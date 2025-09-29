I film in onda in TV stasera, lunedì 29 settembre 2025: le donne che salvarono Hitler e un ragno terrificante Le migliori pellicole in onda stasera, 29 settembre 2025, in TV: dalle Assaggiatrici di Soldini a Tarantino, da Serena Rossi a un aracnide davvero spaventoso

Se siete indecisi sul film da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi. Lunedì 29 settembre 2025 offre oltre 30 titoli tra azione, thriller, commedia, biografico e grandi classici. Tra le scelte di spicco: I Mercenari 2 su Italia 1, Django Unchained su TV8 e l’atteso Le assaggiatrici su Sky Cinema 1.

Azione ad alto tasso di adrenalina con I Mercenari 2: le proposte delle reti in chiaro

Italia 1 alle 21:25 propone I Mercenari 2 (2012, regia di Simon West; durata 102 minuti; genere azione). Cast: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Charisma Carpenter, Chuck Norris, Dolph Lundgren, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Liam Hemsworth, Randy Couture, Scott Adkins, Sylvester Stallone, Terry Crews, Yu Nan.

TV8 alle 21:30 manda in onda Django Unchained (2012, regia di Quentin Tarantino; durata 163 minuti; genere western). Cast: Ato Essandoh, Christoph Waltz, Dana Michelle Gourrier, Dennis Christopher, Don Johnson, Franco Nero, James Remar, Jamie Foxx, Jonah Hill, Kerry Washington, Laura Cayouette, Leonardo DiCaprio, Miriam F. Glover, Nichole Galicia, Samuel L. Jackson, Walton Goggins.

Le assaggiatrici e tanti generi da scoprire: le proposte di Sky Cinema

Sky Cinema 1 alle 21:15 presenta Le assaggiatrici (2025, regia di Silvio Soldini; durata 100 minuti; genere storico). Di cosa parla: a Berlino, Rosa Sauer è tra le sette donne costrette a consumare i pasti destinati ad Adolf Hitler per verificarne l’assenza di veleno; tra timore e necessità nascono complicità e intese segrete. Cast: Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Esther Gemsch. A seguire alle 23:20 Rob Peace (2024, regia di Chiwetel Ejiofor; durata 119 minuti; genere biografico): un brillante studente di Yale diviso tra la carriera accademica e il dovere verso il padre detenuto. Cast: Chiwetel Ejiofor, Michael Kelly, Camila Cabello, Gbenga Akinnagbe, Mary J. Blige.

Sky Cinema 2 alle 21:15 propone Il Grinta (2010, regia di Ethan e Joel Coen; durata 110 minuti; genere western). Cast: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper, Elizabeth Marvel, Domhnall Gleeson. Alle 23:10 Settembre (2022, regia di Giulia Steigerwalt; durata 110 minuti): la storia di Maria, 14 anni, che tra timori e scoperte si avvicina a Sergio, trovando una nuova complicità. Cast: Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti, Margherita Rebeggiani.

Sky Cinema Action alle 21:00 è il turno di Blu profondo (1999, regia di Renny Harlin; durata 104 minuti; genere azione). Alle 22:50 arriva 300 (2006, regia di Zack Snyder; durata 117 minuti; genere azione). Cast principali rispettivamente: Jacqueline McKenzie, LL Cool J, Saffron Burrows, Thomas Jane; e Dominic West, Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, Vincent Regan.

Sky Cinema Collection alle 21:15 schiera Ocean’s Thirteen (2007, regia di Steven Soderbergh; durata 122 minuti): un colpo a Las Vegas per vendicare un amico truffato, orchestrando un’apertura di casinò dove tutti vincono. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Elliott Gould, Andy Garcia, Bernie Mac. Alle 23:25 Ocean’s 8 (2018, regia di Gary Ross; durata 110 minuti; genere thriller). La storia: Debbie mette insieme una squadra di ladre per sottrarre una collana di diamanti durante un gala a New York. Cast: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson.

Sky Cinema Comedy alle 21:00 in programmazione Free guy – Eroe per gioco (2021, regia di Shawn Levy; durata 115 minuti): un impiegato scopre di essere un personaggio nel mondo virtuale di un videogioco e decide di diventare un eroe. Cast: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar. Alle 23:00 Il genio della truffa (2003, regia di Ridley Scott; durata 116 minuti): tra truffe e sentimenti, l’incontro che sconvolge le abitudini di un abile impostore. Cast: Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce McGill.

Sky Cinema Drama alle 21:45 replica Le assaggiatrici (2025, regia di Silvio Soldini; durata 100 minuti; genere storico) con la vicenda di Rosa Sauer e delle donne che assaggiano i pasti di Hitler, tra paura e amicizia.

Sky Cinema Family alle 21:00 c’è Troppo Napoletano (2016, regia di Gianluca Ansanelli): una commedia familiare ambientata a Napoli. Cast: Serena Rossi, Gennaro Guazzo, Giovanni Esposito, Luigi Esposito, Rosario Morra, Salvatore Misticone. Alle 22:45 Max Steel (2016, regia di Stewart Hendler; durata 92 minuti; genere fantasy). Di cosa parla: l’adolescente Max unisce i propri poteri a quelli dell’alieno Steel per diventare un supereroe. Cast: Ben Winchell, Ana Villafañe, Maria Bello, Andy Garcia, Megan Hayes.

Sky Cinema Romance alle 21:00 va in onda Matrimonio con sorpresa (2015, regia di Jason Mann; durata 86 minuti): un truffatore si innamora davvero della promessa sposa mentre ordisce il colpo ai danni del suocero senatore. Cast: Ed Weeks, Bridget Regan, Scottie Thompson, Bruce Davison, Brenda Strong. Alle 22:30 Pearl Harbor (2001, regia di Michael Bay; durata 162 minuti; genere guerra). Cast: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Tom Sizemore.

Sky Cinema Suspense alle 21:00 propone Good Kill (2014, regia di Andrew Niccol; durata 104 minuti; genere thriller). La storia: un ex pilota, passato ai droni, affronta dilemmi etici in una guerra senza fine. Cast: Ethan Hawke, Bruce Greenwood. Alle 22:50 Red Dragon (2002, regia di Brett Ratner; durata 124 minuti; genere thriller). Cast: Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel.

Il kolossal Pearl Harbor e molte sorprese: le proposte delle reti specializzate

Iris alle 21:17 propone Pearl Harbor (2001, regia di Michael Bay; durata 162 minuti; genere guerra). Cast: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Tom Sizemore.

Rai 4 alle 21:20 tocca a Vermin (2023, regia di Sébastien Vanicek; durata 103 minuti; genere horror). La storia: il giovane Kaleb compra un ragno estremamente velenoso che, liberatosi, si riproduce rapidamente scatenando il caos. Cast: Théo Christine, Sofia Lesaffre, Jérome Niel. Alle 23:05 Barbarian (2022, regia di Zack Cregger; durata 102 minuti; genere horror): una casa in affitto nasconde nel seminterrato un segreto sconvolgente. Cast: Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long.

20 alle 21:12 in onda Tornare a vincere (2020, regia di Gavin O’Connor; durata 115 minuti; genere biografico). Di cosa parla: un ex talento del basket accetta di allenare la squadra del suo liceo per affrontare i propri demoni e cercare la redenzione. Cast: Ben Affleck, Janina Gavankar, Al Madrigal, Michaela Watkins, Glynn Turman. Alle 23:21 Atomica bionda (2016, regia di David Leitch; durata 115 minuti; genere azione): nel 1989 l’agente MI6 Lorraine Broughton deve recuperare una lista segreta a Berlino, tra intrighi e pericoli. Cast: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella.

Cine34 alle 21:00 spazio alla commedia con Sono solo fantasmi (2019, regia di Christian De Sica; durata 100 minuti). Due fratellastri aprono un’attività da acchiappa-fantasmi a Napoli, finché lo spirito del padre scombina i loro piani e li costringe a salvare la città. Cast: Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Gianni Parisi, Leo Gullotta. Alle 23:08 La prima cosa bella (2009, regia di Paolo Virzì; durata 116 minuti): il ritorno a casa di un professore riaccende i ricordi legati alla madre, donna bellissima e vitale. Cast: Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco Messeri.

Rai Movie alle 21:10 arriva il western classico Il grande Jake (1971, regia di George Sherman; durata 110 minuti). Un veterano cowboy parte coi figli e una guida indiana alla ricerca del nipote rapito, tra azione e momenti comici. Cast: John Wayne, Richard Boone, Maureen O’Hara. Alle 23:05 L’uomo che uccise Liberty Valance (1962, regia di John Ford; durata 110 minuti): anni dopo un duello leggendario, un avvocato svela la verità su come leggenda e realtà si siano intrecciate nel West. Cast: John Wayne, James Stewart, Lee Marvin, Vera Miles, Edmond O’Brien.

Rai Premium alle 21:20 è il turno di Vuoi sposarmi? (2021, regia di Nico Sommer; durata 88 minuti): Anna cerca il "cavaliere" giusto tra gli ex della figlia per accompagnarla all’altare. Cast: Meike Droste, Elena Uhlig, Vita Tepel, Oliver Stokowski, Stephan Luca, Tamer Tirasoglu. Alle 22:55 Il bodyguard e la principessa (2022, regia di David Weaver; durata 81 minuti): in un viaggio on the road negli Stati Uniti, una principessa e la sua guardia del corpo finiscono per innamorarsi. Cast: Philippa Northeast, Brant Daugherty, Sarah-Jane Redmond, Vincent Gale.

Cielo alle 21:20 propone The Illusionist – L’illusionista (2006, regia di Neil Burger; durata 110 minuti; genere drammatico). La storia: un giovane, divenuto illusionista di fama, ritrova l’amore perduto ora promessa a un principe e sfida il destino con incantevoli magie. Cast: Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

