. Genere: Fantascienza. Durata: 105 minuti.

Sky Cinema Action – 12 soldiers (21:00, 2018, regia di Nicolai Fuglsig, con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Jack Kesy, Trevante Rhodes). Squadra delle forze speciali in Afghanistan subito dopo l’11 settembre, al fianco dell’Alleanza del Nord del generale Dostum contro talebani e Al Qaeda. Genere: Drammatico. Durata: 130 minuti.

Sky Cinema Action – Collateral (23:15, 2004, regia di Michael Mann, con Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Irma P. Hall). Genere: Noir. Durata: 119 minuti.

Sky Cinema Collection – C’è post@ per te (21:15, 1998, regia di Nora Ephron, con Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear, Parker Posey, Dave Chappelle, Steve Zahn, Jean Stapleton). Commedia romantica tra concorrenza in libreria e identità celate via email. Durata: 110 minuti.

Sky Cinema Collection – Matrix (23:20, 1999, regia di Andy Wachowski, Larry Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving). Rivoluzionario sci‑fi su realtà simulata e liberazione dell’umanità. Genere: Fantascienza. Durata: 136 minuti.

Sky Cinema Comedy – Notte prima degli esami 3.0 (21:00, 2026, regia di Tommaso Renzoni, con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa, Alice Maselli). Alla vigilia della maturità, una classe romana tra segreti, amori e sfide con la prof più temuta. Genere: Commedia. Durata: 95 minuti.

Sky Cinema Comedy – Odio l’estate (22:45, 2020, regia di Massimo Venier, con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Carlotta Natoli, Lucia Mascino). Tre famiglie costrette alla convivenza tra gag e imprevisti. Genere: Commedia. Durata: 110 minuti.

Sky Cinema Drama – Sotto attacco (21:00, 2021, regia di Nick Sarkisov, con Donald Faison, Stephen Dorff, Elizabeth Reaser, Darren Mann, Drew Starkey, Saïd Taghmaoui, Karrueche Tran, Charles Green, Ava Capri). Campione di MMA alle prese con una prova personale spiazzante che lo mette davanti a scelte radicali. Genere: Azione. Durata: 117 minuti.

Sky Cinema Drama – L’ombra di Caravaggio (23:00, 2022, regia di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Michele Placido). Nel 1610 un’indagine vaticana svela luci e ombre del genio maledetto. Genere: Drammatico. Durata: 120 minuti.

Sky Cinema Family – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (21:00, 2015, regia di Tobi Baumann, con Milo Parker, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Karoline Herfurth, Christian Ulmen, Julia Koschitz, Ruby O. Fee, Bibiane Zeller, Amy Huberman). Un ragazzino, un fantasma "viscido" e una cacciatrice riluttante contro un potente spirito di ghiaccio. Genere: Commedia. Durata: 99 minuti.

Sky Cinema Family – The portable door (22:45, 2023, regia di Jeffrey Walker, con Christoph Waltz, Miranda Otto, Sam Neill, Jessica De Gouw, Rachel House). Tirocinio in una società che traffica magia con logiche corporate. Genere: Fantasy. Durata: 90 minuti.

Sky Cinema Romance – Anna Karenina (21:00, 2012, regia di Joe Wright, con Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson e un grande cast corale). La passione di Anna contro le convenzioni dell’alta società zarista. Genere: Drammatico. Durata: 130 minuti.

Sky Cinema Romance – Terapia di coppia per amanti (23:15, 2017, regia di A. Federici, con A. Alciati, G. Anchisi). Commedia sentimentale che gioca con tradimenti e sedute terapeutiche. Durata: 92 minuti.

Sky Cinema Suspense – L’uomo di neve (21:00, 2017, regia di Tomas Alfredson, con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer). Un detective di Oslo all’inseguimento di un serial killer che firma i delitti con un pupazzo di neve. Genere: Thriller. Durata: 119 minuti.

Sky Cinema Suspense – Songbird (23:05, 2020, regia di Adam Mason, con K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Alexandra Daddario, Bradley Whitford). Thriller distopico tra quarantene e inseguimenti. Durata: 90 minuti.

L’epica di King Arthur e i grandi classici: le proposte delle reti specializzate

20 – Tenet (21:05, 2020, regia di Christopher Nolan, con John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia). Un agente senza nome combatte una minaccia globale grazie a "Tenet", parola‑chiave che apre al mondo dell’inversione temporale. Genere: Fantascienza. Durata: 150 minuti.

Rai 4 – High Forces – Emergenza ad alta quota (21:20, 2024, regia di Oxide Chun Pang, Chi-Leung Lo, con Andy Lau, Zifeng Zhang, Chuxiao Qu). Dirottamento su A380, un esperto di sicurezza sfida da solo i terroristi per salvare oltre 800 passeggeri. Genere: Thriller. Durata: 119 minuti.

Rai 4 – Fuga nella giungla (23:20, 2015, regia di Josh C. Waller, con Zoë Bell, Nacho Vigalondo, Sheila Vand, Dominic Rains, Tenoch Huerta). Un viaggio avventuroso in Amazzonia si trasforma in lotta per la sopravvivenza tra minacce e creature letali. Genere: Thriller. Durata: 103 minuti.

Rai Premium – Il vigneto dell’amore (21:20, 2021, regia di David Weaver, con Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace, Matthew James Dowden). Jenna, aspirante Maestro Sommelier, torna nella tenuta di famiglia e si innamora dell’approccio naturale del nuovo enologo Marcelo. Genere: Sentimentale. Durata: 84 minuti.

Rai Premium – Weiss e Morales – Verità sommersa (22:55, 2024, regia di Oriol Ferrer, con Miguel Ángel Silvestre, Katia Fellin, Margarita Broich, Junjo Puigcorbé). La morte di una biologa marina a Las Palmas apre un’indagine che porta gli investigatori Weiss e Morales a una rete di segreti. Genere: Poliziesco. Durata: 90 minuti.

Cine34 – Se mi vuoi bene (21:00, 2019, regia di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Valeria Fabrizi). Un avvocato in crisi cerca di "aggiustare" la vita dei suoi cari, con effetti disastrosi e rivelatori. Genere: Commedia. Durata: 100 minuti.

Cine34 – Un tè con Mussolini (23:29, 1999, regia di Franco Zeffirelli, con Cher, Judi Dench, Maggie Smith, Joan Plowright, Massimo Ghini). Commedia dal tocco autobiografico tra arte e storia nell’Italia degli anni ’30-’40. Durata: 107 minuti.

Iris – King Arthur (21:14, 2004, regia di Antoine Fuqua, con Clive Owen, Keira Knightley, Stellan Skarsgård, Ivano Marescotti). Versione realistica e bellica del mito arturiano, tra Pitti, Sassoni e la guerriera Ginevra. Genere: Avventura. Durata: 126 minuti.

Rai Movie – Per un pugno di dollari (21:10, 1964, regia di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Josef Egger, Wolfgang Luschky). Un pistolero senza nome gioca due famiglie rivali, precipitando la città nel caos per una vendetta personale. Western rivoluzionario nello stile, influenzato da Kurosawa. Genere: Western. Durata: 95 minuti.

Rai Movie – Un dollaro tra i denti (22:55, 1967, regia di Luigi Vanzi, con Tony Anthony, Raf Baldassarre, Jolanda Modio). Spaghetti western essenziale e ruvido, capace di definire un anti‑eroe iconico. Genere: Western. Durata: 86 minuti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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