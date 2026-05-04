I film in onda in TV stasera, lunedì 4 maggio 2026: la persecuzione amorosa di Pilar Fogliati, cosa le è successo Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, l'attrice piemontese è un'amante "problematica" in Breve storia d'amore con Adriano Giannini. Tutte le pellicole in programma

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Ben 30 film per tutti i gusti: dall’adrenalina di Attacco al potere – Olympus Has Fallen su Italia 1 all’intrigo di psicologie di Breve storia d’amore al viaggio epico del Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello su Sky Cinema Collection, fino alle sfide in alta quota di Everest su Iris.

Azione e risate con Benvenuti al Sud e Attacco al potere: le proposte delle reti in chiaro

Canale 5 propone Benvenuti al Sud alle 23:12. Commedia del 2010 diretta da Luca Miniero, durata 102 minuti, con un ricco cast: Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Claudio Bisio, Giacomo Rizzo, Nando Paone e Valentina Lodovini. Un classico della risata italiana del nuovo millennio.

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Italia 1 alle 21:29 programma Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013, 115 minuti), regia di Antoine Fuqua, con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Foster, Cole Hauser, Ashley Judd, Melissa Leo, Dylan McDermott, Radha Mitchell, Rick Yune, Finley Jacobsen, Han Soto, Phil Austin. Di cosa parla: un ex agente dei servizi segreti deve fermare un commando di terroristi nord-coreani che assalta la Casa Bianca per catturare il Presidente. Azione serrata e missione impossibile per salvare la nazione.

La7 alle 23:00 trasmette The imitation game (2014, 113 minuti), regia di Morten Tyldum, con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, Charles Dance, Allen Leech, Matthew Beard. La storia: il genio di Alan Turing e dell’Unità di crittoanalisi di Bletchley Park che riuscì a decifrare Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale, accorciando il conflitto e salvando milioni di vite. Un intenso ritratto personale e storico.

Il cuore di Sky Cinema con Breve storia d’amore e grandi saghe: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 apre la serata alle 21:15 con Breve storia d’amore (2025, 98 minuti), regia di Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano, Valeria Golino. La storia: l’incontro tra Lea e Rocco si trasforma in una relazione clandestina che, confinata tra le pareti di una stanza d’albergo, prende una piega sempre più oscura quando lei inizia a infiltrarsi nella vita di lui. A seguire alle 23:00 No other choice – Non c’è altra scelta (2025, 139 minuti), regia di Park Chan-wook, con Yeom Hye-ran, Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon. Di cosa parla: l’esperto cartario You Man-su perde all’improvviso il lavoro e, messo alle strette da famiglia e debiti, compie una scelta estrema per riappropriarsi del proprio destino. Genere dichiarato: commedia, con toni d’autore.

Sky Cinema Action alle 21:00 propone Lucy (2014, 89 minuti), regia di Luc Besson, con Scarlett Johansson e Morgan Freeman. Una sostanza sperimentale sblocca capacità mentali fuori scala, trasformando la protagonista in una forza inarrestabile. Alle 22:35 segue Arma letale (1987, 106 minuti), classico di Richard Donner con Mel Gibson e Danny Glover: una coppia di poliziotti agli antipodi si ritrova a fronteggiare un traffico di droga tra azione e humor da buddy movie.

Sky Cinema Comedy porta in palinsesto alle 21:00 Mi presenti i tuoi? (2004, 115 minuti), regia di Jay Roach, con Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Teri Polo. A seguire alle 23:00 Vi presento i nostri (2010, 98 minuti), regia di Paul Weitz, con Ben Stiller, Robert De Niro, Jessica Alba, Owen Wilson e un cast all star. Doppio appuntamento con la saga dei Byrnes/Focker.

Sky Cinema Drama alle 21:00 programma L’ordine del tempo (2023, 113 minuti), regia di Liliana Cavani, con Angela Molina, Claudia Gerini, Richard Sammel, Valentina Cervi, Alessandro Gassmann. Un gruppo di amici, durante un compleanno in una villa al mare, scopre che il mondo potrebbe finire a breve. Il tempo comincia a scorrere in modo imprevedibile e le loro vite cambiano per sempre. Alle 22:55 spazio all’epopea western Horizon: An American Saga – Capitolo 1 (2024, 181 minuti), diretto da Kevin Costner e Robert Legato, con Jena Malone, Kevin Costner, Isabelle Fuhrman, Sienna Miller, Sam Worthington: quattro anni di Guerra Civile raccontati attraverso famiglie, amici e avversari.

Sky Cinema Family alle 21:00 propone Belle e Sebastien – Next generation (2022, 96 minuti), regia di Pierre Coré, con Robinson Mensah-Rouanet, Caroline Anglade, Alice David, Michèle Laroque, Aurélien Recoing. Un bambino e una cagna maltrattata stringono un legame speciale tra le montagne durante un’estate indimenticabile. Alle 22:45 arriva Rosanero (2022, 100 minuti), regia di Andrea Porporati, con Salvatore Esposito e Fabiana Martucci: un boss emergente e una bambina di dieci anni si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra dopo un incidente, dando vita a una convivenza sorprendente.

Sky Cinema Romance alle 21:00 manda in onda Non succede, ma se succede… (2019, 120 minuti), regia di Jonathan Levine, con Seth Rogen e Charlize Theron: tra equivoci e politica, un giornalista prova a riconquistare una donna inarrivabile. Alle 23:10 segue 7 ore per farti innamorare (2020, 94 minuti), regia di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli, Serena Rossi e Diana Del Bufalo. La storia: un serio professionista, lasciato dalla fidanzata, si affida a un’esperta di seduzione convinta che l’amore sia solo biologia. Le regole, però, sono fatte per essere infrante.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 presenta The bunker game (2022, 95 minuti), regia di Roberto Zazzara, con Gaia Weiss, Lorenzo Richelmy, Mark Ryder. Un gioco di ruolo in un bunker nazista abbandonato si trasforma in incubo quando una presenza paranormale intrappola i partecipanti. Alle 22:40 La valle dei sorrisi (2025, 122 minuti), regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon: un insegnante scopre il volto oscuro di un tranquillo paese di montagna.

Sky Cinema Collection alle 21:15 celebra l’epica con Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello (2001, 170 minuti), regia di Peter Jackson, con Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Liv Tyler, Ian Holm, Christopher Lee. Il viaggio della Compagnia per distruggere l’Anello nel cuore di Mordor resta un’esperienza cinematografica senza tempo.

Sfide estreme con Everest e grandi cult: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:12 programma Everest (2015), regia di Baltasar Kormákur, con Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh Brolin, Keira Knightley, Emily Watson e Robin Wright. Drammatico ad alta quota ispirato a vere spedizioni.

Cine34 alle 21:00 propone Un boss in salotto (2014, 90 minuti), regia di Luca Miniero, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero e Angela Finocchiaro. Alle 23:05 segue Delitto sull’autostrada (1982, 91 minuti), regia di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, Viola Valentino e Bombolo. La storia: il maresciallo Nico Giraldi si infiltra tra i camionisti per smascherare una banda che rapina i tir, tra azione e comicità popolare.

Rai Movie alle 21:10 manda in onda Tepepa (1968, 136 minuti), regia di Giulio Petroni, con Tomas Milian e Orson Welles. La storia: un peone si ribella alle truppe regolari durante la rivoluzione messicana, tra vendette incrociate e riflessioni politiche figlie del Sessantotto. Alle 23:00 arriva Rio Lobo (1970, 114 minuti), regia di Howard Hawks, con John Wayne e Jennifer O’Neill: un colonnello nordista, a guerra finita, tenta di rimettere ordine dopo il furto di un carico d’oro.

Rai 4 alle 22:50 propone Warrior (2011, 140 minuti), regia di Gavin O’Connor, con Tom Hardy, Joel Edgerton e Nick Nolte. Di cosa parla: due fratelli, segnati da un padre ex pugile e alcolizzato, si ritrovano avversari in un torneo di arti marziali miste. Lo scontro sul ring diventa una dolorosa resa dei conti familiare.

20 alle 21:10 apre con Macchine mortali (2018, 128 minuti), regia di Christian Rivers, con Hera Hilmar, Robert Sheehan e Hugo Weaving. In un futuro post-apocalittico, città in movimento si divorano tra loro. L’alleanza tra Tom e la fuggitiva Hester può cambiare il destino del mondo. Alle 23:30 si prosegue con Transporter 3 (2008, 92 minuti), regia di Olivier Megaton, con Jason Statham e Robert Knepper: Frank Martin torna al volante tra inseguimenti e missioni impossibili.

Cielo alle 21:20 propone Mr. e Mrs. Smith (2005, 120 minuti), regia di Doug Liman, con Brad Pitt e Angelina Jolie. Una coppia in crisi scopre di essere formata da due killer rivali con l’ordine di eliminarsi a vicenda. Alle 23:30 segue Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno (2018, 96 minuti), regia di S.C. Miller, con Sylvester Stallone e Dave Bautista.

Rai Premium alle 21:20 trasmette La Gemma della nostra vita (2021, 84 minuti), regia di Peter Benson, con Tom Everett Scott, Ella Ballentine, Mia Maestro: un matrimonio in crisi dopo i tentativi falliti di avere un figlio. Alle 22:50 Nemici del cuore (2022, 83 minuti), regia di Samantha Wan, con Natalie Hall e Corey Sevier: un viaggio verso un matrimonio si complica tra contrattempi e una vecchia rivale del liceo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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