I film in TV stasera, lunedì 31 agosto: serata di classici con Tom Hanks, Clint Eastwood e Kevin Costner Azione ad alta tensione con The killer’s game su Italia 1, misteri d’arte con Inferno su Rai 2 e grandi emozioni con Gran Torino su Sky Cinema Drama, più tante commedie e classici cult

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I film in TV stasera, lunedì 31 agosto 2026

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. La programmazione offre una ricchissima selezione di oltre 20 film tra azione, thriller, avventura, classici e commedie per tutti i gusti: dall’adrenalina di The killer’s game su Italia 1 ai misteri d’arte di Inferno su Rai 2, fino al toccante Gran Torino su Sky Cinema Drama.

Adrenalina e misteri con The killer’s game e Inferno: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:20) – Inferno (2016, regia di Ron Howard, 121’). Un thriller dal respiro internazionale tratto dal romanzo di Dan Brown: il professor Robert Langdon, privo di memoria, si risveglia a Firenze e, aiutato dalla dottoressa Sienna Brooks, deve sventare una minaccia bio-terroristica ispirata all’Inferno di Dante. Con Tom Hanks e Felicity Jones, affiancati da Ben Foster, Omar Sy e Irrfan Khan. Di cosa parla: indizi d’arte, simboli e corse contro il tempo in una caccia globale che intreccia storia e scienza.

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Italia 1 (21:28) – The killer’s game (2024, regia di J.J. Perry, 106’). Azione esplosiva con Dave Bautista nei panni del sicario Joe Flood: credendo di essere condannato da una malattia incurabile, ingaggia altri assassini per farsi eliminare e risparmiarsi l’agonia. Quando scopre che la diagnosi era sbagliata, deve disinnescare l’ordine di morte mentre protegge l’amata Maize. Nel cast anche Sofia Boutella, Terry Crews, Scott Adkins, Pom Klementieff e Ben Kingsley. La storia: da predatore a preda, una lotta contro professionisti spietati e contro il tempo.

Le risate e la maturità con Notte prima degli esami 3.0: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 (21:15) – Notte prima degli esami 3.0 (2026, regia di Tommaso Renzoni, 95’). Una nuova classe romana alla prova della maturità tra passioni nascoste, lealtà in bilico e una prof temutissima. Con Sabrina Ferilli, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Tommaso Cassissa e Alice Maselli. Di cosa parla: l’ultima, indimenticabile corsa verso l’esame, tra amicizie, amori e scelte decisive.

Sky Cinema 1 (23:00) – To catch a killer – L’uomo che odiava tutti (2023, regia di Damián Szifron, 119’). A Baltimora, nella notte di Capodanno, una poliziotta dal grande intuito ma con fragilità personali è reclutata dall’FBI per profilare e fermare un killer che terrorizza la città. Con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn. La storia: un’indagine serrata fra mente criminale e limiti dell’istituzione.

Sky Cinema Collection (21:15) – I delitti del BarLume – La carta più alta (2013, regia di Eugenio Cappuccio, 100’). Commedia giallo all’italiana nella pineta di Pineta: Massimo Viviani e i "bimbi" si barcamenano tra pettegolezzi, indagini e ironia. Con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi.

Sky Cinema Collection (22:40) – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai (2015, regia di Roan Johnson, 100’). Un nuovo caso mescola risate, misteri e umanità di provincia nella saga ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi.

Sky Cinema Comedy (21:45) – Notte prima degli esami 3.0 (2026, regia di Tommaso Renzoni, 95’). La commedia generazionale che racconta ansie, amori e colpi di scena alla vigilia dell’esame.

Sky Cinema Comedy (23:30) – Trafficanti (2016, regia di Todd Phillips, 114’). Da una storia vera: due amici di Miami si improvvisano venditori d’armi e finiscono travolti da affari più grandi di loro. Con Miles Teller, Jonah Hill e Bradley Cooper. Di cosa parla: sogni a stelle e strisce, cinismo e guai internazionali.

Sky Cinema Action (21:00) – Robin Hood principe dei ladri (1991, regia di Kevin Reynolds, 143’). Kevin Costner è l’arciere che sfida lo sceriffo di Nottingham, con l’aiuto di Azeem (Morgan Freeman) e l’amore per Marian. Avventura iconica con Alan Rickman e un cameo di Sean Connery.

Sky Cinema Action (23:25) – G.I. Joe – La nascita dei Cobra (2009, regia di Stephen Sommers, 118’). Gli eroi G.I. Joe affrontano Destro e l’organizzazione Cobra in una battaglia globale hi-tech. Nel cast Joseph Gordon-Levitt, Sienna Miller, Byung-hun Lee.

Sky Cinema Drama (21:00) – Gran Torino (2008, regia di Clint Eastwood, 116’). Un veterano ruvido e solitario trova, suo malgrado, il riscatto proteggendo un vicino dalla gang locale. Con Clint Eastwood in uno dei suoi ruoli più amati. La storia: colpa, redenzione e amicizia oltre i pregiudizi.

Sky Cinema Drama (23:00) – Il padrino della mafia (2019, regia di Daniel Grou, 135’). La sartoria dei Gamache veste da generazioni i Paternò: l’ambizione di Vincent innesca una faida sanguinosa. Con Sergio Castellitto e Marc-André Grondin. Di cosa parla: lealtà tradite e guerre di potere.

Sky Cinema Family (21:00) – Minions (2015, regia di Kyle Balda e Pierre Coffin, 91’). I buffi aiutanti gialli partono alla ricerca del "padrone perfetto" tra Londra e cattivi sopra le righe. Avventura per tutta la famiglia.

Sky Cinema Family (22:35) – I Goonies (1985, regia di Richard Donner, 111’). Un gruppo di amici segue una mappa del tesoro per salvare il proprio quartiere. Un cult dell’avventura anni ’80 con Sean Astin e Josh Brolin.

Sky Cinema Romance (21:00) – Il paziente inglese (1996, regia di Anthony Minghella, 160’). Dopo un misterioso incidente aereo, un uomo gravemente ustionato ricorda un amore impossibile nell’Africa coloniale. Con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Kristin Scott Thomas. La storia: passioni incandescenti e ferite della guerra.

Sky Cinema Suspense (21:00) – Night hunter (2018, regia di David Raymond, 98’). Un poliziotto, un vigilante e una squadra speciale danno la caccia a un criminale legato a rapimenti e omicidi. Con Henry Cavill, Ben Kingsley, Alexandra Daddario.

Sky Cinema Suspense (22:45) – Don’t let go (2019, regia di Jacob Aaron Estes, 107’). Un investigatore riceve chiamate dalla nipote già uccisa: insieme, attraverso il tempo, tentano di cambiare il destino. Con David Oyelowo e Storm Reid.

Classici, cult e novità con L’ultima eclissi e La furia di un uomo: le proposte delle reti specializzate

Iris (21:13) – L’ultima eclissi (1995, regia di Taylor Hackford, 130’). Dal romanzo di Stephen King: una donna affronta i fantasmi di un’infanzia segnata dalla violenza quando un giornalista riapre un vecchio caso. Con Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, David Strathairn e Christopher Plummer. La storia: memoria, traumi e verità sepolte in un dramma teso e potente.

Cine34 (21:00) – Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile (2010, regia di Ugo Fabrizio Giordani, 90’). Commedia balneare con Enrico Brignano, Giorgio Panariello e Laura Torrisi tra equivoci vacanzieri e ambizioni lavorative.

Cine34 (22:58) – Come tu mi vuoi (2007, regia di Volfango De Biasi, 107’). La secchiona e il ragazzo popolare: attrazione, trasformazioni e cliché ribaltati nella commedia con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi.

Rai Movie (21:10) – Il mondo che verrà (2020, regia di Mona Fastvold, 98’). America di metà Ottocento: tra due vicine, Abigail e Tallie, nasce un amore intenso che sfida convenzioni e matrimoni. Con Vanessa Kirby, Katherine Waterston, Casey Affleck. Di cosa parla: desiderio e libertà in un contesto ostile.

Rai Movie (22:55) – Winchester ’73 (1950, regia di Anthony Mann, 92’). Un leggendario fucile passa di mano in mano mentre il protagonista insegue rivali e destini incrociati. Western classico con James Stewart e Shelley Winters.

Rai 4 (21:20) – La furia di un uomo – Wrath of man (2021, regia di Guy Ritchie, 118’). Un uomo freddo e impenetrabile si infiltra in una società di trasporto valori per compiere una vendetta sanguinosa. Con Jason Statham, Holt McCallany e Josh Hartnett. La storia: sotto l’apparenza anonima si nasconde un conto da regolare.

Rai 4 (23:20) – CIA – Un uomo nel mirino (2024, regia di Roel Reiné, 105’). Evan Shaw, sicario al soldo della CIA, scopre che il suo superiore è morto da anni e l’unità per cui lavorava non esiste più. La figlia Kacey, analista dell’MI6, lo guida verso una verità che ribalta tutto. Con Aaron Eckhart, Tim Roth e Abigail Breslin.

20 (23:29) – Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) (2020, regia di Cathy Yan, 108’). Dopo la rottura con Joker, Harley Quinn unisce le forze con Black Canary, Huntress e Renee Montoya per fermare un criminale di Gotham. Con Margot Robbie, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead e Rosie Perez.

Mediaset Italia2 (21:00) – Lupin III – Addio, amico mio (2019, regia di Jun Kawagoe, 92’). Durante il colpo a un diamante nero, Jigen tradisce Lupin e Goemon. Un complotto pericoloso svela il motivo del tradimento e mette in gioco la vita del leggendario ladro gentiluomo e dei suoi amici. Genere: animazione.

Cielo (21:20) – Ambush – L’imboscata (2023, regia di Mark Burman, 100’). Guerra del Vietnam: il crollo di un avamposto spinge una squadra USA in una missione a rischio massimo. Con Jonathan Rhys Meyers, Aaron Eckhart, Connor Paolo.

Cielo (23:10) – Infinite storm (2022, regia di Malgorzata Szumowska e Michal Englert, 100’). Durante una tempesta di neve sul Monte Washington, un’alpinista decide di salvare uno sconosciuto intrappolato sul sentiero. Con Naomi Watts e Billy Howle.

Rai Premium (21:20) – Il faro dei ricordi (2021, regia di Rich Newey, 90’). Un reduce malato ristruttura la casa al mare per onorare la moglie scomparsa, guidato dalla sua presenza "spiritica", mentre nasce un nuovo legame con una ristoratrice. Con Sam Page e Sarah Drew.

Rai Premium (22:55) – Gli omicidi dell’isola – Delitto a Creta (2025, regia di Costanze Knocke, 88’). Il tenente Eleni Theodoraki torna a Creta e indaga sull’omicidio di un funzionario anti-abusivismo, tra segreti familiari e verità sepolte. Con Naomi Krauss, Danilo Kamperidis.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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