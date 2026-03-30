Gli sconvolgimenti imprevedibili dell'Ora Legale: cosa succede a Ficarra e Picone Stasera, lunedì 30 marzo 2026, L'Ora Legale con il duo comico siciliano mette in scena i vizi degli italiani e della classe politica. Tutti i film in TV

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Se siete indecisi sul film da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. In totale sono 28 i film in palinsesto per lunedì 30 marzo 2026, tra azione, fantascienza, commedie e classici. Tra i titoli di spicco l’attualissimo L’ora legale con Ficarra e Picone, Transporter: Extreme, Ready Player One e L’ora più buia.

A tutta adrenalina con Transporter: Extreme: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1: alle 21:31 ecco Transporter: Extreme (2005, Azione) di Louis Leterrier, durata 90’. Cast: Jason Statham, Amber Valletta, Alessandro Gassmann, Kate Nauta, Matthew Modine. Un appuntamento ad alto tasso di adrenalina per gli amanti dell’azione.

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Nove: alle 21:30 Il collezionista di ossa (1999, Thriller) di Phillip Noyce, durata 118’. Cast: Denzel Washington, Angelina Jolie, Michael Rooker, Mike McGlone. Di cosa parla: in una New York gotica, un serial killer sfida la squadra omicidi, che chiede aiuto a un geniale agente tetraplegico. Con il supporto di una giovane agente, la caccia all’assassino si snoda tra i dedali infernali della città.

L’azione di Fight or flight: Tensione ad alta quota: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1: alle 21:15 Fight or flight: Tensione ad alta quota (2025, Azione) di James Madigan, 101’. Cast: Josh Hartnett, Katee Sackhoff, Julian Kostov, Charithra Chandran, Marko Zaror. La storia: un mercenario deve rintracciare un contatto di alto valore su un volo internazionale, ma sull’aereo ci sono anche gli assassini incaricati di eliminarli. Alle 23:00 L’ora legale (2017, Commedia) di Salvo Ficarra e Valentino Picone, 92’. Cast: Ficarra e Picone, Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo. In un piccolo centro del Sud, una lista civica convintamente onesta sfida il sindaco corrotto mentre due amici provano a trarre vantaggio dalla novità (ma hanno fatto male i conti).

Sky Cinema Action: alle 21:00 Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, Avventura) di Steven Spielberg, 127’. Cast: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott. Alle 23:10 Nella tana dei lupi 2 – Pantera (2025, Azione) di Christian Gudegast, 144’. Cast: Gerard Butler, O’Shea Jackson Jr., Evin Ahmad, Salvatore Esposito, Meadow Williams. Di cosa parla: Donnie insegue Big Nick a Nizza per un’audace rapina, ma entrambi vengono rapiti dalla mafia italiana che pretende la restituzione di un prezioso diamante rosso.

Sky Cinema Collection: alle 21:15 Ready Player One (2018, Fantascienza) di Steven Spielberg, 140’. Cast: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Mark Rylance. In un futuro non lontano, un giovane sfida una grande corporation per svelare il segreto nascosto nell’universo virtuale "Oasis", cercando tre chiavi che designano l’erede del geniale creatore.

Sky Cinema Comedy: alle 21:00 Cado dalle nubi (2009, Comico) di Gennaro Nunziante, 99’. Cast: Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini, Raul Cremona. La storia: un aspirante cantante si trasferisce a Milano, tra provini, un nuovo amore e guai a ripetizione. Alle 22:45 Mi rifaccio vivo (2013, Commedia) di Sergio Rubini, 105’. Cast: Neri Marcoré, Emilio Solfrizzi, Vanessa Incontrada, Margherita Buy, Sergio Rubini. Dopo una seconda possibilità, un uomo tenta di vendicarsi del suo rivale di sempre, scoprendo però i punti deboli di entrambi.

Sky Cinema Drama: alle 21:00 Un eroe (2021, Drammatico) di Asghar Farhadi, 127’. Cast: Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaii, Sahar Goldoust. Alle 23:10 Le confessioni (2016, Drammatico) di Roberto Andò, 100’. Cast: Toni Servillo, Daniel Auteuil, Connie Nielsen. Due titoli d’autore che esplorano dilemmi morali e responsabilità personali.

Sky Cinema Family: alle 21:00 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018, Fantasy) di David Yates, 134’. Cast: Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol. Alle 23:15 Caterina va in città (2003, Commedia) di Paolo Virzì, 90’. Cast: Sergio Castellitto, Margherita Buy, Alice Teghil, Galatea Ranzi, Flavio Bucci. Di cosa parla: una tredicenne approda a Roma e diventa oggetto di rivalità tra compagne di opposti mondi politico-sociali.

Sky Cinema Romance: alle 21:00 C’è post@ per te (1998, Commedia) di Nora Ephron, 110’. Cast: Meg Ryan, Tom Hanks, Parker Posey, Greg Kinnear, Dave Chappelle. Alle 23:05 La sfida delle mogli (2019, Commedia) di Peter Cattaneo, 112’. Cast: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise, Jason Flemyng, Emma Lowndes. La storia: la formazione di un coro di mogli di militari trasforma ansie private in amicizia e coraggio collettivo.

Sky Cinema Suspense: alle 21:00 Shining (1980, Horror) di Stanley Kubrick, 119’. Cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers. Alle 23:05 High Ground (2025, Thriller) di James Bamford, 90’. Cast: Charlie Weber, Jon Voight, Katherine McNamara, Henry Thomas, James Oliver Wheatley. Di cosa parla: l’arresto di un enigmatico detenuto scatena la violenta ritorsione di un cartello su una cittadina di confine, costringendo lo sceriffo a una partita senza esclusione di colpi.

L’intensità de L’ora più buia: le proposte delle reti specializzate

Iris: alle 21:13 L’ora più buia (2017, Drammatico) di Joe Wright, 114’. Cast: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn, Stephen Dillane. Un biopic appassionante che mette in scena i giorni decisivi della leadership di Winston Churchill.

Cine34: alle 21:00 Tre sorelle (2021, Commedia) di Enrico Vanzina, 90’. Cast: Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz, Fabio Troiano. Tre sorelle in crisi sentimentale cercano un nuovo equilibrio, finché un vicino affascinante non complica le cose. Alle 23:02 Amarsi un po’… (1984, Commedia) di Carlo Vanzina, 93’. Cast: Claudio Amendola, Tahnee Welch, Virna Lisi, Riccardo Garrone. La storia: un amore tra ceti sociali opposti tra incidenti, gelosie e corse contro il tempo.

Rai Movie: alle 21:10 El Dorado (1967, Western) di Howard Hawks, 127’. Cast: John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Charlene Holt. Un pistolero e uno sceriffo alcolizzato uniscono le forze per difendere un agricoltore dall’avidità di un allevatore. Alle 23:25 Giorno maledetto (1955, Drammatico) di John Sturges, 81’. Cast: Spencer Tracy, Robert Ryan, Ernest Borgnine, Walter Brennan. Di cosa parla: un uomo cerca in un paesino del sud-ovest il proprietario di una fattoria giapponese per consegnargli una medaglia al valore, scoperchiando un passato di colpa e omertà.

Rai 4: alle 21:20 Chaos Walking (2021, Fantascienza) di Doug Liman, 108’. Cast: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Demián Bichir, Kurt Sutter. In un mondo dove i pensieri degli uomini sono visibili come "Rumore", l’arrivo di una ragazza riapre interrogativi e verità scomode. Alle 23:05 Dark Harvest (2023, Horror) di David Slade, 93’. Cast: Casey Likes, Dustin Ceithamer, Elizabeth Reaser. La storia: ogni anno i giovani affrontano una creatura leggendaria nei campi di mais, ma uno di loro decide di ribellarsi al destino.

20: alle 21:07 Lara Croft: Tomb Raider (2001, Avventura) di Simon West, 100’. Cast: Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen, Noah Taylor, Daniel Craig. Di cosa parla: la giovane ereditiera Lara deve proteggere un antico artefatto che potrebbe aprire le porte del tempo e dello spazio. Alle 22:56 Memory (2021, Thriller) di Martin Campbell, 114’. Cast: Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Harold Torres. Alex Lewis, sicario prossimo al ritiro, rifiuta un bersaglio troppo giovane e si ribella alla sua organizzazione, finendo in una doppia caccia con la criminalità e l’FBI.

Cielo: alle 22:45 The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe (2015, Azione) di Breck Eisner, 90’. Cast: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine, Julie Engelbrecht, Ólafur Darri Ólafsson, Isaach De Bankolé, Samara Lee, Armani Jackson, Edward Pfeifer.

Rai Premium: alle 21:20 Un amore regale (2025, Sentimentale) di Clare Niederpruem, 84’. Cast: Mallory Jansen, Charlie Carrick, Michael Howe, Carolyn Backhouse, Rae Lim. Quando la sorella scappa con un uomo non nobile, la principessa Bea si trova a dover onorare un matrimonio combinato con il principe di un piccolo regno, affrontando doveri e sentimenti.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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