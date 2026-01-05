I film in onda in TV stasera, lunedì 5 gennaio 2026: Il dramma di Edoardo Leo e le indagini del BarLume Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 5 gennaio 2026: dall’animazione d’autore de Il ragazzo e l’airone su Rai 3 al cult Mamma, ho riperso l’aereo su Italia 1.

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 30 i film in palinsesto: dall’animazione d’autore di Il ragazzo e l’airone su Rai 3, al classico senza tempo Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York su Italia 1, fino all’azione di Top Gun su Sky Cinema Action.

I film in TV stasera, lunedì 5 gennaio 2026: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 alle 21:20 propone Il ragazzo e l’airone (2023, 125’, regia di Hayao Miyazaki). Genere: Animazione.

Italia 1 alle 21:25 trasmette Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992, 120’, regia di Chris Columbus). Cast: Brenda Fricker, Daniel Stern, Joe Pesci, Macaulay Culkin, Tim Curry. Genere: Commedia.

TV8 alle 21:35 manda in onda I tre moschettieri – Milady (2023, 114’, regia di Martin Bourboulon) con Eva Green, Vincent Cassel, Lyna Khoudri, Vicky Krieps, Louis Garrel. La storia: Constance Bonacieux viene sequestrata davanti a D’Artagnan. Nella sua disperata ricerca per salvarla, il giovane moschettiere, supportato da Athos, Porthos e Aramis, è costretto a collaborare con l’enigmatica Milady de Winter. Genere: Avventura.

I delitti del BarLume guidano la serata: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 e alle 22:50 presenta I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, 90’, regia di Roan Johnson). Cast: Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Marco Messeri, Marina Rocco, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Paola Iezzi, Stefano Fresi. Genere: Giallo.

Sky Cinema Comedy alle 21:45 I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, 90’, regia di Roan Johnson; cast come sopra). Alle 23:15 I delitti del BarLume – Il re dei giochi (2013, 100’, regia di Eugenio Cappuccio). Cast: Atos Davini, Carlo Monni, Enrica Guidi, Filippo Timi, Lucia Mascino, Marcello Marziali, Massimo Paganelli, Massimo Salvianti, Olga Rossi, Paolo Cioni, Sergio Pierattini. Genere: Commedia.

Sky Cinema Action alle 21:00 Top Gun (1986, 109’, regia di Tony Scott) con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer. Di cosa parla: un pilota di caccia, Mitchell, entra nei corsi dei "top gun", si innamora dell’istruttrice Charlie e affronta un dramma personale. Sequenze aeree spettacolari; "Take My Breath Away" di Giorgio Moroder vinse l’Oscar come miglior canzone. Alle 22:55 Contraband (2012, 119’, regia di Baltasar Kormákur) con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas Haas, J.K. Simmons, e altri. La storia: un ex contrabbandiere torna in azione per aiutare il cognato in un trasporto di denaro dalla Louisiana a Panama, tra insidie e colpi di scena. Genere: Azione.

Sky Cinema Collection alle 21:15 Jurassic World (2015, 124’, regia di Colin Trevorrow) con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e un ricco ensemble. Alle 23:25 Jurassic World – Il regno distrutto (2018, 124’, regia di Juan Antonio Bayona) con Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Justice Smith, Rafe Spall. Generi: Fantascienza/Azione.

Sky Cinema Drama alle 21:00 Mystic River (2003, 137’, regia di Clint Eastwood) con Sean Penn, Marcia Gay Harden, Laurence Fishburne, Kevin Bacon, Tim Robbins. Tre amici d’infanzia si ritrovano per l’omicidio della figlia di uno di loro, tra indagine ufficiale e sete di giustizia privata. Alle 23:20 Tartarughe all’infinito (2024, 111’, regia di Hannah Marks) con Isabela Merced, Cree, Judy Reyes. Di cosa parla: Aza, sedicenne con ansia e DOC, ritrova il suo amore d’infanzia e affronta il proprio mondo interiore. Genere: Commedia.

Sky Cinema Family alle 21:00 Jumanji (1995, 100’, regia di Joe Johnston) con Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt. Un gioco da tavolo magico trascina i protagonisti in un’avventura che si conclude solo terminando la partita. Alle 22:50 Sonic 3 – Il film (2024, 109’, regia di Jeff Fowler) con Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter. Il trio Sonic, Knuckles e Tails affronta l’enigmatico Shadow in una nuova, epica sfida. Genere: Animazione.

Sky Cinema Romance alle 21:00 Le parole che non ti ho detto (1999, 122’, regia di Luis Mandoki) con Kevin Costner, Paul Newman, Robin Wright Penn, Illeana Douglas. Alle 23:15 Lasciarsi un giorno a Roma (2021, 90’, regia di Edoardo Leo) con Marta Nieto, Edoardo Leo, Claudia Gerini, Stefano Fresi, Lorenzo Aloi. Di cosa parla: dopo dieci anni, Tommaso scopre che Zoe vuole lasciarlo e, sotto pseudonimo, avvia con lei un carteggio che mette a nudo sentimenti e verità. Genere: Commedia.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 Everest (2015, 121’, regia di Baltasar Kormákur) con Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Keira Knightley, Emily Watson e altri. Alle 23:05 Companion (2025, 97’, regia di Drew Hancock) con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillen. La storia: un weekend sul lago nella tenuta di un miliardario si tramuta in incubo quando un androide da compagnia impazzisce. Genere: Thriller.

Il calcio epico di Fuga per la vittoria e le commedie di Cine34: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:13 Fuga per la vittoria (1981, 113’, regia di John Huston) con Michael Caine, Max Von Sydow, Sylvester Stallone, Pelé. Durante la Seconda Guerra Mondiale, prigionieri alleati giocano contro la nazionale tedesca in un match di propaganda che diventa occasione di fuga. Genere: Drammatico.

Cine34 alle 21:00 Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021, 104’, regia di Alessandro Siani) con Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro. Una grande azienda vuole far fallire Babbo Natale infiltrando un truffatore nella fabbrica di giocattoli. Alle 23:03 Amici come prima (2018, 85’, regia di Christian De Sica) con Christian De Sica, Massimo Boldi, Lunetta Savino, Maurizio Casagrande, Regina Orioli. Genere: Commedia.

Rai Movie alle 21:10 Un dollaro tra i denti (1967, 86’, regia di Luigi Vanzi) con Tony Anthony, Jolanda Modio, Raf Baldassarre. Alle 22:40 Pronti a morire (1995, 103’, regia di Sam Raimi) con Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio. Genere: Western.

Rai 4 alle 21:20 65 – Fuga dalla Terra (2023, 93’, regia di Scott Beck, Bryan Woods) con Adam Driver, Chloe Coleman, Ariana Greenblatt. Dopo un atterraggio su un pianeta misterioso, due sopravvissuti scoprono di essere sulla Terra di 65 milioni di anni fa e devono fronteggiare creature preistoriche. Alle 22:55 The Black Demon (2023, 100’, regia di Adrian Grunberg) con Josh Lucas, Fernanda Urrejola, Héctor Jiménez, Julio César Cedillo, Raúl Méndez. Una famiglia resta bloccata su una piattaforma petrolifera, minacciata da un megalodonte affamato. Generi: Fantascienza/Thriller.

20 alle 21:10 Morbius (2022, 108’, regia di Daniel Espinosa) con Jared Leto, Adria Arjona, Michael Keaton, Matt Smith, J.K. Simmons, Jared Harris, Tyrese Gibson e altri. Un brillante scienziato tenta una cura disperata per una rara malattia del sangue, con conseguenze inaspettate. Alle 23:05 Paradise City (2022, 92’, regia di Chuck Russell) con Bruce Willis, John Travolta, Stephen Dorff, Blake Jenner, Amber Abara. Ryan vuole vendicare la morte del padre, ex cacciatore di taglie, in un caso pieno di ombre. Generi: Azione/Thriller.

Cielo alle 21:15 Caccia al 12° uomo (2017, 118’, regia di Harald Zwart) con Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Marie Blokhus, Mads Sjøgård Pettersen. Durante la Seconda guerra mondiale, l’unico sopravvissuto di un commando norvegese fugge dalla Gestapo, affrontando una tempesta di neve e i propri limiti. Genere: Drammatico.

Rai Premium alle 21:20 Purché finisca bene – L’amore, il sole e le altre stelle (2019, 115’, regia di Fabrizio Costa) con Marco Bonini, Ricky Memphis, Vanessa Incontrada. Alle 23:10 Un bebè per Natale (2018, 93’, regia di Eric Summer) con Laëtitia Milot, Alexis Loret, Maud Baecker, Arnaud Binard, Bartholomew Boutellis. Durante la Vigilia, Noémie si risveglia dal coma e scopre di essere incinta, tra memorie confuse e una scelta di cuore. Generi: Commedia/Sentimentale.

Mediaset Italia2 alle 21:03 One Piece Gold – Il film (2016, 120’, regia di Hiroaki Miyamoto). Nel Nuovo Mondo la ciurma di Cappello di Paglia approda a Gran Tesoro, città-nave di Gild Tesoro: giochi d’azzardo, trappole e un ultimatum per salvare Zoro entro la mezzanotte. Genere: Animazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

