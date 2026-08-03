I film in onda in TV stasera, lunedì 3 agosto 2026: Kill Bill contro Godzilla e Inception Da Kill Bill su TV8 a Inception su Sky Cinema Action, passando per Godzilla sul 20 e i classici su Rai Movie: una serata ricchissima di cinema per tutti i gusti

ANSA

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Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima e seconda serata da non farsi scappare oggi. Sono ben 29 i film in programma lunedì 3 agosto 2026: dall’azione di Kill Bill: Vol. 1 e Godzilla alla fantascienza di Inception, senza dimenticare drammi e commedie per ogni palato.

Il sentimento di Chasing the Wind e le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – 22:45. Tutte insieme all’abbazia (2023), regia di Benedetta Pontellini, con Manuela Villa, Guendalina Tavassi, Noemi Esposito, Lucia Batassa. Cinque donne con un passato turbolento, impegnate in un programma di riabilitazione, architettano un piano per recuperare un vecchio bottino: rapiscono un gruppo di suore e ne prendono il posto in un’abbazia. Tra equivoci e colpi di scena, l’operazione si trasforma in una girandola di situazioni comiche e imprevisti. Durata 95’.

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Canale 5 – 21:20. Chasing the Wind (2024), regia di Engin Erden, con Hande Ercel, Baris Arduc, Baris Aytac, Gozde Mutluer, Deniz Balkanli, Olimpia Ahenk. Asli, brillante manager, sogna di innovare il colosso Yazman; Ege, erede dell’azienda, difende la tradizione. Il confronto professionale diventa presto una storia d’amore, ma la scelta tra ambizione e sentimenti metterà alla prova entrambi. Durata 91’.

Italia 1 – 21:30. The Enforcer (2022), regia di Richard Hughes, con Antonio Banderas, Mojean Aria, Kate Bosworth, Alexis Ren, Zolee Griggs. Cuda, sicario d’élite della malavita di Miami e braccio destro della boss Estelle, scopre che l’organizzazione traffica minori sul dark web. Decide di ribellarsi per salvare la quindicenne Billie, mettendo in gioco la propria vita. Durata 90’.

Italia 1 – 23:14. Code name Banshee (2022), regia di Jon Keeyes, con Antonio Banderas, Jaime King, Tommy Flanagan, Kim DeLonghi, Catherine Davis. Caleb, ex sicario governativo, è costretto a riemergere quando Banshee, assassina addestrata e sua protetta, scopre una taglia sulla sua testa. Con l’arrivo del mercenario Anthony, Caleb, Banshee e la figlia di lui, Hailey, dovranno unire le forze per sopravvivere a un complotto della CIA. Durata 88’.

TV8 – 21:40. Kill Bill: Vol. 1 (2003), regia di Quentin Tarantino, con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen. Gravemente ferita nel giorno del suo matrimonio, la Sposa si risveglia dal coma e intraprende una spietata vendetta contro Bill e la sua gang, il Deadly Viper Assassination Squad. Azione iperstilizzata, arti marziali e colonne sonore cult in un classico moderno. Durata 100’.

Chopin – Notturno a Parigi e le altre proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 – 21:15. Chopin – Notturno a Parigi (2025), regia di Michal Kwiecinski, con Joséphine de La Baume, Eryk Kulm, Karolina Gruszka, Victor Meutelet, Lambert Wilson. Parigi, 1835: Chopin domina i salotti, ma la tubercolosi avanza inesorabile. L’artista trasforma la sofferenza in musica immortale, in un ritratto intenso tra genio, fragilità e febbrile ricerca della perfezione. Durata 134’.

Sky Cinema 1 – 23:30. Savage dog – Il selvaggio (2017), regia di Jesse V. Johnson, con Scott Adkins, Cung Le, Marko Zaror, Juju Chan, Vladimir Kulich. Un ex pugile si ritrova in un territorio senza legge, dove la violenza è l’unica via di fuga. Azione ad alta tensione con combattimenti corpo a corpo. Durata 94’.

Sky Cinema Collection – 21:15. I delitti del BarLume – La tombola dei troiai (2015), regia di Roan Johnson, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi e il mitico "quartetto" del BarLume. Un nuovo caso scuote Pineta tra pettegolezzi e indagini non convenzionali. Durata 100’.

Sky Cinema Collection – 22:55. I delitti del BarLume – La briscola in cinque (2015), regia di Roan Johnson, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi. Tra carte, battute fulminanti e intuizioni, un altro enigma per Massimo e compagnia. Durata 100’.

Sky Cinema Action – 21:00. Inception (2010), regia di Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon‑Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Marion Cotillard, Michael Caine. Un team di "estrattori" entra nei sogni per impiantare un’idea nella mente di un erede miliardario. Architetture oniriche, azione vertiginosa e un heist movie rivoluzionario. Durata 148’.

Sky Cinema Action – 23:30. Twisters (2024), regia di Lee Isaac Chung, con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Kiernan Shipka, Maura Tierney. Squadre rivali di cacciatori di tempeste affrontano una spirale di tornado sull’Oklahoma centrale. La posta in gioco cresce a ogni nuova formazione di vortici. Durata 122’.

Sky Cinema Comedy – 21:00. Cado dalle nubi (2009), regia di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano. Sogni di musica e cuore in subbuglio: l’ascesa comico-sentimentale di Checco tra provini, amori e figuracce. Durata 99’.

Sky Cinema Comedy – 22:45. Il Paradiso all’improvviso (2003), regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Rocco Papaleo, Alessandro Haber. Un uomo allergico ai legami incontra la donna capace di ribaltare ogni certezza. Romcom dal tocco toscano. Durata 105’.

Sky Cinema Drama – 21:00. L’ordine del tempo (2023), regia di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Angela Molina, Valentina Cervi, Richard Sammel. Un gruppo di amici, riunito in una villa al mare, scopre che il mondo potrebbe finire di lì a poco: il tempo sembra deformarsi e costringerli a fare i conti con sé stessi. Durata 113’.

Sky Cinema Drama – 22:55. Sentimental value (2025), regia di Joachim Trier, con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Anders Danielsen Lie, Jesper Christensen. Il ritorno del carismatico ma inaffidabile regista Gustav sconvolge l’equilibrio di due sorelle, Nora e Agnes. L’arrivo della star Rachel Kemp riapre ferite del passato e ridisegna rapporti e ruoli. Durata 133’.

Sky Cinema Family – 21:00. Wonder (2017), regia di Stephen Chbosky, con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson. Un bambino con una malformazione facciale affronta la scuola per la prima volta, ispirando empatia e cambiamento in chi lo circonda. Durata 113’.

Sky Cinema Family – 23:00. L’ultimo dominatore dell’aria (2010), regia di M. Night Shyamalan, con Noah Ringer, Nicola Peltz, Dev Patel, Jackson Rathbone. Aang, ultimo dominatore dell’aria, deve riportare l’equilibrio tra le Nazioni piegate dalla Guerra della Tribù del Fuoco. Fantasy avventuroso tratto da Avatar – The Last Airbender. Durata 103’.

Sky Cinema Romance – 21:00. Babygirl (2024), regia di Halina Reijn, con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde, Jean Reno. Una dirigente di successo intraprende una relazione segreta con il giovane assistente. La passione travolge confini personali e professionali. Durata 114’.

Sky Cinema Romance – 23:00. Mia moglie è un fantasma (2020), regia di Edward Hall, con Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Judi Dench. Una medium evoca per errore lo spirito della prima moglie di uno scrittore: da qui, un triangolo amoroso spiritoso e imprevedibile. Durata 99’.

Sky Cinema Suspense – 21:00. Flight risk – Trappola ad alta quota (2025), regia di Mel Gibson, con Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace. Nel gelo dell’Alaska, un pilota accetta di trasportare un agente federale e il suo prigioniero. Il volo si trasforma in una corsa alla sopravvivenza quando il vero pericolo si rivela a bordo. Durata 91’.

Sky Cinema Suspense – 22:35. Companion (2025), regia di Drew Hancock, con Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén. Un weekend sul lago, ospiti di un magnate, diventa un incubo quando un androide da compagnia va fuori controllo. Durata 97’.

Iris apre con La chiave di Sara: le proposte delle reti specializzate

Iris – 21:15. La chiave di Sara (2010), regia di Gilles Paquet‑Brenner, con Kristin Scott Thomas, Niels Arestrup, Mélusine Mayance. La storia: nel presente, una giornalista indaga sul rastrellamento del Velodromo d’Inverno del 1942. Il suo lavoro svela il destino della piccola Sara, che lasciò il fratellino chiuso in un armadio promettendo di tornare. Un dramma toccante tra memoria e verità taciute. Durata 111’.

Iris – 23:25. Vittoria e Abdul (2017), regia di Stephen Frears, con Judi Dench, Ali Fazal, Michael Gambon, Olivia Williams. L’incontro tra la regina Vittoria e il giovane indiano Abdul Karim dà vita a un rapporto inusuale che scandalizza la corte. Un racconto sull’amicizia, oltre etichette e pregiudizi. Durata 106’.

Cine34 – 21:05. Immaturi (2011), regia di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Ricky Memphis, Barbora Bobulova, Giulia Michelini. Un errore burocratico annulla l’esame di maturità di sei amici, ora quarantenni, costringendoli a rifarlo. Tra ricordi, amori e sliding doors, la vita li rimette allo specchio. Durata 108’.

Rai Movie – 21:10. Gli spostati (1960), regia di John Huston, con Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift, Eli Wallach. Una donna sensibile si unisce a un gruppo di allevatori di cavalli mustang nel deserto del Nevada. Tra desideri di libertà e ferite esistenziali, un classico crepuscolare dal cast leggendario. Durata 125’.

Rai Movie – 23:25. Soldato blu (1970), regia di Ralph Nelson, con Candice Bergen, Peter Strauss, Donald Pleasence. Dopo due anni tra i Cheyenne, Kathy viene "ricondotta" ai soldati, ma comprende le ragioni degli indigeni. La spedizione punitiva contro il villaggio mette a nudo la brutalità del conflitto. Durata 114’.

Rai 4 – 23:30. Bolgen – The wave (2015), regia di Roar Uthaug, con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp. Un geologo comprende che una frana imminente scatenerà un’onda gigantesca su una cittadina norvegese. Lotta contro il tempo per salvare la sua famiglia e la comunità. Durata 105’.

20 – 22:48. Godzilla (2014), regia di Gareth Edwards, con Aaron Taylor‑Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Sally Hawkins, Juliette Binoche. Anni dopo un incidente in una centrale giapponese, misteriose scosse rivelano la minaccia di creature colossali. Lo spettacolo dei kaiju torna in chiave epica. Durata 123’.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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